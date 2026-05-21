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Цифровая экономика России Федеральный проект Национальная программа Российской Федерации

Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации
 

Алексей Дорожко , Заместитель директора Департамента развития отрасли ИТ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ "Цифровая трансформация компаний. Как государство стимулирует спрос на российские ИТ решения?" 6 октября 2022 года в Москве CNews конференция "Импортозамещение 2022: первые итоги
 

СОБЫТИЯ


21.05.2026 МТУСИ и HeadHunter расширяют сотрудничество в сфере ИТ-образования и подготовки кадров для цифровой экономики

льном процессе. «Сегодня работодатели становятся полноценными участниками образовательного процесса, и именно такая модель взаимодействия позволяет готовить специалистов, максимально востребованных в цифровой экономике. Сотрудничество с HeadHunter дает нашим студентам не только доступ к современным карьерным инструментам и практическим кейсам, но и возможность лучше понимать требования отра
19.05.2026 «Киберпротект» и Центральный университет объединяют усилия по подготовке профессионалов для цифровой экономики

ктиков в области защиты данных позволит нам готовить специалистов, которые уже со студенческой скамьи владеют современными методами обеспечения киберустойчивости и готовы к решению сложнейших задач в цифровой экономике. Уверен, что такое тесное взаимодействие науки и бизнеса станет прочным фундаментом для успешной карьеры наших выпускников», — сказал руководитель центра партнерств и карьеры
20.04.2026 Не в ту дверь: ИТ-компании российских миллиардеров вышли из «Цифровой экономики»

Смотрите, кто ушел АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ), главная платформа взаимодействия бизнеса и государства по разви
10.03.2026 VK и АНО «Цифровая экономика» запускают новый сезон «Цифрового ликбеза» о безопасности в мессенджерах

VK и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России дают старт новому сезону просветительского проекта «Цифровой ликбез». Для школьников 1-11 классов со всей России и стра
26.02.2026 Динамика затрат на развитие цифровой экономики (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

., или +22% в текущих ценах по сравнению с 2023 г.). Их общий объем достиг 6,7 трлн руб. Вложения в цифровую экономику в 2025 г., по предварительной оценке ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, составят 7,1 трлн руб.
10.11.2025 «Свердловский завод трансформаторов тока» обновил конфигурацию системы «1С:ERP» при поддержке команды «Лиги Цифровой Экономики»

«Лига Цифровой Экономики» успешно завершила обновление продукта «1С:ERP» для ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» (СЗТТ). Проект реализован в сжатые сроки – в результате оперативный контур у
07.11.2025 Налоговая крупной страны в бешенстве от своей цифровизации. На ее примере цифровая экономика доказывает свою неэффективность

Налоговая против Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (Служба доходов и таможни Его Величества, His Majesty’s Revenue and Customs, HMRC) назвал цифровую экономику в своей стране неэффективной, пишет The Register. Речь именно о цифровизации непосредственно в HMRC, которая, по подсчетам HMRC, пока не принесла требуемых от нее результатов
29.09.2025 Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект

,1 млрд бюджетных средств и ₽5,1 млрд из внебюджетных источников. «Именно этот проект обеспечит технологическое лидерство России», — уверен Евгений Нежданов, заместитель директора Центра компетенций «Цифровая экономика», федерального провайдера «Код будущего» (Минцифры), «Искусственный интеллект» (Минэкономразвития). Он напомнил, что государство предоставляет субсидии на внедрение ИИ — их м
23.09.2025 IVA Technologies и Российско-китайский центр цифровой экономики договорились о сотрудничестве

Российский разработчик корпоративных коммуникаций IVA Technologies и Российско-китайский научно-исследовательский центр цифровой экономики (РКЦ ЦЭ) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies. Стороны договорились об обмене опытом и реализации совместных ИТ-проект
07.08.2025 Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников

. Документ является частью национального проекта «Беспилотный авиационные системы» (БАС). Куратором федпроекта и всех входящих в него мероприятий является Минобрнауки. Первая редакция документа
29.07.2025 Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС

ых систем В распоряжении CNews оказалось две версии федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем», входящего в национальный проект «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Куратором федпроекта является Минобрнауки, большая часть мероприятий федпроекта также курирует Минобрнауки. Первая версия данного федпроекта — от 2023 г. — предполагала общие затраты за пер
08.07.2025 Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них

. Документ является частью национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Куратором федпроекта является Минтранс. Первая версия федпроекта, принятая ориентировочно в конц
23.06.2025 ECM и low-code в аудиториях: LDM и РТУ МИРЭА готовят кадры для цифровой экономики

ft) и МИРЭА – российский технологический университет (РТУ МИРЭА) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ-образования. Стратегическое партнерство нацелено на подготовку специалистов в области цифровой экономики. Об этом CNews сообщили представители LDM. Кафедра цифровой трансформации Института информационных технологий РТУ МИРЭА в рамках партнерского сотрудничества открывает курс по
20.06.2025 «Билайн» и «Лига Цифровой Экономики» подписали меморандум о стратегическом партнерстве

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Лига Цифровой Экономики» заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере облачных технологий. Ключевым направлением партнерства станет масштабирование практики миграции ERP-систем на от
01.04.2025 Дмитрий Григоренко провел заседание наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика»

На заседании наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» под председательством заместителя Председателя Правительства – руководите
28.02.2025 Затраты на развитие «Экономики данных» в России составят триллион

сетей 5G (пятое поколение сотовой связи) и развитие платформы «Гостех». Как в России реализовалась «Цифровая экономика» Нацпроект «Экономика данных» пришел на смену нацпрограмме «Цифровая эк
19.02.2025 Власти потратили более 800 млн на «Умные города»: IQ городов вырос в полтора раза

. Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». За реализацию проекта отвечает Минстрой (министерство строительства и жи
14.02.2025 Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

ые системы (БАС)» национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Согласно данной редакции федпроекта сумма расходов за 2024-30 гг. должна была составить 236,4 млрд руб, из которых на

13.12.2024 В России написана «дорожная карта» создания суверенного литографа дешевле и проще, чем у ASML

«Дорожная карта» создания российского литографа В России разработали «дорожную карту» создания литографа, который будет дешевле, а в изготовлении проще, чем оборудование нидерландской ASML. Но п
11.12.2024 Как власти сэкономили 700 млрд руб. на финансировании «Цифровой экономики»

Расходы на реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика» CNews изучил паспорт национальной программы «Цифровая экономика».

09.12.2024 Дмитрий Григоренко провел заседание Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика»

ке Аналитического центра при Правительстве РФ состоялось 34-е заседание Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика». По его итогам было решено, что организация переформатирует подход к рабо
21.11.2024 Как в России сэкономили сотни миллиардов рублей на финансировании разработок в сфере цифровых технологий

ссии CNews изучил новую редакцию федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». Это финальная версия документа, на смену «Цифровой экономике» придет нов
19.11.2024 На подготовке кадров для цифровой экономики сэкономили более 100 млрд руб.

с обновленной редакций федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Она свидетельствует о значительном сокращении расходов по данному направ
11.11.2024 Затраты на развитие цифровой экономики в 2023 г. (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует динамику затрат на развитие цифровой экономики в 2023 году. Тенденция роста их объема в абсолютном выражении (в текущих ценах) сохраняется, однако их отношение к ВВП пока еще не вышло на «досанкционный» уровень. Об этом C
23.10.2024 «Лига Цифровой Экономики» внедрила сервис «Контур.Толк» для онлайн-коммуникаций

«Лига Цифровой Экономики» внедрила в работу отечественный сервис для онлайн-коммуникаций «Контур.Толк». Более 6000 сотрудников компании ежедневно используют его для организации совещаний, обучающих м
18.10.2024 Компания «ТрансТелеКом» предоставила сервисы связи Центру координации проектов цифровой экономики Нижегородской области

Компания «ТрансТелеКом» предоставила услуги связи Государственному автономному учреждению Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики». Специалисты макрорегиона Верхневолжский компании «ТрансТелеКом» организовали для Центра информационных технологий доступ в интернет и сервис «Защита от DDoS-атак». Об этом

18.09.2024 Власти нашли картельный сговор при реализации нацпроекта «Цифровая экономика»

ФАС нашла нарушения при реализации нацпроекта «Цифровая электроника» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о выявлении сговора на торгах при реализации национального проекта «Цифровая экономика». Нарушения были выявлены в рамках межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами. Речь идет при проведении аукциона на оказание услуг по организации процесс
12.09.2024 SimpleOne и «Лига Цифровой Экономики» объявили о партнёрстве

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne и группа компаний «Лига Цифровой Экономики» заключили соглашение о партнёрстве. Сотрудничество направлено на реализацию совместных проектов в области цифровой трансформации. Оно позволит обеим сторонам укрепить позици
29.08.2024 «Лига Цифровой Экономики» создала SCADA-систему на отечественной платформе для компании «Кама»

Компания «Техконсур» (входит в «Лигу Цифровой Экономики») создала для ООО «Кама», производителя мелованного картона и легкомелованной бумаги, единую платформу диспетчеризации процессов на основе отечественной SCADA-системы TRACE M
21.08.2024 Власти потратят 1,6 миллиарда на безопасную разработку российских ОС и разнообразного ПО

зопасной разработки ПО В федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» добавлено три мероприятия, за реализацию которых отвечает Федеральная слу
02.08.2024 Руководство федпроектом «Искусственный интеллект» перешло от Минэкономразвития к Минцифры

оекта поменялось руководство Руководство федеральным проектом «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика» переходит от Минэкономразвития России к Минцифры, пишет РИА «Новости» со

31.07.2024 «Лига Цифровой Экономики» будет внедрять ecom-продукты Compo Soft

«Лига Цифровой Экономики» подписала соглашение о сотрудничестве с разработчиком отечественного программного обеспечения Compo Soft. Компании планируют совместные проекты по внедрению продуктов в сфер
22.07.2024 Две тысячи российских компаний лишились ИТ-аккредитации. В их числе «Цифровая экономика», «ИТ-парк», структуры «Ростеха» и «Ростелекома»

аний с 2022 г. не публикуется, но на Портале госуслуг можно проверить факт наличия или отсутствия конкретной компании в этом списке. В CNews есть список компаний, оставшихся без ИТ-аккредитации. АНО «Цифровая экономика» - не ИТ-компания В числе лишившихся аккредитации - АНО (автономная некоммерческая организация) «Цифровая экономика». Она была создана в 2017 г. для реализации национа
04.07.2024 Что должна включать в себя дорожная карта защиты ИТ-инфраструктуры?

а быть комплексной, системной и непрерывной — такое отношение к безопасности, уже имеющееся у крупных технологических гигантов и госсектора, появляется и у других компаний. Что должна включать в себя дорожная карта защиты ИТ-инфраструктуры? C одной стороны, можно констатировать, что дорожная карта, которая включает в себя целый комплекс мероприятий, позволяет максимально минимизирова
05.06.2024 «Ростелеком» и «ХайТэк» объединяют усилия для развития экосистемы цифровой экономики

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203, стимулирования технического и экономического прогресса, посредством кооперации и объединения усилий для развития экосистемы цифровой экономики. Подписанное соглашение отражает заинтересованность компаний в сотрудничестве по ряду направлений, связанных с развитием цифровой инфраструктуры и информационной безопасности
20.05.2024 Глава Минцифры рассказал об 11 главных задачах отечественных ИТ

«Цифровую экономику» сменили на новый нацпроект Вместо нацпрограммы «Цифровая экономика» в России внедряется нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация

16.05.2024 Административная поддержка нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроектов обойдется в 50 миллиардов

следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика». Этот центр должен обеспечивать оперативное информационно-аналитическое с
02.04.2024 Власти сэкономили миллиард на полигоне для киберучений

«Цифровая экономика» без «Национального киберполигона» Из федерального проекта «Информационная
21.03.2024 Власти сэкономят миллиарды на исследованиях перспективных технологий связи

и Обновленная редакция федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» предполагает значительное сокращение затрат федерального бюджета на прове
15.03.2024 Как в России потратят 900 млрд руб. на цифровизацию органов госвласти

ная версия федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика». Согласно документу, расходы федерального бюджета за период 2019-2030 гг.

Публикаций - 4428, упоминаний - 6039

Цифровая экономика России и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 752
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 329
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 298
9594 252
МегаФон 10742 231
Yandex - Яндекс 9216 221
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 178
Microsoft Corporation 25775 165
SAP SE 5601 152
Google LLC 12688 125
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 123
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 121
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 117
VK - Mail.ru Group 3602 109
Huawei 4676 105
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 97
Oracle Corporation 7074 97
IBM - International Business Machines Corp 9699 95
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 94
Восход ФГБУ НИИ 721 94
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 88
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 81
Крок - Croc 1964 79
Softline - Софтлайн 3743 78
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 76
Intel Corporation 12811 73
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 69
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 66
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 64
Cisco Systems 5372 61
Telegram Group 2940 59
Schneider Electric 614 58
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 58
Meta Platforms - Facebook 4621 57
InfoWatch - Инфовотч 1185 55
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 116 53
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 51
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 50
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 50
Центр2М - Center2М 67 49
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 422
РЖД - Российские железные дороги 2096 194
Почта России ПАО 2370 157
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 147
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 120
ГПБ - Газпромбанк 1273 103
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 101
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 81
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 80
Газпром нефть 725 79
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 79
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 78
РВК - Российская венчурная компания 571 76
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 72
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 65
Ингосстрах СПАО 478 63
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 62
Газпром ПАО 1493 61
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 61
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 59
МКБ - Московский кредитный банк 657 57
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 54
Альфа-Банк 1979 53
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 50
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 49
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 48
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 47
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 47
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 46
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 42
НСПК - Национальная система платежных карт 948 41
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 41
OKS Group 51 41
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 40
Северсталь ПАО - Severstal 629 37
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 37
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 36
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 34
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 34
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 33
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1422
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 632
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 552
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 449
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 434
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 321
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 279
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 270
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 261
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 240
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 240
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 219
Федеральное казначейство России 1949 191
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 179
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 175
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 170
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 163
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 154
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 152
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 149
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 145
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 141
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 137
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 133
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 131
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 127
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 122
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 122
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 118
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 116
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 114
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 111
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 98
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 93
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 89
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 88
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 87
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 84
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 75
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 69
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 312
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 82
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 64
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 59
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 41
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 40
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 36
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 31
АЮР - Ассоциация юристов России 51 30
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 29
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 27
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 22
Единая Россия - Политическая партия 321 19
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 18
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 18
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 17
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 17
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 15
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 14
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 12
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 10
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 10
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 9
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 9
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
Талант и успех - Общественный фонд 21 8
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 8
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 7
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 7
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 6
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 6
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 6
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
Национальная квантовая лаборатория 9 6
ГосИнформСистемы 160 6
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 5
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2308
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2023
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1446
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 1131
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 956
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 806
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 793
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 657
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 609
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 585
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 575
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 542
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 449
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 438
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 426
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 384
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 373
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 349
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 346
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 344
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 342
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 326
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 323
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 322
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 312
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 303
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 291
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 281
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 277
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 267
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 250
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 241
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 233
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 233
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 233
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 232
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 232
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 229
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 223
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 223
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 539
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 261
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 178
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 166
Linux OS 11533 137
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 92
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 91
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 87
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 73
Microsoft Windows 16882 72
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 69
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 69
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 68
1С:ERP Управление предприятием 841 62
FreePik 1841 61
Новые облачные технологии - МойОфис 958 58
Google Android 15243 58
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 56
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 52
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 52
Microsoft Windows 2000 8678 50
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 49
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 49
Apple iPhone 6 4861 48
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 46
Depositphotos - фотобанк 405 46
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 45
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 45
НКТ - Р7-Офис 543 44
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 44
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 44
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 43
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 42
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 42
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 42
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 41
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 41
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 40
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 40
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 99 40
Путин Владимир 3454 416
Шадаев Максут 1210 258
Чернышенко Дмитрий 581 209
Мишустин Михаил 787 187
Медведев Дмитрий 1665 119
Паршин Максим 323 114
Акимов Максим 192 103
Носков Константин 241 96
Никифоров Николай 1138 89
Осеевский Михаил 350 85
Чаркин Евгений 317 80
Слышкин Василий 129 74
Ковнир Евгений 75 68
Лысенко Эдуард 317 66
Абакумов Евгений 227 66
Шпак Василий 279 58
Ципорин Павел 103 55
Сотин Денис 216 53
Хайруллин Айрат 108 53
Кисляков Евгений 93 52
Нестеров Алексей 175 52
Соколов Алексей 137 51
Лебедев Антон 53 51
Петрушин Андрей 110 51
Матвеева Татьяна 110 50
Клепиков Алексей 121 50
Васильев Владислав 59 50
Албычев Александр 168 50
Меджитов Тимур 85 49
Натрусов Артем 313 48
Дьяченко Валерий 96 48
Семенихин Игорь 56 47
Козырев Алексей 328 47
Катамадзе Анна 133 47
Власов Сергей 101 47
Шойтов Александр 116 47
Терещенко Денис 95 46
Зорин Александр 51 46
Бойко Елена 152 45
Григоренко Дмитрий 249 45
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3666
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1012
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 434
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 367
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 285
Европа 24964 241
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 210
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 184
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 184
Земля - планета Солнечной системы 10865 114
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 111
Казахстан - Республика 6048 105
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 95
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 93
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 90
Беларусь - Белоруссия 6289 90
Германия - Федеративная Республика 13221 89
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 88
Япония 13807 88
Россия - УФО - Тюменская область 1365 86
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 85
Азия - Азиатский регион 5920 85
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 84
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 84
Россия - УФО - Челябинская область 1512 84
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 81
Европа Восточная 3138 80
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 77
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 77
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 76
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 75
Украина 7928 73
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 70
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 70
Южная Корея - Республика 7052 69
Индия - Bharat 5869 69
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 68
Россия - СФО - Новосибирск 4876 66
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 61
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 59
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2625
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1354
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1039
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 734
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 632
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 615
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 523
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 521
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 451
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 440
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 292
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 231
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TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 4
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IDC - International Data Corporation 4975 90
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 39
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РАЭК - Экономика Рунета 21 10
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BCG - Boston Consulting Group 117 7
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 6
Markets&Markets Research 113 6
Forrester Research 834 6
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 5
Frost & Sullivan 207 5
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 5
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 5
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 5
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 5
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 5
IDC Russia - IDC Россия 183 4
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 4
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 4
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 4
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 4
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 165
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 119
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 90
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 75
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 58
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 57
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 55
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 50
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 50
РАН - Российская академия наук 2122 47
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 44
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 36
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 33
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 31
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 27
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 27
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 25
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 25
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 24
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 23
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 23
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 22
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 21
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 20
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 20
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 19
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 18
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 16
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 14
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 13
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 12
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 12
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 12
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 12
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 12
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 11
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 10
ТГУ - Томский государственный университет 233 10
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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