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АБД
Ассоциация участников рынка больших данных


05.08.2021 «Сколково» запускает российский акселератор проектов в области Big Data 1
24.06.2021 В России готовятся к реализации 12 сквозных ИТ-проектов 1
28.05.2021 Власти хотят забирать обезличенные персональные данные россиян без их согласия для нужд государственного ИИ 2
18.05.2021 В России создадут государственного гиганта, торгующего большими данными 3
16.04.2021 Рабочая группа «Нормативное регулирование» одобрила законопроект о трудовом ЭДО 1
05.04.2021 Концепция развития технологий машиночитаемого права направлена в Минэкономразвития для подготовки к принятию 1
18.03.2021 Бизнес заставят бесплатно делиться с властями обезличенными данными россиян 2
17.03.2021 Власти поддержат российскую ИТ-отрасль послаблениями по уголовным статьям и новыми льготами 1
16.03.2021 В Госдуму внесен «законопроект-спутник», уточняющий применение «цифровых песочниц» 1
16.03.2021 МТС и «Яндекс» получат особый правовой режим на уровне закона 5
04.03.2021 В Минцифры России обсудили поправки в законопроект о персональных данных 1
07.12.2020 Власти строят платформу за 719 миллионов, чтобы дать бизнесу бесплатный доступ к данным населения 3
30.11.2020 Европа угрожает российским интернет-компаниям. Под ударом «Яндекс», Mail.ru, Aviasales, Ozon 5
23.10.2020 ВТБ вступил в Ассоциацию больших данных 3
23.10.2020 ВТБ вступил в Ассоциацию больших данных 3
21.10.2020 «Яндекс» и Mail.ru готовы платить властям за госданные о россиянах. Власти не возражают 2
21.07.2020 Власти хотят отменить в России тайну переписки и врачебную тайну. Хотя бы в рамках эксперимента 1
18.06.2020 Сотовые операторы пошли против власти. Они отказались строить сети 5G на российском оборудовании 1
08.04.2020 Фонд «Сколково» и МТС вошли в состав Ассоциации больших данных 2
21.02.2020 «Яндекс», «Ростелеком» и Mail.ru ополчились на регулирование больших данных по методике Минкомсвязи 2
12.12.2019 Газпромбанк и другие участники рынка данных подписали кодекс этики их использования 3
12.12.2019 ВТБ подписал Кодекс этики использования данных 2
17.09.2019 «Билайн» вошел в состав Ассоциации больших данных 1
01.07.2019 Бизнес одобрил ряд государственных «суперсервисов» 1
17.04.2019 Ростех будет сотрудничать с ГК «Форпост» в области больших данных 1
15.04.2019 Ассоциация участников рынка больших данных назначила исполнительного директора 3
22.03.2019 «Ростелеком» присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных 1
22.03.2019 «Ростелеком» присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных 1
18.03.2019 Алексей Нейман назначен исполнительным директором Ассоциации участников рынка больших данных 3
12.03.2019 QIWI присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных 2
05.03.2019 ИРИ и Ассоциация участников рынка больших данных разработают концепцию кодекса этики 1
26.02.2019 GSMA начала сотрудничество с Ассоциацией участников рынка больших данных 2
21.11.2018 Ассоциация больших данных и ИРИ разработают кодекс этики в сфере использования данных 2
17.10.2018 В России создана Ассоциация участников рынка больших данных 3
26.04.2016 Сбербанк засекретил проектный бюджет своего многомиллиардного технопарка 1
17.01.2007 МВД: база данных "Отказы по кредитам" не содержит актуальной информации 2

Публикаций - 36, упоминаний - 70

АБД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4106 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 17
VK - Mail.ru Group 2490 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 14
oneFactor 24 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 11
Sciener - Сайнер 19 2
Микротест 178 2
BDO - БДО 14 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
ИКС холдинг - Форпост 35 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 19
Газпромбанк - ГПБ 693 14
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 13
Qiwi 783 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 6
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
РЖД - Российские железные дороги 1083 2
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Wildberries 128 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 7
Правительство РФ 2209 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 2
Президент Российской Федерации 1443 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 67 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
Руссофт - Russoft 254 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
Big Data - Большие данные 1136 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг - Мобильная электронная подпись (МЭП) 23 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 14 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Dell Mobile Connect 15 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 1
Superjob 172 1
К-МИС Webiomed СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 8 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Госуслуги - Суперсервисы - Рождение ребенка 13 1
Госуслуги - Суперсервисы - Утрата близкого человека 8 1
Серебряникова Анна 47 16
Нейман Алексей 4 4
Путин Владимир 1831 3
Кулик Вадим 113 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Глазков Борис 40 2
Петров Сергей 51 2
Субботин Виктор 2 1
Серебрянникова Анна 5 1
Кобилев Алексей 4 1
Алексеев Игорь 3 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Павлюкова Валерия 1 1
Комлев Николай 46 1
Романов Михаил 22 1
Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 5 1
Шаламберидзе Леван 1 1
Романов Константин 8 1
Сидорюк Алексей 5 1
Пушкин Василий 11 1
Зауэрс Дмитрий 10 1
Белов Виктор 26 1
Тер-Степанов Дмитрий 20 1
Ушацкий Андрей 101 1
Ибрагимов Руслан 29 1
Дроздов Игорь 19 1
Фомичев Олег 107 1
Петров Дмитрий 33 1
Качанов Олег 58 1
Скляр Алексей 49 1
Солодухин Константин 92 1
Паршин Максим 142 1
Добродеев Борис 83 1
Шадаев Максут 384 1
Соколов Алексей 121 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
Европа 3798 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 765 1
Россия - Иннополис 292 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Эстония - Эстонская Республика 422 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
Кодекс этики использования данных 8 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 100 2
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 5 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 1
IDC - International Data Corporation 2738 1
CNews Analytics 1992 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770854, в очереди разбора - 674536.
Создано именных указателей - 46354.
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