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Softline Holding Noventiq Holding Noventiq Merger

Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger

УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 «АНТ-ЦС» и Noventiq Belarus будут поставлять совместные решения в СНГ

«АНТ-ЦС» и поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности Noventiq Belarus подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут поставлять совместные решения в области программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов на территории СНГ. Об

18.06.2025 «Софтлайн» информирует участников обмена ГДР Noventiq о приближающейся дате фиксации реестра акционеров по третьему этапу обмена 23 июня 2025 года

окусом на инновации, информирует участников обмена глобальных депозитарных расписок (далее – «ГДР») Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» о приближающейся дате фиксации реестра акционер
27.02.2025 Компания «Датарк» выходит на международный рынок

Российский производитель модульных ЦОДов компания «Датарк» начала сотрудничество с белорусским интегратором Noventiq Belarus. Российский разработчик и производитель модульных ЦОДов «Датарк» выходит на международный рынок. Стратегическим партнером компании выступает Noventiq Belarus – один из п
03.02.2025 Участники второго этапа обмена ГДР Noventiq, получившие отказ в исполнении заявок из-за ошибки в паспортных данных, смогут получить бонусные акции ПАО «Софтлайн» во время сбора оферт по третьему этапу обмена

одуктов и услуг, информирует участников второго этапа обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» о возможности получения бонусных акций, недопол
19.12.2024 «Софтлайн» информирует участников обмена ГДР Noventiq о приближающейся дате фиксации реестра акционеров по третьему этапу обмена

собственных продуктов и услуг, информирует участников обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» о приближающейся дате фиксации реестра акционер
21.10.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах реализации второго этапа обмена ГДР Noventiq

АО «Софтлайн» («приглашение»), принятых от участников обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» в рамках второго этапа обмена. Об этом CNews со
14.08.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о начале приема биржевых оферт на получение акций ПАО «Софтлайн» в рамках второго этапа обмена ГДР Noventiq Holdings plc

етении акций ПАО «Софтлайн», адресованного участникам обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» в рамках второго этапа обмена. Об этом CNews со
26.07.2024 Зарубежный осколок Softline избавил своих акционеров от связей с Россией

Оферта по обмену GDR Noventiq, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре ИТ-дистрибьютор Novent
05.07.2024 Зарубежный осколок Sofltine не смог выйти на Nasdaq

Отмена соглашения по слиянию Noventiq и Corner Growth ИТ-дистрибьютор Noventiq заявил об отмене соглашения по слиян
28.06.2024 Зарубежному осколку Softline перекрыли дорогу на Nasdaq

Делистинг SPAC-компании, с которой хотела слиться Noventiq Совет американской биржи Nasdaq принял решение о делистинге акций SPAC-компании Corn
27.06.2024 «Софтлайн» потратила миллиарды, скупая суверенный долг России

Как «Софтлайн» скупал российские долги Структуры, в разное время входившие в группу Noventiq, активно скупают ценные бумаги и суверенные долги различных стран. Это следует из документов Noventiq, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Так
24.05.2024 Зарубежный осколок Softline может лишиться партнера для выхода на Nasdaq

У партнера Noventiq проблемы с Nasdaq SPAC-компания Corner Growth Acquisition (CGAC, находится в процесс
11.04.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении дополнительного этапа обмена ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД, на акции ПАО «Софтлайн»

в и услуг, объявляет о завершении приема оферт от владельцев глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД
27.03.2024 Основной акционер ПАО «Софтлайн» приглашает владельцев ГДР Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в НРД, обменять их ГДР на акции ПАО «Софтлайн»

крупнейшего акционера компании, поддержать права владельцев глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc. не принявших участие в обмене ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтла
12.01.2024 Softline в процессе слияния подешевел в два с половиной раза

Новые параметры слияния Noventiq и Corner Growth Acquisition ИТ-дистрибьютор Noventiq объявил об изменении сог
25.09.2023 ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении обмена ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн»

в и услуг, объявляет о завершении приема оферт от владельцев глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД
21.08.2023 ПАО «Софтлайн» объявляет о намерении провести прямой листинг акций на московской бирже и индикативный план-график обмена акций на ГДР Noventiq Holdings Plc

я в конце сентября 2023 г. после завершения обмена глобальных депозитарных расписок (далее – «ГДР») Noventiq Holdings Plc (далее – «Noventiq»), которые обращаются на Московской бирже и С
13.06.2023 Акционерам международной Softline дадут по три акции ее бывшей российской «дочки»

Параметры обмена GDR Noventiq на акции «Софтлайн» Дистрибьютор ПО «Софтлайн» объявил предварительные параметры обм
26.05.2023 Инвесторам Softline предложат вернуться в Россию

Акционерам Noventiq готовят предложение Акционерам компании Noventiq (бывшее международное подраз
12.05.2023 Softline нужно $100 млн для выхода на Nasdaq

Noventiq сливается с Corner Growth для выхода на Nasdaq Компания Noventiq (бывшая Softline) сообщила о достижении договоренности и слиянии со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp (Corner Growth). Само соглашение было анонсировано в феврале 2023 г. К
21.10.2022 Softline меняет название для глобальной экспансии

ality, «интеллект и качество». При этом юридическое лицо международного Softline остается прежним — Softline Holdings. Как и почему Softline разделил свой бизнес Напомним, принципиальное решени

Публикаций - 66, упоминаний - 116

Softline Holding и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3025 63
Softline Group - Softline AG - Softline International 52 14
Microsoft Corporation 24909 12
Softline Projects - Софтлайн проекты 35 9
Oracle Corporation 6766 6
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 6
АйТи - Аплана Группа компаний 174 5
Google LLC 11995 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 270 5
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 76 5
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Dell EMC 5054 4
АйТи 1390 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 4
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Softline - Makronet 4 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16823 27
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4553 26
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7657 21
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 18
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3428 10
Финансовые показатели - Financial indicators 2587 10
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 75 9
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 390 8
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 179 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6404 7
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 40 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5622 6
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 714 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3106 6
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1178 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4790 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8014 5
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 548 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1652 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6900 5
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 262 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24976 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6193 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9294 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53028 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14284 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7078 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5075 3
Аудит - аудиторский услуги 2846 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2298 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1677 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3615 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3016 2
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 79 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5074 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2835 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1224 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11324 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2002 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1029 2
Известия ИД 663 1
TAdviser - Центр выбора технологий 409 1
Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3330 5
Рустелеком ТК 304 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 140 2
Juniper Research 534 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1578 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 131 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 93 1
ИнфоКом 109 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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