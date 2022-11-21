Индексная книга CNews*
Data Driven «управляемый данными» подход к управлению, основанный на данных
Публикаций - 318, упоминаний - 327
Data Driven упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 243 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
|Корнеева Анжелика 3 1
|Кириллов Александр 30 1
|Сирота Юрий 53 1
|Шаблыков Никита 29 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Громов Владимир 14 1
|Петров Юрий 10 1
|Кравченко Сергей 13 1
|Предтеченский Петр 18 1
|Сковородников Олег 3 1
|Шингарев Павел 12 1
|Лосев Дмитрий 3 1
|Яковлев Роман 1 1
|Чернов Георгий 4 1
|Каськов Валентин 1 1
|Сидоров Алексей 18 1
|Благирев Алексей 22 1
|Мотренко Андрей 10 1
|Талденков Алексей 2 1
|Лекомцев Алексей 2 1
|Скакунов Александр 5 1
|Жучков Эдуард 10 1
|Кедров Сергей 4 1
|Саркисов Тигран 8 1
|Бакланов Владимир 2 1
|Пустовойтов Никита 1 1
|Карпович Сергей 1 1
|Вигер Илья 7 1
|Алешкин Сергей 35 1
|Фролов Борис 6 1
|Кудрявцев Николай 21 1
|Чаркин Евгений 235 1
|Поляков Сергей 67 1
|Абакумов Евгений 132 1
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Вайнер Всеволод 26 1
|Путятинский Сергей 68 1
|Колесов Александр 23 1
|Исагулова Элина 30 1
|Мегрелишвили Георгий 23 1
|Gartner - Гартнер 3466 2
|Juniper Research 501 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
|Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
|РАН - Российская академия наук 1790 2
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 650 1
|Oracle Academy 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.