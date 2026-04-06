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Data Driven «управляемый данными» подход к управлению, основанный на данных
"Быстро растворимые Data Driven приложения" МАКСИМ ВАСИЛЬЕВ, Начальник отдела архитектуры данных центра стратегии и инициатив. СК РОСГОССТРАХ / Данные 2025 года
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 263, упоминаний - 279
Data Driven и организации, системы, технологии, персоны:
|Лазуков Станислав 52 7
|Свитнева Ольга 15 6
|Натрусов Артем 313 6
|Ежов Василий 48 5
|Саркисов Тигран 42 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Сотин Денис 216 4
|Серебряникова Анна 77 4
|Кирьянова Александра 169 4
|Никитин Алексей 34 3
|Мельникова Елена 14 3
|Дмитриев Андрей 49 3
|Тятюшев Максим 215 3
|Панферова Екатерина 8 3
|Обелов Евгений 17 3
|Ивакин Артем 14 3
|Щапов Роман 7 3
|Власюк Максим 22 3
|Чаркин Евгений 317 3
|Семенов Александр 166 3
|Галкин Николай 140 3
|Лазаренко Дмитрий 108 3
|Лихницкий Павел 71 3
|Рыбинцев Андрей 45 3
|Меденцев Константин 106 3
|Ульянов Николай 176 3
|Носов Сергей 17 3
|Малькова Лариса 20 3
|Каськов Валентин 24 2
|Жуков Андрей 17 2
|Шинкарев Александр 33 2
|Истомин Константин 58 2
|Саратцев Константин 9 2
|Карпович Сергей 8 2
|Зеленков Юрий 44 2
|Алешкин Сергей 65 2
|Шульга Владимир 10 2
|Амалицкая Маргарита 31 2
|Чернышев Андрей 74 2
|Куканов Антон 6 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.