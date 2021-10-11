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Португалия
Португальская Республика


11.10.2021 Новейшая Windows 11 падает в «синий экран смерти», когда видит приложения с современной кодировкой 1
29.09.2021 Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
20.05.2021 «Битрикс24» достиг отметки в 9 миллионов зарегистрированных компаний 1
17.05.2021 Программные продукты Smart Engines помогут восстановлению индустрии туризма в Португалии 2
30.04.2021 Сотни случаев загрязнения воды обнаружены благодаря ИИ 1
28.04.2021 «МойОфис Документы» установили более 1 миллиона пользователей по всему миру 1
05.04.2021 «Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих 1
15.03.2021 IBM представила в России открытую платформу Open P-TECH для профессионалов будущего 1
10.03.2021 Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021 1
02.03.2021 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 2
26.01.2021 Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака 1
23.12.2020 Apple производит и раздает взломанные iPhone 1
14.12.2020 Cisco представила новый Webex Contact Center 1
09.11.2020 «Битрикс24» достиг отметки в 8 млн зарегистрированных компаний 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
16.10.2020 Российский рэпер арестован в США по «хакерскому делу». Ему грозит 20 лет тюрьмы 1
23.07.2020 Group-IB раскрыла теневые инвесторов интернет-пиратства 1
05.06.2020 Знаменитый финтех-стартап с российскими корнями разгоняет штат. Людей увольняют под угрозами и оставляют без средств к существованию в разгар пандемии 2
12.05.2020 Generix Group наращивает присутствие на российском рынке. 1
14.04.2020 «Битрикс24» достиг отметки в 7 млн зарегистрированных компаний 1
06.03.2020 «Битрикс24» стал бесплатным 1
28.01.2020 Португальский телеком-оператор MEO выбрал Allot для защиты мобильных пользователей от кибератак 1
23.12.2019 «Мой офис» обзавелся важной опцией, которой нет ни в одном редакторе в мире 1
04.12.2019 В «Сколково» представили первый российский экзоскелет для детей 1
02.12.2019 «Лаборатория Касперского» предупредила об утечке данных кредитных карт из отелей по всему миру 1
11.11.2019 Konica Minolta представила многоязычную систему устного перевода для госучреждений Японии 1
24.10.2019 «Битрикс24» достиг отметки в 6 млн зарегистрированных компаний 1
01.10.2019 Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги за границу. Комиссия 1
30.09.2019 Паскаль Деконс назначен генеральным директором Legrand в России и СНГ 2
17.09.2019 Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги с кредиток. Комиссия 1
09.09.2019 Honor представила стратегию развития решений для интернета вещей 1
28.08.2019 Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего 1
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1
20.06.2019 Corel представила CorelDRAW Technical Suite 2019 1
20.05.2019 Взломан знаменитый сайт для программистов Stack Overflow 1
17.05.2019 Сбербанк запустил переводы в Европу через «Сбербанк онлайн» 1
17.05.2019 Приложение Сбербанка научилось переводить деньги в Европу 1
25.04.2019 Danycom объявила о расширении бизнеса в Европе и выходе на рынок финансовых услуг 1
11.04.2019 AspenTech выпустила ПО aspenONE версии 11 1

Публикаций - 313, упоминаний - 358

Португалия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 21
Navitel - Навител Навигатор 252 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 11
Apple Inc - Эппл Рус 7669 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 7
IBM 3524 5
SAP SE 3207 5
Google LLC 7124 5
Samsung Electronics 5627 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 4
VMware 1828 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 4
Cisco Systems 2035 4
Huawei 2723 4
NetApp 484 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 3
Dell EMC 2382 3
Facebook 3764 3
HP Inc. 2893 3
Oracle Corporation 3331 3
Citrix Systems 571 3
1С-Битрикс 344 3
OpenText 160 3
Paessler 5 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Intel Corporation 4143 2
InfoWatch - Инфовотч 600 2
3726 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
Corel Corporation 122 2
Hipstreet 2 2
SEC Consult Services 929 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 1
Amazon Inc - Amazon.com 1467 1
Twitter 2204 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1203 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 363 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 5
Роснефть НК 367 3
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 3
Western Union 86 3
Вертолеты России 114 3
Альфа-Банк 1122 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Visa International 1343 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
Jüdisches Museum Berlin - Еврейский музей в Берлине 2 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
Приволжский - Санитарно-курортный комплекс - Федеральное государственное бюджетное учреждение 1 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 21 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 182 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Sony Pictures Entertainment 78 1
Vostok New Ventures 9 1
Robert Bosch GmbH 9 1
TripAdvisor 33 1
Uber 257 1
Kinnevik Investment AB 16 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 2 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
Caribbean Airlines 4 1
ПриватБанк 177 1
H&M 12 1
Bershka 4 1
Tesco Bank 2 1
Accel Partners 37 1
Pietro Fiorentini 1 1
Pizza Hut - Пицца Хат 8 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Роснефть ННК - Новокуйбышевская нефтехимическая компания 2 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Northzone 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Министерство юстиции Японии - Министерство юридических дел 1 1
Policía Nacional - Национальная полиция Испании 2 1
Совет Европы 27 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 1
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 5 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
ЛДПР 68 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 437 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 279 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
ARM64 - Архитектура процессора 1017 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
2D - 2-Dimensional 294 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 161 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 224 1
MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 23 1
Google Android 10750 31
Apple iOS 5741 24
Microsoft Windows 10 6602 17
Linux OS 4236 11
Apple macOS 921 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 6
Microsoft Windows 849 5
Microsoft Windows 8 1228 5
Microsoft Windows 7 1662 5
1С-Битрикс - Битрикс24 211 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 4
Java - Язык программирования 1166 4
AWS - Amazon Web Services 568 3
Paessler PRTG Network Monitor 4 3
WhatsApp Messenger 654 3
Apple iPad 3263 3
Apache HTTP Server 222 3
Microsoft Office 365 769 3
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 2
Microsoft Outlook 636 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 35 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
JavaScript - Язык программирования 625 2
Microsoft Excel 435 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Microsoft Surface - Планшет 305 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 2
Кулешов Сергей 35 3
Арлазаров Владимир 118 2
Мамонтов Игорь 28 2
Рыжиков Сергей 95 2
Николаев Вячеслав 56 2
Клишас Андрей 44 1
Бокова Людмила 80 1
Мельникова Анастасия 166 1
Бойко Елена 151 1
Песков Дмитрий 65 1
Усманов Алишер 241 1
Арсентьев Андрей 54 1
Кушиков Петр 13 1
Решетин Олег 38 1
Калинин Александр 95 1
Вольфсон Влад 55 1
Яценко Виктор 13 1
Иванов Сергей 170 1
Бусаргин Андрей 23 1
Скворцова Вероника 51 1
Zhao George - Чжао Джордж 12 1
Петров Сергей 51 1
Наместников Юрий 39 1
Чесаков Георгий 16 1
Фенюшин Евгений 21 1
Фетисов Александр 12 1
Лисовский Евгений 19 1
Чурсин Дмитрий 7 1
Chaobin Yang - Чаобинь Ян 7 1
Pietri Antonio - Пьетри Антонио 11 1
Лукацкий Алексей 67 1
Каем Кирилл 16 1
Маркин Алексей 4 1
Евдокимов Владислав 1 1
Суринов Александр 4 1
Шерин Александр 1 1
Родионов Алексей 1 1
Кузьмичев Алексей 9 1
Васильев Андрей 8 1
Бит Дашту Константин 1 1
Франция - Французская Республика 2109 182
Германия - Федеративная Республика 3606 175
Россия - Российская федерация - РФ 57124 158
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 127
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 89
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 89
Япония 2752 70
Украина 3344 56
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 56
Испания - Королевство 1248 48
Индия - Республика 2156 37
Италия - Итальянская Республика 1363 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 37
Казахстан - Республика 2618 27
Эстония - Эстонская Республика 410 27
Польша - Республика 824 25
Беларусь - Белоруссия 2079 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 23
Бразилия - Федеративная Республика 1120 22
Нидерланды 969 20
Финляндия - Финляндская Республика 811 19
Чехия - Чешская Республика 492 19
Австрия - Австрийская Республика 523 17
Бельгия - Королевство 395 17
Швеция - Королевство 747 16
Греция - Греческая Республика 313 15
Болгария - Республика 306 15
Литва - Литовская Республика 328 15
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 13
Румыния 342 12
Норвегия - Королевство 426 11
Дания - Королевство 370 11
Хорватия - Республика 118 10
Турция - Турецкая республика 950 10
Латвия - Латвийская Республика 450 10
Южная Корея - Республика 1448 10
Венгрия 290 10
Кипр - Республика 247 10
Сингапур - Республика 808 9
Русский язык 966 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
POI - points of interest 60 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 7 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
ДЦП - Детские церебральные параличи 6 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
Всероссийская перепись населения 31 1
Транспорт 62 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
Ctrl 39 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 2
Wikipedia - Википедия 272 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 2
Digg 51 1
InformationWeek 101 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
Компьютерра 11 1
СК Пресс 3 1
Deutsche Welle - Телеканал 19 1
Планета Интернет 4 1
Axel Springer 5 1
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 19 1
PC Magazine - PCMag 39 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
VentureBeat 79 1
CrunchBase 62 1
Wired - Издание 119 1
MacRumors 114 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
Ведомости 259 1
ZDnet 381 1
Bloomberg 785 1
The Verge - Издание 448 1
CNews Analytics 1988 7
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
ARC Advisory Group 15 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 1
NICT - National Institute of Information and Communications Technology - Национальный институт информационных и коммуникационных технологий Японии 2 1
RNIB - Royal National Institute of Blind People - Национальным королевским институтом слепых Великобритании 1 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
ГБПОУ Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 1 1
Catholic University of Portugal - Католический университет Португалии - Институт медицинских наук 1 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 41 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова 6 1
Московский политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова 1 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Microsoft Build - конференция 30 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
SAP Quality Awards 6 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 8 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
SAP Startup Focus 6 1
Нейротлон - соревнования людей с ограниченными возможностями, использующих ассистивные технологии 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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