Власти сэкономили миллиард на полигоне для киберучений

Из нацпрограммы «Цифровая экономика» исключен проект создания «Национального киберполигона», предназначенного для обучения специалистов основам информационной безопасности и проведению киберучений для различных отраслей экономики. Экономия на отказе от проекта составила 1 млрд руб.

«Цифровая экономика» без «Национального киберполигона»

Из федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» исключено дальнейшее финансирование мероприятия по созданию киберполигона для обучения и тренировок современным практиками информационной безопасности. Это следует из обновленной версии федпроекта, имеющейся в распоряжении CNews.

Ранее на эти цели в 2020-2024 гг. планировалось выделить 1,9 млрд руб., из которых федеральный бюджет должен был направить 1,6 млрд руб., внебюджетные источники – 300 млн руб. Из нынешней же версии федпроекта следует, что с 2022 г. финансирование данного мероприятий не осуществляется. За прошедший период на соответствующие цели было выделено 990 млн руб., в том числе 890 млн руб. выделил федеральный бюджет, 100 млн руб. – внебюджетные источники.

Киберполигон предназначен для специалистов и экспертов разного уровня, а также руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий.

Мероприятие предполагало создание независимых центров по техническому тестированию программного и аппаратного обеспечения, в том числе средств обеспечения безопасности информации, позволяющим компаниям получить доступ к аналитической информации и результатам независимого тестирования предлагаемых на рынке решений.

Также ежегодно планировалось разрабатывать не менее пяти теоретико-практических курсов с целью их практического применения на киберполигоне. Куратором мероприятия выступало Минцифры, исполнителем – ГК «Солар» («дочка» «Ростелекома»). Проект получил название «Национальный киберполигон».

Что представлял из «Национальный киберполигон» и где он был развернут

К 2022 г. были открыты восемь точек присутствия «Национального киберполигона» в различных вузах: в Дальневосточном федеральном университете, научно-техническом университете «Сирис», Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики, Национальном исследовательском университете ИТМО, Поволжском государственном университете телекоммуникаций, Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ), Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича.

Киберполигон состоял из пяти крупных блоков: платформы для киберучений «Кибермир», подсистемы автоматизированного проведения кибератак, подсистемы автоматической оценки действий участников, эмуляция технологических и бизнес-процессов и подсистема инфраструктуры.

В свою очередь, инфраструктура включала виртуальный образы, реальное физическое оборудование и полунатурное моделирование, рассказывала CNews замдиректора департамента «Национального полигона» Анна Олейникова.

ГК «Солар» продолжает поддерживать проект

Представители ГК «Солар» сообщили CNews, что проект реализовался в интересах различных отраслей экономики: банковской, нефтегазовой, энергетической, телекоммуникационной и пр. В рамках проекта была создана технологическая платформа «Солар Кибермир».

С 2023 г. проект продолжил развиваться самостоятельно, добавили представители «Солар». Сейчас на платформе «Солар Кибермир» проводятся киберучения по развитию практических навыков кибербезопасности для различных коммерческих компаний, государственных организаций и вузов.