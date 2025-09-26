Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183723
ИКТ 14287
Организации 11096
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26268
Персоны 78932
География 2960
Статьи 1561
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2726
Мероприятия 873

Бугрецов Антон


УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 «Группа Астра» и Uztelecom подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве 1
16.02.2024 Губернатор Томской области подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве с «Группой Астра» и АНО «Томский консорциум» 1
13.09.2023 Тихоокеанский государственный медицинский университет и ГК «Астра» будут обучать отечественным ИТ-решениям в Приморье 1
12.09.2023 Авиакомпания «Аврора» и группа компаний «Астра» подписали соглашение о стратегическом партнерстве на ВЭФ-2023 1
05.09.2023 Министерство цифрового развития и связи Свердловской области и ГК «Астра» подписали соглашение о сотрудничестве 2
12.07.2023 ГК «Астра» и «Центр импортозамещения» Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве 1
16.06.2023 «ProСтандарт» — трехлетняя программа лицензирования от ГК «Астра» 1
14.04.2023 Республика Адыгея подписала соглашение с ГК «Астра» 1
30.03.2023 После ухода Microsoft и Oracle цены на российское ПО взлетели до небес. У разработчиков больше нет конкурентов 1
31.01.2023 Astra Linux Embedded — новый тип лицензий на ОС Astra Linux для промышленности 1
12.10.2022 В России за неделю вдвое вырос спрос на отечественное ПО 1
03.10.2022 Минцифры Челябинской области, АО «Гринатом простые решения» и ГК «Астра» подписали соглашение о сотрудничестве 1
27.06.2022 ГК «Астра» и администрация Курской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
17.06.2022 «Т1 интеграция» подписала соглашение о сотрудничестве с ГК «Астра» 1
19.05.2022 «Росатом» полностью переходит на Astra Linux 1
17.05.2022 В топ-5 разработчиков российских ОС серьезные перестановки 1
11.05.2022 Прибыль разработчика главной российской ОС перевалила за миллиард 1
27.12.2021 ОмГМУ переходит на российский программный стек Astra Linux и «Мой офис» 1
28.09.2020 Органы власти Омской области переходят на ОС Astra Linux 1
22.09.2020 Подтверждена совместимость СДУ «Приоритет» и ОС Astra Linux 1
29.04.2020 Astra Linux запустила партнерскую программу «Доверенные системные интеграторы» 1
17.04.2018 R-Vision и «Русбитех» протестируют платформу R-Vision IRP на совместимость с Astra Linux 1
19.02.2018 Axoft стал дистрибутором Astra Linux в России 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Бугрецов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2290 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 327 10
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 247 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 258 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 260 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 228 6
Базальт СПО - BaseALT 744 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 150 4
Microsoft Corporation 25066 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 547 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 229 2
SAP SE 5392 2
Ред Софт - Red Soft 913 2
Oracle Corporation 6809 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 362 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1679 1
Крок - Croc 1793 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 423 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 372 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 366 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1025 1
R-Vision - Р-Вижн 190 1
Ростелеком 10137 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1486 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 592 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5161 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 683 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 466 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 69 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4367 1
Adobe Systems 1563 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3045 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 56 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 686 1
DA IT Company - DA Technology - ДИЭЙ 4 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 140 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 24 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 133 1
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 50 1
РЖД - Российские железные дороги 1971 2
Роснефть НК - нефтяная компания 525 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7927 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 498 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 443 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 77 1
Полярные авиалинии 4 1
Аврора Авиакомпания - Единая дальневосточная авиакомпания 5 1
Якутские Авиалинии - Якутия Авиакомпания 4 1
ХабАвиа - Хабаровские авиалинии 1 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 119 1
Камчатское авиационное предприятие - Камчатское авиапредприятие - Камчатские авиалинии 2 1
ЧукотАВИА 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12594 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2100 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4698 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6206 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5156 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3410 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3304 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3088 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5118 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2054 1
Федеральное казначейство России 1845 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2226 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2789 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 16 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4723 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1429 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 44 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 46 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 104 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 721 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22140 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26694 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71017 20
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6542 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12164 13
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 615 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55512 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12099 9
Программный стек 224 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6128 8
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2023 8
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 392 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31399 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12757 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10913 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33139 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13133 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7988 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16753 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30601 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4662 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4363 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7109 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1705 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21606 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 821 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13258 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4105 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2996 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9597 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 246 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12761 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25590 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4809 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14830 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14449 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6675 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 968 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2086 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 546 1
Linux OS 10663 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 393 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 254 10
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 315 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 277 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 323 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 306 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 597 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 321 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 179 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 812 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 102 2
Новые облачные технологии - МойОфис 849 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1195 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 908 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1436 2
Intel x86 - архитектура процессора 1956 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 268 1
Mozilla Firefox - браузер 1907 1
КриптоПро CSP СКЗИ 224 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 455 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1466 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1180 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 533 1
HiPER Workbook 6 1
Microsoft Windows 16148 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 262 1
КриптоПро ЭЦП 14 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ProСтандарт - программа лицензирования 2 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 561 1
Реестр добросовестных экспортеров 207 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1950 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1496 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Embedded 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 235 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1108 1
Трандин Сергей 102 2
Куртуков Евгений 11 1
Сметанев Игорь 12 1
Дербенков Сергей 6 1
Рустамов Рустам 495 1
Холкин Илья 5 1
Борматова Светлана 10 1
Горбушин Александр 1 1
Рейман Леонид 1053 1
Карпицкий Олег 77 1
Игнатова Людмила 35 1
Родимова Елена 5 1
Фетисов Игорь 14 1
Дробышевский Валерий 14 1
Крутько Оксана 4 1
Калякин Павел 71 1
Шу Заурбек 5 1
Швыдченко Юрий 6 1
Путин Владимир 3307 1
Пономарьков Михаил 9 1
Некрасов Вадим 1 1
Балихин Александр 1 1
Зубрицкая Дарья 3 1
Емец Олег 1 1
Мазур Владимир 10 1
Рулевский Виктор 7 1
Шуматов Валентин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153594 23
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 2
Россия - СФО - Омская область 723 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 446 2
Украина 7738 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1274 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2884 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1190 1
Германия - Федеративная Республика 12865 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17853 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1664 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3304 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18292 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45092 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1311 1
Россия - УФО - Челябинская область 1355 1
Россия - ЦФО - Курская область 682 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14388 1
Беларусь - Белоруссия 5960 1
Россия - ПФО - Самарская область 1420 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2880 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 435 1
Россия - УФО - Свердловская область 1678 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 964 1
Китай - Пекин - Beijing 1027 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 951 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 727 1
Китай - Хэйлунцзян - Харбин 35 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 950 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 978 1
Узбекистан - Республика 1837 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54054 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9817 17
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2928 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31214 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10487 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2424 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4179 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9420 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1576 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14737 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25470 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6544 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7721 2
Энергетика - Energy - Energetically 5410 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8123 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3563 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7212 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3150 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6116 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1268 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50424 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3244 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10380 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2640 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 725 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11556 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3718 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 684 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19909 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5503 1
Reference - Референс 196 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4860 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8419 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1367 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3317 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 303 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5871 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3637 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2817 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2494 1
TAdviser - Центр выбора технологий 419 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2082 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3679 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8309 1
Минздрав РФ - ОмГМУ, ОГМУ - Омский ГМУ ФГБОУ ВО Минздрава России - Омский медуниверситет - Омский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 4 1
РАН - Российская академия наук 1978 1
ТГУ - Томский государственный университет 203 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 84 1
РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 7 1
Минздрав РФ - ТГМУ ФГБОУ ВО - Тихоокеанский государственный медицинский университет 4 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 9 1
Томский консорциум - Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2566 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386440, в очереди разбора - 729976.
Создано именных указателей - 183723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще