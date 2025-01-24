Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Фетисов Алексей



24.01.2025 Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1
20.01.2025 Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок 1
19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1
22.10.2024 Холдинг Т1: будущее ИТ-решений – за микросервисной архитектурой 1
16.10.2024 Т2 и T1 объявили о сотрудничестве в сфере безопасной обработки данных 1
14.10.2024 Количество выпускников российских технических вузов покрывает всего 10% спроса на ИТ-специалистов 1
10.10.2024 Возможности новой отечественной АСУ ТП от Т1 представлены предприятиям ТЭК 1
21.08.2024 Холдинг «Т1» вошел в состав участников ассоциации «ФинТех» 1
23.07.2024 Холдинг «Т1» – лидер среди крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews 1
19.07.2024 CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России 1
06.06.2024 Холдинг Т1 и АО «РЖД Медицина» договорились о сотрудничестве 1
06.06.2024 Холдинг «Т1» войдет в состав участников ассоциации «ФинТех» 1
06.06.2024 Партнерство РЖД и холдинга «Т1» улучшит веб-сервисы перевозчика 1
Рост доверия к российским вендорам, инвестиции в DevOps и дефицит ИБ-решений: итоги «Нота День» 1
24.05.2024 Холдинг Т1 подписал меморандум о сотрудничестве с «Астра Консалтинг» 1
23.05.2024 «Т1 Цифровая Академия» и Университет Лобачевского подписали соглашение о сотрудничестве 1
14.05.2024 Зачем бизнесу оптимизаторы и какой лучше 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
22.04.2024 Холдинг «Т1» и МФТИ создали совместное предприятие для развития решений с использованием ИИ 1
19.04.2024 Холдинг Т1 планирует нарастить выручку от продуктов и сервисов на базе ИИ вдвое к 2026 году 1
17.04.2024 ВТБ и Т1 подвели итоги соревнования Data Fusion Contest 2024 1
05.04.2024 Холдинг Т1 присоединился к проектированию единой национальной ERP 1
04.04.2024 Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1
02.04.2024 Выручка холдинга Т1 превысила 222 млрд рублей 1
20.03.2024 Холдинг Т1 и ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» начинают совместную научно-исследовательскую деятельность 1
19.02.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и холдинг «Т1» планируют развивать совместные образовательные программы 1
06.12.2023 Российский рынок «железа» крупно вырос в 2023 году 1
21.11.2023 Екатерина Колесникова назначена заместителем генерального директора холдинга «Т1» по персоналу 1
10.11.2023 Для импортозамещения ключевого банковского ПО необходим новый индустриальный центр компетенций 1
10.11.2023 Холдинг «Т1» и Банк России будут развивать образовательные программы «Финтех хаба» 1
09.11.2023 Холдинг «Т1» представил инструмент для анализа криптовалютных транзакций 1
17.10.2023 Холдинг «Т1» возглавил выходец из ВТБ 2
15.03.2023 К российским вендорам выстроилась очередь на разработку банковских сервисов 1
27.02.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
15.02.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
31.01.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
15.12.2021 ВТБ победил в двух номинациях ИТ-премии CIO Awards 1
18.11.2021 ВТБ в два раза ускорил работу мобильного приложения 1
21.07.2021 ВТБ и НИУ ВШЭ открыли летнюю школу по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я – профессионал» 1
27.05.2020 «Техносерв консалтинг» разработал технологию безбумажного офиса для банка ВТБ 1

Публикаций - 42, упоминаний - 43

Фетисов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 21
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 11
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 9
Т1 Сервионика - Servionica 258 9
Т1 Иннотех 178 9
Т1 Иннотех - Дататех 96 7
Ростелеком 9699 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 4
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 3
СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 13 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 3
8213 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 2
Алан-ИТ 27 2
ICL ГК 381 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 2
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 2
Oracle Corporation 6687 1
Microsoft Corporation 24623 1
Intel NSG - Intel Non-Volatile Memory Solutions Group 12 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 1
Salesforce.com 427 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Крок - Croc 1777 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 1
Неймарк ИТ-кампус 21 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 4
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 4
МКБ - Московский кредитный банк 558 4
Фора Банк 55 4
Ионов и Партнеры 9 4
Ингосстрах СПАО 421 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 3
ВТБ - Почта Банк 466 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 3
Русагро Группа Компаний 277 2
Абсолют Банк 230 2
Почта России ПАО 2112 2
Альфа-Капитал УК 102 2
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Boeing 1009 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Renault Groupe 158 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Coca-Cola Company 254 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 24 1
Газпром нефть 618 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Deutsche Lufthansa AG 118 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 4
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 19
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 5
Data Fusion - Слияние данных 62 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3086 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 3
Data monetization - Монетизация данных 1624 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1120 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 3
MPC - Secure Multiparty Computation - протокол конфиденциального (многостороннего) вычисления 76 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 10
Oracle Java - язык программирования 3075 2
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 2
Microsoft Exchange 1714 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Outlook 1390 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Microsoft Skype for Business 175 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Google Android 13994 1
Apple - App Store 2890 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 1
Apple AirDrop 33 1
Apple iOS 7809 1
FanRuan - FineBI 19 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 18 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 51 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 35 1
ICL SafeRAY - семейство моноблоков 10 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
Пушкинская карта 15 1
ICL BasicRAY ПК 5 1
FreePik 980 1
ВТБ - Жилищная экосистема - М2 - Метр квадратный 5 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
МТС Exolve 67 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Кулик Вадим 180 5
Ульянов Николай 112 5
Кабаков Ярослав 59 4
Шикин Владимир 5 4
Лагунов Андрей 43 4
Щиров Илья 45 4
Косачев Антон 11 4
Ионов Алексей 12 4
Гребеник Геннадий 38 4
Григорьев Максим 43 4
Карпов Иван 78 3
Исхаков Тимур 4 3
Кузнецов Андрей 67 3
Прохоров Роман 9 3
Голицын Сергей 25 3
Райгородский Андрей 37 3
Меньшов Кирилл 118 3
Кирьянова Александра 135 3
Оселедец Иван 24 3
Потапова Светлана 12 3
Мацыгин Юрий 42 2
Печенин Ярослав 2 2
Карпухин Виктор 4 2
Комраков Николай 6 2
Лежнев Федор 28 2
Бородкина Татьяна 2 2
Чаркин Евгений 296 2
Сотникова Ольга 2 2
Саркисов Тигран 35 2
Лысенко Эдуард 308 2
Серебряникова Анна 72 2
Солнцева Екатерина 58 2
Наквасин Сергей 18 2
Рыбинцев Андрей 25 2
Павленко Анастасия 8 2
Зеленков Юрий 37 2
Семион Кирилл 26 2
Борисенко Григорий 15 2
Бердин Алексей 3 1
Навдаев Матвей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Земля - планета Солнечной системы 10374 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Европа 21767 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Индия - Bharat 5431 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Саудовская Аравия - Королевство 583 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 9
Энергетика - Energy - Energetically 5082 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 7
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 2
Физика - Physics - область естествознания 2642 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 312 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 2
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 72 2
TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 10
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
CNews Fast рейтинг 46 1
Т1 Цифровая академия 44 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 3
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 2
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 2
ВТБ Школа Банка 2 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
Data Fusion Contest 7 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 1
CNews AWARDS - награда 519 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще