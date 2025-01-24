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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
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Мероприятия 843

Павленко Анастасия



24.01.2025 Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1
20.01.2025 Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок 1
19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1
07.05.2024 Государство и бизнес делят ИИ на зоны ответственности 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
04.04.2024 Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1
26.11.2019 Правительство определило главных в России по искусственному интеллекту. Список имен 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Павленко Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 4
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 4
Yandex - Яндекс 7339 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 1
ИИ-Технологии 104 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 3
Газпром нефть 618 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Альфа-Банк 1769 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 30 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 3
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 6
Data Fusion - Слияние данных 62 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 2
Data monetization - Монетизация данных 1624 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1565 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2966 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1120 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 450 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1077 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 284 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 157 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 440 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
Computational biology - Вычислительная биология 2 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
Минсельхоз РФ - АПК России - Единая система информационного обеспечения агропромышленного комплекса России - Бюджетное планирование предприятий АПК - ЕИР МСХ - Единый информационный ресурс Минсельхоза России 6 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 46 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 9 1
Кирьянова Александра 135 3
Оселедец Иван 24 3
Потапова Светлана 12 3
Онищенко Владислав 96 2
Саркисов Тигран 35 2
Суржко Денис 7 2
Райгородский Андрей 37 2
Кулик Вадим 180 2
Меньшов Кирилл 118 2
Крайнов Александр 16 2
Фетисов Алексей 42 2
Серебряникова Анна 72 2
Солнцева Екатерина 58 2
Путин Владимир 3171 1
Ханин Александр 49 1
Ковнир Евгений 75 1
Акимов Максим 187 1
Греф Герман 419 1
Кисляков Евгений 93 1
Лысенко Эдуард 308 1
Добродеев Борис 95 1
Шипов Савва 101 1
Корня Алексей 78 1
Бойко Елена 152 1
Повалко Александр 36 1
Бунина Елена 35 1
Ведяхин Александр 131 1
Теплов Олег 30 1
Бочаров Олег 28 1
Евраев Михаил 262 1
Иванов Андрей 55 1
Орешкин Максим 27 1
Авербах Владимир 126 1
Белевцев Андрей 63 1
Архипов Александр 4 1
Кулешов Александр 22 1
Иванченко Алексей 9 1
Войнов Юрий 4 1
Браверман Анатолий 6 1
Гаричев Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 4
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Индия - Bharat 5431 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 3
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 72 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Физика - Physics - область естествознания 2642 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Образование в России 2190 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 3
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 55 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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