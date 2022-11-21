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Индексная книга CNews*
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Data Driven «управляемый данными» подход к управлению, основанный на данных



Импортозамещение 2022 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
03.11.2022 Александр Молодцов, iFellow: Для успеха на каждом из рынков важны «инъекции» отраслевых знаний 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
05.10.2022 «Ростелеком» и Axenix разработают решения для управления корпоративными данными 2
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
28.09.2022 Как добиться импортонезависимости госинформсистем 1
27.09.2022 Как российским компаниям развивать ИТ-ландшафт в новой реальности? 1
15.09.2022 Директор цифровой трансформации Счетной палаты в интервью CNews — о новых подходах к анализу данных 1
19.08.2022 Платформа Analytic Workspace пополнила портфель BI-решений компании GlowByte 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
18.07.2022 DIS Group анонсировала комплексное российское решение по управлению данными и информацией 1
05.07.2022 «Почта банк» обновил корпоративное хранилище данных 2
04.07.2022 В 2021 г. на российском рынке BI доминировали иностранные вендоры 1
29.06.2022 Ярослав Напалков, Газпромбанк: Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке 1
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 1
17.06.2022 Инвестиционная карта города поможет выбрать локацию для ведения бизнеса 1
08.06.2022 «Ростелеком» предлагает дистрибутивы своих продуктов управления данными бесплатно 1
20.05.2022 Как создать ИТ-ландшафт для аналитики данных на базе российских технологий? 2
11.05.2022 Как заработать на больших данных: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
28.04.2022 CDP-платформа CleverDATA теперь реализована на Yandex Cloud 1
26.04.2022 Navicon расширяет аналитический портфель продуктами на базе Open Source 1
20.04.2022 Dataframe приобрела контрольный пакет акций IDFT 1
13.04.2022 Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 1
15.03.2022 Счетная палата построит систему управления данными аудита на российской платформе 1
10.03.2022 Atos признана лидером магического квадранта Gartner в области управления данными и аналитики 1
05.03.2022 Пандемия подхлестнула цифровизацию медицины и рост выручки профильных ИТ-компаний 1
21.02.2022 Евгений Пухов -

Никто не застрахован от потери хранящихся в облаке данных

 1
21.02.2022 Как фармацевтической компании навести порядок в своих данных 1
17.02.2022 Полевые испытания системы по управлению производственным данными стартовали в подразделении «Норникеля» в Забайкалье 1
17.02.2022 Инструменты Informatica будут обеспечивать качество данных в «Уралхиме» 1
31.01.2022 IBM наращивает присутствие в странах Центральной и Восточной Европы 1
27.01.2022 Как финансовые организации строят эффективную ИТ-экосистему 2
27.01.2022 Halyk Bank построил фабрику данных с помощью DIS Group 1
27.01.2022 «Корус консалтинг» и Yandex.Cloud предложат российским и международным компаниям совместные решения на базе облачных технологий 1
19.01.2022 CNews приглашает на конференцию «Цифровизация финансового сектора 2022» 1
04.01.2022 Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке 1

Публикаций - 318, упоминаний - 327

Data Driven упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 7
Huawei 3459 4
VK - Mail.ru Group 3185 3
Microsoft Corporation 23395 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 2
Amazon Inc - Amazon.com 2777 2
Yandex - Яндекс 5551 2
Nvidia Corp 3203 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 529 1
Samsung Electronics 9667 1
Lenovo Group 2151 1
LG Electronics 3530 1
Apple Inc 11103 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
Softline - Софтлайн 2032 1
Информзащита 678 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 276 1
Navicon - Навикон 255 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 97 1
Qlik - QlikTech 128 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии 13 1
OldGremlin - Хакерская группировка 6 1
Darz 7 1
Damecom 1 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 42 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 25 1
Fabrique.ai 4 1
PM Expert 113 1
Открытые технологии 669 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 1
Biocad - Биокад 55 1
Oracle Corporation 6271 1
NetApp - Network Appliance 625 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 461 1
Veeam Software 290 1
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 305 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 702 1
X5 Group 804 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 2
Альфа-Банк 1579 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 2
Почта России ПАО 1973 2
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
Сбер - Кухня на районе 17 1
Tesco 74 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 108 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 104 1
Яндекс.Такси 319 1
Gett 70 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 388 1
Открытие ФК - Росгосстрах 291 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 1
Uber 300 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 1
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 55 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 162 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 145 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 323 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 183 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 285 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
ФРИИ Акселератор 36 1
Правительство Москвы 1965 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 243 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 14
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 9
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 9
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 5
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 805 4
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2087 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 4945 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 3
Data monetization - Монетизация данных 1306 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11249 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1625 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4905 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 368 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3694 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5225 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 10990 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 1
Google Android 12432 3
Microsoft Windows 2000 12612 2
Microsoft SQL Server 1466 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 2
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 4 1
ConTrace 1 1
SBCloud Businesscloud 3 1
VK - Mail.ru Notify CRM 1 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 15 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 166 1
Microsoft Office 3405 1
1С:Бухгалтерия 846 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 295 1
Apache Hadoop 371 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 93 1
Microsoft Outlook 1272 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 546 1
Oracle Cloud Free Tier 8 1
VK - Mail.Ru myTarget 136 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 206 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 52 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 141 1
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 32 1
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 107 1
NetApp StorageGRID 23 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 53 1
Microsoft Azure 1315 1
Oracle Cloud Developer Image 1 1
Sumitomo - NEC OMi - NEC Open Modular intelligence 12 1
Netapp StorageGRID Webscale 9 1
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 23 1
Oracle Autonomous Transaction Processing 11 1
Microsoft Office Excel 914 1
IBM Softlayer 30 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 71 1
Корнеева Анжелика 3 1
Кириллов Александр 30 1
Сирота Юрий 53 1
Шаблыков Никита 29 1
Ходаков Сергей 42 1
Громов Владимир 14 1
Петров Юрий 10 1
Кравченко Сергей 13 1
Предтеченский Петр 18 1
Сковородников Олег 3 1
Шингарев Павел 12 1
Лосев Дмитрий 3 1
Яковлев Роман 1 1
Чернов Георгий 4 1
Каськов Валентин 1 1
Сидоров Алексей 18 1
Благирев Алексей 22 1
Мотренко Андрей 10 1
Талденков Алексей 2 1
Лекомцев Алексей 2 1
Скакунов Александр 5 1
Жучков Эдуард 10 1
Кедров Сергей 4 1
Саркисов Тигран 8 1
Бакланов Владимир 2 1
Пустовойтов Никита 1 1
Карпович Сергей 1 1
Вигер Илья 7 1
Алешкин Сергей 35 1
Фролов Борис 6 1
Кудрявцев Николай 21 1
Чаркин Евгений 235 1
Поляков Сергей 67 1
Абакумов Евгений 132 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Вайнер Всеволод 26 1
Путятинский Сергей 68 1
Колесов Александр 23 1
Исагулова Элина 30 1
Мегрелишвили Георгий 23 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 6
Россия - РФ - Российская федерация 121478 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 3
Европа 21235 2
Беларусь - Белоруссия 4165 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 2
Германия - Федеративная Республика 11760 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1143 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1120 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 781 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 409 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 388 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 488 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1130 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 350 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1520 1
Испания - Королевство 3594 1
Канада 4697 1
Россия - СФО - Новосибирск 3663 1
Франция - Французская Республика 7068 1
Индия - Республика 5035 1
Грузия 1118 1
Украина 7213 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 1
Казахстан - Республика 4750 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 19
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2957 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1786 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 2
Бизнес-акселератор 350 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 103 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 463 1
Человеческий фактор - Human factor 1544 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4185 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4129 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 300 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 92 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2068 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 1
TAdviser - Центр выбора технологий 285 2
Gartner - Гартнер 3466 2
Juniper Research 501 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
РАН - Российская академия наук 1790 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 650 1
Oracle Academy 8 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 867 2
CNews AWARDS - награда 405 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Создано именных указателей - 104941.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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