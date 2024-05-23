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МАРМ Мобильное АРМ Мобильное автоматизированное рабочее место
СОБЫТИЯ
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|23.05.2024
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Соглашение МТС и «Авотел» обеспечит внедрение технологии МАРМ в отрасли с нестабильным интернетом
иализированных технических средств связи «Авотел» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны договорились о совместном продвижении мобильного автоматизированного рабочего места (МАРМ) на базе программно-аппаратного комплекса Avotel Summa. Совместные усилия обеспечат проникновение современных цифровых сервисов в транспорт и объекты с нестабильной связью. МТС намерена вк
|27.03.2024
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«Долинск Банк» внедрил решение «Dynamika Мобильное рабочее место»
«Долинск Банк» внедрил решение «Dynamika Мобильное рабочее место». Решение позволяет повысить качество обслуживания за счет возможности дистанционно идентифицировать клиента и собирать документы во время доставки банковских продуктов.
|13.09.2023
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Первое полностью российское мобильное рабочее место представлено на ВЭФ-2023
тегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и разработчик программного обеспечения (ПО) для десктопных и мобильных операционных систем (ОС) компания «Авроид» представили полноценное мобильное рабочее место. Это первое решение такого рода, где все компоненты внесены в реестры Минпромторга и Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Мобильное ра
|31.05.2023
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В России создали мобильное автоматизированное рабочее место на «Авроре»
чик офисного ПО «Мой офис», оператор МТС и производитель электроники F+ tech представили защищенное мобильное автоматизированное рабочее место (МАРМ) на базе ОС «Аврора». Решение было представл
|31.05.2023
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F+ tech, МТС и «Мой офис» представили защищенное мобильное автоматизированное рабочее место
программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, представили защищенное мобильное автоматизированное рабочее место (МАРМ) на базе операционной системы (ОС) «Аврора»
|25.05.2023
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«Росатом» внедрил первое мобильное рабочее место сотрудника
ки, аудио и видеоконференции, трансляции. Ежедневно пользователи Atom Space проводят более 250 рабочих встреч и отправляют десятки тысяч сообщений. Продукт планомерно развивается и трансформируется в мобильное рабочее место. В приложении появилась главная страница – стартовый экран, где сотрудники получают быстрый доступ к рабочим и кадровым инструментам: боту-ассистенту «Марк», справкам и
|16.05.2023
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«РИВЦ-Пулково» дополнил функциональность системного модуля «Мобильные рабочие места»
Разработчик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» дополнил функциональность системного модуля «Мобильные рабочие места». Программный продукт используется в работе сотрудников службы перронного обслуживания и помогает облегчить и ускорить работу специалистов, оптимизируя производственные
|06.02.2023
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Разработано мобильное рабочее место руководителя для ОС «Аврора»
Компании «Диджитал дизайн» и «Открытая мобильная платформа» представляют мобильное рабочее место «АРМ руководителя» для ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа» Компания «Диджитал дизайн» адаптировала собственную разр
|01.06.2022
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Группа ЦРТ сделала доступным голосовой ввод для врачей восьми специальностей и представила мобильное рабочее место
и уже восьми специальностей могут оценить преимущества голосового ввода. Кроме того, мы разработали мобильное рабочее место врача — сделали возможным использование голосового ввода с помощью пл
|24.04.2020
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«Системный софт» поставил лицензии для развертывания мобильных рабочих мест в «Фудплексе»
ыми устройствами и настольными компьютерами. В решении предусмотрены аналитические инструменты, позволяющие оценить рабочую среду и использование приложений для оптимизации ресурсов, а также привести мобильные рабочие места в соответствие нормативным требованиям организации. «Инфраструктура компании построена по принципу “нулевого доверия”: к ней подключаются и сотрудники с личных устройств
|11.03.2020
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Москва создает мобильное рабочее место на Android, Linux и PostgreSQL
ыяснил CNews, московские чиновники получат в свое распоряжение новую информсистему для выездной работы, ориентированную на Android — мобильную ОС, разрабатываемую компанией Google. Система именуется «Мобильное автоматизированное рабочее место». На ее создание Департамент информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) готов потратить 87,3 млн руб. Эта сумма выставлена в качестве максим
|26.09.2019
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«Мобилитилаб» интегрировал мобильное рабочее место Workspad в отечественную мобильную ОС «Аврора»
ия «Мобилитилаб» завершил разработку мобильного приложения Workspad для единственной отечественной мобильной операционной системы (МОС) «Аврора». С помощью Workspad смартфон превращается в защищенное мобильное рабочее место сотрудника. Компании «Ростелеком», «Открытая мобильная платформа» и «Мобилитилаб» заключили договор о разработке, внедрении и продвижении совместных продуктов для работы
|30.01.2019
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«Системный софт» создал мобильные рабочие места в «Русской рыбной компании»
и достигать поставленных бизнес-целей, не замедляя рабочих процессов. Успешно реализованный проект «Мобильное рабочее место» повысит эффективность работы сотрудников вне стационарных рабочих ме
|25.12.2017
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Sberbank CIB внедрил мобильное рабочее место клиентского менеджера
Сбербанк разработал и внедрил технологическое решение, благодаря которому у клиентских менеджеров Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, появились мобильные рабочие места с возможностью оперативной дистанционной работы в различных автоматизированных системах банка. Решение разработано на абсолютно новой технологической платформе Сбербанка
|16.12.2016
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МТС организовала мобильные рабочие места для Псковских бригад скорой помощи
МТС и Псковская станция скорой помощи сообщили о старте совместного проекта по диспетчеризации машин скорой помощи и организации мобильных рабочих мест для бригад скорой помощи. Как рассказали CNews в компании, МТС предоставила 15 сим-карт с доступом в интернет для специализированного оборудования, с помощью которого вра
|27.10.2016
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«1С-Рарус» обновила «1С-Рарус:Мобильное рабочее место кассира» до редакции 2.0
«1С-Рарус» объявила о выпуске решения «1С-Рарус:Мобильное рабочее место кассира», обновленного до редакции 2.0. Как рассказали CNews в компании, теперь мобильное приложение соответствует новым требованиям ФЗ №54 «О применении контрольно-касс
|30.09.2015
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«Инфотекс», «МобилитиЛаб» и НИИ СОКБ представили комплексное решение для создания защищенных мобильных рабочих мест
Компании «Инфотекс», «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») и НИИ СОКБ представили WorksPad Protected — совместное комплексное решение для создания защищенных корпоративных мобильных рабочих мест. В основу WorksPad Protected вошли продукты отечественных компаний-игроков рынка корпоративной мобильности, что обеспечивает его полную импортонезависимость и делает поте
|25.06.2015
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«Росатом» организовал мобильные рабочие места для топ-менеджмента на базе WorksPad
яющую превратить планшеты на операционной системе Android, а также iPad в полноценные корпоративные мобильные рабочие места. Об этом CNews в компании «АйТи». Проект по созданию мобильных рабочи
|13.02.2015
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МобилитиЛаб: Наше мобильное рабочее место ходит сквозь стены операционных систем
е покидая одного приложения! Прежде такой сценарий не был доступен ни в одном решении, даже от крупнейших разработчиков. Именно поэтому мы говорим о создании новой категории решений – интегрированное мобильное рабочее место. Сергей Орлик: Мобильные устройства глубоко проникли в корпоративный сектор, но ни одно решение, позиционируемое как корпоративное, не позволяет одновременно открывать н
|29.04.2014
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MobileSputnik – основа корпоративных мобильных рабочих мест на планшетах
щие сохранения документов в неконтролируемой облачной инфраструктуре. MobileSputnik – корпоративное мобильное рабочее место В результате анализа и постоянного мониторинга потребностей корпорати
|25.04.2014
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MobileSputnik – основа корпоративных мобильных рабочих мест на планшетах
щие сохранения документов в неконтролируемой облачной инфраструктуре. MobileSputnik – корпоративное мобильное рабочее место В результате анализа и постоянного мониторинга потребностей корпорати
|15.01.2014
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MobileSputnik + ViPNet: защищенное мобильное рабочее место от «АйТи» и «ИнфоТеКС»
, реализующих стандарт шифрования ГОСТ, рассказали CNews в «АйТи». Как пояснили в компании, решение MobileSputnik, входящее в комплект MobileSputnik + ViPNet, предназначено для создания корпоративных мобильных рабочих мест на базе iPad и планшетов под управлением ОС Android с расширенными возможностями веб-доступа с современных смартфонов, а также ПК под управлением Windows, MAC OS X и Linu
|07.05.2013
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«ОФК Банк» перешел на новую версию CompanyMediа и внедрил мобильные рабочие места СЭД для iPad
истемы электронного документооборота CompanyMedia в московском офисе банка, рассказали CNews в компании. Нынешний проект охватил обновление рабочих мест системы CompanyMediа до версии 3.6 и внедрение мобильных рабочих мест — приложений для планшетов iPad, которые дают возможность руководителям подразделений финансовой организации своевременно получать необходимую информацию и принимать опер
|14.03.2013
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Резидент «Сколково» предложил инновационный продукт для организации мобильных рабочих мест
ся резидентом ИТ-кластера фонда «Сколково», анонсировала инновационный программный продукт — MobileSputnik. Это первое тиражное российское решение, призванное стать основой для создания корпоративных мобильных рабочих мест (Enterprise Mobile Workplace). Новый продукт MobileSputnik открывает для российских заказчиков возможности мобильной работы с деловой информацией, естественным образом ин
|24.10.2012
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iCore запускает новое VDI-решение для мобильных рабочих мест
ore было разработано недорогое, гибкое и простое в развертывании и эксплуатации решение, оптимизированное для реализации VDI через беспроводной мобильный доступ. iCore запускает новое VDI-решение для мобильных рабочих мест Решение позволяет работать с VDI-машиной с любого пользовательского устройства с любой операционной системой, имеющего выход в интернет и браузер, поддерживающий HTML5. О
|24.01.2012
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«CompanyMedia-Мобильное рабочее место» обеспечит работу с документами через веб-браузер и на iPad
Компания «ИнтерТраст» анонсировала новый вид рабочего места для руководителей высшего и среднего звена — «CompanyMedia-Мобильное рабочее место», которое включило в себя функционал приложения на iPad (iDocs) и рабочего места в веб-браузере (WebDocs). Предполагается, что в будущем в него также будут включены возм
|16.11.2011
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Digital Design внедрил на «Кировском заводе» «Мобильное рабочее место руководителя» на iPad
ий в условиях постоянно растущих объемов данных». Проект стал продолжением работ по внедрению СЭД DocsVision на «Кировском заводе». Специалисты Digital Design разработали два функциональных модуля – «Мобильное рабочее место руководителя» и «Сервер синхронизации с СЭД». Они обеспечили руководство предприятия индивидуально настроенным набором информационных материалов из системы электронного
|03.08.2011
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Falcongaze SecureTower 2.8 обеспечивает полный контроль мобильных рабочих мест
енциальной информации. В версии 2.8 реализована возможность постоянного контроля мобильных рабочих станций (ноутбуков, нэтбуков) даже при условии их отключения от локальной сети предприятия. Контроль мобильных рабочих мест становится все более актуальной задачей в современном бизнесе. Ноутбуки, зачастую содержащие ценные данные, постоянно покидают пределы информационного поля компании, а пр
|03.02.2011
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Digital Design представила «Мобильное рабочее место руководителя» для банков
Компания Digital Design в рамках конференции «Решения для бизнеса: банки и финансы» представила свою новую разработку – «Мобильное рабочее место руководителя» банка на планшетах iPad. Новая разработка Digital Design представляет собой систему поддержки принятия управленческих решений. Это настраиваемый инструмент
|24.04.2006
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Е-нот и "Скайлинк" выпустили мобильное рабочее место
24 апреля на рынке мобильных устройств появился новый уникальный комплексный продукт – «Мобильное рабочее место», совместно разработанное производителями ноутбуков компанией "Е-нот" и оператором мобильной связи нового поколения «Скайлинк-Екатеринбург». «Мобильное рабочее место<
|12.07.2002
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Microsoft приступил к разработке "мобильных рабочих мест"
Microsoft объявила о заключении партнерских соглашений с крупными компаниями - системными интеграторами - по совместной разработке и внедрению на рынок "мобильных рабочих мест" для корпоративных клиентов. К инициативе, названной Microsoft Mobility Workplace, присоединились HP Services, Accenture, Cap Gemini, Ernst & Young и другие, желающие вып
МАРМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Орлик Сергей 83 36
|Сивцев Илья 174 34
|Тараканов Дмитрий 52 29
|Яценко Вадим 104 23
|Рудевский Антон 41 20
|Синьков Кирилл 73 13
|Путин Владимир 3454 11
|Геллерман Михаил 77 10
|Трубочев Алексей 34 10
|Бугрецов Антон 23 10
|Кирдяшов Федор 30 9
|Мылицын Роман 111 7
|Березкин Григорий 42 7
|Яппаров Тагир 110 7
|Кузнецов Андрей 115 7
|Климов Андрей 88 7
|Макарьин Сергей 33 7
|Султангалиев Тимурбулат 19 6
|Меньшов Кирилл 139 6
|Линев Андрей 25 6
|Шмаков Антон 72 5
|Головарян Захар 5 5
|Чаркин Евгений 317 5
|Козлов Максим 48 5
|Волков Михаил 70 5
|Борисов Роман 32 5
|Гуральник Павел 36 5
|Мухин Денис 58 5
|Шадаев Максут 1210 4
|Эйгес Павел 108 4
|Дырмовский Дмитрий 149 4
|Халяпин Сергей 96 4
|Заржецкий Александр 37 4
|Василенко Александр 99 4
|Чапчаев Андрей 56 4
|Меднов Сергей 124 4
|Писарев Михаил 29 4
|Астахов Константин 23 4
|Коровкин Владимир 16 4
|Кулаков Юрий 4 3
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