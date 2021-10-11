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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Португалия
Португальская Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 313, упоминаний - 358
Португалия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кулешов Сергей 35 3
|Арлазаров Владимир 118 2
|Мамонтов Игорь 28 2
|Рыжиков Сергей 95 2
|Николаев Вячеслав 56 2
|Клишас Андрей 44 1
|Бокова Людмила 80 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Бойко Елена 151 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Усманов Алишер 241 1
|Арсентьев Андрей 54 1
|Кушиков Петр 13 1
|Решетин Олег 38 1
|Калинин Александр 95 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Яценко Виктор 13 1
|Иванов Сергей 170 1
|Бусаргин Андрей 23 1
|Скворцова Вероника 51 1
|Zhao George - Чжао Джордж 12 1
|Петров Сергей 51 1
|Наместников Юрий 39 1
|Чесаков Георгий 16 1
|Фенюшин Евгений 21 1
|Фетисов Александр 12 1
|Лисовский Евгений 19 1
|Чурсин Дмитрий 7 1
|Chaobin Yang - Чаобинь Ян 7 1
|Pietri Antonio - Пьетри Антонио 11 1
|Лукацкий Алексей 67 1
|Каем Кирилл 16 1
|Маркин Алексей 4 1
|Евдокимов Владислав 1 1
|Суринов Александр 4 1
|Шерин Александр 1 1
|Родионов Алексей 1 1
|Кузьмичев Алексей 9 1
|Васильев Андрей 8 1
|Бит Дашту Константин 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755083, в очереди разбора - 658773.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755083, в очереди разбора - 658773.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru