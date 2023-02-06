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МАРМ Мобильное АРМ Мобильное автоматизированное рабочее место



06.02.2023 Разработано мобильное рабочее место руководителя для ОС «Аврора»
01.06.2022 Группа ЦРТ сделала доступным голосовой ввод для врачей восьми специальностей и представила мобильное рабочее место
24.04.2020 «Системный софт» поставил лицензии для развертывания мобильных рабочих мест в «Фудплексе»
11.03.2020 Москва создает мобильное рабочее место на Android, Linux и PostgreSQL
26.09.2019 «Мобилитилаб» интегрировал мобильное рабочее место Workspad в отечественную мобильную ОС «Аврора»
30.01.2019 «Системный софт» создал мобильные рабочие места в «Русской рыбной компании»
25.12.2017 Sberbank CIB внедрил мобильное рабочее место клиентского менеджера
16.12.2016 МТС организовала мобильные рабочие места для Псковских бригад скорой помощи
27.10.2016 «1С-Рарус» обновила «1С-Рарус:Мобильное рабочее место кассира» до редакции 2.0
30.09.2015 «Инфотекс», «МобилитиЛаб» и НИИ СОКБ представили комплексное решение для создания защищенных мобильных рабочих мест
25.06.2015 «Росатом» организовал мобильные рабочие места для топ-менеджмента на базе WorksPad
13.02.2015 МобилитиЛаб: Наше мобильное рабочее место ходит сквозь стены операционных систем
29.04.2014 MobileSputnik – основа корпоративных мобильных рабочих мест на планшетах
25.04.2014 MobileSputnik – основа корпоративных мобильных рабочих мест на планшетах
15.01.2014 MobileSputnik + ViPNet: защищенное мобильное рабочее место от «АйТи» и «ИнфоТеКС»
07.05.2013 «ОФК Банк» перешел на новую версию CompanyMediа и внедрил мобильные рабочие места СЭД для iPad
14.03.2013 Резидент «Сколково» предложил инновационный продукт для организации мобильных рабочих мест
24.10.2012 iCore запускает новое VDI-решение для мобильных рабочих мест
24.01.2012 «CompanyMedia-Мобильное рабочее место» обеспечит работу с документами через веб-браузер и на iPad
16.11.2011 Digital Design внедрил на «Кировском заводе» «Мобильное рабочее место руководителя» на iPad
03.08.2011 Falcongaze SecureTower 2.8 обеспечивает полный контроль мобильных рабочих мест
03.02.2011 Digital Design представила «Мобильное рабочее место руководителя» для банков
24.04.2006 Е-нот и "Скайлинк" выпустили мобильное рабочее место
12.07.2002 Microsoft приступил к разработке "мобильных рабочих мест"

Публикаций - 404, упоминаний - 433

МАРМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 917 75
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 102 62
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 68 59
АйТи 1301 41
7152 38
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Экзософт - Exosoft 71 36
1С-ИжТиСи 6464 36
ЭОС - Электронные офисные системы 1153 32
Microsoft Corporation 23697 31
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10224 27
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 288 26
SAP SE 4956 19
Digital Design - Диджитал Дизайн 517 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 31 17
Citrix Systems 788 17
Docsvision - ДоксВижн 975 17
VMware 2171 16
InterTrust - ИнтерТраст 326 16
Intel Corporation 11725 15
Samsung Electronics 9808 15
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 378 14
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6370 14
Apple Inc 11335 13
Oracle Corporation 6369 13
IBM - International Business Machines Corp 9236 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4270 12
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 11
Softline - Софтлайн 2162 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5614 11
Yandex - Яндекс 5887 11
Google LLC 11085 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9755 10
АйТи Центр корпоративной мобильности компании 24 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 970 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1366 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8151 9
Axelot - Акселот - Axelot Logistics 108 9
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 550 9
Крок - Croc 1727 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6011 23
РЖД - Российские железные дороги 1658 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2462 14
Лента - Сеть розничной торговли 1765 7
Газпром ПАО 1178 7
Почта России ПАО 2028 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 721 6
Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России 221 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 481 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 409 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 252 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 4
Газпром нефть 517 4
Связной ГК 1347 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 943 4
Россети Ленэнерго 2380 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 4
Студия Артемия Лебедева 93 3
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 35 3
Евросеть 1401 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 3
Роснефть НК - нефтяная компания 485 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 853 3
Мосводоканал МГУП 65 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6684 3
Открытие ФК - Росгосстрах 297 2
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод (ННПЗ) 17 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 188 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 372 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 339 2
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 100 2
Альфа-Банк 1617 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 365 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 584 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 308 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 229 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1887 2
Дикси - Сеть магазинов 133 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2539 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 86 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9438 73
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18374 63
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2758 34
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3006 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10561 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2497 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1217 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2490 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4645 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1695 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2891 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1927 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1594 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3041 7
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1195 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3093 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 677 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 706 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1611 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 894 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 550 5
Президент Российской Федерации 3793 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2462 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1451 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3825 4
Федеральное казначейство России 1586 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 81 3
ОИВ РФ - Органы исполнительной власти 24 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 343 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2390 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 241 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 535 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 258 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 832 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1226 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 553 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1263 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 412 3
Правительство Мурманской области 38 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 455 4
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 567 2
Гильдия Управляющих Документацией 72 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6144 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 70 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 29 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 1
4CIO 729 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1373 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 89 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
Linux Foundation 174 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2598 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1802 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54711 236
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10251 211
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22376 152
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13716 149
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26541 140
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12760 137
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11413 119
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11110 117
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80172 113
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40254 96
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11129 96
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13526 95
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26328 90
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 4968 89
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12898 85
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17597 82
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8488 80
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21758 80
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17760 68
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20635 53
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13384 46
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9380 46
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10406 45
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9703 42
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8186 41
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8498 40
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9377 39
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 1618 38
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11681 37
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25707 36
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11791 34
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 4970 33
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5640 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9133 31
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5462 30
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3056 30
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3619 29
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19410 29
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8361 29
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8274 29
Linux OS 8451 83
MobilityLab WorksPad 117 82
РусБИТех - Astra Linux ALD Pro 90 71
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 100 66
РусБИТех - RuPost 80 61
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 77 57
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 76 57
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 79 57
Google Android 12786 55
Microsoft Windows 14625 41
Apple iPad 3757 37
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6693 37
Apple iOS 6949 36
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 312 36
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 553 31
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 824 31
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform 39 29
ЭОС Дело-web 204 27
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 897 26
MobilityLab MobileSputnik 23 17
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1992 16
InterTrust - CompanyMedia 153 15
Microsoft SharePoint Products and Technologies 775 15
Microsoft Office 3492 13
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1093 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4232 13
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 251 13
Google Play - Google Store - Android Market 3008 10
Intel x86 - архитектура процессора 1634 10
Apple - App Store 2652 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4381 10
ЭОС Дело СЭД 202 9
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 974 9
Microsoft Exchange 1346 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2528 9
Apple iPhone 6 6267 9
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 405 9
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 305 8
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 8
Microsoft Outlook 1301 7
Орлик Сергей 74 29
Рудевский Антон 33 15
Сивцев Илья 58 13
Мылицын Роман 101 7
Яппаров Тагир 91 7
Линев Андрей 24 6
Березкин Григорий 34 6
Яценко Вадим 8 6
Тараканов Дмитрий 18 6
Путин Владимир 2786 6
Макарьин Сергей 13 5
Чаркин Евгений 242 5
Василенко Александр 87 4
Кирдяшов Федор 20 4
Чапчаев Андрей 49 4
Меднов Сергей 124 4
Коровкин Владимир 16 4
Эйгес Павел 76 4
Халяпин Сергей 82 4
Писарев Михаил 22 4
Астахов Константин 23 4
Дырмовский Дмитрий 100 4
Богданов Кирилл 112 3
Тихонов Андрей 38 3
Вольпе Борис 89 3
Кузнецов Андрей 55 3
Малышев Александр 35 3
Лебедев Артемий 98 3
Шадаев Максут 680 3
Шуклин Андрей 22 3
Юсупов Ренат 114 3
Медведев Дмитрий 1635 3
Карасев Павел 18 3
Кулаков Юрий 4 3
Макаров Станислав 117 3
Скачков Юрий 51 3
Бугрецов Антон 16 3
Богомолов Андрей 21 3
Сотин Денис 154 2
Шевченко Владимир 143 2
Россия - РФ - Российская федерация 125452 264
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39959 75
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13318 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50527 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15435 26
Европа 21470 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17224 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6503 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2364 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13051 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3378 8
Финляндия - Финляндская Республика 3487 8
Россия - СЗФО - Мурманская область 566 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2418 7
Ближний Восток 2679 7
Германия - Федеративная Республика 12168 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15339 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2403 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2894 6
Россия - СФО - Новосибирск 3779 6
Казахстан - Республика 5036 6
Азия - Азиатский регион 5143 6
Земля - планета Солнечной системы 9844 6
Россия - СФО - Иркутская область 933 5
Беларусь - Белоруссия 4451 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2555 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 745 5
Франция - Французская Республика 7110 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1336 5
Африка - Африканский регион 3298 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1307 5
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 689 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 617 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1586 4
Украина 7357 4
Россия - ЦФО - Ивановская область 449 4
Россия - ЦФО - Курская область 553 4
Китай - Тайвань 3796 4
Италия - Итальянская Республика 4241 4
Россия - ПФО - Самарская область 1141 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42701 184
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42892 98
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4454 90
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10826 77
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1415 64
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21105 62
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24742 54
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11037 51
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1784 46
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15455 44
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4627 32
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4760 32
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6233 31
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5027 30
Командировки - Системы управления командировками 1025 24
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6979 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9485 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8473 22
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2522 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14354 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8979 18
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2772 18
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4278 15
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3517 14
Энергетика - Energy - Energetically 4488 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6628 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5612 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5599 13
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1894 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4576 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10146 12
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3098 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3231 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3999 11
Кредитование - Сrediting - Заём 5966 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 5258 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5271 11
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3291 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5801 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2109 10
91Mobiles 1723 7
Коммерсантъ - Издательский дом 1319 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11030 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 690 3
TAdviser - Центр выбора технологий 314 3
Ведомости 609 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 3
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 253 2
Рен ТВ - телеканал 63 2
ComNews - Медиа-бизнес 96 2
Муз ТВ - Телеканал 17 2
ComputerWire 51 1
ТАСС Телеком 38 1
InfoWorld 56 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Apps4All 26 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 54 1
IDG - International Data Group 99 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 52 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 825 1
FT - Financial Times 1176 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7522 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2368 17
IDC - International Data Corporation 4860 11
Gartner - Гартнер 3490 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 270 3
Fortune Global 500 283 2
Markets&Markets Research 105 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 538 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 64 1
Technavio 25 1
TAdviser Report 6 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 261 1
IHS iSuppli 397 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
Vanson Bourne 48 1
CNews Mobile - рейтинг 14 1
Synergy Research Group 41 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 56 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Strategy Analytics 283 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 33 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 1
Forrester Research 814 1
BCG - Boston Consulting Group 101 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 138 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 596 3
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 19 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 383 2
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 10 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 34 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 27 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 115 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 56 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 63 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 19 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 81 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 32 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения- Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения - 21 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 8 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 11 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 17 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 8 1
ТГУ - Томский государственный университет 130 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 149 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 493 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 221 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 279 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 265 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 59 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 42 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 683 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1307 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 304 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 130 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 921 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11785 15
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1816 8
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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