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Сервис по проверке иностранных контрагентов от Росбанка

Росбанк запустил новый сервис для своих клиентов по проверке иностранных контрагентов. Проверку можно осуществить, указав всего два параметра: наименование и регистрационный номер. И клиенту будет доступна подробная справка о деятельности компании, финансовых показателях, действующих лицензиях, судебных делах или наложенных регуляторами ограничениях. Также можно проверить компанию из любой юрисдикции на присутствие в санкционных списках. Об этом CNews сообщили представители Росбанка

«Сейчас ведение внешнеэкономической деятельности сопряжено со многими логистическими, платежными и другими сложностями для бизнеса. Поэтому компании, работающие с иностранными партнерами должны тщательно прорабатывать возможные риски. Благодаря нашему сервису, уже на начальном этапе взаимодействия с потенциальным контрагентом, наши клиенты могут получить и проанализировать информацию, позволяющую минимизировать возможные риски и избежать негативных последствий от ведения бизнеса с заведомо неблагонадёжными компаниями», — сказал Алексей Ясаков, директор Центра цифровых решений для корпоративного и инвестиционного бизнеса Росбанка.

Для получения справки необходимо направить запрос через раздел ВЭД в интернет-банке. Заявка будет оперативно обработана и готовый отчет предоставлен в кратчайшие сроки.

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