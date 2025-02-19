Сметанев Игорь
Сметанев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|R-Vision - Р-Вижн 158 8
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1921 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
|ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 142 1
|Промтех ГК - Промышленные технологии 69 1
|Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1434 1
|Мальнев Алексей 11 1
|Бугрецов Антон 22 1
|Шаламов Иван 3 1
|Мартынцев Алексей 9 1
|Богдашов Валерий 21 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145271 5
|Ближний Восток 2950 1
|Африка - Африканский регион 3487 1
|Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 1
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