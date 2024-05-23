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МАРМ Мобильное АРМ Мобильное автоматизированное рабочее место

СОБЫТИЯ

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23.05.2024 Соглашение МТС и «Авотел» обеспечит внедрение технологии МАРМ в отрасли с нестабильным интернетом

иализированных технических средств связи «Авотел» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны договорились о совместном продвижении мобильного автоматизированного рабочего места (МАРМ) на базе программно-аппаратного комплекса Avotel Summa. Совместные усилия обеспечат проникновение современных цифровых сервисов в транспорт и объекты с нестабильной связью. МТС намерена вк
27.03.2024 «Долинск Банк» внедрил решение «Dynamika Мобильное рабочее место»

«Долинск Банк» внедрил решение «Dynamika Мобильное рабочее место». Решение позволяет повысить качество обслуживания за счет возможности дистанционно идентифицировать клиента и собирать документы во время доставки банковских продуктов.
13.09.2023 Первое полностью российское мобильное рабочее место представлено на ВЭФ-2023

тегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и разработчик программного обеспечения (ПО) для десктопных и мобильных операционных систем (ОС) компания «Авроид» представили полноценное мобильное рабочее место. Это первое решение такого рода, где все компоненты внесены в реестры Минпромторга и Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Мобильное ра
31.05.2023 В России создали мобильное автоматизированное рабочее место на «Авроре»

чик офисного ПО «Мой офис», оператор МТС и производитель электроники F+ tech представили защищенное мобильное автоматизированное рабочее место (МАРМ) на базе ОС «Аврора». Решение было представл
31.05.2023 F+ tech, МТС и «Мой офис» представили защищенное мобильное автоматизированное рабочее место

программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, представили защищенное мобильное автоматизированное рабочее место (МАРМ) на базе операционной системы (ОС) «Аврора»

25.05.2023 «Росатом» внедрил первое мобильное рабочее место сотрудника

ки, аудио и видеоконференции, трансляции. Ежедневно пользователи Atom Space проводят более 250 рабочих встреч и отправляют десятки тысяч сообщений. Продукт планомерно развивается и трансформируется в мобильное рабочее место. В приложении появилась главная страница – стартовый экран, где сотрудники получают быстрый доступ к рабочим и кадровым инструментам: боту-ассистенту «Марк», справкам и

16.05.2023 «РИВЦ-Пулково» дополнил функциональность системного модуля «Мобильные рабочие места»

Разработчик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» дополнил функциональность системного модуля «Мобильные рабочие места». Программный продукт используется в работе сотрудников службы перронного обслуживания и помогает облегчить и ускорить работу специалистов, оптимизируя производственные

06.02.2023 Разработано мобильное рабочее место руководителя для ОС «Аврора»

Компании «Диджитал дизайн» и «Открытая мобильная платформа» представляют мобильное рабочее место «АРМ руководителя» для ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа» Компания «Диджитал дизайн» адаптировала собственную разр
01.06.2022 Группа ЦРТ сделала доступным голосовой ввод для врачей восьми специальностей и представила мобильное рабочее место

и уже восьми специальностей могут оценить преимущества голосового ввода. Кроме того, мы разработали мобильное рабочее место врача — сделали возможным использование голосового ввода с помощью пл
24.04.2020 «Системный софт» поставил лицензии для развертывания мобильных рабочих мест в «Фудплексе»

ыми устройствами и настольными компьютерами. В решении предусмотрены аналитические инструменты, позволяющие оценить рабочую среду и использование приложений для оптимизации ресурсов, а также привести мобильные рабочие места в соответствие нормативным требованиям организации. «Инфраструктура компании построена по принципу “нулевого доверия”: к ней подключаются и сотрудники с личных устройств
11.03.2020 Москва создает мобильное рабочее место на Android, Linux и PostgreSQL

ыяснил CNews, московские чиновники получат в свое распоряжение новую информсистему для выездной работы, ориентированную на Android — мобильную ОС, разрабатываемую компанией Google. Система именуется «Мобильное автоматизированное рабочее место». На ее создание Департамент информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) готов потратить 87,3 млн руб. Эта сумма выставлена в качестве максим
26.09.2019 «Мобилитилаб» интегрировал мобильное рабочее место Workspad в отечественную мобильную ОС «Аврора»

ия «Мобилитилаб» завершил разработку мобильного приложения Workspad для единственной отечественной мобильной операционной системы (МОС) «Аврора». С помощью Workspad смартфон превращается в защищенное мобильное рабочее место сотрудника. Компании «Ростелеком», «Открытая мобильная платформа» и «Мобилитилаб» заключили договор о разработке, внедрении и продвижении совместных продуктов для работы
30.01.2019 «Системный софт» создал мобильные рабочие места в «Русской рыбной компании»

и достигать поставленных бизнес-целей, не замедляя рабочих процессов. Успешно реализованный проект «Мобильное рабочее место» повысит эффективность работы сотрудников вне стационарных рабочих ме
25.12.2017 Sberbank CIB внедрил мобильное рабочее место клиентского менеджера

Сбербанк разработал и внедрил технологическое решение, благодаря которому у клиентских менеджеров Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, появились мобильные рабочие места с возможностью оперативной дистанционной работы в различных автоматизированных системах банка. Решение разработано на абсолютно новой технологической платформе Сбербанка
16.12.2016 МТС организовала мобильные рабочие места для Псковских бригад скорой помощи

МТС и Псковская станция скорой помощи сообщили о старте совместного проекта по диспетчеризации машин скорой помощи и организации мобильных рабочих мест для бригад скорой помощи. Как рассказали CNews в компании, МТС предоставила 15 сим-карт с доступом в интернет для специализированного оборудования, с помощью которого вра
27.10.2016 «1С-Рарус» обновила «1С-Рарус:Мобильное рабочее место кассира» до редакции 2.0

«1С-Рарус» объявила о выпуске решения «1С-Рарус:Мобильное рабочее место кассира», обновленного до редакции 2.0. Как рассказали CNews в компании, теперь мобильное приложение соответствует новым требованиям ФЗ №54 «О применении контрольно-касс
30.09.2015 «Инфотекс», «МобилитиЛаб» и НИИ СОКБ представили комплексное решение для создания защищенных мобильных рабочих мест

Компании «Инфотекс», «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») и НИИ СОКБ представили WorksPad Protected — совместное комплексное решение для создания защищенных корпоративных мобильных рабочих мест. В основу WorksPad Protected вошли продукты отечественных компаний-игроков рынка корпоративной мобильности, что обеспечивает его полную импортонезависимость и делает поте
25.06.2015 «Росатом» организовал мобильные рабочие места для топ-менеджмента на базе WorksPad

яющую превратить планшеты на операционной системе Android, а также iPad в полноценные корпоративные мобильные рабочие места. Об этом CNews в компании «АйТи». Проект по созданию мобильных рабочи
13.02.2015 МобилитиЛаб: Наше мобильное рабочее место ходит сквозь стены операционных систем

е покидая одного приложения! Прежде такой сценарий не был доступен ни в одном решении, даже от крупнейших разработчиков. Именно поэтому мы говорим о создании новой категории решений – интегрированное мобильное рабочее место. Сергей Орлик: Мобильные устройства глубоко проникли в корпоративный сектор, но ни одно решение, позиционируемое как корпоративное, не позволяет одновременно открывать н
29.04.2014 MobileSputnik – основа корпоративных мобильных рабочих мест на планшетах

щие сохранения документов в неконтролируемой облачной инфраструктуре. MobileSputnik – корпоративное мобильное рабочее место В результате анализа и постоянного мониторинга потребностей корпорати
25.04.2014 MobileSputnik – основа корпоративных мобильных рабочих мест на планшетах

щие сохранения документов в неконтролируемой облачной инфраструктуре. MobileSputnik – корпоративное мобильное рабочее место В результате анализа и постоянного мониторинга потребностей корпорати
15.01.2014 MobileSputnik + ViPNet: защищенное мобильное рабочее место от «АйТи» и «ИнфоТеКС»

, реализующих стандарт шифрования ГОСТ, рассказали CNews в «АйТи». Как пояснили в компании, решение MobileSputnik, входящее в комплект MobileSputnik + ViPNet, предназначено для создания корпоративных мобильных рабочих мест на базе iPad и планшетов под управлением ОС Android с расширенными возможностями веб-доступа с современных смартфонов, а также ПК под управлением Windows, MAC OS X и Linu
07.05.2013 «ОФК Банк» перешел на новую версию CompanyMediа и внедрил мобильные рабочие места СЭД для iPad

истемы электронного документооборота CompanyMedia в московском офисе банка, рассказали CNews в компании. Нынешний проект охватил обновление рабочих мест системы CompanyMediа до версии 3.6 и внедрение мобильных рабочих мест — приложений для планшетов iPad, которые дают возможность руководителям подразделений финансовой организации своевременно получать необходимую информацию и принимать опер
14.03.2013 Резидент «Сколково» предложил инновационный продукт для организации мобильных рабочих мест

ся резидентом ИТ-кластера фонда «Сколково», анонсировала инновационный программный продукт — MobileSputnik. Это первое тиражное российское решение, призванное стать основой для создания корпоративных мобильных рабочих мест (Enterprise Mobile Workplace). Новый продукт MobileSputnik открывает для российских заказчиков возможности мобильной работы с деловой информацией, естественным образом ин
24.10.2012 iCore запускает новое VDI-решение для мобильных рабочих мест

ore было разработано недорогое, гибкое и простое в развертывании и эксплуатации решение, оптимизированное для реализации VDI через беспроводной мобильный доступ. iCore запускает новое VDI-решение для мобильных рабочих мест Решение позволяет работать с VDI-машиной с любого пользовательского устройства с любой операционной системой, имеющего выход в интернет и браузер, поддерживающий HTML5. О
24.01.2012 «CompanyMedia-Мобильное рабочее место» обеспечит работу с документами через веб-браузер и на iPad

Компания «ИнтерТраст» анонсировала новый вид рабочего места для руководителей высшего и среднего звена — «CompanyMedia-Мобильное рабочее место», которое включило в себя функционал приложения на iPad (iDocs) и рабочего места в веб-браузере (WebDocs). Предполагается, что в будущем в него также будут включены возм
16.11.2011 Digital Design внедрил на «Кировском заводе» «Мобильное рабочее место руководителя» на iPad

ий в условиях постоянно растущих объемов данных». Проект стал продолжением работ по внедрению СЭД DocsVision на «Кировском заводе». Специалисты Digital Design разработали два функциональных модуля – «Мобильное рабочее место руководителя» и «Сервер синхронизации с СЭД». Они обеспечили руководство предприятия индивидуально настроенным набором информационных материалов из системы электронного

03.08.2011 Falcongaze SecureTower 2.8 обеспечивает полный контроль мобильных рабочих мест

енциальной информации. В версии 2.8 реализована возможность постоянного контроля мобильных рабочих станций (ноутбуков, нэтбуков) даже при условии их отключения от локальной сети предприятия. Контроль мобильных рабочих мест становится все более актуальной задачей в современном бизнесе. Ноутбуки, зачастую содержащие ценные данные, постоянно покидают пределы информационного поля компании, а пр
03.02.2011 Digital Design представила «Мобильное рабочее место руководителя» для банков

Компания Digital Design в рамках конференции «Решения для бизнеса: банки и финансы» представила свою новую разработку – «Мобильное рабочее место руководителя» банка на планшетах iPad. Новая разработка Digital Design представляет собой систему поддержки принятия управленческих решений. Это настраиваемый инструмент
24.04.2006 Е-нот и "Скайлинк" выпустили мобильное рабочее место

24 апреля на рынке мобильных устройств появился новый уникальный комплексный продукт – «Мобильное рабочее место», совместно разработанное производителями ноутбуков компанией "Е-нот" и оператором мобильной связи нового поколения «Скайлинк-Екатеринбург». «Мобильное рабочее место<
12.07.2002 Microsoft приступил к разработке "мобильных рабочих мест"

Microsoft объявила о заключении партнерских соглашений с крупными компаниями - системными интеграторами - по совместной разработке и внедрению на рынок "мобильных рабочих мест" для корпоративных клиентов. К инициативе, названной Microsoft Mobility Workplace, присоединились HP Services, Accenture, Cap Gemini, Ernst & Young и другие, желающие вып

Публикаций - 634, упоминаний - 672

МАРМ и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 260
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 238
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 219
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 205
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 185
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 176
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 123
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 115
9594 50
Microsoft Corporation 25775 43
АйТи 1519 42
Ростелеком 10948 40
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 32
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 29
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 28
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 22
SAP SE 5601 21
Broadcom - VMware 2610 20
Oracle Corporation 7074 20
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Citrix Systems 868 18
Apple Inc 13154 17
Docsvision - ДоксВижн 1060 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
InterTrust - ИнтерТраст 336 16
Google LLC 12688 16
Системы документооборота 522 15
Samsung Electronics 11064 15
Intel Corporation 12811 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 15
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 15
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 14
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 14
Yandex - Яндекс 9215 13
АйТи - Лаборатория корпоративной мобильности - Центр корпоративной мобильности компании 29 12
Softline - Софтлайн 3743 12
Jolla - Sailfish Holding 85 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 31 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 19
Газпром ПАО 1493 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Почта России ПАО 2370 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Газпром нефть 725 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Спортмастер - Sportmaster 201 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 5
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 4
ВТБ - Почта Банк 514 4
Связной ГК 1401 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
Альфа-Банк 1979 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
ЛГСС - Ленгазспецстрой 6 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Евросеть 1421 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 3
ФосАгро 176 3
Вотрон 21 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 247
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 67
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 46
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 29
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
Федеральное казначейство России 1949 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 5
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 5
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 5
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 4
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 4
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 15
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 1
ГосИнформСистемы 160 1
ВФПС - Всероссийская федерация парусного спорта 4 1
Новая площадь - Консорциум ценностно-ориентированных образовательных организаций 1 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 412
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 398
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 351
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 340
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 268
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 227
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 202
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 201
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 472 199
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ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 3
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 3
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 2
Т1 Цифровая академия 54 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 2
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 1
Дальневосточный ГАУ ВО ФГБОУ - Дальневосточный государственный аграрный университет 8 1
ОмГАУ - Омский ГАУ - Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина 8 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 19 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 13 1
Государственный университет просвещения - Просвет - МГОУ - Московский государственный областной университет 8 1
Московский колледж связи №54 им. П.М. Вострухина 10 1
IThub college - ИТ хаб - Образовательная экоситема 21 1
РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 8 1
Омский АТК БПОУ - Омский автотранспортный колледж БПОУ 1 1
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 9 1
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СахГУ - Сахалинский государственный университет 15 1
Минздрав РФ - ТГМУ ФГБОУ ВО - Тихоокеанский государственный медицинский университет 6 1
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PIX Robotics - PIX Academy - PIX Академия 10 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 6
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 2
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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