Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Цифровая экономика России
Федеральный проект
Национальная программа Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1377, упоминаний - 2170
Цифровая экономика России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 208
|Акимов Максим 167 77
|Медведев Дмитрий 1433 75
|Носков Константин 201 73
|Чернышенко Дмитрий 234 61
|Ковнир Евгений 71 60
|Никифоров Николай 1126 60
|Четвернин Алексей 651 55
|Шадаев Максут 384 48
|Мишустин Михаил 302 46
|Кисляков Евгений 83 42
|Соколов Алексей 121 36
|Зорин Александр 49 36
|Осеевский Михаил 221 34
|Паршин Максим 141 32
|Левин Леонид 83 28
|Иванов Олег 124 27
|Калина Роман 60 27
|Раков Ярослав 48 26
|Бутенко Юрий 64 25
|Бокова Людмила 80 24
|Матвеева Татьяна 83 24
|Бойко Елена 151 24
|Приданкин Андрей 30 23
|Песчанских Георгий 37 23
|Чамара Денис 57 22
|Козырев Алексей 270 21
|Чернякова Елена 26 21
|Касперская Наталья 197 20
|Фомичев Олег 107 20
|Евстигнеев Сергей 21 19
|Цариковский Федор 31 19
|Герасимюк Максим 20 19
|Албычев Александр 74 19
|Белоусов Андрей 53 19
|Селиванов Дмитрий 48 18
|Власов Сергей 76 18
|Стрельцов Андрей 53 17
|Крюков Сергей 26 17
|Турчак Евгений 23 17
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756375, в очереди разбора - 660065.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756375, в очереди разбора - 660065.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru