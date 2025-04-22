Получите все материалы CNews по ключевому слову
Грунин Андрей
Грунин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Боровиков Сергей 30 2
|Ильичева Светлана 3 2
|Лавров Владимир 74 2
|Ананьин Алексей 82 2
|Волотовская Елена 38 2
|Тараканов Артем 23 2
|Исмаилов Рашид 59 2
|Тарасов Алексей 6 2
|Розанов Всеволод 47 1
|Пыльцов Виталий 4 1
|Щербаков Борис 47 1
|Разуваев Владимир 18 1
|Боровиков Игорь 132 1
|Соловьева Юлия 20 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147621 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43894 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354792, в очереди разбора - 759443.
Создано именных указателей - 173248.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.