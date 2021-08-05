Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АБД
Ассоциация участников рынка больших данных
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 70
АБД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Серебряникова Анна 47 16
|Нейман Алексей 4 4
|Путин Владимир 1831 3
|Кулик Вадим 113 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Глазков Борис 40 2
|Петров Сергей 51 2
|Субботин Виктор 2 1
|Серебрянникова Анна 5 1
|Кобилев Алексей 4 1
|Алексеев Игорь 3 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Павлюкова Валерия 1 1
|Комлев Николай 46 1
|Романов Михаил 22 1
|Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 5 1
|Шаламберидзе Леван 1 1
|Романов Константин 8 1
|Сидорюк Алексей 5 1
|Пушкин Василий 11 1
|Зауэрс Дмитрий 10 1
|Белов Виктор 26 1
|Тер-Степанов Дмитрий 20 1
|Ушацкий Андрей 101 1
|Ибрагимов Руслан 29 1
|Дроздов Игорь 19 1
|Фомичев Олег 107 1
|Петров Дмитрий 33 1
|Качанов Олег 58 1
|Скляр Алексей 49 1
|Солодухин Константин 92 1
|Паршин Максим 142 1
|Добродеев Борис 83 1
|Шадаев Максут 384 1
|Соколов Алексей 121 1
|ИРИ - Институт развития интернета 94 4
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770854, в очереди разбора - 674536.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770854, в очереди разбора - 674536.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru