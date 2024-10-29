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Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток

Росбанк – универсальный банк, ранее в составе международной финансовой группы Societe Generale. По данным на 2021 год Росбанк обслуживает порядка 1,5 млн активных розничных клиентов, около 79 тысяч активных клиентов малого бизнеса и около 9 тысяч активных клиентов корпоративного бизнеса более чем в 60 регионах России. Сеть банка насчитывает более 230 отделений и 37 тыс. банкоматов партнерской сети, включая порядка 1500 собственных. Росбанк включен Банком России в перечень 13 системно значимых кредитных организаций.

 

 

"Секрет успеха производства цифровых продуктов"  Кирилл Покладов, Директор департамента ИТ корпоративного, инвестиционного и депозитарного бизнеса, Росбанк, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва


29.10.2024 Сергей Барбашин, Росбанк: Даже самая хорошо защищенная компания может стать жертвой разрушительной кибератаки

я анализа безопасности кода и обнаружения уязвимостей в приложениях, самостоятельно разрабатываемых Росбанком. При этом учитывалась специфика корпоративного процесса управления уязвимостями в з
26.09.2024 Сервис по проверке иностранных контрагентов от Росбанка

анию из любой юрисдикции на присутствие в санкционных списках. Об этом CNews сообщили представители Росбанка «Сейчас ведение внешнеэкономической деятельности сопряжено со многими логистическими
23.09.2024 «Диасофт» интегрировал автотестирование в учетные системы Росбанка и Металлинвестбанка

том совместной разработки: специалисты «Диасофт» создали автотесты к учетной системе, а специалисты Росбанка – к интеграционной части с внешними системами, обеспечив встраивание данного решения
08.07.2024 Росбанк совместно с GlowByte проанализировал процесс открытия зарплатных счетов с помощью технологии Process Mining 

нструменты – Process Mining & Task Mining». Елена Финогенова, директор по операционной деятельности Росбанка: «По итогам участия в пилотном проекте при поддержке GlowByte мы пришли к выводу о ц
01.07.2024 Росбанк использует интеллектуальные сервисы Directum для распознавания документов от госорганов и клиентов

ла Зинаида Ястребцева, директор департамента ИТ операционной деятельности и процессинговых платформ Росбанка. При выявлении определенного текста ИИ-сервисы дают роботу сигнал, чтобы он простави
27.06.2024 Росбанк использует интеллектуальные сервисы Directum для распознавания документов от госорганов и клиентов

д цифровых решений, включая интеллектуальные сервисы Directum. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Для этого робота «Лавра» научили читать и понимать требования ФНС на платформе Dire
25.06.2024 Росбанк и «Атомайз» интегрировали ЦФА в банковское приложение

Клиенты Росбанка смогут купить цифровые финансовые активы (ЦФА), не покидая привычного им банковского
22.05.2024 Росбанк представил новое приложение на платформе iOS для корпоративных клиентов

ым клиентам надежный и безопасный доступ к банковским услугам. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Приложение получило название «Росбанк Бизнес». Его разработка проводилась с использ
21.05.2024 Росбанк внедряет серверное оборудование Yadro

анка на отечественные серверы нового поколения компании Yadro. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Для интеграции в промышленный контур процессинговой платформы использовали 24 серве
25.04.2024 Росбанк представил новую функцию распознавания документов для корпоративных клиентов в ИКБ 2.0

казал Алексей Ясаков, директор центра цифровых решений для корпоративного и инвестиционного бизнеса Росбанка. – Автоматизируя процесс распознавания документов, мы значительно сокращаем время и

26.03.2024 Росбанк и «Атомайз» представляют первый в России долговой ЦФА эмитента, деятельность которого вносит вклад в устойчивое развитие

нтами», — сказал генеральный директор «Атомайз» Алексей Илясов. Директор по инвестиционным решениям Росбанка Дмитрий Енуков, подчеркнул преимущества нового цифрового финансового актива и необхо
01.03.2024 «Росбанк Дом» выпустил первую электронную закладную, подписанную УНЭП

валась усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Преимущество УНЭП заключается в том, что в приложении «Госключ» можно бесплатно пол
21.02.2024 Росбанк выпустил новую версию продукта E-Trading для корпоративных клиентов

а предназначена для конверсионных операций. Продукт разработан полностью собственными силами внутри Росбанка и является интегральной частью платформы интернет-банкинга для юридических лиц, что

05.02.2024 Росбанк наклеил «Этикетку» от билайн бизнес

», — комментирует Антон Ковачев, начальник управления развития платформ взаимодействия с клиентами «Росбанка». В ближайшее время «Росбанк» планирует расширить использование сервиса «Этикетка» н
05.02.2024 Росбанк выпустил премиальные платежные стикеры Mir Supreme

виде банковской карты, в нее встроен чип, привязанный к счету. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Оформление и доставка стикера — абсолютно бесплатны, он выпускается дополнительно к
25.01.2024 «Цифровые сотрудники» Росбанка позволили увеличить скорость и эффективность обслуживания клиентов

о 40 минут и потребовала бы дополнительного найма сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Робот «Лаврентий» сократил время ответа на запросы государственных учреждений на 20
28.12.2023 Росбанк выпустил индексный ЦФА на платформе «Атомайз»  

первоначальной стоимости, вернув владельцам ЦФА 100% номинала. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. «Это первый индексный ЦФА от «Атомайз» и Росбанка. Он позволяет инвесторам п
27.12.2023 «РБ Смарт» представляет программное обеспечение «Восход»: инновационная платформа по взысканию просроченной задолженности

РБ Смарт (дочернее предприятие Росбанка) представила программное обеспечение «Восход» — первую в России коммерческую платфор
28.09.2023 Александр Тараторин, Росбанк: Сервисы западных производителей пропали — приходится делать свое

кие банки неплохо с этим справились, а мы были лучше многих. CNews: Как санкции повлияли на работу «Росбанка»? Александр Тараторин: На нас повлияла смена акционера, которая случилась прошлой ве
07.08.2023 Росбанк подключился к приему оплаты по QR «Сбера»

жному сервису «Сбера» «Плати QR», которым ежемесячно пользуются более 7 млн человек. Теперь клиенты Росбанка — пользователи Android-устройств — могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR
31.07.2023 Росбанк внедряет систему управления моделями и модельным риском совместно с Kolmogorov AI

льные риски», – сказала Елизавета Розанова, руководитель центра интегрированного управления рисками Росбанка. Продукты Kolmogorov AI покрывают все этапы жизненного цикла модели – от постановки

12.07.2023 Росбанк перевел более 12 тыс. сотрудников на российскую ВКС-платформу и мессенджер TrueConf

вайдеров и иностранных ИТ-компаний, а также хранение данных внутри инфраструктуры банка. Сотрудники Росбанка могут запускать закрытые и публичные видеоконференции и участвовать в онлайн-встреча
12.07.2023 Росбанк отказался от Skype в пользу российской видеоконференцсвязи

банка на цифровизацию связи с помощью безопасных и независимых российских ИТ-решений», — отметили в Росбанке. Сумму закупки представители банка, а также TrueConf не раскрывают. Росбанк обслужив
16.06.2023 Росбанк подписал меморандум о сотрудничестве с VK

е экспертизой в области ИТ. Меморандум о сотрудничестве подписали на ПМЭФ’23 председатель правления Росбанка Наталья Воеводина и генеральный директор VK Владимир Кириенко. Первым этапом партнер
13.06.2023 Росбанк запускает альтернативу мобильным приложениям

анное изменить взаимодействие клиентов с банковскими услугами. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. «Росбанк онлайн» – веб-приложение, включающее в себя современные технологии, интуит
14.02.2023 Росбанк завершил миграцию на отечественную роботизированную платформу

отрудников, которые выполняют работу почти 200 штатных единиц. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Решение о миграции на отечественную платформу было принято Росбанком в ответ на пер
18.08.2022 Росбанк подключается к цифровому сервису «Дом.РФ» для индивидуального строительства

дома. Cответствующее соглашение было подписано между банком и «Дом.РФ». Согласно документу, участие Росбанка в проекте позволит клиентам кредитной организации выбрать подходящий проект и в буду
17.08.2022 Росбанк внедрил решение «Диасофт» по кредитованию юрлиц в своих филиалах

оров корпоративных клиентов и сократило time-to-market новых продуктов. «Замена бэк-офисной системы Росбанка – это масштабный проект, который мы ведем практически полностью в дистанционном форм
05.07.2022 «Инфосистемы джет» взяла на поддержку частное облако в Росбанке

средоточиться на дальнейшем развитии ИТ в банке», — отметил директор департамента ИТ-инфраструктуры Росбанка Павел Антонов. Поддержка Open Source решения стала отличительной чертой сервисного к
21.02.2022 «АМТ-груп» модернизировала ядро сети корпоративной телефонии и видеоконференцсвязи Росбанка

вано на решении Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Абонентами системы являются сотрудники Росбанка, работающие в офисах банка по всей территории России. В банке эксплуатируется подсис
19.01.2022 Финансовая компания Росбанка внедрила решения «Синтегро ОСБУ» и «Фабрику XBRL»

Новая финансовая компания Росбанка – «РБ трейдинг» – получила от Банка России лицензию профессионального участника рынк
06.12.2021 ИБ-специалисты Росбанка прошли киберучения на платформе Jet CyberCamp

«Инфосистемы джет» провели двухдневные киберучения для специалистов Security Operation Center (SOC) Росбанка. В сэмулированной инфраструктуре ИБ-специалисты банка расследовали крупную атаку, в

29.11.2021 Росбанк и «Инфосистемы джет» развернут частное облако

икации, блочное и файловое хранилище, а также сетевой доступ к ресурсам. Переход на облако позволит Росбанку снизить параметр Time To Market для новых сервисов до нескольких дней. Кроме того, ч
27.08.2021 Neoflex автоматизировала в Росбанке оценку активов по амортизированной стоимости

казчиком», — отметил Максим Михалкин, директор по информационным технологиям финансов и бухгалтерии Росбанка. «Во многом успех ИТ-проекта определяется слаженной и эффективной работой проектных

30.07.2021 Почему Росбанк внедрил Oracle FLEXCUBE для автоматизации операций на рынках капитала

CNews: В Росбанке внедрена новая система автоматизации бэк-офиса по операциям на финансовых рынках. Ка
30.04.2021 Росбанк совместно с «Инфосистемы джет» внедрил систему sGRC на базе платформы RSA Archer

Governance, Risk and Compliance) было предусмотрено стратегией развития информационной безопасности Росбанка, в рамках которой была создана новая процессная модель, а в качестве инструмента для
16.02.2021 Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ

Команды Росбанка и GlowByte совместно с SAS завершили проект по автоматизации процессов выявления опе
08.02.2021 Росбанк начал использовать биометрию для идентификации сотрудников и посетителей

«АРМО-Системы» реализовала проект по повышению уровня безопасности в новом административном офисе Росбанка. Выполнение одной из ключевых задач проекта – биометрического распознавания лиц сотрудников и посетителей – обеспечило внедрение решения Id-Guard – разработки компании RecFaces. «В рам
02.02.2021 ИТ-директором «Ингосстраха» стал выходец из Росбанка

Новый ИТ-директор «Ингосстраха» Директором по информационных технологий российской страховой компании «Ингосстрах» назначен Виктор Федосов. Топ-менеджер пришел в организацию из Росбанка. Там он, по заверению его новых работодателей, создал и возглавил департамент ИТ и розничного бизнеса, занимался трансформацией операционной модели, переведя на целевую операционную мо
27.01.2021 Росбанк модернизирует расчетное и кредитное обслуживание юрлиц на основе решения «Диасофт»

ая платформа будет доступна во всех дополнительных офисах банка. Интеграция бэк-офиса в IT-ландшафт Росбанка реализована с помощью решения на основе современной микросервисной архитектуры. «Нов

Публикаций - 680, упоминаний - 1167

Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

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МегаФон 8925 79
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 63
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 62
Diasoft - Диасофт 882 62
Schneider Electric 575 59
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 56
Rimini Street 58 47
Schneider Electric Secure Power 65 47
Центр2М - Center2М 67 47
Ростелеком 9739 46
Такском - Taxcom 240 44
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 320 42
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 42
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 41
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 41
Ситилабс 44 41
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Yandex - Яндекс 7410 35
Microsoft Corporation 24662 35
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 35
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Программный продукт ГК 63 17
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 165
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Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 69
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ВТБ - Почта Банк 467 65
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Почта России ПАО 2119 49
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Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 43
OKS Group 51 42
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Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 40
36,6 - аптечная сеть 90 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 142
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4778 113
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5471 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 919 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 732 7
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 6
АФТ - Ассоциация Финтех 169 19
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 7
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 4
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 14 1
Linux Foundation 187 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 8 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 69 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 97 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
Ассоциация менеджеров 91 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
ASF - Apache Software Foundation 207 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 1
ГосИнформСистемы 128 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 312 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 360
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 308
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5296 216
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CNews FORUM Кейсы 225 41
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 12
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SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 4
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Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 2
CNews Большие данные 4 2
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Oracle AppsForum 24 2
ИнфоКом 103 2
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Red Hat Forum 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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