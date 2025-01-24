Павленко Анастасия
Павленко Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 4
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 3
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|Кирьянова Александра 135 3
|Оселедец Иван 24 3
|Потапова Светлана 12 3
|Онищенко Владислав 96 2
|Саркисов Тигран 35 2
|Суржко Денис 7 2
|Райгородский Андрей 37 2
|Кулик Вадим 180 2
|Меньшов Кирилл 118 2
|Крайнов Александр 16 2
|Фетисов Алексей 42 2
|Серебряникова Анна 72 2
|Солнцева Екатерина 58 2
|Путин Владимир 3171 1
|Ханин Александр 49 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Акимов Максим 187 1
|Греф Герман 419 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Добродеев Борис 95 1
|Шипов Савва 101 1
|Корня Алексей 78 1
|Бойко Елена 152 1
|Повалко Александр 36 1
|Бунина Елена 35 1
|Ведяхин Александр 131 1
|Теплов Олег 30 1
|Бочаров Олег 28 1
|Евраев Михаил 262 1
|Иванов Андрей 55 1
|Орешкин Максим 27 1
|Авербах Владимир 126 1
|Белевцев Андрей 63 1
|Архипов Александр 4 1
|Кулешов Александр 22 1
|Иванченко Алексей 9 1
|Войнов Юрий 4 1
|Браверман Анатолий 6 1
|Гаричев Сергей 2 1
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