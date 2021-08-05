АБД - Ассоциация участников рынка больших данных

Власти хотят забирать обезличенные персональные данные россиян без их согласия для нужд государственного ИИ 2

Концепция развития технологий машиночитаемого права направлена в Минэкономразвития для подготовки к принятию 1

Бизнес заставят бесплатно делиться с властями обезличенными данными россиян 2

В Минцифры России обсудили поправки в законопроект о персональных данных 1

ВТБ вступил в Ассоциацию больших данных 3

ВТБ вступил в Ассоциацию больших данных 3

Газпромбанк и другие участники рынка данных подписали кодекс этики их использования 3

ВТБ подписал Кодекс этики использования данных 2

Ассоциация участников рынка больших данных назначила исполнительного директора 3

Алексей Нейман назначен исполнительным директором Ассоциации участников рынка больших данных 3

QIWI присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных 2

ИРИ и Ассоциация участников рынка больших данных разработают концепцию кодекса этики 1

GSMA начала сотрудничество с Ассоциацией участников рынка больших данных 2

Ассоциация больших данных и ИРИ разработают кодекс этики в сфере использования данных 2

В России создана Ассоциация участников рынка больших данных 3