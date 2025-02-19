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Сметанев Игорь



19.02.2025 R-Vision запускает корпоративный венчурный фонд R-Vision VC для поддержки ИТ-стартапов 1
13.06.2024 Компания R-Vision объявила о расширении бизнеса и изменениях в команде топ-менеджмента 1
30.11.2023 Стратегическое партнерство с целью развития рынка информационной безопасности: «Норникель» и R-Vision подписали соглашение о сотрудничестве 1
09.11.2022 R-Vision представила экосистему R-Vision EVO и новые технологии, вошедшие в ее состав 1
15.03.2022 R-Vision выпустила коммерческий релиз продукта R-Vision TDP 1
05.07.2021 R-Vision выпустила программный комплекс R-Vision CERS 1
19.03.2021 R-Vision представила программный комплекс «R-Vision КИИ» 1
29.04.2020 «Инфосистемы джет» и R-Vision запустили сервис для управления инцидентами ИБ по подписке 1
17.04.2018 R-Vision и «Русбитех» протестируют платформу R-Vision IRP на совместимость с Astra Linux 1
11.11.2013 ISM Systems представила новое решение для управления информационной безопасностью 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Сметанев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 158 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1921 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 142 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 69 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4157 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4781 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5954 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 375 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2873 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1434 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27732 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2224 5
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 775 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  664 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 599 2
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 196 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 541 2
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 179 2
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 289 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 280 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5403 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 655 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 658 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9215 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4715 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25500 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 397 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 378 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3846 1
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 77 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 527 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 598 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 893 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3184 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1715 1
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 275 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2146 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 172 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 224 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12022 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10152 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 241 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2727 1
Оповещение и уведомление - Notification 4667 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 973 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  22 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4503 2
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 40 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 531 1
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 97 1
Linux OS 10016 1
Intel Evo 103 1
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 37 1
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 27 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 1
R-Vision EVO 7 1
R-Vision SENSE 6 1
R-Vision CERS - R-Vision Computer Emergency Response System 1 1
R-Vision КИИ 1 1
R-Vision VM 12 1
R-Vision SIEM 17 1
Мальнев Алексей 11 1
Бугрецов Антон 22 1
Шаламов Иван 3 1
Мартынцев Алексей 9 1
Богдашов Валерий 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 5
Ближний Восток 2950 1
Африка - Африканский регион 3487 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14456 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3437 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2380 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1219 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1233 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 725 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7873 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6731 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 296 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4165 1
Энергетика - Energy - Energetically 5110 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5105 1
Аудит - аудиторский услуги 2687 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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