Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173248
ИКТ 13480
Организации 10553
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3426
Системы 25392
Персоны 74337
География 2807
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2617
Мероприятия 847

Грунин Андрей



22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1
20.11.2024 Сын основателя «Софтлайна» вошел в совет директоров компании 1
20.11.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах внеочередного общего собрания акционеров 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Грунин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2933 2
Softline Holding - Noventiq 64 1
TerraLink - ТерраЛинк 283 1
Dell EMC 5044 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5689 1
Oracle Corporation 6750 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8845 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 512 1
Google LLC 11912 1
Skysoft Victory - Скайсофт Виктори 4 1
Тетис Кэпитал - Tethys 23 1
Аталайя 22 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1669 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 727 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28578 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 1
Боровиков Сергей 30 2
Ильичева Светлана 3 2
Лавров Владимир 74 2
Ананьин Алексей 82 2
Волотовская Елена 38 2
Тараканов Артем 23 2
Исмаилов Рашид 59 2
Тарасов Алексей 6 2
Розанов Всеволод 47 1
Пыльцов Виталий 4 1
Щербаков Борис 47 1
Разуваев Владимир 18 1
Боровиков Игорь 132 1
Соловьева Юлия 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 147621 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43894 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 74 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 405 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48873 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7860 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16605 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6234 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1991 1
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354792, в очереди разбора - 759443.
Создано именных указателей - 173248.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153