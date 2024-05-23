Соглашение МТС и «Авотел» обеспечит внедрение технологии МАРМ в отрасли с нестабильным интернетом иализированных технических средств связи «Авотел» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны договорились о совместном продвижении мобильного автоматизированного рабочего места (МАРМ) на базе программно-аппаратного комплекса Avotel Summa. Совместные усилия обеспечат проникновение современных цифровых сервисов в транспорт и объекты с нестабильной связью. МТС намерена вк

«Долинск Банк» внедрил решение «Dynamika Мобильное рабочее место» «Долинск Банк» внедрил решение «Dynamika Мобильное рабочее место». Решение позволяет повысить качество обслуживания за счет возможности дистанционно идентифицировать клиента и собирать документы во время доставки банковских продуктов.

Первое полностью российское мобильное рабочее место представлено на ВЭФ-2023 тегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и разработчик программного обеспечения (ПО) для десктопных и мобильных операционных систем (ОС) компания «Авроид» представили полноценное мобильное рабочее место. Это первое решение такого рода, где все компоненты внесены в реестры Минпромторга и Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Мобильное ра

В России создали мобильное автоматизированное рабочее место на «Авроре» чик офисного ПО «Мой офис», оператор МТС и производитель электроники F+ tech представили защищенное мобильное автоматизированное рабочее место (МАРМ) на базе ОС «Аврора». Решение было представл

F+ tech, МТС и «Мой офис» представили защищенное мобильное автоматизированное рабочее место программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, представили защищенное мобильное автоматизированное рабочее место (МАРМ) на базе операционной системы (ОС) «Аврора»

«Росатом» внедрил первое мобильное рабочее место сотрудника ки, аудио и видеоконференции, трансляции. Ежедневно пользователи Atom Space проводят более 250 рабочих встреч и отправляют десятки тысяч сообщений. Продукт планомерно развивается и трансформируется в мобильное рабочее место. В приложении появилась главная страница – стартовый экран, где сотрудники получают быстрый доступ к рабочим и кадровым инструментам: боту-ассистенту «Марк», справкам и

«РИВЦ-Пулково» дополнил функциональность системного модуля «Мобильные рабочие места» Разработчик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» дополнил функциональность системного модуля «Мобильные рабочие места». Программный продукт используется в работе сотрудников службы перронного обслуживания и помогает облегчить и ускорить работу специалистов, оптимизируя производственные

Разработано мобильное рабочее место руководителя для ОС «Аврора» Компании «Диджитал дизайн» и «Открытая мобильная платформа» представляют мобильное рабочее место «АРМ руководителя» для ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа» Компания «Диджитал дизайн» адаптировала собственную разр

Группа ЦРТ сделала доступным голосовой ввод для врачей восьми специальностей и представила мобильное рабочее место и уже восьми специальностей могут оценить преимущества голосового ввода. Кроме того, мы разработали мобильное рабочее место врача — сделали возможным использование голосового ввода с помощью пл

«Системный софт» поставил лицензии для развертывания мобильных рабочих мест в «Фудплексе» ыми устройствами и настольными компьютерами. В решении предусмотрены аналитические инструменты, позволяющие оценить рабочую среду и использование приложений для оптимизации ресурсов, а также привести мобильные рабочие места в соответствие нормативным требованиям организации. «Инфраструктура компании построена по принципу “нулевого доверия”: к ней подключаются и сотрудники с личных устройств

Москва создает мобильное рабочее место на Android, Linux и PostgreSQL ыяснил CNews, московские чиновники получат в свое распоряжение новую информсистему для выездной работы, ориентированную на Android — мобильную ОС, разрабатываемую компанией Google. Система именуется «Мобильное автоматизированное рабочее место». На ее создание Департамент информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) готов потратить 87,3 млн руб. Эта сумма выставлена в качестве максим

«Мобилитилаб» интегрировал мобильное рабочее место Workspad в отечественную мобильную ОС «Аврора» ия «Мобилитилаб» завершил разработку мобильного приложения Workspad для единственной отечественной мобильной операционной системы (МОС) «Аврора». С помощью Workspad смартфон превращается в защищенное мобильное рабочее место сотрудника. Компании «Ростелеком», «Открытая мобильная платформа» и «Мобилитилаб» заключили договор о разработке, внедрении и продвижении совместных продуктов для работы

«Системный софт» создал мобильные рабочие места в «Русской рыбной компании» и достигать поставленных бизнес-целей, не замедляя рабочих процессов. Успешно реализованный проект «Мобильное рабочее место» повысит эффективность работы сотрудников вне стационарных рабочих ме

Sberbank CIB внедрил мобильное рабочее место клиентского менеджера Сбербанк разработал и внедрил технологическое решение, благодаря которому у клиентских менеджеров Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, появились мобильные рабочие места с возможностью оперативной дистанционной работы в различных автоматизированных системах банка. Решение разработано на абсолютно новой технологической платформе Сбербанка

МТС организовала мобильные рабочие места для Псковских бригад скорой помощи МТС и Псковская станция скорой помощи сообщили о старте совместного проекта по диспетчеризации машин скорой помощи и организации мобильных рабочих мест для бригад скорой помощи. Как рассказали CNews в компании, МТС предоставила 15 сим-карт с доступом в интернет для специализированного оборудования, с помощью которого вра

«1С-Рарус» обновила «1С-Рарус:Мобильное рабочее место кассира» до редакции 2.0 «1С-Рарус» объявила о выпуске решения «1С-Рарус:Мобильное рабочее место кассира», обновленного до редакции 2.0. Как рассказали CNews в компании, теперь мобильное приложение соответствует новым требованиям ФЗ №54 «О применении контрольно-касс

«Инфотекс», «МобилитиЛаб» и НИИ СОКБ представили комплексное решение для создания защищенных мобильных рабочих мест Компании «Инфотекс», «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») и НИИ СОКБ представили WorksPad Protected — совместное комплексное решение для создания защищенных корпоративных мобильных рабочих мест. В основу WorksPad Protected вошли продукты отечественных компаний-игроков рынка корпоративной мобильности, что обеспечивает его полную импортонезависимость и делает поте

«Росатом» организовал мобильные рабочие места для топ-менеджмента на базе WorksPad яющую превратить планшеты на операционной системе Android, а также iPad в полноценные корпоративные мобильные рабочие места. Об этом CNews в компании «АйТи». Проект по созданию мобильных рабочи

МобилитиЛаб: Наше мобильное рабочее место ходит сквозь стены операционных систем е покидая одного приложения! Прежде такой сценарий не был доступен ни в одном решении, даже от крупнейших разработчиков. Именно поэтому мы говорим о создании новой категории решений – интегрированное мобильное рабочее место. Сергей Орлик: Мобильные устройства глубоко проникли в корпоративный сектор, но ни одно решение, позиционируемое как корпоративное, не позволяет одновременно открывать н

MobileSputnik – основа корпоративных мобильных рабочих мест на планшетах щие сохранения документов в неконтролируемой облачной инфраструктуре. MobileSputnik – корпоративное мобильное рабочее место В результате анализа и постоянного мониторинга потребностей корпорати

MobileSputnik – основа корпоративных мобильных рабочих мест на планшетах щие сохранения документов в неконтролируемой облачной инфраструктуре. MobileSputnik – корпоративное мобильное рабочее место В результате анализа и постоянного мониторинга потребностей корпорати

MobileSputnik + ViPNet: защищенное мобильное рабочее место от «АйТи» и «ИнфоТеКС» , реализующих стандарт шифрования ГОСТ, рассказали CNews в «АйТи». Как пояснили в компании, решение MobileSputnik, входящее в комплект MobileSputnik + ViPNet, предназначено для создания корпоративных мобильных рабочих мест на базе iPad и планшетов под управлением ОС Android с расширенными возможностями веб-доступа с современных смартфонов, а также ПК под управлением Windows, MAC OS X и Linu

«ОФК Банк» перешел на новую версию CompanyMediа и внедрил мобильные рабочие места СЭД для iPad истемы электронного документооборота CompanyMedia в московском офисе банка, рассказали CNews в компании. Нынешний проект охватил обновление рабочих мест системы CompanyMediа до версии 3.6 и внедрение мобильных рабочих мест — приложений для планшетов iPad, которые дают возможность руководителям подразделений финансовой организации своевременно получать необходимую информацию и принимать опер

Резидент «Сколково» предложил инновационный продукт для организации мобильных рабочих мест ся резидентом ИТ-кластера фонда «Сколково», анонсировала инновационный программный продукт — MobileSputnik. Это первое тиражное российское решение, призванное стать основой для создания корпоративных мобильных рабочих мест (Enterprise Mobile Workplace). Новый продукт MobileSputnik открывает для российских заказчиков возможности мобильной работы с деловой информацией, естественным образом ин

iCore запускает новое VDI-решение для мобильных рабочих мест ore было разработано недорогое, гибкое и простое в развертывании и эксплуатации решение, оптимизированное для реализации VDI через беспроводной мобильный доступ. iCore запускает новое VDI-решение для мобильных рабочих мест Решение позволяет работать с VDI-машиной с любого пользовательского устройства с любой операционной системой, имеющего выход в интернет и браузер, поддерживающий HTML5. О

«CompanyMedia-Мобильное рабочее место» обеспечит работу с документами через веб-браузер и на iPad Компания «ИнтерТраст» анонсировала новый вид рабочего места для руководителей высшего и среднего звена — «CompanyMedia-Мобильное рабочее место», которое включило в себя функционал приложения на iPad (iDocs) и рабочего места в веб-браузере (WebDocs). Предполагается, что в будущем в него также будут включены возм

Digital Design внедрил на «Кировском заводе» «Мобильное рабочее место руководителя» на iPad ий в условиях постоянно растущих объемов данных». Проект стал продолжением работ по внедрению СЭД DocsVision на «Кировском заводе». Специалисты Digital Design разработали два функциональных модуля – «Мобильное рабочее место руководителя» и «Сервер синхронизации с СЭД». Они обеспечили руководство предприятия индивидуально настроенным набором информационных материалов из системы электронного

Falcongaze SecureTower 2.8 обеспечивает полный контроль мобильных рабочих мест енциальной информации. В версии 2.8 реализована возможность постоянного контроля мобильных рабочих станций (ноутбуков, нэтбуков) даже при условии их отключения от локальной сети предприятия. Контроль мобильных рабочих мест становится все более актуальной задачей в современном бизнесе. Ноутбуки, зачастую содержащие ценные данные, постоянно покидают пределы информационного поля компании, а пр

Digital Design представила «Мобильное рабочее место руководителя» для банков Компания Digital Design в рамках конференции «Решения для бизнеса: банки и финансы» представила свою новую разработку – «Мобильное рабочее место руководителя» банка на планшетах iPad. Новая разработка Digital Design представляет собой систему поддержки принятия управленческих решений. Это настраиваемый инструмент

Е-нот и "Скайлинк" выпустили мобильное рабочее место 24 апреля на рынке мобильных устройств появился новый уникальный комплексный продукт – «Мобильное рабочее место», совместно разработанное производителями ноутбуков компанией "Е-нот" и оператором мобильной связи нового поколения «Скайлинк-Екатеринбург». «Мобильное рабочее место<