Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток

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Росбанк – универсальный банк, ранее в составе международной финансовой группы Societe Generale. По данным на 2021 год Росбанк обслуживает порядка 1,5 млн активных розничных клиентов, около 79 тысяч активных клиентов малого бизнеса и около 9 тысяч активных клиентов корпоративного бизнеса более чем в 60 регионах России. Сеть банка насчитывает более 230 отделений и 37 тыс. банкоматов партнерской сети, включая порядка 1500 собственных. Росбанк включен Банком России в перечень 13 системно значимых кредитных организаций.
"Секрет успеха производства цифровых продуктов" Кирилл Покладов, Директор департамента ИТ корпоративного, инвестиционного и депозитарного бизнеса, Росбанк, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва
|29.10.2024
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Сергей Барбашин, Росбанк: Даже самая хорошо защищенная компания может стать жертвой разрушительной кибератаки
я анализа безопасности кода и обнаружения уязвимостей в приложениях, самостоятельно разрабатываемых Росбанком. При этом учитывалась специфика корпоративного процесса управления уязвимостями в з
|26.09.2024
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Сервис по проверке иностранных контрагентов от Росбанка
анию из любой юрисдикции на присутствие в санкционных списках. Об этом CNews сообщили представители Росбанка «Сейчас ведение внешнеэкономической деятельности сопряжено со многими логистическими
|23.09.2024
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«Диасофт» интегрировал автотестирование в учетные системы Росбанка и Металлинвестбанка
том совместной разработки: специалисты «Диасофт» создали автотесты к учетной системе, а специалисты Росбанка – к интеграционной части с внешними системами, обеспечив встраивание данного решения
|08.07.2024
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Росбанк совместно с GlowByte проанализировал процесс открытия зарплатных счетов с помощью технологии Process Mining
нструменты – Process Mining & Task Mining». Елена Финогенова, директор по операционной деятельности Росбанка: «По итогам участия в пилотном проекте при поддержке GlowByte мы пришли к выводу о ц
|01.07.2024
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Росбанк использует интеллектуальные сервисы Directum для распознавания документов от госорганов и клиентов
ла Зинаида Ястребцева, директор департамента ИТ операционной деятельности и процессинговых платформ Росбанка. При выявлении определенного текста ИИ-сервисы дают роботу сигнал, чтобы он простави
|27.06.2024
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Росбанк использует интеллектуальные сервисы Directum для распознавания документов от госорганов и клиентов
д цифровых решений, включая интеллектуальные сервисы Directum. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Для этого робота «Лавра» научили читать и понимать требования ФНС на платформе Dire
|25.06.2024
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Росбанк и «Атомайз» интегрировали ЦФА в банковское приложение
Клиенты Росбанка смогут купить цифровые финансовые активы (ЦФА), не покидая привычного им банковского
|22.05.2024
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Росбанк представил новое приложение на платформе iOS для корпоративных клиентов
ым клиентам надежный и безопасный доступ к банковским услугам. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Приложение получило название «Росбанк Бизнес». Его разработка проводилась с использ
|21.05.2024
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Росбанк внедряет серверное оборудование Yadro
анка на отечественные серверы нового поколения компании Yadro. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Для интеграции в промышленный контур процессинговой платформы использовали 24 серве
|25.04.2024
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Росбанк представил новую функцию распознавания документов для корпоративных клиентов в ИКБ 2.0
казал Алексей Ясаков, директор центра цифровых решений для корпоративного и инвестиционного бизнеса Росбанка. – Автоматизируя процесс распознавания документов, мы значительно сокращаем время и
|26.03.2024
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Росбанк и «Атомайз» представляют первый в России долговой ЦФА эмитента, деятельность которого вносит вклад в устойчивое развитие
нтами», — сказал генеральный директор «Атомайз» Алексей Илясов. Директор по инвестиционным решениям Росбанка Дмитрий Енуков, подчеркнул преимущества нового цифрового финансового актива и необхо
|01.03.2024
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«Росбанк Дом» выпустил первую электронную закладную, подписанную УНЭП
валась усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Преимущество УНЭП заключается в том, что в приложении «Госключ» можно бесплатно пол
|21.02.2024
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Росбанк выпустил новую версию продукта E-Trading для корпоративных клиентов
а предназначена для конверсионных операций. Продукт разработан полностью собственными силами внутри Росбанка и является интегральной частью платформы интернет-банкинга для юридических лиц, что
|05.02.2024
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Росбанк наклеил «Этикетку» от билайн бизнес
», — комментирует Антон Ковачев, начальник управления развития платформ взаимодействия с клиентами «Росбанка». В ближайшее время «Росбанк» планирует расширить использование сервиса «Этикетка» н
|05.02.2024
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Росбанк выпустил премиальные платежные стикеры Mir Supreme
виде банковской карты, в нее встроен чип, привязанный к счету. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Оформление и доставка стикера — абсолютно бесплатны, он выпускается дополнительно к
|25.01.2024
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«Цифровые сотрудники» Росбанка позволили увеличить скорость и эффективность обслуживания клиентов
о 40 минут и потребовала бы дополнительного найма сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Робот «Лаврентий» сократил время ответа на запросы государственных учреждений на 20
|28.12.2023
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Росбанк выпустил индексный ЦФА на платформе «Атомайз»
первоначальной стоимости, вернув владельцам ЦФА 100% номинала. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. «Это первый индексный ЦФА от «Атомайз» и Росбанка. Он позволяет инвесторам п
|27.12.2023
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«РБ Смарт» представляет программное обеспечение «Восход»: инновационная платформа по взысканию просроченной задолженности
РБ Смарт (дочернее предприятие Росбанка) представила программное обеспечение «Восход» — первую в России коммерческую платфор
|28.09.2023
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Александр Тараторин, Росбанк: Сервисы западных производителей пропали — приходится делать свое
кие банки неплохо с этим справились, а мы были лучше многих. CNews: Как санкции повлияли на работу «Росбанка»? Александр Тараторин: На нас повлияла смена акционера, которая случилась прошлой ве
|07.08.2023
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Росбанк подключился к приему оплаты по QR «Сбера»
жному сервису «Сбера» «Плати QR», которым ежемесячно пользуются более 7 млн человек. Теперь клиенты Росбанка — пользователи Android-устройств — могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR
|31.07.2023
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Росбанк внедряет систему управления моделями и модельным риском совместно с Kolmogorov AI
льные риски», – сказала Елизавета Розанова, руководитель центра интегрированного управления рисками Росбанка. Продукты Kolmogorov AI покрывают все этапы жизненного цикла модели – от постановки
|12.07.2023
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Росбанк перевел более 12 тыс. сотрудников на российскую ВКС-платформу и мессенджер TrueConf
вайдеров и иностранных ИТ-компаний, а также хранение данных внутри инфраструктуры банка. Сотрудники Росбанка могут запускать закрытые и публичные видеоконференции и участвовать в онлайн-встреча
|12.07.2023
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Росбанк отказался от Skype в пользу российской видеоконференцсвязи
банка на цифровизацию связи с помощью безопасных и независимых российских ИТ-решений», — отметили в Росбанке. Сумму закупки представители банка, а также TrueConf не раскрывают. Росбанк обслужив
|16.06.2023
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Росбанк подписал меморандум о сотрудничестве с VK
е экспертизой в области ИТ. Меморандум о сотрудничестве подписали на ПМЭФ’23 председатель правления Росбанка Наталья Воеводина и генеральный директор VK Владимир Кириенко. Первым этапом партнер
|13.06.2023
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Росбанк запускает альтернативу мобильным приложениям
анное изменить взаимодействие клиентов с банковскими услугами. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. «Росбанк онлайн» – веб-приложение, включающее в себя современные технологии, интуит
|14.02.2023
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Росбанк завершил миграцию на отечественную роботизированную платформу
отрудников, которые выполняют работу почти 200 штатных единиц. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Решение о миграции на отечественную платформу было принято Росбанком в ответ на пер
|18.08.2022
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Росбанк подключается к цифровому сервису «Дом.РФ» для индивидуального строительства
дома. Cответствующее соглашение было подписано между банком и «Дом.РФ». Согласно документу, участие Росбанка в проекте позволит клиентам кредитной организации выбрать подходящий проект и в буду
|17.08.2022
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Росбанк внедрил решение «Диасофт» по кредитованию юрлиц в своих филиалах
оров корпоративных клиентов и сократило time-to-market новых продуктов. «Замена бэк-офисной системы Росбанка – это масштабный проект, который мы ведем практически полностью в дистанционном форм
|05.07.2022
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«Инфосистемы джет» взяла на поддержку частное облако в Росбанке
средоточиться на дальнейшем развитии ИТ в банке», — отметил директор департамента ИТ-инфраструктуры Росбанка Павел Антонов. Поддержка Open Source решения стала отличительной чертой сервисного к
|21.02.2022
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«АМТ-груп» модернизировала ядро сети корпоративной телефонии и видеоконференцсвязи Росбанка
вано на решении Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Абонентами системы являются сотрудники Росбанка, работающие в офисах банка по всей территории России. В банке эксплуатируется подсис
|19.01.2022
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Финансовая компания Росбанка внедрила решения «Синтегро ОСБУ» и «Фабрику XBRL»
Новая финансовая компания Росбанка – «РБ трейдинг» – получила от Банка России лицензию профессионального участника рынк
|06.12.2021
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ИБ-специалисты Росбанка прошли киберучения на платформе Jet CyberCamp
«Инфосистемы джет» провели двухдневные киберучения для специалистов Security Operation Center (SOC) Росбанка. В сэмулированной инфраструктуре ИБ-специалисты банка расследовали крупную атаку, в
|29.11.2021
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Росбанк и «Инфосистемы джет» развернут частное облако
икации, блочное и файловое хранилище, а также сетевой доступ к ресурсам. Переход на облако позволит Росбанку снизить параметр Time To Market для новых сервисов до нескольких дней. Кроме того, ч
|27.08.2021
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Neoflex автоматизировала в Росбанке оценку активов по амортизированной стоимости
казчиком», — отметил Максим Михалкин, директор по информационным технологиям финансов и бухгалтерии Росбанка. «Во многом успех ИТ-проекта определяется слаженной и эффективной работой проектных
|30.07.2021
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Почему Росбанк внедрил Oracle FLEXCUBE для автоматизации операций на рынках капитала
CNews: В Росбанке внедрена новая система автоматизации бэк-офиса по операциям на финансовых рынках. Ка
|30.04.2021
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Росбанк совместно с «Инфосистемы джет» внедрил систему sGRC на базе платформы RSA Archer
Governance, Risk and Compliance) было предусмотрено стратегией развития информационной безопасности Росбанка, в рамках которой была создана новая процессная модель, а в качестве инструмента для
|16.02.2021
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Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ
Команды Росбанка и GlowByte совместно с SAS завершили проект по автоматизации процессов выявления опе
|08.02.2021
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Росбанк начал использовать биометрию для идентификации сотрудников и посетителей
«АРМО-Системы» реализовала проект по повышению уровня безопасности в новом административном офисе Росбанка. Выполнение одной из ключевых задач проекта – биометрического распознавания лиц сотрудников и посетителей – обеспечило внедрение решения Id-Guard – разработки компании RecFaces. «В рам
|02.02.2021
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ИТ-директором «Ингосстраха» стал выходец из Росбанка
Новый ИТ-директор «Ингосстраха» Директором по информационных технологий российской страховой компании «Ингосстрах» назначен Виктор Федосов. Топ-менеджер пришел в организацию из Росбанка. Там он, по заверению его новых работодателей, создал и возглавил департамент ИТ и розничного бизнеса, занимался трансформацией операционной модели, переведя на целевую операционную мо
|27.01.2021
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Росбанк модернизирует расчетное и кредитное обслуживание юрлиц на основе решения «Диасофт»
ая платформа будет доступна во всех дополнительных офисах банка. Интеграция бэк-офиса в IT-ландшафт Росбанка реализована с помощью решения на основе современной микросервисной архитектуры. «Нов
Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Сотин Денис 205 134
|Натрусов Артем 284 98
|Чаркин Евгений 296 87
|Шадаев Максут 1015 83
|Нестеров Алексей 144 76
|Абакумов Евгений 206 68
|Дьяченко Валерий 95 66
|Гимранов Ринат 122 61
|Клепиков Алексей 117 59
|Меденцев Константин 98 59
|Тараторин Александр 58 58
|Прохорова Алла 65 56
|Бурилов Андрей 105 54
|Урьяс Вадим 98 52
|Воронин Павел 139 52
|Козак Николай 163 50
|Белоусов Максим 108 49
|Егоров Владимир 82 49
|Семенихин Игорь 56 49
|Сыкулев Андрей 84 49
|Соловьев Алексей 89 49
|Трофимова Людмила 50 48
|Слышкин Василий 129 48
|Сирота Юрий 67 48
|Карпов Иван 78 47
|Мискевич Евгений 50 47
|Рубин Адар 47 47
|Андрианов Павел 84 46
|Степченков Максим 65 43
|Ермолаев Артем 378 43
|Каюмов Шамиль 53 42
|Халматов Максим 64 42
|Васильев Владислав 58 42
|Генкина Екатерина 43 42
|Евраев Михаил 262 42
|Лебедев Антон 51 42
|Галкин Николай 106 42
|Горчаков Денис 48 42
|Ямщиков Владимир 51 41
|Смык Виталий 46 41
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