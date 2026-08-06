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АБД Ассоциация участников рынка больших данных

АБД - Ассоциация участников рынка больших данных

Ассоциация больших данных была создана в России осенью 2018 года. Среди ее членов — «Яндекс», VK, «Сбербанк», «Газпромбанк», «Т-Банк», «Россельхозбанк», «МегаФон», «Ростелеком», «ВымпелКом», МТС, Аналитический центр при Правительстве РФ, «Банк ВТБ», «Авито», Центр стратегических разработок (ЦСР).


Основная цель АБД — создание условий для развития технологий и продуктов в сфере больших данных в России. Ассоциация занимается созданием единых принципов и стандартов в области обработки, хранения, передачи и использования больших данных. Приоритетными задачами организации являются выработка бизнес-ориентированной стратегии развития рынка больших данных, повышение технической и операционной эффективности взаимодействия участников отрасли, а также формирование кодекса этики использования больших данных для защиты интересов пользователей.

 

Илья Кананыкин, Директор, Ассоциация больших данных  "Развитие российского рынка БД и ИИ. Сегодня и завтра"  CNews Форум 18.09.2025 | Москва "Технологии искусственного интеллекта"

СОБЫТИЯ


06.08.2026 Сбербанк, «Авито», VK и «Яндекс» возжелали без разрешения скармливать персональные данные россиян своим нейросетям

а без их на то согласия, пишет «Коммерсант». Такую инициативу продвигает Ассоциация больших данных (АБД), в которую на момент публикации материала входило полтора десятка крупнейших российских

24.02.2026 Российский бизнес хочет получить доступ к данным о гражданах в базах данных МВД

Бизнесу нужно больше сведений о гражданах Ассоциация больших данных (АБД, включает крупные технологические компании, такие как «Яндекс», VK, Сбербанк, «Мегафон»,

19.02.2026 Бизнес просит узаконить обмен обезличенными данными для обучения ИИ

Передача данных в серой зоне Ассоциация больших данных (АБД, включает крупные технологические компании, такие как «Яндекс», VK, Сбербанк, «Мегафон»,

22.01.2026 Бизнес просит власти узаконить оборот баз данных, нужных для развития ИИ

Оборот датасетов Ассоциация больших данных (АБД, включает крупные технологические компании, такие как «Яндекс», VK, Сбербанк, «Мегафон», «Ростелеком», МТС и др) предложила узаконить оборот наборов данных, используемых для развития ИИ.

25.11.2025 Компания IDX стала участником Ассоциации больших данных

К Ассоциации больших данных (АБД) присоединилась компания IDX — российский провайдер услуг удаленного удостоверения личнос
24.10.2025 Развитие рынка медданных в России требует особой модели регулирования – АБД

Ассоциация больших данных (АБД) разработала функциональную модель оценки риска при обмене чувствительными данными, включ
10.09.2025 «Точка Банк» присоединился к Ассоциации больших данных

«Точка Банк» стал участником Ассоциации больших данных (АБД). Вступление «Точка Банка» в АБД открывает перспективы для совместной работы над п
15.04.2025 АБД разработала методику проведения аудита по оценке соответствия Отраслевому стандарту защиты данных

вности его применения», – сказал Андрей Медунов, руководитель рабочей группы по безопасности данных АБД, руководитель группы по сопровождению GR-проектов ГК «Солар». Документ предоставляет орга
20.12.2024 Ассоциация больших данных и издательство «Открытые системы» объединяют усилия в области популяризации отрасли данных

Ассоциация больших данных (АБД) и издательство «Открытые системы» подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающ
19.06.2024 Ассоциация больших данных и HFLabs презентовали результаты тестирования риск-модели деобезличивания

При этом вопрос безопасного использования таких данных остается ключевым для бизнеса. Мы благодарны АБД за совместную работу: благодаря риск-модели, мы смогли доработать продукт и свести риски

16.01.2024 В России готовятся сажать на 10 лет за сбор и хранение персональных данных из-за плохо составленного законопроекта

Законопроект, который можно подстроить под каждого Российская Ассоциация больших данных (АБД) выступила с критикой относительно нового законопроекта отечественных властей об уголовно
23.12.2022 В России создана отраслевая цифровая платформа для определения индекса цен закупок стройматериалов

тила аналитический сервис по определению индекса закупочных цен на стройматериалы. В рамках проекта АБД собрала и объединила ведущие девелоперские компании для тестирования гипотез на основе об
29.11.2022 Российский бизнес ополчился на штрафы за утечки персональных данных. Пусть данные теряются и впредь

и, к грядущему нововведению за негативно отнеслись компании из состава «Ассоциации больших данных» (АБД). В АБД на момент выхода материала входило 16 организаций, включая ИТ-компании (VK
16.03.2021 МТС и «Яндекс» получат особый правовой режим на уровне закона

ледние два проекта из списка разработали компания «Дата матрикс» и НКО «Ассоциация больших данных» (АБД). АБД предложила проект сервиса для малого и среднего бизнеса по подбору оптимальн
23.10.2020 ВТБ вступил в Ассоциацию больших данных

ВТБ стал участником созданной два года назад Ассоциации больших данных (АБД), соответствующее решение было утверждено в ходе общего собрания акционеров банка. Замест
23.10.2020 ВТБ вступил в Ассоциацию больших данных

ВТБ стал участником созданной два года назад Ассоциации больших данных (АБД), соответствующее решение было утверждено в ходе общего собрания акционеров банка. Замест
21.10.2020 «Яндекс» и Mail.ru готовы платить властям за госданные о россиянах. Власти не возражают

Бизнесу понадобились госданные Ассоциация больших данных (АБД), объединяющая крупных игроков на российском рынке Big Data, обратилась к Правительству Р
07.09.2020 Neti разработала мобильное приложение для партнеров ГК АБД

я риелторов и агентств недвижимости, а также интегрировали сервис с ИТ-системами застройщика. Разработка мобильного приложения для партнеров — это первый этап новой цифровой экосистемы застройщика ГК АБД. Новый сервис уже сейчас позволяет риелторам и агентствам недвижимости из Татарстана и других регионов России работать с объектами застройщика в цифровом формате. Партнеры могут формировать
08.04.2020 Фонд «Сколково» и МТС вошли в состав Ассоциации больших данных

Ассоциация больших данных (АБД) пополнилась двумя новыми участниками. Одним из участников стал фонд «Сколково», другим –
21.02.2020 «Яндекс», «Ростелеком» и Mail.ru ополчились на регулирование больших данных по методике Минкомсвязи

Недовольство законопроектом Российская Ассоциация больших данных (АБД) выступила против законопроекта о регулировании больших данных, предложенного Минкомсвязи
17.09.2019 «Билайн» вошел в состав Ассоциации больших данных

Ассоциация больших данных (АБД) объявила о вхождении в состав организации «Вымпелком» (бренд «Билайн»). «Билайн» стал од
15.04.2019 Ассоциация участников рынка больших данных назначила исполнительного директора

ром. Его кандидатура была одобрена членами правления некоммерческой организации. До присоединения к Ассоциации больших данных он занимал позицию старшего бизнес-партнера Центра Развития Техноло
22.03.2019 «Ростелеком» присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных

у" и "Умный город", погружение в тематику IoT — смежной для области больших данных, станет существенным вкладом в реализацию целей и задач нашей организации», — отметила Анна Серебряникова, президент Ассоциации участников рынка больших данных. «Рынок больших данных в России имеет огромный потенциал. Важно сформировать гибкие и прозрачные правила для развития технологий, продуктов и сервисов
22.03.2019 «Ростелеком» присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных

.ру и «Умный город», погружение в тематику IoT — смежной для области больших данных, станет существенным вкладом в реализацию целей и задач нашей организации», — сказала Анна Серебряникова, президент Ассоциации участников рынка больших данных. «Рынок больших данных в России имеет огромный потенциал. Важно сформировать гибкие и прозрачные правила для развития технологий, продуктов и сервисов
18.03.2019 Алексей Нейман назначен исполнительным директором Ассоциации участников рынка больших данных

ром. Его кандидатура была одобрена членами правления некоммерческой организации. До присоединения к Ассоциации больших данных он занимал позицию старшего бизнес-партнера Центра развития техноло
12.03.2019 QIWI присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных

рынка больших данных объявила о присоединении к организации группы QIWI. QIWI стала восьмым членом Ассоциации больших данных на ряду с «Яндекс», Mail.Ru Group, «Сбербанк», Газпромбанк, Тинькоф
05.03.2019 ИРИ и Ассоциация участников рынка больших данных разработают концепцию кодекса этики

удничестве с отраслевыми экспертами. Разработчики кодекса – эксперты Института развития интернета и Ассоциации участников рынка больших данных – открыты к диалогу и расширению состава. Напомним
26.02.2019 GSMA начала сотрудничество с Ассоциацией участников рынка больших данных

кам крупнейших мировых операторов в сфере больших данных. Мы надеемся, что совместная работа членов Ассоциации больших данных с GSMA поможет нам выработать эффективные предложения по технологич
21.11.2018 Ассоциация больших данных и ИРИ разработают кодекс этики в сфере использования данных

йствии участников рынка данных. Свои подписи под документом поставили Анна Серебряникова, президент Ассоциации больших данных, операционный директор «Мегафона» и Сергей Петров, директор ИРИ. Уч
17.10.2018 В России создана Ассоциация участников рынка больших данных

т достичь 0,5-1,5% ВВП, - отметила Анна Серебряникова, операционный ди⁠ректор «Мегафона», президент Ассоциации больших данных. - Организация открыта к приему новых членов. Так, одним из первых


Публикаций - 141, упоминаний - 261

АБД и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9215 53
Ростелеком 10948 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 42
МегаФон 10742 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 34
VK - Mail.ru Group 3602 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 20
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 16
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 6
Северсталь ПАО - Северсталь Диджитал - Severstal Digital - Северсталь Цифровые Решения - Cometal 33 5
ИИ-Технологии 308 5
VK Tech - Кверифай Лабс - Querify Labs 6 5
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 60 4
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 66 4
Магнит - Magnit Tech - AI.Lab Лаборатория искусственного интеллекта 19 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 4
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 89 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 187 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 3
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 3
ODS - Open Data Science 6 3
Умная Логистика. 20 3
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 23 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
Microsoft Corporation 25774 3
Intel Corporation 12811 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
Oracle Corporation 7074 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3071 3
Telegram Group 2940 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 3
Salesforce - Informatica 139 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8847 48
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1521 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 27
ГПБ - Газпромбанк 1273 22
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 17
NanduQ - Qiwi 1013 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 12
Альфа-Банк 1979 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 9
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1910 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Русагро Группа Компаний 379 6
Группа Самолет 106 5
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк 76 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Unilever - Юнилевер Русь 171 5
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 4
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 4
2Б Диалог КК 5 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
Газпром нефть 725 4
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 3
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 62 3
Тануки - TanukiTech - Танукитех 24 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
Интериум 7 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1306 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13865 51
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 24
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3690 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 16
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
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Федеральное собрание Российской Федерации 318 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 3
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 2
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 17 2
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 7 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 27 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 15
АЮР - Ассоциация юристов России 51 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
ФРиО - Федерация Рестораторов и Отельеров России 5 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
ГосИнформСистемы 160 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 86
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22551 72
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 49
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34981 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26225 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25780 34
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 30
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53871 29
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 26
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 24
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2880 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13126 13
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 786 13
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8647 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36191 12
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 12
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных - OpenLakehouse 417 11
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24407 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 10
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