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Системная интеграция
Системный интегратор
ИТ-интегратор



19.01.2022 Темпы роста мирового и российского рынка ИТ-услуг практически сравнялись 1
28.12.2020 LG и Magna создают совместное предприятие для расширения рынка электрификации силовых агрегатов 1
17.12.2020 Экс-замминистра связи России вошел в топ-15 российских миллиардеров с состоянием $11 млрд 1
19.11.2020 Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO 1
16.11.2020 Дмитрий Панфилов, ICL Services: В системной интеграции важно создавать сквозные процессы с вендорами и дистрибьюторами 1
27.10.2020 Александр Гребенник, «РСТ-Инвент»: RFID-автоматизация помогает промышленным предприятиям сокращать издержки 1
03.09.2020 «Ситилинк» при поддержке «1С-Рарус» обновил мобильное приложение для курьеров 1
17.07.2020 Сооснователь IBS Сергей Мацоцкий создаст совместное предприятие с Газпромбанком 1
18.06.2020 Стартап экс-замминистра связи России разработал электробус для мира, охваченного пандемией. Видео 1
13.04.2020 Легендарная ИТ-компания IBS раскололась. Ее владельцы будут хозяйствовать по отдельности 1
30.01.2020 Экс-замминистра связи России продаст в США 10 тыс. электромобилей 1
16.01.2020 Экс-замминистра связи России стал владельцем многомиллиардной компании в Англии 1
13.12.2019 МТС потратит 1,5 миллиарда на строительство нового ЦОД 1
13.12.2019 МТС построит модульный ЦОД в Приморье 1
12.11.2019 «ГЛОНАСС» нацелилась купить «дочку» Luxoft 1
11.09.2019 МТС подписал соглашения о развитии цифровых проектов в регионах Дальнего Востока 1
04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0» 1
28.06.2019 Энди Макдональд - Цифровая рабочая среда – стандарт современного бизнеса 1
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
07.01.2019 Российская ИТ-компания Luxoft дорого продана в США 1
29.12.2018 Как изменится объем российского ИТ-рынка в 2019 г.? Опрос CNews 1
05.12.2018 Филипп Генс собрал в своих руках 100% «Ланита» и «Дихауса» 1
31.10.2018 Переход в облако стал повседневной задачей для среднего бизнеса 1
25.10.2018 «Диасофт» представил решение для визуализации и настройки бизнес-процессов банка 1
16.10.2018 «Диасофт» и Huawei представили инновации финансовому сообществу 1
24.09.2018 «ЕАЕ-Консалт» переводит работу по согласованию договоров и первичных документов из SAP в DirectumRX 1
06.08.2018 МТС выходит на рынок ИТ-аутсорсинга 1
08.06.2018 МТС построила в Нижнем Новгороде модульный ЦОД 1
04.06.2018 «ЕАЕ-Консалт» завершила внедрение S/4HANA в облаке Azure 1
11.09.2017 Эпоха пост-ERP: Могут ли тяжелые системы выполнять желания бизнеса 1
27.12.2016 Нижегородская типография Zoom установила ЦПМ Xerox Versant 80 PRO 1
20.05.2016 Внедрение SAP ERP в «Сибуре»: второй по сложности и масштабу проект в мире 1
09.02.2016 «Параграф» выполнит работы для Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины 1
18.01.2016 ТТК оптимизировал структуру управления 1
09.12.2015 МТС вышла на рынок системной интеграции Юга 1
27.11.2015 Константин Рензяев - Константин Рензяев: В 2016 г. рынок ИТ-услуг не должен сократиться в рублях 1
10.08.2015 Сергей Петров назначен вице-президентом – руководителем блока «Системная интеграция и строительство» ТТК 1
28.07.2015 Услуги «Почты России» для интернет-магазинов доступны в «Яндекс.Доставке» 1
28.07.2015 Утверждены приоритетные направления деятельности компании «ГЛОНАСС» 1
14.07.2015 «Астерос» второй год подряд показывает сдержанный рост 1

Публикаций - 63, упоминаний - 67

Системная интеграция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4371 8
Ростех - Ростехнологии 2371 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8557 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1341 6
Oracle Corporation 5811 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 724 5
Yota - Скартел 710 5
5044 5
Diasoft - Диасофт 506 5
Крок - Croc 1577 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1519 4
Microsoft Corporation 21081 4
Корус Консалтинг ГК 977 4
VMware 1979 3
DXC Technology 20 3
Luxoft - Люксофт 265 3
АйТи 1075 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1017 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6249 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 459 2
Цифра ГК 150 2
Samsung Electronics 8965 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 448 2
Cisco Systems 4645 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 209 2
CSC - Corporation 61 2
SAS Institute 789 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 350 2
NVision Group - Энвижн Груп 631 2
Yandex - Яндекс 4557 2
Abbyy 1071 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация 234 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7538 2
IBM - International Business Machines Corp 8707 2
iTeco - Ай-Теко 892 2
Softline - Софтлайн 1775 2
Huawei 3003 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3765 2
Галактика - Корпорация 707 1
Optima Software 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4887 4
Почта России ПАО 1802 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 275 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1956 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 141 1
ВТБ - Транскредитбанк 92 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 1
Nordea - Нордеа Банк 72 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 101 1
ВТБ - ВТБ24 641 1
Газпром нефть 403 1
РЖД - Российские железные дороги 1335 1
ГПБ - Газпромбанк 804 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 253 1
Wellington Management Group 7 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 58 1
О2О Delivery club 162 1
Алроса АК 99 1
Ситимобил - Служба такси 123 1
ТНК-ВР Холдинг 236 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
X5 Group 650 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 337 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 120 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 313 1
Согласие СК 82 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 76 1
Деловые Линии ГК 39 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 33 1
PepsiCo - Пепсико 145 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1788 1
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 1
Daimler AG 173 1
BMW 375 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 411 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 167 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2797 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1142 2
Правительство РФ 3079 2
Президент Российской Федерации 1847 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1540 1
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 612 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1682 1
ПФР Департамент информационных технологий 118 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 951 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 951 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1196 1
Роснано 619 1
Правительство Москвы 965 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 155 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1145 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12404 17
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3518 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2504 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 992 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4843 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2546 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2281 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1127 3
Умные платформы 611 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 146 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 13832 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 239 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1928 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2693 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2741 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 485 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3385 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 66 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 668 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1509 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 256 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 331 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 279 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2097 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2063 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1272 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 808 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1821 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 508 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 718 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 681 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 129 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 299 1
Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 23 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2022 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 465 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 652 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 669 1
Microsoft Azure 1217 3
Oracle PeopleSoft 368 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 430 2
Diasoft Sensor 5 2
Diasoft Flextera 48 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 115 2
МТС Cloud - CloudMTS 142 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 506 2
Directum - DirectumRX 67 1
Diasoft DB Guard - Diasoft Data Base Guard 1 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 588 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 133 1
Microsoft SharePoint Server 522 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 63 1
Abbyy Recognition Server 51 1
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 52 1
Яндекс.Доставка 15 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 154 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 3 1
Hitachi FMD - Hitachi Flash Module Drive 7 1
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 30 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 178 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 274 1
Oracle Applications 67 1
Hitachi Unified Storage - HUS - HUS VM 18 1
Hitachi Data Protection Suite 6 1
Diasoft 5NT 24 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 49 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2058 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 283 1
1С:Мобильная касса 3 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
SAP Ariba 272 1
Microsoft Skype 1885 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1474 1
Linux OS 7265 1
Abbyy FlexiCapture 136 1
Hitachi HNAS Platform - Hitachi Network-Attached Storage Platform 13 1
Медведев Дмитрий 1593 5
Калинин Александр 119 2
Колбеко Надежда 5 2
Ипполитов Николай 7 2
Карачинский Анатолий 88 2
Лощинин Дмитрий 37 2
Парменова Наталия 63 2
Lawrie Mike - Лори Майк 8 2
Ананьев Дмитрий 58 1
Селиверстов Александр 5 1
Баланова Светлана 29 1
Макарьин Сергей 12 1
Шилов Сергей 65 1
Семеновская Елена 40 1
Букреев Алексей 1 1
Демидов Михаил 132 1
Ипатов Вадим 84 1
Липич Григорий 65 1
Уткин Евгений 44 1
Сенкевич Виктор 29 1
Корюкин Юрий 27 1
Кубликова Ирина 26 1
Галимов Максим 31 1
Федорушкин Илья 10 1
Глобус Дарья 8 1
Замыцкий Михаил 6 1
Макаров Алексей 53 1
Тикуркин Максим 35 1
Игнатова Людмила 6 1
Хрупов Сергей 5 1
Иодковский Станислав 7 1
Богданов Валентин 8 1
Путин Владимир 2450 1
Борисов Юрий 98 1
Милашевский Игорь 16 1
Дмитриев Кирилл 99 1
Чепкасов Владимир 1 1
Рейман Леонид 1002 1
Сотин Денис 106 1
Малышев Сергей 48 1
Россия - Российская федерация - РФ 85069 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27267 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34468 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11653 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9635 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11650 8
Германия - Федеративная Республика 7792 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12051 6
Россия - СФО - Новосибирск 2949 5
Украина 5538 4
Европа 7352 4
Европа Восточная 2821 4
Израиль 1685 4
Великобритания - Лондон 1871 4
Америка Северная 2602 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3962 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1893 3
Ближний Восток 2496 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1933 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 821 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1168 2
Южная Корея - Республика 3291 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1622 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11039 2
Нидерланды 2017 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 729 2
Казахстан - Республика 4150 2
Франция - Французская Республика 4937 2
Россия - Сибирь 1364 2
Австралия - Австралийский Союз 2660 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2905 2
Япония 7936 2
Румыния 581 2
Болгария - Республика 632 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 773 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1468 2
Польша - Республика 1463 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Кунашир 68 1
Беларусь - Белоруссия 3216 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4449 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1281 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 359 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2756 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 431 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 393 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 1
Человеческий фактор 242 1
Русский язык 1765 1
Экономический эффект 161 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 287 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 233 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 421 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1855 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 345 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 178 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1516 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1868 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 631 1
The Verge - Издание 459 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10340 1
FT - Financial Times 1095 1
TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
Bloomberg 973 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 708 1
Радио Свобода - радиостанция 38 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 446 1
The Economist 39 1
IDC - International Data Corporation 4538 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 607 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2707 2
Gartner 3201 1
CNews Fast рейтинг 35 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
Worldskills - Ворлдскиллс 81 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 165 1
SAP Coach Jam 1 1
Docflow 105 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
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