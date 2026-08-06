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АБД Ассоциация участников рынка больших данных
Ассоциация больших данных была создана в России осенью 2018 года. Среди ее членов — «Яндекс», VK, «Сбербанк», «Газпромбанк», «Т-Банк», «Россельхозбанк», «МегаФон», «Ростелеком», «ВымпелКом», МТС, Аналитический центр при Правительстве РФ, «Банк ВТБ», «Авито», Центр стратегических разработок (ЦСР).
Основная цель АБД — создание условий для развития технологий и продуктов в сфере больших данных в России. Ассоциация занимается созданием единых принципов и стандартов в области обработки, хранения, передачи и использования больших данных. Приоритетными задачами организации являются выработка бизнес-ориентированной стратегии развития рынка больших данных, повышение технической и операционной эффективности взаимодействия участников отрасли, а также формирование кодекса этики использования больших данных для защиты интересов пользователей.
Илья Кананыкин, Директор, Ассоциация больших данных "Развитие российского рынка БД и ИИ. Сегодня и завтра" CNews Форум 18.09.2025 | Москва "Технологии искусственного интеллекта"
СОБЫТИЯ
|06.08.2026
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Сбербанк, «Авито», VK и «Яндекс» возжелали без разрешения скармливать персональные данные россиян своим нейросетям
а без их на то согласия, пишет «Коммерсант». Такую инициативу продвигает Ассоциация больших данных (АБД), в которую на момент публикации материала входило полтора десятка крупнейших российских
|24.02.2026
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Российский бизнес хочет получить доступ к данным о гражданах в базах данных МВД
Бизнесу нужно больше сведений о гражданах Ассоциация больших данных (АБД, включает крупные технологические компании, такие как «Яндекс», VK, Сбербанк, «Мегафон»,
|19.02.2026
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Бизнес просит узаконить обмен обезличенными данными для обучения ИИ
Передача данных в серой зоне Ассоциация больших данных (АБД, включает крупные технологические компании, такие как «Яндекс», VK, Сбербанк, «Мегафон»,
|22.01.2026
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Бизнес просит власти узаконить оборот баз данных, нужных для развития ИИ
Оборот датасетов Ассоциация больших данных (АБД, включает крупные технологические компании, такие как «Яндекс», VK, Сбербанк, «Мегафон», «Ростелеком», МТС и др) предложила узаконить оборот наборов данных, используемых для развития ИИ.
|25.11.2025
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Компания IDX стала участником Ассоциации больших данных
К Ассоциации больших данных (АБД) присоединилась компания IDX — российский провайдер услуг удаленного удостоверения личнос
|24.10.2025
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Развитие рынка медданных в России требует особой модели регулирования – АБД
Ассоциация больших данных (АБД) разработала функциональную модель оценки риска при обмене чувствительными данными, включ
|10.09.2025
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«Точка Банк» присоединился к Ассоциации больших данных
«Точка Банк» стал участником Ассоциации больших данных (АБД). Вступление «Точка Банка» в АБД открывает перспективы для совместной работы над п
|15.04.2025
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АБД разработала методику проведения аудита по оценке соответствия Отраслевому стандарту защиты данных
вности его применения», – сказал Андрей Медунов, руководитель рабочей группы по безопасности данных АБД, руководитель группы по сопровождению GR-проектов ГК «Солар». Документ предоставляет орга
|20.12.2024
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Ассоциация больших данных и издательство «Открытые системы» объединяют усилия в области популяризации отрасли данных
Ассоциация больших данных (АБД) и издательство «Открытые системы» подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающ
|19.06.2024
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Ассоциация больших данных и HFLabs презентовали результаты тестирования риск-модели деобезличивания
При этом вопрос безопасного использования таких данных остается ключевым для бизнеса. Мы благодарны АБД за совместную работу: благодаря риск-модели, мы смогли доработать продукт и свести риски
|16.01.2024
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В России готовятся сажать на 10 лет за сбор и хранение персональных данных из-за плохо составленного законопроекта
Законопроект, который можно подстроить под каждого Российская Ассоциация больших данных (АБД) выступила с критикой относительно нового законопроекта отечественных властей об уголовно
|23.12.2022
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В России создана отраслевая цифровая платформа для определения индекса цен закупок стройматериалов
тила аналитический сервис по определению индекса закупочных цен на стройматериалы. В рамках проекта АБД собрала и объединила ведущие девелоперские компании для тестирования гипотез на основе об
|29.11.2022
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Российский бизнес ополчился на штрафы за утечки персональных данных. Пусть данные теряются и впредь
и, к грядущему нововведению за негативно отнеслись компании из состава «Ассоциации больших данных» (АБД). В АБД на момент выхода материала входило 16 организаций, включая ИТ-компании (VK
|16.03.2021
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МТС и «Яндекс» получат особый правовой режим на уровне закона
ледние два проекта из списка разработали компания «Дата матрикс» и НКО «Ассоциация больших данных» (АБД). АБД предложила проект сервиса для малого и среднего бизнеса по подбору оптимальн
|23.10.2020
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ВТБ вступил в Ассоциацию больших данных
ВТБ стал участником созданной два года назад Ассоциации больших данных (АБД), соответствующее решение было утверждено в ходе общего собрания акционеров банка. Замест
|23.10.2020
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ВТБ вступил в Ассоциацию больших данных
ВТБ стал участником созданной два года назад Ассоциации больших данных (АБД), соответствующее решение было утверждено в ходе общего собрания акционеров банка. Замест
|21.10.2020
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«Яндекс» и Mail.ru готовы платить властям за госданные о россиянах. Власти не возражают
Бизнесу понадобились госданные Ассоциация больших данных (АБД), объединяющая крупных игроков на российском рынке Big Data, обратилась к Правительству Р
|07.09.2020
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Neti разработала мобильное приложение для партнеров ГК АБД
я риелторов и агентств недвижимости, а также интегрировали сервис с ИТ-системами застройщика. Разработка мобильного приложения для партнеров — это первый этап новой цифровой экосистемы застройщика ГК АБД. Новый сервис уже сейчас позволяет риелторам и агентствам недвижимости из Татарстана и других регионов России работать с объектами застройщика в цифровом формате. Партнеры могут формировать
|08.04.2020
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Фонд «Сколково» и МТС вошли в состав Ассоциации больших данных
Ассоциация больших данных (АБД) пополнилась двумя новыми участниками. Одним из участников стал фонд «Сколково», другим –
|21.02.2020
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«Яндекс», «Ростелеком» и Mail.ru ополчились на регулирование больших данных по методике Минкомсвязи
Недовольство законопроектом Российская Ассоциация больших данных (АБД) выступила против законопроекта о регулировании больших данных, предложенного Минкомсвязи
|17.09.2019
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«Билайн» вошел в состав Ассоциации больших данных
Ассоциация больших данных (АБД) объявила о вхождении в состав организации «Вымпелком» (бренд «Билайн»). «Билайн» стал од
|15.04.2019
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Ассоциация участников рынка больших данных назначила исполнительного директора
ром. Его кандидатура была одобрена членами правления некоммерческой организации. До присоединения к Ассоциации больших данных он занимал позицию старшего бизнес-партнера Центра Развития Техноло
|22.03.2019
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«Ростелеком» присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных
у" и "Умный город", погружение в тематику IoT — смежной для области больших данных, станет существенным вкладом в реализацию целей и задач нашей организации», — отметила Анна Серебряникова, президент Ассоциации участников рынка больших данных. «Рынок больших данных в России имеет огромный потенциал. Важно сформировать гибкие и прозрачные правила для развития технологий, продуктов и сервисов
|22.03.2019
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«Ростелеком» присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных
.ру и «Умный город», погружение в тематику IoT — смежной для области больших данных, станет существенным вкладом в реализацию целей и задач нашей организации», — сказала Анна Серебряникова, президент Ассоциации участников рынка больших данных. «Рынок больших данных в России имеет огромный потенциал. Важно сформировать гибкие и прозрачные правила для развития технологий, продуктов и сервисов
|18.03.2019
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Алексей Нейман назначен исполнительным директором Ассоциации участников рынка больших данных
ром. Его кандидатура была одобрена членами правления некоммерческой организации. До присоединения к Ассоциации больших данных он занимал позицию старшего бизнес-партнера Центра развития техноло
|12.03.2019
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QIWI присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных
рынка больших данных объявила о присоединении к организации группы QIWI. QIWI стала восьмым членом Ассоциации больших данных на ряду с «Яндекс», Mail.Ru Group, «Сбербанк», Газпромбанк, Тинькоф
|05.03.2019
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ИРИ и Ассоциация участников рынка больших данных разработают концепцию кодекса этики
удничестве с отраслевыми экспертами. Разработчики кодекса – эксперты Института развития интернета и Ассоциации участников рынка больших данных – открыты к диалогу и расширению состава. Напомним
|26.02.2019
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GSMA начала сотрудничество с Ассоциацией участников рынка больших данных
кам крупнейших мировых операторов в сфере больших данных. Мы надеемся, что совместная работа членов Ассоциации больших данных с GSMA поможет нам выработать эффективные предложения по технологич
|21.11.2018
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Ассоциация больших данных и ИРИ разработают кодекс этики в сфере использования данных
йствии участников рынка данных. Свои подписи под документом поставили Анна Серебряникова, президент Ассоциации больших данных, операционный директор «Мегафона» и Сергей Петров, директор ИРИ. Уч
|17.10.2018
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В России создана Ассоциация участников рынка больших данных
т достичь 0,5-1,5% ВВП, - отметила Анна Серебряникова, операционный директор «Мегафона», президент Ассоциации больших данных. - Организация открыта к приему новых членов. Так, одним из первых
АБД и организации, системы, технологии, персоны:
|Серебряникова Анна 77 53
|Кулик Вадим 206 18
|Шадаев Максут 1210 14
|Кирьянова Александра 169 13
|Райгородский Андрей 51 13
|Саркисов Тигран 42 13
|Зеленков Юрий 44 13
|Бурнаев Евгений 28 11
|Нейман Алексей 8 8
|Григоренко Дмитрий 248 8
|Шуклин Глеб 8 8
|Меньшов Кирилл 139 7
|Мерзляков Антон 19 7
|Потапова Екатерина 16 7
|Хинштейн Александр 148 6
|Озеров Владимир 21 6
|Путин Владимир 3454 6
|Лысенко Эдуард 317 6
|Казарян Карен 84 5
|Плуготаренко Сергей 89 5
|Тер-Степанов Дмитрий 23 5
|Каем Кирилл 41 5
|Рыбинцев Андрей 45 5
|Оселедец Иван 51 5
|Павленко Анастасия 15 5
|Левова Ирина 25 5
|Граденко Михаил 56 5
|Чернышенко Дмитрий 580 5
|Мунтян Алексей 14 4
|Солнцева Екатерина 62 4
|Фетисов Алексей 65 4
|Безбогов Сергей 69 4
|Червяков Сергей 7 4
|Наумов Даниил 10 4
|Алешкин Сергей 65 4
|Трофимова Екатерина 6 4
|Васильев Максим 31 4
|Татаренко Игорь 27 4
|Борисенко Григорий 16 4
|Потапова Светлана 17 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 2398 27
|Forbes - Форбс 1002 10
|Ведомости 1466 6
|Sports.ru - Спортс.ру 30 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1139 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
|9to5Google 60 1
|Fortune 211 1
|Известия ИД 770 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
|Российская газета 290 1
|9to5Mac 70 1
|Открытые системы ИД 176 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
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