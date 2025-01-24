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Олейникова Анна



24.01.2025 Innostage разрабатывает «умного» помощника «Инна» для расследования инцидентов и усиления киберзащиты компаний 1
17.06.2024 Продукты платформы Security Vision признаны системами с искусственным интеллектом 1
02.04.2024 Власти сэкономили миллиард на полигоне для киберучений 1
26.10.2023 F.A.C.C.T. Threat Intelligence стала ведущим поставщиком оперативных данных для платформы киберразведки Security Vision 1
28.03.2023 BI.Zone и Security Vision заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
14.03.2023 Анна Олейникова, Security Vision: Мы внедряем ChatGPT в нашу платформу для подготовки отчетов о расследовании инцидентов 2
14.02.2023 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и платформы Security Vision 1
15.09.2022 RST Cloud и Security Vision объединили экспертизу для расследования и реагирования на инциденты кибербезопасности 1
06.09.2022 Власти потратят 1,9 миллиарда на тренировки по кибербезопасности 1
16.11.2021 Киберучения: как отработать реагирование на атаки хакеров на полигоне 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Олейникова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 194 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 921 4
Ростелеком 9706 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 139 3
Код Безопасности 616 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4877 1
GitHub 818 1
Diasoft - Диасофт 871 1
X Corp - Twitter 2846 1
Т8 НТЦ 83 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1883 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 25 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
RST Cloud - Технологии киберугроз 9 1
Telegram Group 1990 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 623 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Синара ГК - Sinara Group 101 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4090 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4754 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3138 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 185 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 7
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 714 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2190 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 5
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 589 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12614 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5005 3
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 92 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1901 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20622 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5352 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7571 2
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 194 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3850 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  658 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 642 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 233 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7382 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2993 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5300 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1228 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1228 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11620 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25363 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3786 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11363 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5715 1
Программный стек 213 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6090 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 273 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1956 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1249 2
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 12 2
Linux OS 9953 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
Pastebin 36 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 23 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 344 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 281 1
OpenAI ChatGPT 343 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 263 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 30 1
ИРЦЭ - Optimum SkyNet Engine for Retail - Оптимум СкайНет Энжн 4 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 591 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4444 1
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 20 1
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 197 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Михайлова Анна 10 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Хеирхабаров Теймур 17 1
Баулин Валерий 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 6
Беларусь - Белоруссия 5669 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 718 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 1
Казахстан - Республика 5528 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8395 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 3
Киберучения 92 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5771 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1198 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3947 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1901 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2901 2
Энергетика - Energy - Energetically 5088 2
Образование в России 2199 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2339 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Информатика - computer science - informatique 1055 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8639 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4658 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибернетическая война 140 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 417 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8040 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 942 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2128 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 250 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 224 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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