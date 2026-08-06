АБД - Ассоциация участников рынка больших данных

Ассоциация больших данных была создана в России осенью 2018 года. Среди ее членов — «Яндекс», VK, «Сбербанк», «Газпромбанк», «Т-Банк», «Россельхозбанк», «МегаФон», «Ростелеком», «ВымпелКом», МТС, Аналитический центр при Правительстве РФ, «Банк ВТБ», «Авито», Центр стратегических разработок (ЦСР).



Основная цель АБД — создание условий для развития технологий и продуктов в сфере больших данных в России. Ассоциация занимается созданием единых принципов и стандартов в области обработки, хранения, передачи и использования больших данных. Приоритетными задачами организации являются выработка бизнес-ориентированной стратегии развития рынка больших данных, повышение технической и операционной эффективности взаимодействия участников отрасли, а также формирование кодекса этики использования больших данных для защиты интересов пользователей.

Илья Кананыкин, Директор, Ассоциация больших данных "Развитие российского рынка БД и ИИ. Сегодня и завтра" CNews Форум 18.09.2025 | Москва "Технологии искусственного интеллекта"