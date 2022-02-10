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Российская компания в шаге от привлечения 50 млрд руб. на постройку 15 ЦОДов с отелями, кинозалами и роботами-слугами
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Вышел новый смартфон для настоящих фанатов Linux и параноиков
Ограбление грузовика в стиле Форсажа
BPM-платформа Visary для надежных инфосистем
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Аналитика
инновации и стартапы

Алексей Парабучев: В ближайшем будущем мы будем встречать в Москве все больше роботов

КОНФЕРЕНЦИЯ

Искусственный интеллект 2022

10 Февраля 2022 Москва
Интеграция

Nvidia представила говорящих аватаров, новые суперкомпьютеры и симуляции планетарного масштаба

В рамках очередной конференции Nvidia по ускоренным вычислениям и ИИ GTC, компания представила целый ряд разносторонних продуктовых решений...

Безопасность

Евгений Бударин, «Лаборатория Касперского»: Атакована может быть любая компания

ИТ в банках

Дмитрий Первухин, банк «Открытие»: Ошибки при моделировании чреваты потерями клиентской базы

Бизнес

Российские компании предлагают техподдержку третьего уровня по цене базовой

Заказчики компании Depo Computers получат расширенные возможности техподдержки систем хранения Depo на базе ПО Raidix.

ИТ в промышленности

Чем цифровизация в России отличается от автоматизации

КОНФЕРЕНЦИЯ

Технологии удаленной работы

15 Февраля 2022 Москва

Бизнес

Наталья Светушкова, генеральный директор TietoEVRY в России, — о новой стратегии после слияния, цифровизации и RPA

КОНФЕРЕНЦИЯ

Облачные технологии 2022

17 Февраля 2022 Москва
Бизнес

Как сервер уведомлений помогает экономить на рассылках

С тех пор, как стоимость отправки СМС увеличилась в десятки раз, компаниям приходится выделять немалые бюджеты на рассылки сообщений клиентам....

техника

Дмитрий Гостев, realme Россия: Вы увидите инновации, реально нужные людям

Облака

Евгений Колбин, SberCloud: Облака помогли бизнесу в самые тяжелые моменты пандемии

Безопасность

Киберучения: как отработать реагирование на атаки хакеров на полигоне

Национальный полигон Ростелеком-Солар на сегодняшний день является основным инструментом проверки кибербезопасности в России. Он позволяет...

интернет

Игал Зак, «СберМедИИ»: Алгоритмы ИИ помогают врачам ставить диагнозы

КОНФЕРЕНЦИЯ

Информационная безопасность 2022

22 Февраля 2022 Москва

Интеграция

Кейс МКБ: модернизация контактного центра с переходом на новую платформу

Маркет

Настоящее и будущее CRM-системы от 1С: подробный обзор ситуации

Интеграция

Игра в VDI: почему «проще» не равно «лучше»

Во время пандемийного шторма компании наспех собирали ИТ-решения, позволяющие им перевести на удаленку свой персонал. Но теперь, когда стало...

Интеграция

Николай Смирнов, Нижегородский водоканал: Перспективы применения технологий интернета вещей в ресурсоснабжении безграничны

ИТ в банках

Борис Шелекасов, «ВТБ Лизинг»: Мы увеличим инвестиции в ИТ-инсорсинг в полтора раза

Искусственный интеллект

Умные камеры с ИИ считают машины, охраняют периметр и помогают добывать золото

Новые возможности для бизнеса создают комплексные решения систем видеоаналитики Dahua Technology на основе алгоритмов ИИ. По прогнозам TelecomDaily...

Телеком

Определены перспективы развития 5G в течение пяти лет

Интеграция

Дмитрий Бондарь: Характер решаемых задач с помощью IdM/IGA зависит от уровня зрелости организации

Интеграция

Игорь Морозов, «Академия АйТи»: Обучение и технологии в цифровой трансформации: содействие культуре перемен и инноваций

инновации и стартапы

Лучшие цифровые решения для комфортной жизни в Москве получат 10 млн рублей

Интеграция

Как проверить ЭЦП?

Согласно законодательству, электронная подпись имеет полную юридическую силу. Преимущества ее очевидны: оформлять, предоставлять и хранить...

Интеграция

Интеграция будет вечной

Интеграция

Олег Новиков, «АТБ Электроника»: Позиция ОЕМ-производителя позволяет нам общаться со всем рынком IoT

ИТ в госсекторе

Появится одно цифровое окно для всех социальных ведомств

К 2025 г. оформить все социальные выплаты можно будет онлайн. Единая цифровая система заработает по принципу социального казначейства — проекта...

ИТ в промышленности

Антон Тимошенко, «Уралэлектромедь»: BIM-технологи — это основа для цифровизации металлургических предприятий

Новое в СХД

Почему администраторы не заметят миграцию данных в облака

Интеграция

Владимир Кокорин: «Инвестирование многие путают с предпринимательством»

инновации и стартапы

«Расширяем стартап-нетворк»: участники StartHub.Moscow 2.0 о планах по развитию проектов

ИТ в госсекторе

Город в Удмуртии задает новые стандарты цифровизации в области водоснабжения

В удмуртском городе Глазов запустился пилотный проект цифрового водоканала на базе разработок компании «Русатом Инфраструктурные решения»....

Безопасность

Новые типы атак можно выявлять даже без сигнатур и правил корреляции

ИТ в госсекторе

CNews выпустил рейтинг доходов 87 федеральных ИТ-чиновников России

инновации и стартапы

Выйти на новые рынки: как работает столичная программа развития технологического бизнеса

Москва выбрала более 200 перспективных стартапов в областях медицины, финансов, торговли, логистики, HR, недвижимости для участия в программе...

Безопасность

10 простых шагов: Как обеспечить безопасность КИИ

инновации и стартапы

Мессенджер с характером: как сервис Tada.team становится правой рукой бизнеса

Бизнес

Как сэкономить с помощью экосистемы цифровой трансформации

Бизнес

Как начать работать с большими данными без капитальных затрат

искусственный интеллект

Зачем и как «Росгосстрах» внедряет ИИ?

В августе 2021 г. SAS и страховая компания «Росгосстрах» успешно завершили масштабный эксперимент по запуску кросс-продаж каско в агентской...

Искусственный интеллект

10 простых шагов: как эффективно внедрить ИИ в бизнес

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MARKET.CNEWS

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03 Марта
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