Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток

Сергей Барбашин, Росбанк: Даже самая хорошо защищенная компания может стать жертвой разрушительной кибератаки я анализа безопасности кода и обнаружения уязвимостей в приложениях, самостоятельно разрабатываемых Росбанком. При этом учитывалась специфика корпоративного процесса управления уязвимостями в з

Сервис по проверке иностранных контрагентов от Росбанка анию из любой юрисдикции на присутствие в санкционных списках. Об этом CNews сообщили представители Росбанка «Сейчас ведение внешнеэкономической деятельности сопряжено со многими логистическими

«Диасофт» интегрировал автотестирование в учетные системы Росбанка и Металлинвестбанка том совместной разработки: специалисты «Диасофт» создали автотесты к учетной системе, а специалисты Росбанка – к интеграционной части с внешними системами, обеспечив встраивание данного решения

Росбанк совместно с GlowByte проанализировал процесс открытия зарплатных счетов с помощью технологии Process Mining нструменты – Process Mining & Task Mining». Елена Финогенова, директор по операционной деятельности Росбанка: «По итогам участия в пилотном проекте при поддержке GlowByte мы пришли к выводу о ц

Росбанк использует интеллектуальные сервисы Directum для распознавания документов от госорганов и клиентов ла Зинаида Ястребцева, директор департамента ИТ операционной деятельности и процессинговых платформ Росбанка. При выявлении определенного текста ИИ-сервисы дают роботу сигнал, чтобы он простави

Росбанк использует интеллектуальные сервисы Directum для распознавания документов от госорганов и клиентов д цифровых решений, включая интеллектуальные сервисы Directum. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Для этого робота «Лавра» научили читать и понимать требования ФНС на платформе Dire

Росбанк и «Атомайз» интегрировали ЦФА в банковское приложение Клиенты Росбанка смогут купить цифровые финансовые активы (ЦФА), не покидая привычного им банковского

Росбанк представил новое приложение на платформе iOS для корпоративных клиентов ым клиентам надежный и безопасный доступ к банковским услугам. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Приложение получило название «Росбанк Бизнес». Его разработка проводилась с использ

Росбанк внедряет серверное оборудование Yadro анка на отечественные серверы нового поколения компании Yadro. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Для интеграции в промышленный контур процессинговой платформы использовали 24 серве

Росбанк представил новую функцию распознавания документов для корпоративных клиентов в ИКБ 2.0 казал Алексей Ясаков, директор центра цифровых решений для корпоративного и инвестиционного бизнеса Росбанка. – Автоматизируя процесс распознавания документов, мы значительно сокращаем время и

Росбанк и «Атомайз» представляют первый в России долговой ЦФА эмитента, деятельность которого вносит вклад в устойчивое развитие нтами», — сказал генеральный директор «Атомайз» Алексей Илясов. Директор по инвестиционным решениям Росбанка Дмитрий Енуков, подчеркнул преимущества нового цифрового финансового актива и необхо

«Росбанк Дом» выпустил первую электронную закладную, подписанную УНЭП валась усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Преимущество УНЭП заключается в том, что в приложении «Госключ» можно бесплатно пол

Росбанк выпустил новую версию продукта E-Trading для корпоративных клиентов а предназначена для конверсионных операций. Продукт разработан полностью собственными силами внутри Росбанка и является интегральной частью платформы интернет-банкинга для юридических лиц, что

Росбанк наклеил «Этикетку» от билайн бизнес », — комментирует Антон Ковачев, начальник управления развития платформ взаимодействия с клиентами «Росбанка». В ближайшее время «Росбанк» планирует расширить использование сервиса «Этикетка» н

Росбанк выпустил премиальные платежные стикеры Mir Supreme виде банковской карты, в нее встроен чип, привязанный к счету. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Оформление и доставка стикера — абсолютно бесплатны, он выпускается дополнительно к

«Цифровые сотрудники» Росбанка позволили увеличить скорость и эффективность обслуживания клиентов о 40 минут и потребовала бы дополнительного найма сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Робот «Лаврентий» сократил время ответа на запросы государственных учреждений на 20

Росбанк выпустил индексный ЦФА на платформе «Атомайз» первоначальной стоимости, вернув владельцам ЦФА 100% номинала. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. «Это первый индексный ЦФА от «Атомайз» и Росбанка. Он позволяет инвесторам п

«РБ Смарт» представляет программное обеспечение «Восход»: инновационная платформа по взысканию просроченной задолженности РБ Смарт (дочернее предприятие Росбанка) представила программное обеспечение «Восход» — первую в России коммерческую платфор

Александр Тараторин, Росбанк: Сервисы западных производителей пропали — приходится делать свое кие банки неплохо с этим справились, а мы были лучше многих. CNews: Как санкции повлияли на работу «Росбанка»? Александр Тараторин: На нас повлияла смена акционера, которая случилась прошлой ве

Росбанк подключился к приему оплаты по QR «Сбера» жному сервису «Сбера» «Плати QR», которым ежемесячно пользуются более 7 млн человек. Теперь клиенты Росбанка — пользователи Android-устройств — могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR

Росбанк внедряет систему управления моделями и модельным риском совместно с Kolmogorov AI льные риски», – сказала Елизавета Розанова, руководитель центра интегрированного управления рисками Росбанка. Продукты Kolmogorov AI покрывают все этапы жизненного цикла модели – от постановки

Росбанк перевел более 12 тыс. сотрудников на российскую ВКС-платформу и мессенджер TrueConf вайдеров и иностранных ИТ-компаний, а также хранение данных внутри инфраструктуры банка. Сотрудники Росбанка могут запускать закрытые и публичные видеоконференции и участвовать в онлайн-встреча

Росбанк отказался от Skype в пользу российской видеоконференцсвязи банка на цифровизацию связи с помощью безопасных и независимых российских ИТ-решений», — отметили в Росбанке. Сумму закупки представители банка, а также TrueConf не раскрывают. Росбанк обслужив

Росбанк подписал меморандум о сотрудничестве с VK е экспертизой в области ИТ. Меморандум о сотрудничестве подписали на ПМЭФ’23 председатель правления Росбанка Наталья Воеводина и генеральный директор VK Владимир Кириенко. Первым этапом партнер

Росбанк запускает альтернативу мобильным приложениям анное изменить взаимодействие клиентов с банковскими услугами. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. «Росбанк онлайн» – веб-приложение, включающее в себя современные технологии, интуит

Росбанк завершил миграцию на отечественную роботизированную платформу отрудников, которые выполняют работу почти 200 штатных единиц. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Решение о миграции на отечественную платформу было принято Росбанком в ответ на пер

Росбанк подключается к цифровому сервису «Дом.РФ» для индивидуального строительства дома. Cответствующее соглашение было подписано между банком и «Дом.РФ». Согласно документу, участие Росбанка в проекте позволит клиентам кредитной организации выбрать подходящий проект и в буду

Росбанк внедрил решение «Диасофт» по кредитованию юрлиц в своих филиалах оров корпоративных клиентов и сократило time-to-market новых продуктов. «Замена бэк-офисной системы Росбанка – это масштабный проект, который мы ведем практически полностью в дистанционном форм

«Инфосистемы джет» взяла на поддержку частное облако в Росбанке средоточиться на дальнейшем развитии ИТ в банке», — отметил директор департамента ИТ-инфраструктуры Росбанка Павел Антонов. Поддержка Open Source решения стала отличительной чертой сервисного к

«АМТ-груп» модернизировала ядро сети корпоративной телефонии и видеоконференцсвязи Росбанка вано на решении Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Абонентами системы являются сотрудники Росбанка, работающие в офисах банка по всей территории России. В банке эксплуатируется подсис

Финансовая компания Росбанка внедрила решения «Синтегро ОСБУ» и «Фабрику XBRL» Новая финансовая компания Росбанка – «РБ трейдинг» – получила от Банка России лицензию профессионального участника рынк

ИБ-специалисты Росбанка прошли киберучения на платформе Jet CyberCamp «Инфосистемы джет» провели двухдневные киберучения для специалистов Security Operation Center (SOC) Росбанка. В сэмулированной инфраструктуре ИБ-специалисты банка расследовали крупную атаку, в

Росбанк и «Инфосистемы джет» развернут частное облако икации, блочное и файловое хранилище, а также сетевой доступ к ресурсам. Переход на облако позволит Росбанку снизить параметр Time To Market для новых сервисов до нескольких дней. Кроме того, ч

Neoflex автоматизировала в Росбанке оценку активов по амортизированной стоимости казчиком», — отметил Максим Михалкин, директор по информационным технологиям финансов и бухгалтерии Росбанка. «Во многом успех ИТ-проекта определяется слаженной и эффективной работой проектных

Почему Росбанк внедрил Oracle FLEXCUBE для автоматизации операций на рынках капитала CNews: В Росбанке внедрена новая система автоматизации бэк-офиса по операциям на финансовых рынках. Ка

Росбанк совместно с «Инфосистемы джет» внедрил систему sGRC на базе платформы RSA Archer Governance, Risk and Compliance) было предусмотрено стратегией развития информационной безопасности Росбанка, в рамках которой была создана новая процессная модель, а в качестве инструмента для

Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ Команды Росбанка и GlowByte совместно с SAS завершили проект по автоматизации процессов выявления опе

Росбанк начал использовать биометрию для идентификации сотрудников и посетителей «АРМО-Системы» реализовала проект по повышению уровня безопасности в новом административном офисе Росбанка. Выполнение одной из ключевых задач проекта – биометрического распознавания лиц сотрудников и посетителей – обеспечило внедрение решения Id-Guard – разработки компании RecFaces. «В рам

ИТ-директором «Ингосстраха» стал выходец из Росбанка Новый ИТ-директор «Ингосстраха» Директором по информационных технологий российской страховой компании «Ингосстрах» назначен Виктор Федосов. Топ-менеджер пришел в организацию из Росбанка. Там он, по заверению его новых работодателей, создал и возглавил департамент ИТ и розничного бизнеса, занимался трансформацией операционной модели, переведя на целевую операционную мо