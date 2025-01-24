Фетисов Алексей

Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1

CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1

Т2 и T1 объявили о сотрудничестве в сфере безопасной обработки данных 1

Возможности новой отечественной АСУ ТП от Т1 представлены предприятиям ТЭК 1

Зачем бизнесу оптимизаторы и какой лучше 1

CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1

Холдинг Т1 планирует нарастить выручку от продуктов и сервисов на базе ИИ вдвое к 2026 году 1

ВТБ и Т1 подвели итоги соревнования Data Fusion Contest 2024 1

Холдинг Т1 присоединился к проектированию единой национальной ERP 1

Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1

Выручка холдинга Т1 превысила 222 млрд рублей 1

Для импортозамещения ключевого банковского ПО необходим новый индустриальный центр компетенций 1

К российским вендорам выстроилась очередь на разработку банковских сервисов 1