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Data Driven «управляемый данными» подход к управлению, основанный на данных

 

 

"Быстро растворимые Data Driven приложения" МАКСИМ ВАСИЛЬЕВ, Начальник отдела архитектуры данных центра стратегии и инициатив. СК РОСГОССТРАХ / Данные 2025 года

СОБЫТИЯ

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06.04.2026 DIS Group и «Сибирские интеграционные системы» договорились о внедрении совместных ИТ-решений по управлению данными
27.11.2025 iiii Tech и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений по управлению данными
26.11.2025 DIS Group расширит функциональность платформы по управлению данными благодаря цифровым сервисам «Сбера»
05.11.2025 Аналитика: управление на основе данных станет отраслевым стандартом для промышленных предприятий на горизонте 5 лет

кейсов применения цифровых технологий среди российских и иностранных промышленных предприятий в различных сценариях с подтвержденными экономическими и операционными эффектами. «На горизонте пяти лет data-driven-управление станет отраслевым стандартом, ускорится роботизация производственных процессов, а ИИ-копилоты закрепятся в поддерживающих функциях. Ключевые технологии частично выйдут на
20.10.2025 Data-Driven AVOD: «Ростелеком» представил новое решение для таргетированной рекламы

икальный функционал, который позволяет анализировать миллионы анонимизированных транзакций, выявляя устойчивые потребительские тренды и создавая точные рекомендации по целевым аудиториям для брендов. Data-Driven (основанный на данных) AVOD объединяет данные о поведении пользователей в Wink (включая просматриваемый контент, частоту и время просмотра) и сторонние данные о покупках. Это позвол
14.10.2025 ИТ-холдинг «Т1» и DIS Group расширят возможности ИИ в платформе по управлению данными
10.07.2025 DIS Group и «РИК Мастерс» объединяют усилия для продвижения российских решений по управлению данными
19.06.2025 «ДАР», Luxms, Arenadata и Selectel выпустили совместную аналитическую платформу

Компании «ДАР» (входит ГК «Корус Консалтинг»), Luxms, Arenadata и Selectel вывели на рынок совместный продукт KLAS DataDriven — end-to-end решение, охватывающее весь жизненный цикл работы с данными: от хранения и обработки до каталогизации, анализа и визуализации. Новый продукт позволяет компаниям выстраива
09.06.2025 «Академия АйТи» (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) объявляет о запуске программы «Data Steward: специалист по стратегическому управлению данными»
14.05.2025 Эксперт ГК «Гарда» вошел в рабочую группу ООН по управлению данными
27.02.2025 Ольга Свитнева, «Самолет»: Несмотря на негативные условия, застройщики переходят на data-driven management

MDM, Master Data Management. Эти системы имеют большой потенциал для развития, я надеюсь, что наш рынок в ближайшие годы пойдет в собственную разработку в этом направлении. «Постепенно мы выходим на data-driven management» CNews: Строительная отрасль в России сегодня переживает не лучшие времена из-за высокой ключевой ставки, рынок недвижимости замер. Как в этой ситуации застройщикам могут
25.12.2024 «Корус Консалтинг» создал курс по управлению данными для слушателей программы Executive MBA бизнес-школы ИМИСП
18.12.2024 Подтверждена полная совместимость решения по управлению данными «Юниверс MDM» с интеграционной платформой FESB
02.12.2024 DIS Group и «Физика сети» объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными
30.07.2024 АЛРОСА строит информационную систему по управлению данными на продуктах вендора Arenadata
09.01.2024 Компания «Юниверс Дата» расширила функционал решения по управлению данными «Юниверс DG»
07.12.2023 Цифровая кафедра МГИМО подготовит специалистов по управлению данными
10.10.2023 Rubytech и DIS Group объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными
25.08.2023 Управление на основе данных: как выбрать АРМ-систему

Управление на основе данных (data-driven) – такой подход применяют сегодня для анализа происходящего внутри ИТ-инфраструкт
19.12.2022 Юрий Востриков: Компании все активнее применяют data-driven-подход из-за высокой конкуренции и непростой ситуации на рынке

для омниканальных коммуникаций с клиентами. CNews: Насколько активно российские компании применяют data-driven-подходы? Юрий Востриков: Для работы с данными снижены и законодательные, и технич
18.07.2022 DIS Group анонсировала комплексное российское решение по управлению данными и информацией
18.03.2021 Как подготовить стратегию по управлению данными
05.12.2019 «Юнидата» приняла участие в крупнейшей мировой конференции по управлению данными
23.01.2019 Veeam добавила новые функции по управлению данными в облаке в Availability Suite 9.5
21.03.2017 Informatica представила полностью интегрированное решение по управлению данными
04.10.2016 ActiveCloud пополнила портфель облачных решений платформой по управлению данными Microsoft SQL Server Enterprise
30.09.2015 HGST и Commvault представили решение по управлению данными и облачному резервированию
26.04.2013 SAP выпустила интеграционное решение по хранению и управлению данными
13.01.2000 Ericsson и Extended Systems объединились для проекта по синхронизации и управлению данными между сотовыми телефонами и ПК

Публикаций - 263, упоминаний - 279

Data Driven и организации, системы, технологии, персоны:

9594 23
Ростелеком 10948 18
Yandex - Яндекс 9216 17
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 17
SAP SE 5601 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
Oracle Corporation 7074 15
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
МегаФон 10742 11
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 10
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 10
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 10
Telegram Group 2940 9
Navicon - Навикон 339 9
VK - Mail.ru Group 3602 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 8
Microsoft Corporation 25775 7
Visiology - Визиолоджи 90 7
Ланит - Норбит - Norbit 431 7
Google LLC 12688 7
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 6
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Huawei 4676 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Softline - Софтлайн 3743 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Qlik - QlikTech 173 6
ИИ-Технологии 309 5
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 55 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 5
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 5
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 4
К2Тех - K2Tech 354 4
Ростелеком - TData - ТДата 71 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 8
Почта России ПАО 2370 7
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Газпром нефть 725 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 5
Альфа-Банк 1979 5
ВкусВилл - Избёнка 216 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 5
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 5
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 5
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 4
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 4
Группа Самолет 106 3
Россети Ленэнерго 1699 3
РУСМОЛКО - Русская молочная компания 8 3
РУЛОГ - RULOG - HAVI Logistics 10 3
Гротекс - Solopharm 6 3
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 89 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Русагро Группа Компаний 379 3
АльфаСтрахование СГ 394 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Федеральное казначейство России 1949 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Роскачество - Российская система качества 49 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 29 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 1
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 25 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - ГАУИ ГБУ - Городское агентство управления инвестициями 10 1
Администрация Нижний Новгород 13 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 1
НФИИ АОСОИИ - Национальный фонд искусственного интеллекта 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
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Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1226 21
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 17
Microsoft Office 4170 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 14
Apache Hadoop 470 13
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 199 12
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 9
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 7
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 7
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance - DG.EMM - Data Governance Enterprise Metadata Management - Data Ocean SDI 27 6
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 6
Visiology ИАС BI-платформа 41 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 5
Trino - PrestoSQL 41 5
Google Android 15243 5
Linux OS 11533 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 5
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 5
Yandex DataLens 66 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 5
МТС Big Data 324 5
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 62 5
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 4
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 86 4
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 39 4
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform - Cloud.ru Evolution Container Apps - Cloud.ru Evolution Container Security 81 4
Apache Superset 25 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Apache Airflow 75 4
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 3
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 207 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata harmony MDM - Гармония MDM - Navicon MDM - Navicon Master Data Management 33 3
Microsoft 365 Copilot 248 3
Лазуков Станислав 52 7
Свитнева Ольга 15 6
Натрусов Артем 313 6
Ежов Василий 48 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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