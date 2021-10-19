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Цифровая экономика России
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19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1
15.10.2021 Вице-премьер Чернышенко поручил РЦТ активнее информировать ИТ-компании в регионах о мерах господдержки 1
15.10.2021 Национальный киберполигон объединит коммерческие площадки по отражению компьютерных атак 1
11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 2
07.10.2021 «Крок» обеспечила единую систему нотариата адаптивным хранилищем 1
05.10.2021 Что такое коэффициент интеллекта умного города 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 2
29.09.2021 «Миландр» запустила собственный ЦОД в Зеленограде 1
28.09.2021 Власти организовали небольшим компаниям огромную скидку на российское ПО 1
27.09.2021 ФСО вопреки традициям покупает Postgres Pro вместо Oracle 1
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
23.09.2021 Unitsolutions запустил услугу лизинга для юридических лиц в России 1
23.09.2021 У разработчика российского Linux появился новый гендиректор 1
22.09.2021 Tele2 инвестирует 350 миллионов рублей в цифровое развитии Чувашии 1
21.09.2021 В Удмуртии завершили трехлетнюю программу строительства информационной инфраструктуры для 875 соцобъектов 1
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 3
17.09.2021 Власти предложили госкомпаниям импортозаместить ПО для интернета вещей, робототехники и распознавания лиц 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
15.09.2021 Более 20% россиян уверены, что мобильная связь может быть опасной для здоровья 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
15.09.2021 Владимир Месропян возглавит направление GR в «Мегафоне» 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 2
14.09.2021 Tele2 инвестирует 490 млн рублей в развитие современных услуг связи в Республике Коми 1
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
13.09.2021 Власти раздадут ИТ-специалистам льготную ипотеку и кредиты 1
09.09.2021 Государство оплатит половину стоимости обучения новой цифровой профессии 2
09.09.2021 Пока централизованные госзакупки ПО заморожены, власти готовят альтернативу. Какой она будет 1
09.09.2021 Мошенники придумали, как выманить у россиян деньги с помощью «Госуслуг» 1
08.09.2021 Четвертый за шесть лет глава ушел из структуры Минцифры, координирующей ИТ в госорганах 2
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
06.09.2021 На подготовке кадров для цифровой экономики сэкономят 63 млрд рублей 2
03.09.2021 На Госуслугах станет можно подать заявку на бесплатное подключение к газовым сетям 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
26.08.2021 У огромной ГИС нет ни концепции, ни ТЗ, но уже есть обоснование запрета на российское ПО 1
25.08.2021 Правительство Новосибирской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.08.2021 Власти дадут «Ростелекому» 220 миллионов на информирование россиян о коронавирусе 1
25.08.2021 Минцифры: школьники смогут бесплатно учиться программированию 1

Публикаций - 1377, упоминаний - 2170

Цифровая экономика России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 343
Ростех - Ростехнологии 2230 130
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 119
Yandex - Яндекс 4099 98
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 86
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 70
VK - Mail.ru Group 2482 56
Microsoft Corporation 11017 50
Восход ФГБУ НИИ 365 50
Google LLC 7128 49
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 40
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 38
3727 37
Ростех - Концерн Автоматика 396 33
Крок 1219 31
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 27
Huawei 2726 25
SAP SE 3207 24
IBM 3527 24
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 22
Ланит ГК 1155 22
Telegram Group 702 21
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 20
Программный продукт ГК 92 19
Facebook 3765 19
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 18
Rambler Group - Рамблер ГК 484 17
РТЛабс 145 17
Cisco Systems 2037 15
InfoWatch - Инфовотч 603 15
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 15
Микрон - Micron 365 15
Oracle Corporation 3331 14
ГЛОНАСС АО 82 14
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 14
Базальт СПО 206 13
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Apple Inc - Эппл Рус 7680 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 177
РЖД - Российские железные дороги 1081 66
РВК - Российская венчурная компания 476 37
Почта России ПАО 1570 36
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 35
Газпромбанк - ГПБ 692 23
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 22
Газпром ПАО 518 19
Аэрофлот 492 19
Газпром нефть 380 18
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 12
X5 Group 599 12
X5 Group - Пятерочка 559 12
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 10
Альфа-Банк 1123 10
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 9
Роснефть НК 367 8
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 8
Транснефть 159 8
Яндекс.Такси 271 7
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 7
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 7
Вертолеты России 114 7
Открытие ФК 538 7
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 7
ПСБ - Промсвязьбанк 613 7
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 7
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 6
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 6
Ингосстрах СПАО 210 6
Пепеляев Групп 25 5
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 5
O2 Consulting - O2Consulting 8 5
НСПК - Национальная система платежных карт 257 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 4
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 550
Правительство РФ 2200 173
Президент Российской Федерации 1439 137
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 111
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 108
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 85
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 80
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 71
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 71
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 69
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 68
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 64
Федеральное казначейство России 766 63
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 62
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 62
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 59
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 56
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 55
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 52
Счётная палата РФ 460 52
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 51
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 46
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 44
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 42
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 42
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 42
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 40
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 39
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 34
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 33
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 32
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 32
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 31
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 31
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 30
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 29
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 26
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 25
Администрация Президента РФ 267 24
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 23
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 136
Руссофт - Russoft 250 17
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 10
АФТ - Ассоциация Финтех 76 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 5
Единая Россия - Политическая партия 171 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 4
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 4
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 4
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 3
АРБ - Ассоциация российских банков 82 3
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 3
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 3
Талант и успех - Общественный фонд 11 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 2 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
РСП - Российский союз правообладателей 8 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Союз машиностроителей России 26 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
Ассоциация 42 1 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 3 1
ЛДПР 68 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 275
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 198
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 149
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 107
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 73
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 62
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 54
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 52
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 50
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 48
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 44
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 43
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 36
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 28
Big Data - Большие данные 1136 25
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 24
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 22
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 21
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 21
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 20
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 20
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 20
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 19
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 17
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 16
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 16
Безопасный город 347 15
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 15
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 15
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 15
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 14
3G - Стандарт мобильной связи 3709 14
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 13
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 13
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 13
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 71
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 68
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 33
Linux OS 4243 29
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 23
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 23
Microsoft Windows 10 6612 21
Новые облачные технологии - МойОфис 311 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 16
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 14
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 14
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 13
Google Android 10750 12
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 12
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 12
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 12
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 12
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 11
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 11
Microsoft Azure 1171 10
VK - Mail.ru Одноклассники 853 10
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 9
НКТ - Р7-Офис 73 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 8
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 7
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 7
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 7
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 7
Ред ОС 239 7
AWS - Amazon Web Services 568 7
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 6
Java - Язык программирования 1167 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Telegram - Мессенджер 80 6
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 6
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 6
Nvidia GeForce GTX 2054 6
Путин Владимир 1820 208
Акимов Максим 167 77
Медведев Дмитрий 1433 75
Носков Константин 201 73
Чернышенко Дмитрий 234 61
Ковнир Евгений 71 60
Никифоров Николай 1126 60
Четвернин Алексей 651 55
Шадаев Максут 384 48
Мишустин Михаил 302 46
Кисляков Евгений 83 42
Соколов Алексей 121 36
Зорин Александр 49 36
Осеевский Михаил 221 34
Паршин Максим 141 32
Левин Леонид 83 28
Иванов Олег 124 27
Калина Роман 60 27
Раков Ярослав 48 26
Бутенко Юрий 64 25
Бокова Людмила 80 24
Матвеева Татьяна 83 24
Бойко Елена 151 24
Приданкин Андрей 30 23
Песчанских Георгий 37 23
Чамара Денис 57 22
Козырев Алексей 270 21
Чернякова Елена 26 21
Касперская Наталья 197 20
Фомичев Олег 107 20
Евстигнеев Сергей 21 19
Цариковский Федор 31 19
Герасимюк Максим 20 19
Албычев Александр 74 19
Белоусов Андрей 53 19
Селиванов Дмитрий 48 18
Власов Сергей 76 18
Стрельцов Андрей 53 17
Крюков Сергей 26 17
Турчак Евгений 23 17
Россия - Российская федерация - РФ 57180 1061
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 227
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 90
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 89
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 71
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 67
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 65
Россия - Тульская область 752 37
Россия - Республика Алтай 681 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 35
Россия - Ростовская область 860 34
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 31
Казахстан - Республика 2621 30
Россия - Калужская область 570 28
Россия - Челябинская область 658 28
Япония 2760 23
Россия - Ульяновская область 348 23
Беларусь - Белоруссия 2081 22
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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