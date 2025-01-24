Фетисов Алексей
Фетисов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 4
|Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 3
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 3
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
|Кулик Вадим 180 5
|Ульянов Николай 112 5
|Кабаков Ярослав 59 4
|Шикин Владимир 5 4
|Лагунов Андрей 43 4
|Щиров Илья 45 4
|Косачев Антон 11 4
|Ионов Алексей 12 4
|Гребеник Геннадий 38 4
|Григорьев Максим 43 4
|Карпов Иван 78 3
|Исхаков Тимур 4 3
|Кузнецов Андрей 67 3
|Прохоров Роман 9 3
|Голицын Сергей 25 3
|Райгородский Андрей 37 3
|Меньшов Кирилл 118 3
|Кирьянова Александра 135 3
|Оселедец Иван 24 3
|Потапова Светлана 12 3
|Мацыгин Юрий 42 2
|Печенин Ярослав 2 2
|Карпухин Виктор 4 2
|Комраков Николай 6 2
|Лежнев Федор 28 2
|Бородкина Татьяна 2 2
|Чаркин Евгений 296 2
|Сотникова Ольга 2 2
|Саркисов Тигран 35 2
|Лысенко Эдуард 308 2
|Серебряникова Анна 72 2
|Солнцева Екатерина 58 2
|Наквасин Сергей 18 2
|Рыбинцев Андрей 25 2
|Павленко Анастасия 8 2
|Зеленков Юрий 37 2
|Семион Кирилл 26 2
|Борисенко Григорий 15 2
|Бердин Алексей 3 1
|Навдаев Матвей 1 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 11
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 10
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 2
|АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
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