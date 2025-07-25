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«Т1» снова возглавил рейтинг крупнейших ИТ-компаний по версии CNews

Исследовательское агентство CNews Analytics традиционно представило рейтинг наиболее крупных ИТ-компаний, расширив список организаций в 2025 г. до топ-500. В 2024 г. «Т1» заработала рекордные 249,6 млрд руб. без НДС, превысив показатели предыдущего года на 29%, и вновь заняла первую строчку рейтинга. Ключевую роль в существенном скачке результативности холдинга сыграла реализация комплексных проектов по импортозамещению для крупнейших отечественных компаний из различных отраслей. В фокусе деятельности холдинга были поставки российских серверов, СХД, сетевого оборудования, внедрения ПАКов АСУ ТП и ПО собственной разработки, а также интеграция софта сторонних вендоров и оказание сервисной поддержки.

«Российский ИТ-рынок вступает в новую фазу: к 2030 г. он увеличится вдвое, сохраняя ежегодный прирост на уровне 12–13%. Уже в следующем году ключевым драйвером станет курс на импортоопережение, а компании, способные предложить интегрированные, безопасные и масштабируемые решения, будут формировать технологическую основу цифровой экономики России, — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга «Т1». — Мы находимся в числе тех, кто выстраивает этот базис уже сейчас, последовательно укрепляя позиции системного поставщика ИТ-продуктов для обеспечения технологического суверенитета государства и ключевых секторов экономики. За прошедший год «Т1» увеличил поставки отечественного оборудования на 84%, программного обеспечения — на 22% в сравнении с предыдущим периодом. Такие результаты стали возможными благодаря переходу от простой замены зарубежных продуктов к созданию оригинальных российских решений с уникальной функциональностью и архитектурой».

Исследовательское агентство CNews Analytics ежегодно публикует список крупнейших игроков ИТ-рынка России. В рейтинге представлены результаты топ-500 игроков отечественного рынка, поставляющих цифровые услуги, программное и аппаратное обеспечение. Данные CNews свидетельствуют об активном развитии ИТ-рынка в России: в прошлом году суммарная выручка наиболее крупных ИТ-компаний достигла почти 3,3 трлн руб., а игроки первой сотни заработали почти 2,8 трлн руб., увеличив показатель за год на 24,7%.

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