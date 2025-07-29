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«Элемент» врывается на рынок станков с ЧПУ. Холдинг ищет продавцов промышленного оборудования
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Российские платформы виртуализации 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Программно-аппаратные комплексы ПАК 2026
ОБЗОР Рынок ИТ: итоги 2025
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российские платформы ноукод-разработки. No-code 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Российские операционные системы 2026
Мнение месяца
Почему соответствие стандартам не гарантирует защиту от киберугроз
Формальное соответствие стандартам ещё не гарантия защиты. Компании тратят ресурсы на сертификаты и регламенты, но реальная безопасность остаётся под вопросом. Только комплексный циклический подход позволяет превратить кибербезопасность из формальности в боеспособную систему. О том, как перейти к реальной защите, рассказывает заместитель генерального директора — технический директор «Газинформсервис» Николай Нашивочников.
CNews Analytics
Топ-10 сфер применения квантовых компьютеров. Инфографика CNews
Долгое время квантовые вычисления оставались красивой теорией. Но прямо сейчас мы наблюдаем тектонический сдвиг: технологии вышли на коммерческий рынок. Сегодня гибридные квантовые процессоры и нейросети уже гоняют реальные деньги по «невзламываемым» сетям, проектируют лекарства от рака и спасают мегаполисы от пробок. Классические суперкомпьютеры стремительно проигрывают эту битву за скорость. Разбираем 10 главных сфер, где квантовая революция уже изменила нашу жизнь.
CNEWS500
СМЕНА ЛИДЕРА
Ростелеком впервые возглавил рейтинг крупнейших ИТ-компаний России
Стратегия месяца
Какие тенденции определят рынок заказной разработки в ближайшие годы
Импортозамещение остается одной из ключевых задач российского бизнеса. Однако наряду с технологической независимостью компании ожидают от ИТ-проектов измеримого экономического эффекта: сокращения затрат, повышения производительности и оптимизации процессов. О том, почему готовых продуктов не всегда достаточно для решения этих задач, как меняется спрос на заказную разработку и какие результаты она может дать крупному бизнесу, рассказал Евгений Скуборев, руководитель центра заказной и коммерческой разработки ИТ-холдинга Т1.
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Аналитика

  

Конференции

Импортонезависимость

Почему ИТ-директоры выбирают оборудование под брендом дистрибьютора?

Бизнес

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

КОНФЕРЕНЦИЯ

Цифровые технологии в финансовом секторе

08 Сентября 2026 Москва
Бизнес

Управление управленцами: как перестать быть узким местом собственной команды

КОНФЕРЕНЦИЯ

IT Elements

09 Сентября 2026 Москва
Телеком

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

CNews Analytics

CNews оценивает объем российского ИТ-рынка в 2025 г. в ₽ 3,55 трлн

Цифровизация

Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком

Безопасность

Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД

Цифровизация

От хаоса к порядку: преимущества интегрированных платформ управления ИТ-инфраструктурой

Цифровизация

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера

КОНФЕРЕНЦИЯ

Технологии искусственного интеллекта

22 Сентября 2026 Москва

Импортонезависимость

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему

КОНФЕРЕНЦИЯ

CNews Петербург: Передовые технологии и кейсы России

24 Сентября 2026 Москва
Импортонезависимость

Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры

Цифровизация

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу

ИТ в банках

Как вернуть доступ после проблем с сертификатами, если не открывается сайт банка или сервиса

МАРКЕТ

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских платформ виртуализации

Цифровизация

Екатерина Цаплина, «Норникель»: Конкуренция в ИИ смещается от моделей к инженерным системам

МАРКЕТ

Обзор: Российские платформы виртуализации 2026

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CNewsMarket

Поставщикам облачных услуг

Лента новостей
Россияне рассказали, какие домашние дела готовы поручить ИИ
ИТ-холдинг «Т1» и МГТУ им. Н.Э. Баумана анонсировали программу подготовки инженеров нового поколения
Вышло корректирующее обновление «Ред Адм Промышленная редакция 2.1.2»
Мониторы LG пополнили портфель diHouse
«Росатом» поддержит VI конференцию по математическому моделированию и искусственному интеллекту
В Якутии создадут региональный венчурный фонд на 100 миллионов рублей
Доставку СДЭК теперь можно оплатить цифровыми рублями
Hisense представила интерьерные телевизоры Canvas TV и Deco TV
Buhtrap на связи: бухгалтеров атакуют через новый сайт-приманку
«Яндекс» запустил сервис «ПроБлогер»
«Газпром нефть» и УГНТУ создадут технологии для автономного управления месторождениями
СДЗ ПР и СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимы с промышленными, встраиваемыми и панельными компьютерами RealLab
Всероссийский диктант «Россия — дом народов» впервые пройдет в онлайн-формате в энциклопедии «Рувики»
Наш.дом.рф переходит на реестровую форму разрешительной документации
3Logic Group поставила вычислительную технику Raskat для научного центра «СКИФ» в Новосибирской области
ГК «Компьютеры и Сети» цифровизировала бизнес-процессы с помощью «Контура»
В mestoX появилась интеграция с versta.io
Elma представила обновление Elma365 CX для построения единого контакт-центра
Почти половина россиян могут сменить работу до конца 2026 года
«Ред Софт» и SafeTech Lab углубляют интеграцию: реализован автоматический выпуск сертификатов SafeTech CA для «Ред Адм»
Будущее горнодобычи Зауралья: «Ростелеком» и «Далур» сделали ставку на цифровизацию и автоматизацию
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Ключевые ИКТ-компаниия рынка, системы и технологии
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Nvidia Corp
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Samsung Electronics
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VK Tech
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Oracle Java
SafeERP
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ)
техника

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

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Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Техноблог

Опасно ли излучение от TWS-наушников?

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

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Цифровые технологии в финансовом секторе
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2026
Как выбрать правильную стратегию кибербезопасности в организации
22 Сентября
2026
Технологии искусственного интеллекта
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VK WorkSpace Conf 2026
24 Сентября
2026
CNews Петербург: Передовые технологии и кейсы России
29 Сентября
2026
Цифровизация закупок 2026
01 Октября
2026
Практика импортозамещения 2026
06 Октября
2026
HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления
08 Октября
2026
Производства будущего: интеллект и данные как основа
13 Октября
2026
Роботизация бизнес-процессов 2026
14 Октября
2026
Коммуникационные сервисы 2026
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