Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Системная интеграция
Системный интегратор
ИТ-интегратор
Публикаций - 63, упоминаний - 67
Системная интеграция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1593 5
|Калинин Александр 119 2
|Колбеко Надежда 5 2
|Ипполитов Николай 7 2
|Карачинский Анатолий 88 2
|Лощинин Дмитрий 37 2
|Парменова Наталия 63 2
|Lawrie Mike - Лори Майк 8 2
|Ананьев Дмитрий 58 1
|Селиверстов Александр 5 1
|Баланова Светлана 29 1
|Макарьин Сергей 12 1
|Шилов Сергей 65 1
|Семеновская Елена 40 1
|Букреев Алексей 1 1
|Демидов Михаил 132 1
|Ипатов Вадим 84 1
|Липич Григорий 65 1
|Уткин Евгений 44 1
|Сенкевич Виктор 29 1
|Корюкин Юрий 27 1
|Кубликова Ирина 26 1
|Галимов Максим 31 1
|Федорушкин Илья 10 1
|Глобус Дарья 8 1
|Замыцкий Михаил 6 1
|Макаров Алексей 53 1
|Тикуркин Максим 35 1
|Игнатова Людмила 6 1
|Хрупов Сергей 5 1
|Иодковский Станислав 7 1
|Богданов Валентин 8 1
|Путин Владимир 2450 1
|Борисов Юрий 98 1
|Милашевский Игорь 16 1
|Дмитриев Кирилл 99 1
|Чепкасов Владимир 1 1
|Рейман Леонид 1002 1
|Сотин Денис 106 1
|Малышев Сергей 48 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru