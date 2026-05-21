МТУСИ и HeadHunter расширяют сотрудничество в сфере ИТ-образования и подготовки кадров для цифровой экономики льном процессе. «Сегодня работодатели становятся полноценными участниками образовательного процесса, и именно такая модель взаимодействия позволяет готовить специалистов, максимально востребованных в цифровой экономике. Сотрудничество с HeadHunter дает нашим студентам не только доступ к современным карьерным инструментам и практическим кейсам, но и возможность лучше понимать требования отра

«Киберпротект» и Центральный университет объединяют усилия по подготовке профессионалов для цифровой экономики ктиков в области защиты данных позволит нам готовить специалистов, которые уже со студенческой скамьи владеют современными методами обеспечения киберустойчивости и готовы к решению сложнейших задач в цифровой экономике. Уверен, что такое тесное взаимодействие науки и бизнеса станет прочным фундаментом для успешной карьеры наших выпускников», — сказал руководитель центра партнерств и карьеры

Не в ту дверь: ИТ-компании российских миллиардеров вышли из «Цифровой экономики» Смотрите, кто ушел АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ), главная платформа взаимодействия бизнеса и государства по разви

VK и АНО «Цифровая экономика» запускают новый сезон «Цифрового ликбеза» о безопасности в мессенджерах VK и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России дают старт новому сезону просветительского проекта «Цифровой ликбез». Для школьников 1-11 классов со всей России и стра

Динамика затрат на развитие цифровой экономики (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) ., или +22% в текущих ценах по сравнению с 2023 г.). Их общий объем достиг 6,7 трлн руб. Вложения в цифровую экономику в 2025 г., по предварительной оценке ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, составят 7,1 трлн руб.

«Свердловский завод трансформаторов тока» обновил конфигурацию системы «1С:ERP» при поддержке команды «Лиги Цифровой Экономики» «Лига Цифровой Экономики» успешно завершила обновление продукта «1С:ERP» для ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» (СЗТТ). Проект реализован в сжатые сроки – в результате оперативный контур у

Налоговая крупной страны в бешенстве от своей цифровизации. На ее примере цифровая экономика доказывает свою неэффективность Налоговая против Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (Служба доходов и таможни Его Величества, His Majesty’s Revenue and Customs, HMRC) назвал цифровую экономику в своей стране неэффективной, пишет The Register. Речь именно о цифровизации непосредственно в HMRC, которая, по подсчетам HMRC, пока не принесла требуемых от нее результатов

Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект ,1 млрд бюджетных средств и ₽5,1 млрд из внебюджетных источников. «Именно этот проект обеспечит технологическое лидерство России», — уверен Евгений Нежданов, заместитель директора Центра компетенций «Цифровая экономика», федерального провайдера «Код будущего» (Минцифры), «Искусственный интеллект» (Минэкономразвития). Он напомнил, что государство предоставляет субсидии на внедрение ИИ — их м

IVA Technologies и Российско-китайский центр цифровой экономики договорились о сотрудничестве Российский разработчик корпоративных коммуникаций IVA Technologies и Российско-китайский научно-исследовательский центр цифровой экономики (РКЦ ЦЭ) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies. Стороны договорились об обмене опытом и реализации совместных ИТ-проект

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников . Документ является частью национального проекта «Беспилотный авиационные системы» (БАС). Куратором федпроекта и всех входящих в него мероприятий является Минобрнауки. Первая редакция документа

Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС ых систем В распоряжении CNews оказалось две версии федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем», входящего в национальный проект «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Куратором федпроекта является Минобрнауки, большая часть мероприятий федпроекта также курирует Минобрнауки. Первая версия данного федпроекта — от 2023 г. — предполагала общие затраты за пер

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них . Документ является частью национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Куратором федпроекта является Минтранс. Первая версия федпроекта, принятая ориентировочно в конц

ECM и low-code в аудиториях: LDM и РТУ МИРЭА готовят кадры для цифровой экономики ft) и МИРЭА – российский технологический университет (РТУ МИРЭА) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ-образования. Стратегическое партнерство нацелено на подготовку специалистов в области цифровой экономики. Об этом CNews сообщили представители LDM. Кафедра цифровой трансформации Института информационных технологий РТУ МИРЭА в рамках партнерского сотрудничества открывает курс по

«Билайн» и «Лига Цифровой Экономики» подписали меморандум о стратегическом партнерстве ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Лига Цифровой Экономики» заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере облачных технологий. Ключевым направлением партнерства станет масштабирование практики миграции ERP-систем на от

Дмитрий Григоренко провел заседание наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» На заседании наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» под председательством заместителя Председателя Правительства – руководите

Затраты на развитие «Экономики данных» в России составят триллион сетей 5G (пятое поколение сотовой связи) и развитие платформы «Гостех». Как в России реализовалась «Цифровая экономика» Нацпроект «Экономика данных» пришел на смену нацпрограмме «Цифровая эк

Власти потратили более 800 млн на «Умные города»: IQ городов вырос в полтора раза . Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». За реализацию проекта отвечает Минстрой (министерство строительства и жи

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники ые системы (БАС)» национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Согласно данной редакции федпроекта сумма расходов за 2024-30 гг. должна была составить 236,4 млрд руб, из которых на

В России написана «дорожная карта» создания суверенного литографа дешевле и проще, чем у ASML «Дорожная карта» создания российского литографа В России разработали «дорожную карту» создания литографа, который будет дешевле, а в изготовлении проще, чем оборудование нидерландской ASML. Но п

Как власти сэкономили 700 млрд руб. на финансировании «Цифровой экономики» Расходы на реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика» CNews изучил паспорт национальной программы «Цифровая экономика».

Дмитрий Григоренко провел заседание Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» ке Аналитического центра при Правительстве РФ состоялось 34-е заседание Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика». По его итогам было решено, что организация переформатирует подход к рабо

Как в России сэкономили сотни миллиардов рублей на финансировании разработок в сфере цифровых технологий ссии CNews изучил новую редакцию федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». Это финальная версия документа, на смену «Цифровой экономике» придет нов

На подготовке кадров для цифровой экономики сэкономили более 100 млрд руб. с обновленной редакций федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Она свидетельствует о значительном сокращении расходов по данному направ

Затраты на развитие цифровой экономики в 2023 г. (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует динамику затрат на развитие цифровой экономики в 2023 году. Тенденция роста их объема в абсолютном выражении (в текущих ценах) сохраняется, однако их отношение к ВВП пока еще не вышло на «досанкционный» уровень. Об этом C

«Лига Цифровой Экономики» внедрила сервис «Контур.Толк» для онлайн-коммуникаций «Лига Цифровой Экономики» внедрила в работу отечественный сервис для онлайн-коммуникаций «Контур.Толк». Более 6000 сотрудников компании ежедневно используют его для организации совещаний, обучающих м

Компания «ТрансТелеКом» предоставила сервисы связи Центру координации проектов цифровой экономики Нижегородской области Компания «ТрансТелеКом» предоставила услуги связи Государственному автономному учреждению Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики». Специалисты макрорегиона Верхневолжский компании «ТрансТелеКом» организовали для Центра информационных технологий доступ в интернет и сервис «Защита от DDoS-атак». Об этом

Власти нашли картельный сговор при реализации нацпроекта «Цифровая экономика» ФАС нашла нарушения при реализации нацпроекта «Цифровая электроника» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о выявлении сговора на торгах при реализации национального проекта «Цифровая экономика». Нарушения были выявлены в рамках межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами. Речь идет при проведении аукциона на оказание услуг по организации процесс

SimpleOne и «Лига Цифровой Экономики» объявили о партнёрстве Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne и группа компаний «Лига Цифровой Экономики» заключили соглашение о партнёрстве. Сотрудничество направлено на реализацию совместных проектов в области цифровой трансформации. Оно позволит обеим сторонам укрепить позици

«Лига Цифровой Экономики» создала SCADA-систему на отечественной платформе для компании «Кама» Компания «Техконсур» (входит в «Лигу Цифровой Экономики») создала для ООО «Кама», производителя мелованного картона и легкомелованной бумаги, единую платформу диспетчеризации процессов на основе отечественной SCADA-системы TRACE M

Власти потратят 1,6 миллиарда на безопасную разработку российских ОС и разнообразного ПО зопасной разработки ПО В федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» добавлено три мероприятия, за реализацию которых отвечает Федеральная слу

Руководство федпроектом «Искусственный интеллект» перешло от Минэкономразвития к Минцифры оекта поменялось руководство Руководство федеральным проектом «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика» переходит от Минэкономразвития России к Минцифры, пишет РИА «Новости» со

«Лига Цифровой Экономики» будет внедрять ecom-продукты Compo Soft «Лига Цифровой Экономики» подписала соглашение о сотрудничестве с разработчиком отечественного программного обеспечения Compo Soft. Компании планируют совместные проекты по внедрению продуктов в сфер

Две тысячи российских компаний лишились ИТ-аккредитации. В их числе «Цифровая экономика», «ИТ-парк», структуры «Ростеха» и «Ростелекома» аний с 2022 г. не публикуется, но на Портале госуслуг можно проверить факт наличия или отсутствия конкретной компании в этом списке. В CNews есть список компаний, оставшихся без ИТ-аккредитации. АНО «Цифровая экономика» - не ИТ-компания В числе лишившихся аккредитации - АНО (автономная некоммерческая организация) «Цифровая экономика». Она была создана в 2017 г. для реализации национа

Что должна включать в себя дорожная карта защиты ИТ-инфраструктуры? а быть комплексной, системной и непрерывной — такое отношение к безопасности, уже имеющееся у крупных технологических гигантов и госсектора, появляется и у других компаний. Что должна включать в себя дорожная карта защиты ИТ-инфраструктуры? C одной стороны, можно констатировать, что дорожная карта, которая включает в себя целый комплекс мероприятий, позволяет максимально минимизирова

«Ростелеком» и «ХайТэк» объединяют усилия для развития экосистемы цифровой экономики утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203, стимулирования технического и экономического прогресса, посредством кооперации и объединения усилий для развития экосистемы цифровой экономики. Подписанное соглашение отражает заинтересованность компаний в сотрудничестве по ряду направлений, связанных с развитием цифровой инфраструктуры и информационной безопасности

Глава Минцифры рассказал об 11 главных задачах отечественных ИТ «Цифровую экономику» сменили на новый нацпроект Вместо нацпрограммы «Цифровая экономика» в России внедряется нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация

Административная поддержка нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроектов обойдется в 50 миллиардов следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика». Этот центр должен обеспечивать оперативное информационно-аналитическое с

Власти сэкономили миллиард на полигоне для киберучений «Цифровая экономика» без «Национального киберполигона» Из федерального проекта «Информационная

Власти сэкономят миллиарды на исследованиях перспективных технологий связи и Обновленная редакция федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» предполагает значительное сокращение затрат федерального бюджета на прове