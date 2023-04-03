Блокировка пиратских торрентов лишает людей радости, но не увеличивает выручку легальных кинотеатров анная из представителей Университета Карнеги Меллон (США) и бизнес-школы Католического университета Португалии, изучили, как массовые блокировки пиратских интернет-ресурсов в одной из стран мир

Сотни секретных документов НАТО выставлены на продажу в даркнете Серьезная утечка Секретные документы, которые Генеральный штаб Вооруженных сил Португалии получил по каналам НАТО, оказались в даркнете. Об утечке сообщила газета Diário de

VK потратил 700 млн руб. на покупку владельца 700 часов учебного контента на португальском языке выходит на рынок Латинской Америки Mentorama предлагает более 50 курсов в области дизайна, маркетинга, программирования и создания игр. Платформа содержит более 700 часов образовательного контента на португальском языке. Кроме того, в рамках платформы создан центр карьеры, которые помогает студентам с трудоустройством. В 2020 г. в Бразилии 12% пользователей интернета прошли хотя бы один онл

Программные продукты Smart Engines помогут восстановлению индустрии туризма в Португалии выбраны 3 компании из Израиля, по 1 компании из США и ОАЭ, а также по 2 компании из Великобритании, Португалии, Испании и Франции. Партнерами программы The Journey являются транспортная группа

Португальский телеком-оператор MEO выбрал Allot для защиты мобильных пользователей от кибератак Allot, поставщик решений по сетевой аналитике и решений «безопасность как услуга» для сервис-провайдеров и организаций, объявил о том, что MEO, крупнейший в Португалии провайдер фиксированной широкополосной связи и мобильных услуг, выбрал Allot Secure, унифицированное решение «безопасность как услуга» (SECaaS), чтобы защитить мобильных пользователе

В марте Португалия перешла на возобновляемую энергию onais (REN), около 55% энергии обеспечила гидроэнергетика, и еще 42% пришлось на ветроэнергетику. У Португалии большой потенциал в сфере ветроэнергитики, так как у страны протяженная атлантичес

Deloitte и Cellwize заключили соглашения о сотрудничестве lwize объявили о заключении соглашения о сотрудничестве между Cellwize и экспертным центром телекоммуникационных разработок «Делойта» в регионе ЕБВА (Европа, Ближний Восток и Африка), расположенным в Португалии. Как рассказали CNews в компании, соглашение позволяет совместить потенциал и позиции на рынке, которыми обладает подразделение инженерных разработок и трансформации бизнеса «Делойта

Россияне скупили активы одного из лидеров португальского ИТ-рынка ТВ, компания работает более чем в 40 странах. Офисы Novabase расположены в Испании, Великобритании, Португалии, на Ближнем Востоке, в Мозамбике, Анголе – эти рынки представляют интерес для холд

Португалия активизирует использование СПО Представитель агентства по административной модернизации при правительстве Португалии (AMA) Андре Васконселос (André Vasconcelos) объявил на лиссабонской конференции Ev

Португалия отказалась от приватизации национального телевидения Правительство Португалии решило на неопределенный срок отложить выполнение объявленного ранее плана по прив

Индекс развития ИКТ: Россия почти догнала Португалию поднялась на 2 строчки во всемирном рейтинге IDI («Индекс развития ИКТ»), переместившись на 38 место с 40, которое отечественная ИКТ-отрасль занимала в 2010 г. На одно место выше России расположилась Португалия. Такие данные содержатся в отчете «Измерение информационного общества» , распространенном Международным союзом электросвязи. «Индекс развития ИКТ» - это интегральный рейтинг, создава

Общественное телевидение Португалии станет частным Как заявил помощник премьер-министра Португалии Мигель Рельвас (Miguel Relvas), правительство страны рассматривает вариант передач

«ПриватБанк» в Португалии открывает счета клиентам через отделения почты стать клиентом AS PrivatBank Sucursal em Portugal, представляющего банковскую группу «ПриватБанк» в Португалии, не обязательно ехать в офис банка — с начала июня открыть расчетный счет в AS Pri

Европейская комиссия поможет Португалии оплачивать свою долю в Euronews ых сборов. Насколько можно понять, Вивиан Рединг имела виду то, что Европейская комиссия ожидает от Португалии выплаты хотя бы данных 360 тыс. евро, пока экономическая ситуация в стране не норм

Корабли Северного флота посетят порт Лиссабон ено процессам взлета и посадки на палубу корабля. Сегодня большой противолодочный корабль Северного флота «Адмирал Левченко» в сопровождении большого морского танкера «Сергей Осипов» зайдут в столицу Португалии - порт Лиссабон, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В программе визита - посещение большого корабля «Адмирал Левченко» Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Португалии

Венесуэла получит самую большую партию Classmate PC дного торгового соглашения между двумя странами, сообщает eWeek. Компьютеры будут изготавливаться в Португалии и поставляться в Венесуэлу под брендом Magellan PC, сообщают в корпорации Intel. П

Старинный португальский город воссоздан в Google Earth ики создали первую трехмерную фотореалистичную модель старинного городка Марвао в центральной части Португалии (39,3945 градусов северной широты, 7,377 градуса западной долготы). Город с характ

На F-16 потерпел аварию самый опытный летчик ВВС Португалии Как сообщает F-16.net, истребитель F-16B block 15 (бортовой номер 15140), разбившийся вчера в Португалии, пилотировал самый опытный пилот ВВС страны подполковник Жоао Перейра (Joao Pereira) с налетом свыше 2 тыс.часов. Истребитель, базировавшийся на авиабазе Монреаль (Monte Real), разби

Португалия обеспечит население биометрическими картами области разработок и производства систем информационной безопасности (ИБ) на базе биометрических технологий и систем смарт-карт, сообщает о достигнутой договоренности между компанией и правительством Португалии на разработку и поставку идентификационных биометрических карт для населения. «Карта Гражданина» объединит в себе множество функций, благодаря чему полностью заменит целый набор разр

В Португалии заработала крупная солнечная электростанция Корпорация General Electric объявила о вводе в эксплуатацию солнечной электростанции в г. Серпа в Португалии, в 200 км к юго-востоку от Лиссабона. Электростанция мощностью 11 МВт состоит из 52 тыс. солнечных батарей и сможет обеспечить электроэнергией 8 тыс. домов. Расположенная на склоне х

"Промт" вышел на португальский рынок и обеспечивают до 70% роста бизнеса компании в год и являются основным приоритетом развития. «Рынок Португалии сравнительно невелик. По оценкам нашего партнера, годовые продажи вряд ли превысят

Motorola развернет UMTS-сеть в Португалии Подразделение Global Telecom Solutions Sector (GTSS) компании Motorola объявило о соглашении с оператором мобильной связи Optimus на развертывание UMTS-сети в северной Португалии. Оператор планирует начать предоставление 3G-услуг во 2 квартале 2004 года, контракт с Motorola рассчитан на 3 года. Сеть оператора охватит область с населением более 4 млн. человек.

Уровень охвата населения Португалии мобильной связью вырос до 78,4% Количество абонентов мобильной связи в Португалии во втором квартале выросло на 0,6%, сообщила ANACOM, регулирующая организация в об

Alcatel открыла центр технологий третьего поколения для продвижения услуг 3G в Португалии Компания Alcatel открыла центр технологий третьего поколения (3G Reality Centre) в португальском городе Каскаис. Этот центр впервые предоставит португальским разработчикам полн

Законы об e-commerce могут стать причиной санкций ЕС против Великобритании и Португалии предоставив европейским государствам возможность принятия необходимых законов до лета 2002 г. Тем не менее, до настоящего времени практически не продвинулись на пути решения проблемы Великобритания и Португалия. Оказавшись перед угрозой повторного пересмотра сроков внедрения новых законодательных мер, 6 февраля представители Еврокомиссии выступили с жестким заявлением по поводу сложившейся

Alcatel заключила контракт на установку DSL-линий в Португалии Alcatel выиграла контракт сроком на 2 года, в рамках которого смонтирует и будет обслуживать сеть DSL (цифровых абонентских линий) португальского провайдера ONI. Alcatel поставит мультиплексорное оборудование для центрального DSL-коммутатора, а также модемы линейки Speed Touch. Первоначально будет развёрнута асимметричная

Nokia сократила штат своего отделения в Португалии ), глава компании, заявил, что Nokia планирует в этом году удвоить объём продаж телефонных трубок в Португалии.

Четверть населения Португалии пользуется интернетом 1,866 млн. человек (около четверти населения) регулярно пользуются интернетом в Португалии, сообщает Yahoo!Actualites. Как показало исследование, проведенное группой Marktes

Alcatel расширила контракт на поставку коммутаторов португальской PT Comunicacoes Французская Alcatel сообщила о расширении рамочного контракта с крупнейшим португальским телекоммуникационным оператором PT Comunicacoes на поставку и обслуживание коммутаторов, а также программного обеспечения к ним. Действие контракта продлено до конца 2002 года. В

Siemens поставит UMTS-оборудование для оператора OniWay в Португалии ьной связи третьего поколения UMTS. Оператор OniWay принадлежит телекоммуникационному подразделению португальской корпорации EDP и крупнейшему норвежскому оператору Telenor. По условиям соглаше

Ericsson поставит 3G-сеть португальскому оператору Optimus околения стандарта UMTS. По условиям соглашения, Еricsson займется развертыванием новой сети на юге Португалии. Компании сотрудничают с 1998 года, когда шведский телекоммуникационный гигант пос

В Португалии законы будут вступать в силу после публикации в интернете Правительство Португалии приняло законопроект, который ускорит вступление новых законов в силу, сообщает Yahoo! Actualites. Если этот закон будет утвержден парламентом, датой вступления новых законов в силу

Ericsson поставит UMTS-сеть португальскому оператору TMN Крупнейший в Португалии оператор мобильной связи компания TMN сообщила о выборе Ericsson в качестве основного поставщика оборудования для сетей беспроводного доступа стандарта UMTS. По условиям соглашения,

Alcatel займется строительством сети UMTS для оператора TMN в Португалии ию намечен на начало декабря 2001 года. В настоящее время TMN контролирует около 45% сотового рынка Португалии и является крупнейшим сотовым оператором в стране.

Португалия выдала 4 лицензии на мобильную связь 3-го поколения Сегодня правительство Португалии сообщило о результатах конкурса на получение лицензий на предоставление услуг мобильной связи 3-го поколения, сообщает totaltele.com. Победителями стали: подразделение оператора фикс

Microsoft заключила соглашене о сотрудничестве в развитии ТВ-приставок с португальской Octal Корпорация Microsoft сообщила о заключении согллашения о взаимопонимании с португальской компанией Engenharia de Sistemas (Systems Engineers), SA (Octal). Компании будут совместно разрабатывать прототип ТВ-приставки для европейской системы цифровой передачи видефильмо

Sonera стала претендентом на лицензию мобильной связи 3-го поколения в Португалии MobilJazz подал официальный запрос на участие в аукционе лицензий мобильной связи 3-го поколения в Португалии. Sonera Corporation имеет 31.7% долю в консорциуме, однако окончательное решение п

Португальская Optimus заключила контракт с Nokia на поставку сети GPRS Optimus, один из ведущих операторов сотовой связи в Португалии, выбрал фирму Nokia в качестве поставщика сети для пакетной передачи данных GPRS. Сделка, заключенная на трехлетний срок, позволит абонентам Optimus иметь постоянное подключение к ин