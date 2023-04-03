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Португалия Португальская Республика
СОБЫТИЯ
|03.04.2023
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Блокировка пиратских торрентов лишает людей радости, но не увеличивает выручку легальных кинотеатров
анная из представителей Университета Карнеги Меллон (США) и бизнес-школы Католического университета Португалии, изучили, как массовые блокировки пиратских интернет-ресурсов в одной из стран мир
|08.09.2022
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Сотни секретных документов НАТО выставлены на продажу в даркнете
Серьезная утечка Секретные документы, которые Генеральный штаб Вооруженных сил Португалии получил по каналам НАТО, оказались в даркнете. Об утечке сообщила газета Diário de
|15.07.2022
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VK потратил 700 млн руб. на покупку владельца 700 часов учебного контента на португальском языке
выходит на рынок Латинской Америки Mentorama предлагает более 50 курсов в области дизайна, маркетинга, программирования и создания игр. Платформа содержит более 700 часов образовательного контента на португальском языке. Кроме того, в рамках платформы создан центр карьеры, которые помогает студентам с трудоустройством. В 2020 г. в Бразилии 12% пользователей интернета прошли хотя бы один онл
|17.05.2021
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Программные продукты Smart Engines помогут восстановлению индустрии туризма в Португалии
выбраны 3 компании из Израиля, по 1 компании из США и ОАЭ, а также по 2 компании из Великобритании, Португалии, Испании и Франции. Партнерами программы The Journey являются транспортная группа
|28.01.2020
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Португальский телеком-оператор MEO выбрал Allot для защиты мобильных пользователей от кибератак
Allot, поставщик решений по сетевой аналитике и решений «безопасность как услуга» для сервис-провайдеров и организаций, объявил о том, что MEO, крупнейший в Португалии провайдер фиксированной широкополосной связи и мобильных услуг, выбрал Allot Secure, унифицированное решение «безопасность как услуга» (SECaaS), чтобы защитить мобильных пользователе
|16.04.2018
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В марте Португалия перешла на возобновляемую энергию
onais (REN), около 55% энергии обеспечила гидроэнергетика, и еще 42% пришлось на ветроэнергетику. У Португалии большой потенциал в сфере ветроэнергитики, так как у страны протяженная атлантичес
|16.01.2017
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Deloitte и Cellwize заключили соглашения о сотрудничестве
lwize объявили о заключении соглашения о сотрудничестве между Cellwize и экспертным центром телекоммуникационных разработок «Делойта» в регионе ЕБВА (Европа, Ближний Восток и Африка), расположенным в Португалии. Как рассказали CNews в компании, соглашение позволяет совместить потенциал и позиции на рынке, которыми обладает подразделение инженерных разработок и трансформации бизнеса «Делойта
|31.03.2014
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Россияне скупили активы одного из лидеров португальского ИТ-рынка
ТВ, компания работает более чем в 40 странах. Офисы Novabase расположены в Испании, Великобритании, Португалии, на Ближнем Востоке, в Мозамбике, Анголе – эти рынки представляют интерес для холд
|09.10.2013
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Португалия активизирует использование СПО
Представитель агентства по административной модернизации при правительстве Португалии (AMA) Андре Васконселос (André Vasconcelos) объявил на лиссабонской конференции Ev
|11.02.2013
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Португалия отказалась от приватизации национального телевидения
Правительство Португалии решило на неопределенный срок отложить выполнение объявленного ранее плана по прив
|12.10.2012
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Индекс развития ИКТ: Россия почти догнала Португалию
поднялась на 2 строчки во всемирном рейтинге IDI («Индекс развития ИКТ»), переместившись на 38 место с 40, которое отечественная ИКТ-отрасль занимала в 2010 г. На одно место выше России расположилась Португалия. Такие данные содержатся в отчете «Измерение информационного общества» , распространенном Международным союзом электросвязи. «Индекс развития ИКТ» - это интегральный рейтинг, создава
|27.08.2012
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Общественное телевидение Португалии станет частным
Как заявил помощник премьер-министра Португалии Мигель Рельвас (Miguel Relvas), правительство страны рассматривает вариант передач
|19.06.2012
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«ПриватБанк» в Португалии открывает счета клиентам через отделения почты
стать клиентом AS PrivatBank Sucursal em Portugal, представляющего банковскую группу «ПриватБанк» в Португалии, не обязательно ехать в офис банка — с начала июня открыть расчетный счет в AS Pri
|27.03.2012
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Европейская комиссия поможет Португалии оплачивать свою долю в Euronews
ых сборов. Насколько можно понять, Вивиан Рединг имела виду то, что Европейская комиссия ожидает от Португалии выплаты хотя бы данных 360 тыс. евро, пока экономическая ситуация в стране не норм
|19.12.2008
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Корабли Северного флота посетят порт Лиссабон
ено процессам взлета и посадки на палубу корабля. Сегодня большой противолодочный корабль Северного флота «Адмирал Левченко» в сопровождении большого морского танкера «Сергей Осипов» зайдут в столицу Португалии - порт Лиссабон, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В программе визита - посещение большого корабля «Адмирал Левченко» Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Португалии
|30.09.2008
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Венесуэла получит самую большую партию Classmate PC
дного торгового соглашения между двумя странами, сообщает eWeek. Компьютеры будут изготавливаться в Португалии и поставляться в Венесуэлу под брендом Magellan PC, сообщают в корпорации Intel. П
|08.02.2008
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Старинный португальский город воссоздан в Google Earth
ики создали первую трехмерную фотореалистичную модель старинного городка Марвао в центральной части Португалии (39,3945 градусов северной широты, 7,377 градуса западной долготы). Город с характ
|30.01.2008
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На F-16 потерпел аварию самый опытный летчик ВВС Португалии
Как сообщает F-16.net, истребитель F-16B block 15 (бортовой номер 15140), разбившийся вчера в Португалии, пилотировал самый опытный пилот ВВС страны подполковник Жоао Перейра (Joao Pereira) с налетом свыше 2 тыс.часов. Истребитель, базировавшийся на авиабазе Монреаль (Monte Real), разби
|15.05.2007
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Португалия обеспечит население биометрическими картами
области разработок и производства систем информационной безопасности (ИБ) на базе биометрических технологий и систем смарт-карт, сообщает о достигнутой договоренности между компанией и правительством Португалии на разработку и поставку идентификационных биометрических карт для населения. «Карта Гражданина» объединит в себе множество функций, благодаря чему полностью заменит целый набор разр
|02.04.2007
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В Португалии заработала крупная солнечная электростанция
Корпорация General Electric объявила о вводе в эксплуатацию солнечной электростанции в г. Серпа в Португалии, в 200 км к юго-востоку от Лиссабона. Электростанция мощностью 11 МВт состоит из 52 тыс. солнечных батарей и сможет обеспечить электроэнергией 8 тыс. домов. Расположенная на склоне х
|15.12.2006
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"Промт" вышел на португальский рынок
и обеспечивают до 70% роста бизнеса компании в год и являются основным приоритетом развития. «Рынок Португалии сравнительно невелик. По оценкам нашего партнера, годовые продажи вряд ли превысят
|21.01.2004
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Motorola развернет UMTS-сеть в Португалии
Подразделение Global Telecom Solutions Sector (GTSS) компании Motorola объявило о соглашении с оператором мобильной связи Optimus на развертывание UMTS-сети в северной Португалии. Оператор планирует начать предоставление 3G-услуг во 2 квартале 2004 года, контракт с Motorola рассчитан на 3 года. Сеть оператора охватит область с населением более 4 млн. человек.
|19.09.2002
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Уровень охвата населения Португалии мобильной связью вырос до 78,4%
Количество абонентов мобильной связи в Португалии во втором квартале выросло на 0,6%, сообщила ANACOM, регулирующая организация в об
|08.07.2002
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Alcatel открыла центр технологий третьего поколения для продвижения услуг 3G в Португалии
Компания Alcatel открыла центр технологий третьего поколения (3G Reality Centre) в португальском городе Каскаис. Этот центр впервые предоставит португальским разработчикам полн
|07.02.2002
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Законы об e-commerce могут стать причиной санкций ЕС против Великобритании и Португалии
предоставив европейским государствам возможность принятия необходимых законов до лета 2002 г. Тем не менее, до настоящего времени практически не продвинулись на пути решения проблемы Великобритания и Португалия. Оказавшись перед угрозой повторного пересмотра сроков внедрения новых законодательных мер, 6 февраля представители Еврокомиссии выступили с жестким заявлением по поводу сложившейся
|13.11.2001
|Португальские операторы намерены совместно построить 3G-сеть
|25.10.2001
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Alcatel заключила контракт на установку DSL-линий в Португалии
Alcatel выиграла контракт сроком на 2 года, в рамках которого смонтирует и будет обслуживать сеть DSL (цифровых абонентских линий) португальского провайдера ONI. Alcatel поставит мультиплексорное оборудование для центрального DSL-коммутатора, а также модемы линейки Speed Touch. Первоначально будет развёрнута асимметричная
|28.09.2001
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Nokia сократила штат своего отделения в Португалии
), глава компании, заявил, что Nokia планирует в этом году удвоить объём продаж телефонных трубок в Португалии.
|02.08.2001
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Четверть населения Португалии пользуется интернетом
1,866 млн. человек (около четверти населения) регулярно пользуются интернетом в Португалии, сообщает Yahoo!Actualites. Как показало исследование, проведенное группой Marktes
|09.07.2001
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Alcatel расширила контракт на поставку коммутаторов португальской PT Comunicacoes
Французская Alcatel сообщила о расширении рамочного контракта с крупнейшим португальским телекоммуникационным оператором PT Comunicacoes на поставку и обслуживание коммутаторов, а также программного обеспечения к ним. Действие контракта продлено до конца 2002 года. В
|14.02.2001
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Siemens поставит UMTS-оборудование для оператора OniWay в Португалии
ьной связи третьего поколения UMTS. Оператор OniWay принадлежит телекоммуникационному подразделению португальской корпорации EDP и крупнейшему норвежскому оператору Telenor. По условиям соглаше
|09.02.2001
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Ericsson поставит 3G-сеть португальскому оператору Optimus
околения стандарта UMTS. По условиям соглашения, Еricsson займется развертыванием новой сети на юге Португалии. Компании сотрудничают с 1998 года, когда шведский телекоммуникационный гигант пос
|08.02.2001
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В Португалии законы будут вступать в силу после публикации в интернете
Правительство Португалии приняло законопроект, который ускорит вступление новых законов в силу, сообщает Yahoo! Actualites. Если этот закон будет утвержден парламентом, датой вступления новых законов в силу
|05.02.2001
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Ericsson поставит UMTS-сеть португальскому оператору TMN
Крупнейший в Португалии оператор мобильной связи компания TMN сообщила о выборе Ericsson в качестве основного поставщика оборудования для сетей беспроводного доступа стандарта UMTS. По условиям соглашения,
|04.01.2001
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Alcatel займется строительством сети UMTS для оператора TMN в Португалии
ию намечен на начало декабря 2001 года. В настоящее время TMN контролирует около 45% сотового рынка Португалии и является крупнейшим сотовым оператором в стране.
|19.12.2000
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Португалия выдала 4 лицензии на мобильную связь 3-го поколения
Сегодня правительство Португалии сообщило о результатах конкурса на получение лицензий на предоставление услуг мобильной связи 3-го поколения, сообщает totaltele.com. Победителями стали: подразделение оператора фикс
|04.12.2000
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Microsoft заключила соглашене о сотрудничестве в развитии ТВ-приставок с португальской Octal
Корпорация Microsoft сообщила о заключении согллашения о взаимопонимании с португальской компанией Engenharia de Sistemas (Systems Engineers), SA (Octal). Компании будут совместно разрабатывать прототип ТВ-приставки для европейской системы цифровой передачи видефильмо
|29.09.2000
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Sonera стала претендентом на лицензию мобильной связи 3-го поколения в Португалии
MobilJazz подал официальный запрос на участие в аукционе лицензий мобильной связи 3-го поколения в Португалии. Sonera Corporation имеет 31.7% долю в консорциуме, однако окончательное решение п
|14.08.2000
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Португальская Optimus заключила контракт с Nokia на поставку сети GPRS
Optimus, один из ведущих операторов сотовой связи в Португалии, выбрал фирму Nokia в качестве поставщика сети для пакетной передачи данных GPRS. Сделка, заключенная на трехлетний срок, позволит абонентам Optimus иметь постоянное подключение к ин
|11.08.2000
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Nokia поставит оборудование для построения GPRS-сети португальской компании Optimus
Nokia поставит оборудование для построения GPRS-сети компании Optimus, одному из крупнейших операторов мобильной связи Португалии. Новая сеть будет интегрирована в существующую GSM-сеть компании и охватит своими услугами около 85% населения страны. Начиная с августа 1999 г. Nokia поставила оборудование для пост
Португалия и организации, системы, технологии, персоны:
|Боровиков Игорь 137 18
|Касперский Евгений 337 5
|Покушалова Ольга 15 5
|Мельникова Анастасия 440 5
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
|Кулешов Сергей 36 4
|Исмаилов Рашид 65 4
|Лавров Владимир 111 4
|Щеглов Петр 85 4
|Тихомиров Борис 11 4
|Зенкин Денис 263 4
|Шалманов Сергей 202 4
|Путин Владимир 3454 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Мартынов Владислав 115 3
|Нарышкин Сергей 51 3
|Чесаков Георгий 19 3
|Николаев Вячеслав 104 3
|Черноволенко Сергей 34 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Vossen Klaus - Воссен Клаус 7 3
|Van Wageningen Richard - ван Вагенинген Ричард 42 3
|Кивокурцев Олег 100 3
|Шмулевич Марк 90 3
|Солонин Виталий 90 3
|Rinaldini Riccardo - Ринальдини Риккардо 3 3
|Duke Simon - Дьюк Саймон 3 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Греф Герман 485 3
|Зайцев Михаил 345 3
|Смирнов Алексей 269 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 2
|Мамонтов Игорь 29 2
|Солнцева Екатерина 62 2
|Павлов Андрей 44 2
|Евтушенков Владимир 217 2
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
|Брюквин Юрий 300 2
|Рыжиков Сергей 112 2
|Brusson Nicolas - Брюссон Николас 10 2
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