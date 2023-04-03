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Португалия Португальская Республика

Португалия - Португальская Республика

СОБЫТИЯ


03.04.2023 Блокировка пиратских торрентов лишает людей радости, но не увеличивает выручку легальных кинотеатров

анная из представителей Университета Карнеги Меллон (США) и бизнес-школы Католического университета Португалии, изучили, как массовые блокировки пиратских интернет-ресурсов в одной из стран мир
08.09.2022 Сотни секретных документов НАТО выставлены на продажу в даркнете

Серьезная утечка Секретные документы, которые Генеральный штаб Вооруженных сил Португалии получил по каналам НАТО, оказались в даркнете. Об утечке сообщила газета Diário de
15.07.2022 VK потратил 700 млн руб. на покупку владельца 700 часов учебного контента на португальском языке

выходит на рынок Латинской Америки Mentorama предлагает более 50 курсов в области дизайна, маркетинга, программирования и создания игр. Платформа содержит более 700 часов образовательного контента на португальском языке. Кроме того, в рамках платформы создан центр карьеры, которые помогает студентам с трудоустройством. В 2020 г. в Бразилии 12% пользователей интернета прошли хотя бы один онл
17.05.2021 Программные продукты Smart Engines помогут восстановлению индустрии туризма в Португалии

выбраны 3 компании из Израиля, по 1 компании из США и ОАЭ, а также по 2 компании из Великобритании, Португалии, Испании и Франции. Партнерами программы The Journey являются транспортная группа

28.01.2020 Португальский телеком-оператор MEO выбрал Allot для защиты мобильных пользователей от кибератак

Allot, поставщик решений по сетевой аналитике и решений «безопасность как услуга» для сервис-провайдеров и организаций, объявил о том, что MEO, крупнейший в Португалии провайдер фиксированной широкополосной связи и мобильных услуг, выбрал Allot Secure, унифицированное решение «безопасность как услуга» (SECaaS), чтобы защитить мобильных пользователе
16.04.2018 В марте Португалия перешла на возобновляемую энергию

onais (REN), около 55% энергии обеспечила гидроэнергетика, и еще 42% пришлось на ветроэнергетику. У Португалии большой потенциал в сфере ветроэнергитики, так как у страны протяженная атлантичес
16.01.2017 Deloitte и Cellwize заключили соглашения о сотрудничестве

lwize объявили о заключении соглашения о сотрудничестве между Cellwize и экспертным центром телекоммуникационных разработок «Делойта» в регионе ЕБВА (Европа, Ближний Восток и Африка), расположенным в Португалии. Как рассказали CNews в компании, соглашение позволяет совместить потенциал и позиции на рынке, которыми обладает подразделение инженерных разработок и трансформации бизнеса «Делойта
31.03.2014 Россияне скупили активы одного из лидеров португальского ИТ-рынка

ТВ, компания работает более чем в 40 странах. Офисы Novabase расположены в Испании, Великобритании, Португалии, на Ближнем Востоке, в Мозамбике, Анголе – эти рынки представляют интерес для холд
09.10.2013 Португалия активизирует использование СПО

Представитель агентства по административной модернизации при правительстве Португалии (AMA) Андре Васконселос (André Vasconcelos) объявил на лиссабонской конференции Ev
11.02.2013 Португалия отказалась от приватизации национального телевидения

Правительство Португалии решило на неопределенный срок отложить выполнение объявленного ранее плана по прив
12.10.2012 Индекс развития ИКТ: Россия почти догнала Португалию

поднялась на 2 строчки во всемирном рейтинге IDI («Индекс развития ИКТ»), переместившись на 38 место с 40, которое отечественная ИКТ-отрасль занимала в 2010 г. На одно место выше России расположилась Португалия. Такие данные содержатся в отчете «Измерение информационного общества» , распространенном Международным союзом электросвязи. «Индекс развития ИКТ» - это интегральный рейтинг, создава
27.08.2012 Общественное телевидение Португалии станет частным

Как заявил помощник премьер-министра Португалии Мигель Рельвас (Miguel Relvas), правительство страны рассматривает вариант передач
19.06.2012 «ПриватБанк» в Португалии открывает счета клиентам через отделения почты

стать клиентом AS PrivatBank Sucursal em Portugal, представляющего банковскую группу «ПриватБанк» в Португалии, не обязательно ехать в офис банка — с начала июня открыть расчетный счет в AS Pri
27.03.2012 Европейская комиссия поможет Португалии оплачивать свою долю в Euronews

ых сборов. Насколько можно понять, Вивиан Рединг имела виду то, что Европейская комиссия ожидает от Португалии выплаты хотя бы данных 360 тыс. евро, пока экономическая ситуация в стране не норм
19.12.2008 Корабли Северного флота посетят порт Лиссабон

ено процессам взлета и посадки на палубу корабля. Сегодня большой противолодочный корабль Северного флота «Адмирал Левченко» в сопровождении большого морского танкера «Сергей Осипов» зайдут в столицу Португалии - порт Лиссабон, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В программе визита - посещение большого корабля «Адмирал Левченко» Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Португалии

30.09.2008 Венесуэла получит самую большую партию Classmate PC

дного торгового соглашения между двумя странами, сообщает eWeek. Компьютеры будут изготавливаться в Португалии и поставляться в Венесуэлу под брендом Magellan PC, сообщают в корпорации Intel. П
08.02.2008 Старинный португальский город воссоздан в Google Earth

ики создали первую трехмерную фотореалистичную модель старинного городка Марвао в центральной части Португалии (39,3945 градусов северной широты, 7,377 градуса западной долготы). Город с характ
30.01.2008 На F-16 потерпел аварию самый опытный летчик ВВС Португалии

Как сообщает F-16.net, истребитель F-16B block 15 (бортовой номер 15140), разбившийся вчера в Португалии, пилотировал самый опытный пилот ВВС страны подполковник Жоао Перейра (Joao Pereira) с налетом свыше 2 тыс.часов. Истребитель, базировавшийся на авиабазе Монреаль (Monte Real), разби
15.05.2007 Португалия обеспечит население биометрическими картами

области разработок и производства систем информационной безопасности (ИБ) на базе биометрических технологий и систем смарт-карт, сообщает о достигнутой договоренности между компанией и правительством Португалии на разработку и поставку идентификационных биометрических карт для населения. «Карта Гражданина» объединит в себе множество функций, благодаря чему полностью заменит целый набор разр
02.04.2007 В Португалии заработала крупная солнечная электростанция

Корпорация General Electric объявила о вводе в эксплуатацию солнечной электростанции в г. Серпа в Португалии, в 200 км к юго-востоку от Лиссабона. Электростанция мощностью 11 МВт состоит из 52 тыс. солнечных батарей и сможет обеспечить электроэнергией 8 тыс. домов. Расположенная на склоне х
15.12.2006 "Промт" вышел на португальский рынок

и обеспечивают до 70% роста бизнеса компании в год и являются основным приоритетом развития. «Рынок Португалии сравнительно невелик. По оценкам нашего партнера, годовые продажи вряд ли превысят
21.01.2004 Motorola развернет UMTS-сеть в Португалии

Подразделение Global Telecom Solutions Sector (GTSS) компании Motorola объявило о соглашении с оператором мобильной связи Optimus на развертывание UMTS-сети в северной Португалии. Оператор планирует начать предоставление 3G-услуг во 2 квартале 2004 года, контракт с Motorola рассчитан на 3 года. Сеть оператора охватит область с населением более 4 млн. человек.
19.09.2002 Уровень охвата населения Португалии мобильной связью вырос до 78,4%

Количество абонентов мобильной связи в Португалии во втором квартале выросло на 0,6%, сообщила ANACOM, регулирующая организация в об
08.07.2002 Alcatel открыла центр технологий третьего поколения для продвижения услуг 3G в Португалии

Компания Alcatel открыла центр технологий третьего поколения (3G Reality Centre) в португальском городе Каскаис. Этот центр впервые предоставит португальским разработчикам полн
07.02.2002 Законы об e-commerce могут стать причиной санкций ЕС против Великобритании и Португалии

предоставив европейским государствам возможность принятия необходимых законов до лета 2002 г. Тем не менее, до настоящего времени практически не продвинулись на пути решения проблемы Великобритания и Португалия. Оказавшись перед угрозой повторного пересмотра сроков внедрения новых законодательных мер, 6 февраля представители Еврокомиссии выступили с жестким заявлением по поводу сложившейся

13.11.2001 Португальские операторы намерены совместно построить 3G-сеть
25.10.2001 Alcatel заключила контракт на установку DSL-линий в Португалии

Alcatel выиграла контракт сроком на 2 года, в рамках которого смонтирует и будет обслуживать сеть DSL (цифровых абонентских линий) португальского провайдера ONI. Alcatel поставит мультиплексорное оборудование для центрального DSL-коммутатора, а также модемы линейки Speed Touch. Первоначально будет развёрнута асимметричная

28.09.2001 Nokia сократила штат своего отделения в Португалии

), глава компании, заявил, что Nokia планирует в этом году удвоить объём продаж телефонных трубок в Португалии.
02.08.2001 Четверть населения Португалии пользуется интернетом

1,866 млн. человек (около четверти населения) регулярно пользуются интернетом в Португалии, сообщает Yahoo!Actualites. Как показало исследование, проведенное группой Marktes
09.07.2001 Alcatel расширила контракт на поставку коммутаторов португальской PT Comunicacoes

Французская Alcatel сообщила о расширении рамочного контракта с крупнейшим португальским телекоммуникационным оператором PT Comunicacoes на поставку и обслуживание коммутаторов, а также программного обеспечения к ним. Действие контракта продлено до конца 2002 года. В

14.02.2001 Siemens поставит UMTS-оборудование для оператора OniWay в Португалии

ьной связи третьего поколения UMTS. Оператор OniWay принадлежит телекоммуникационному подразделению португальской корпорации EDP и крупнейшему норвежскому оператору Telenor. По условиям соглаше
09.02.2001 Ericsson поставит 3G-сеть португальскому оператору Optimus

околения стандарта UMTS. По условиям соглашения, Еricsson займется развертыванием новой сети на юге Португалии. Компании сотрудничают с 1998 года, когда шведский телекоммуникационный гигант пос
08.02.2001 В Португалии законы будут вступать в силу после публикации в интернете

Правительство Португалии приняло законопроект, который ускорит вступление новых законов в силу, сообщает Yahoo! Actualites. Если этот закон будет утвержден парламентом, датой вступления новых законов в силу

05.02.2001 Ericsson поставит UMTS-сеть португальскому оператору TMN

Крупнейший в Португалии оператор мобильной связи компания TMN сообщила о выборе Ericsson в качестве основного поставщика оборудования для сетей беспроводного доступа стандарта UMTS. По условиям соглашения,

04.01.2001 Alcatel займется строительством сети UMTS для оператора TMN в Португалии

ию намечен на начало декабря 2001 года. В настоящее время TMN контролирует около 45% сотового рынка Португалии и является крупнейшим сотовым оператором в стране.
19.12.2000 Португалия выдала 4 лицензии на мобильную связь 3-го поколения

Сегодня правительство Португалии сообщило о результатах конкурса на получение лицензий на предоставление услуг мобильной связи 3-го поколения, сообщает totaltele.com. Победителями стали: подразделение оператора фикс
04.12.2000 Microsoft заключила соглашене о сотрудничестве в развитии ТВ-приставок с португальской Octal

Корпорация Microsoft сообщила о заключении согллашения о взаимопонимании с португальской компанией Engenharia de Sistemas (Systems Engineers), SA (Octal). Компании будут совместно разрабатывать прототип ТВ-приставки для европейской системы цифровой передачи видефильмо
29.09.2000 Sonera стала претендентом на лицензию мобильной связи 3-го поколения в Португалии

MobilJazz подал официальный запрос на участие в аукционе лицензий мобильной связи 3-го поколения в Португалии. Sonera Corporation имеет 31.7% долю в консорциуме, однако окончательное решение п
14.08.2000 Португальская Optimus заключила контракт с Nokia на поставку сети GPRS

Optimus, один из ведущих операторов сотовой связи в Португалии, выбрал фирму Nokia в качестве поставщика сети для пакетной передачи данных GPRS. Сделка, заключенная на трехлетний срок, позволит абонентам Optimus иметь постоянное подключение к ин
11.08.2000 Nokia поставит оборудование для построения GPRS-сети португальской компании Optimus

Nokia поставит оборудование для построения GPRS-сети компании Optimus, одному из крупнейших операторов мобильной связи Португалии. Новая сеть будет интегрирована в существующую GSM-сеть компании и охватит своими услугами около 85% населения страны. Начиная с августа 1999 г. Nokia поставила оборудование для пост

Публикаций - 956, упоминаний - 1048

Португалия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 92
Google LLC 12688 49
Apple Inc 13154 48
Vodafone Group 1412 42
Altice Europe - Altice Portugal - Portugal Telecom - PT Comunicacoes 54 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 29
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 26
Meta Platforms - Facebook 4621 26
МегаФон 10742 25
Huawei 4675 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 24
Siemens AG - Siemens Group 2673 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 22
Intel Corporation 12811 22
Samsung Electronics 11064 20
Cisco Systems 5372 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
Yandex - Яндекс 9215 19
Softline - Софтлайн 3743 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 19
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 19
Dell EMC 5180 18
Oracle Corporation 7074 18
Yahoo! 3726 18
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 16
SAP SE 5601 15
X Corp - Twitter 2938 15
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 14
Promt - Промт 323 13
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 13
HP Inc. 5883 13
Acer Group - Acer Inc 2776 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Lenovo Motorola 3566 13
Deutsche Telekom 954 13
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 12
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 12
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 72 12
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 12
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 23
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 10
Россети Ленэнерго 1699 9
eBay Inc 1640 8
Alpari - Альпари 67 7
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Альфа-Банк 1979 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
Тетис Кэпитал - Tethys 27 6
Аталайя 25 6
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 5
Почта России ПАО 2370 5
Газпром ПАО 1493 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
NanduQ - Qiwi 1013 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 5
McDonald’s - Макдоналдс 220 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
Walt Disney Company 647 4
Naspers 85 4
Верный - торговая сеть 326 4
ЕКА Топливная компания 148 4
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KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 4
Naspers - Prosus Ventures - OLX Group 18 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
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ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
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РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
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EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
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OLPC - One Laptop per Child 82 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 7 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
Международный Союз Молодежи - Всемирная ассамблея молодежи - World Assembly of Youth 2 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Ассоциация специалистов по сертификации 7 1
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Microsoft Research 144 3
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Moody's Investors Service 136 3
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 3
ABI Research 236 3
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Fortune Global 500 295 2
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Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
ARC Advisory Group 20 1
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ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 1
Grand View Research 25 1
Synergy Research Group 48 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Vanson Bourne 49 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 565 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 13
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
РАН - Российская академия наук 2122 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 3
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 3
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 19 3
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 3
Heinrich Heine University Dusseldorf in Germany - HHU - Heinrich Heine University Düsseldorf - Дюссельдорфский университет имени Генриха Гейне 8 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
Catholic University of Portugal - Католический университет Португалии - Институт медицинских наук 3 2
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 2
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 2
Alexandria University - Александрийский университет 2 2
Universidade NOVA de Lisboa - Новый университет Лиссабона - Университет Нова де Лисбоа 2 2
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 2
University of Essex - Эссекский университет 7 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 22
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 18
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 7
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 6
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 5
День молодёжи - 27 июня 1087 4
CeBIT 614 3
Связь-Экспокомм 276 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Microsoft Build - конференция 39 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
Microsoft Imagine Cup 60 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
Wimbledon Championships - Уимблдонский турнир 17 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
CSTB Telecom & Media 83 1
SAP Quality Awards 7 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 17 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
Финансовая элита России - премия 5 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 1
Web Summit 13 1
Нейротлон - соревнования людей с ограниченными возможностями, использующих ассистивные технологии 1 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
Высокие технологии XXI века 78 1
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