кейсов применения цифровых технологий среди российских и иностранных промышленных предприятий в различных сценариях с подтвержденными экономическими и операционными эффектами. «На горизонте пяти лет data-driven -управление станет отраслевым стандартом, ускорится роботизация производственных процессов, а ИИ-копилоты закрепятся в поддерживающих функциях. Ключевые технологии частично выйдут на

икальный функционал, который позволяет анализировать миллионы анонимизированных транзакций, выявляя устойчивые потребительские тренды и создавая точные рекомендации по целевым аудиториям для брендов. Data-Driven (основанный на данных) AVOD объединяет данные о поведении пользователей в Wink (включая просматриваемый контент, частоту и время просмотра) и сторонние данные о покупках. Это позвол

Компании «ДАР» (входит ГК «Корус Консалтинг»), Luxms, Arenadata и Selectel вывели на рынок совместный продукт KLAS DataDriven — end-to-end решение, охватывающее весь жизненный цикл работы с данными: от хранения и обработки до каталогизации, анализа и визуализации. Новый продукт позволяет компаниям выстраива