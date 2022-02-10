Алексей Парабучев: В ближайшем будущем мы будем встречать в Москве все больше роботов
Искусственный интеллект 2022
Nvidia представила говорящих аватаров, новые суперкомпьютеры и симуляции планетарного масштаба
В рамках очередной конференции Nvidia по ускоренным вычислениям и ИИ GTC, компания представила целый ряд разносторонних продуктовых решений...
Евгений Бударин, «Лаборатория Касперского»: Атакована может быть любая компания
Дмитрий Первухин, банк «Открытие»: Ошибки при моделировании чреваты потерями клиентской базы
Российские компании предлагают техподдержку третьего уровня по цене базовой
Заказчики компании Depo Computers получат расширенные возможности техподдержки систем хранения Depo на базе ПО Raidix.
Чем цифровизация в России отличается от автоматизации
Технологии удаленной работы
Наталья Светушкова, генеральный директор TietoEVRY в России, — о новой стратегии после слияния, цифровизации и RPA
Облачные технологии 2022
Как сервер уведомлений помогает экономить на рассылках
С тех пор, как стоимость отправки СМС увеличилась в десятки раз, компаниям приходится выделять немалые бюджеты на рассылки сообщений клиентам....
Дмитрий Гостев, realme Россия: Вы увидите инновации, реально нужные людям
Евгений Колбин, SberCloud: Облака помогли бизнесу в самые тяжелые моменты пандемии
Киберучения: как отработать реагирование на атаки хакеров на полигоне
Национальный полигон Ростелеком-Солар на сегодняшний день является основным инструментом проверки кибербезопасности в России. Он позволяет...
Игал Зак, «СберМедИИ»: Алгоритмы ИИ помогают врачам ставить диагнозы
Информационная безопасность 2022
Кейс МКБ: модернизация контактного центра с переходом на новую платформу
Настоящее и будущее CRM-системы от 1С: подробный обзор ситуации
Игра в VDI: почему «проще» не равно «лучше»
Во время пандемийного шторма компании наспех собирали ИТ-решения, позволяющие им перевести на удаленку свой персонал. Но теперь, когда стало...
Николай Смирнов, Нижегородский водоканал: Перспективы применения технологий интернета вещей в ресурсоснабжении безграничны
Борис Шелекасов, «ВТБ Лизинг»: Мы увеличим инвестиции в ИТ-инсорсинг в полтора раза
Умные камеры с ИИ считают машины, охраняют периметр и помогают добывать золото
Новые возможности для бизнеса создают комплексные решения систем видеоаналитики Dahua Technology на основе алгоритмов ИИ. По прогнозам TelecomDaily...
Определены перспективы развития 5G в течение пяти лет
Дмитрий Бондарь: Характер решаемых задач с помощью IdM/IGA зависит от уровня зрелости организации
Игорь Морозов, «Академия АйТи»: Обучение и технологии в цифровой трансформации: содействие культуре перемен и инноваций
Лучшие цифровые решения для комфортной жизни в Москве получат 10 млн рублей
Как проверить ЭЦП?
Согласно законодательству, электронная подпись имеет полную юридическую силу. Преимущества ее очевидны: оформлять, предоставлять и хранить...
Интеграция будет вечной
Олег Новиков, «АТБ Электроника»: Позиция ОЕМ-производителя позволяет нам общаться со всем рынком IoT
Появится одно цифровое окно для всех социальных ведомств
К 2025 г. оформить все социальные выплаты можно будет онлайн. Единая цифровая система заработает по принципу социального казначейства — проекта...
Антон Тимошенко, «Уралэлектромедь»: BIM-технологи — это основа для цифровизации металлургических предприятий
Почему администраторы не заметят миграцию данных в облака
Владимир Кокорин: «Инвестирование многие путают с предпринимательством»
«Расширяем стартап-нетворк»: участники StartHub.Moscow 2.0 о планах по развитию проектов
Город в Удмуртии задает новые стандарты цифровизации в области водоснабжения
В удмуртском городе Глазов запустился пилотный проект цифрового водоканала на базе разработок компании «Русатом Инфраструктурные решения»....
Новые типы атак можно выявлять даже без сигнатур и правил корреляции
CNews выпустил рейтинг доходов 87 федеральных ИТ-чиновников России
Выйти на новые рынки: как работает столичная программа развития технологического бизнеса
Москва выбрала более 200 перспективных стартапов в областях медицины, финансов, торговли, логистики, HR, недвижимости для участия в программе...
10 простых шагов: Как обеспечить безопасность КИИ
Мессенджер с характером: как сервис Tada.team становится правой рукой бизнеса
Как сэкономить с помощью экосистемы цифровой трансформации
Как начать работать с большими данными без капитальных затрат
Зачем и как «Росгосстрах» внедряет ИИ?
В августе 2021 г. SAS и страховая компания «Росгосстрах» успешно завершили масштабный эксперимент по запуску кросс-продаж каско в агентской...
10 простых шагов: как эффективно внедрить ИИ в бизнес