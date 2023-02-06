Индексная книга CNews*
МАРМ Мобильное АРМ Мобильное автоматизированное рабочее место
Публикаций - 404, упоминаний - 433
МАРМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орлик Сергей 74 29
|Рудевский Антон 33 15
|Сивцев Илья 58 13
|Мылицын Роман 101 7
|Яппаров Тагир 91 7
|Линев Андрей 24 6
|Березкин Григорий 34 6
|Яценко Вадим 8 6
|Тараканов Дмитрий 18 6
|Путин Владимир 2786 6
|Макарьин Сергей 13 5
|Чаркин Евгений 242 5
|Василенко Александр 87 4
|Кирдяшов Федор 20 4
|Чапчаев Андрей 49 4
|Меднов Сергей 124 4
|Коровкин Владимир 16 4
|Эйгес Павел 76 4
|Халяпин Сергей 82 4
|Писарев Михаил 22 4
|Астахов Константин 23 4
|Дырмовский Дмитрий 100 4
|Богданов Кирилл 112 3
|Тихонов Андрей 38 3
|Вольпе Борис 89 3
|Кузнецов Андрей 55 3
|Малышев Александр 35 3
|Лебедев Артемий 98 3
|Шадаев Максут 680 3
|Шуклин Андрей 22 3
|Юсупов Ренат 114 3
|Медведев Дмитрий 1635 3
|Карасев Павел 18 3
|Кулаков Юрий 4 3
|Макаров Станислав 117 3
|Скачков Юрий 51 3
|Бугрецов Антон 16 3
|Богомолов Андрей 21 3
|Сотин Денис 154 2
|Шевченко Владимир 143 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1232378, в очереди разбора - 862779.
Создано именных указателей - 118036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1232378, в очереди разбора - 862779.
Создано именных указателей - 118036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.