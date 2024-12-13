Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Григорьев Максим



13.12.2024 Альянс в сфере ИИ и АФТ объединят усилия для ускорения внедрения ИИ в финансовой отрасли 1
08.11.2024 «Ассоциация ФинТех» и АНО НТЦ ЦК договорились о сотрудничестве в области развития ИИ 1
23.10.2024 «Группа Астра» вошла в состав участников «Ассоциации ФинТех» 1
21.10.2024 Ассоциация «ФинТех» и ICL Techno договорились о сотрудничестве 1
21.10.2024 Участники АФТ присоединились к Меморандуму о проработке предложений по функциям оператора среды «Открытых API» 1
18.10.2024 Финансовый маркетплейс «Сравни» вошел в состав ассоциации «ФинТех» 1
17.10.2024 билайн вошел в Ассоциацию ФинТех 1
17.10.2024 ДОМ.РФ будет развивать онлайн-сервисы для ипотечного страхования 1
17.10.2024 «Билайн» вошел в «Ассоциацию ФинТех» 1
21.08.2024 Холдинг «Т1» вошел в состав участников ассоциации «ФинТех» 1
16.08.2024 Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» вошел в состав Ассоциации «ФинТех» 1
15.08.2024 Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» вошел в состав Ассоциации «ФинТех» 1
12.08.2024 «К2Тех» присоединилась к ассоциации «ФинТех» 1
06.06.2024 Ассоциация «ФинТех» и «Билайн» договорились о сотрудничестве в области развития финансовых технологий 1
06.06.2024 Холдинг «Т1» войдет в состав участников ассоциации «ФинТех» 1
06.06.2024 ПСБ и Ассоциация ФинТех развивают сотрудничество в сфере финансовых технологий 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
18.03.2024 Национальная Страховая Информационная Система вошла в состав участников Ассоциации «ФинТех» 1
12.03.2024 В состав участников «Ассоциации ФинТех» вошел российский разработчик ПО «Базальт СПО» 1
01.03.2024 АФТ представила карту экосистемы генеративного ИИ 1
09.02.2024 Российский разработчик ПО «АРТ-Финтех» присоединился к ассоциации «ФинТех» 1
14.11.2023 «Базальт СПО» и ассоциация «Финтех» договорились о сотрудничестве 1
10.11.2023 QApp и «Ассоциация финтех» договорились о сотрудничестве в области квантово-устойчивой защиты информации и технологий конфиденциальных вычислений 1
10.11.2023 Для импортозамещения ключевого банковского ПО необходим новый индустриальный центр компетенций 1
09.11.2023 «Флексcофт» вошла в состав участников ассоциации «Финтех» 1
29.08.2023 Российский разработчик ПО «Диасофт» присоединился к ассоциации «Финтех» 1
20.07.2023 ДОМ.РФ запускает лабораторию искусственного интеллекта и «пилот» на базе российской нейросети 1
14.06.2023 iSimpleLab запустит пилот на площадке АФТ по использованию среды открытых API 1
11.05.2023 Ассоциация «Финтех» создала технологическую среду для тестирования финтех-решений 1
15.11.2022 «Атомайз» вступил в Ассоциацию «Финтех» 1
14.11.2022 Ассоциация «Финтех» и финансовый маркетплейс «Сравни» подписали соглашение о сотрудничестве 1
10.11.2022 Yadro вступила в ассоциацию «Финтех» 1
27.09.2022 Успейте подать заявку на участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 1
13.09.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
30.08.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
19.08.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
13.07.2022 Генеральным директором ассоциации «Финтех» назначен Максим Григорьев 2
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 1
09.09.2013 Мишень CNews: Лидеры ИТ-менеджмента 1
22.02.2012 Эксперты: ITSM снимет проблемы в отношениях бизнеса и ИТ 1

Публикаций - 43, упоминаний - 44

Григорьев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 7
МегаФон 8805 5
Ростелеком 9701 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Yandex - Яндекс 7340 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
Atomyze - Атомайз 22 4
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 3
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 16 3
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 79 3
Diasoft - Диасофт 870 3
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 3
HP Inc. 5685 2
Крок - Croc 1777 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 2
Cleverics - Клеверикс 37 2
Базальт СПО - BaseALT 655 2
SoftMart - СофтМарт 18 2
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 2
Ред Софт - Red Soft 701 2
К2Тех 131 2
Microsoft Corporation 24625 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
8213 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
Naumen - Наумен 626 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Газпром информ - Информгаз 41 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 11
АльфаСтрахование СГ 320 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 6
Альфа-Банк 1769 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 5
МКБ - Московский кредитный банк 558 5
НСПК - Национальная система платежных карт 813 5
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 4
Абсолют Банк 230 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 4
ПСБ - Промсвязьбанк 851 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 4
ВТБ - Почта Банк 466 4
Ак Барс Банк 272 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 4
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 4
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 4
Русский стандарт Банк 441 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 4
Платежный Центр РНКО 53 4
Кредит Европа банк 66 4
Капитал Лайф 14 4
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 4
Совкомбанк ПАО 256 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 3
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 3
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 3
Ингосстрах СПАО 421 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 2
Верный - торговая сеть 291 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 2
Синара ГК - Sinara Group 100 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 109 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 36
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 12
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 365 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 6
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 4
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1700 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 4
Стандартизация - Standardization 2130 4
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 482 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 4
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 3
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 408 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2233 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2471 2
Repository - Репозиторий 853 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 58 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
1С:ITIL 19 1
iCAM Group - iSimpleLab iSimpleBank 16 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
Wellink - wiSLA 18 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 9 1
Саввин Антон 18 4
Босенко Павел 18 4
Лоран Анна 7 4
Киселёв Алексей 60 4
Дроздов Константин 6 4
Мураховский Эдуард 38 4
Фетисов Алексей 42 4
Щепалин Олег 22 4
Андрианов Павел 84 3
Лессар Георгий 8 3
Заянц Илья 46 3
Дорожко Алексей 6 3
Остроумов Максим 10 3
Козак Николай 161 3
Новиков Алексей 59 2
Шевченко Владимир 146 2
Потапов Сергей 29 2
Потоцкий Михаил 15 2
Баринов Игорь 11 2
Хозяинов Виталий 4 2
Шелобков Алексей 32 2
Кутузов Максим 21 2
Ананьин Владимир 5 2
Матвиенко Юрий 3 2
Огнивцев Александр 6 2
Ионин Алексей 6 2
Алферов Виктор 2 2
Качан Дмитрий 2 2
Смирнов Алексей 243 2
Сивцев Илья 140 2
Ефаненков Максим 2 2
Рустамов Рустам 412 2
Бородов Герман 18 2
Степанов Владимир 76 1
Калинин Алексей 65 1
Калинин Александр 154 1
Хомков Игорь 46 1
Заржецкий Александр 35 1
Трошенков Дмитрий 5 1
Лифшиц Евгений 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Беларусь - Белоруссия 5664 2
Европа 21768 2
Украина 7608 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Индия - Bharat 5446 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Саудовская Аравия - Королевство 584 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 36
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 295 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Экономический эффект 1067 1
Опцион 100 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 166 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Философия - Philosophy 445 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Металлы - Палладий - Palladium 36 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Intelligent Enterprise 27 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 3
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews Мишень 166 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 2
РАН - Российская академия наук 1871 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
itSMF - IT Service Management Forum 33 4
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще