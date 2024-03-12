В состав участников «Ассоциации ФинТех» вошел российский разработчик ПО «Базальт СПО»

«Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», присоединился к «Ассоциации ФинТех» (АФТ). На базе Ассоциации компания намерена участвовать в инициативах по достижению организациями финансовой отрасли технологического суверенитета, а также делиться экспертизой разработки в рамках центров развития компетенций. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

«Базальт СПО» вошла в состав АФТ в качестве ассоциированного члена. В этом статусе компания планирует пилотировать решения в технологической песочнице АФТ, принимать участие в мероприятиях Ассоциации, содействовать развитию российских решений для финансовой отрасли, включая типовое банковское ПО, решения для облачных платформ и КИИ (критической информационной инфраструктуры).

«Определение банков и других финансовых организаций как держателей критической информационной инфраструктуры (КИИ) влечет за собой дополнительные требования, в том числе необходимость перехода на отечественное ПО. «Базальт СПО» является разработчиком операционных систем «Альт», сертифицированных по безопасности ФСТЭК России, а также участвует во многих международных проектах разработки СПО, на которые традиционно ориентируется отрасль. В связи с этим компания глубоко заинтересована в сотрудничестве с Ассоциацией, это и контакты в финансовой сфере, и взаимодействие с регулятором», — отметил председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

«Опыт «Базальт СПО» в области разработки программного обеспечения для финансового рынка, определенно, поможет создать новые возможности для развития отечественных ИТ-решений и перевода инфраструктуры участников на технологически независимые платформы. На площадке АФТ «Базальт СПО» планирует принимать активное участие в практическом решении задач по достижению технологического суверенитета финансового рынка», — сказал генеральный директор АФТ Максим Григорьев.

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«Ассоциация ФинТех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка как межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и ИТ-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, финтехов и регулятора. В настоящий момент в состав АФТ входят: Банк России, Сбербанк, Национальная система платежных карт (НСПК), «Ак Барс Банк», «Тинькофф Банк», Райффайзенбанк, ДОМ.РФ, «Московская Биржа», страховой дом ВСК и др. Ассоциированные члены: РНКО «Платежный центр», МТС, «Ростелеком», «МегаФон», Росбанк, «Почта Банк», «Абсолют Банк», «АльфаСтрахование», «Капитал Лайф», «Московский кредитный банк», «Кредит Европа Банк (Россия)», «Банк Русский Стандарт», «Банк Синара», «Яндекс», «Ингосстрах», Yadro, Atomyze, «Центр Инвест», «ОТП Банк», «Диасофт», «Рунет Бизнес Системы», «ФлексСофт», «АРТ-Финтех», «Авито», «Экспобанк», «Базальт СПО».

«Базальт СПО» («Альт Линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в единый реестр российского ПО. Все разработчики «Базальт СПО» являются членами ALT Linux Team — международной команды разработчиков свободного программного обеспечения.

В 2023 г. ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.