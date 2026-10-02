Мир перевернулся. Microsoft внезапно починила Windows, и она наконец-то научилась экономить оперативную память

Установка нового обновления 26H2 для Windows 11 ведет к резкому снижению потребления оперативной памяти – можно высвободить до 2,1 ГБ. Это достижение для Microsoft – Windows 11 считается очень «тяжелой» системой, расходующей избыточно много системных ресурсов по сравнению с Windows 10. Впрочем, работает это не на всех компьютерах.

Microsoft смогла

Вышедшее в конце сентября 2026 г. крупное обновление 26H2 для Windows 11 оказалось неожиданно качественным. Как пишет профильный портал Windows Report, после его установки система внезапно начинает потреблять значительно меньше оперативной памяти.

В этом успели убедиться пользователи, в числе первых установившие апдейт 26H2 на свой компьютер. У некоторых расход ОЗУ снизился сразу на 1,5 ГБ, а кому-то повезло еще больше – они смогли высвободить более 2 ГБ без необходимости тонкой настройки системы.

Это означает, что Microsoft сдержала слово. В середине 2026 г. корпорация заявила, что научит Windows 11 экономить оперативную память ввиду всемирного ее дефицита из-за искусственного интеллекта. Она собиралась существенно оптимизировать код системы ради этого.

Clint Patterson / Unsplash Как показывает многолетняя практика миллионов пользователей, установка обновлений Windows редко приводит к положительным результатам

Отметим, что обновление существует исключительно для Windows 11. Сейчас это единственная настольная ОС Microsoft, для которой выходят крупные функциональные апдейты – бесплатная поддержка Windows 10 закончилась в октябре 2025 г.

Очень вовремя

Windows 11 вышла в октябре 2021 г., и для работы ей нужно было минимально 4 ГБ RAM. Однако пользователи быстро заметили, что системе на деле необходимо 8 ГБ оперативной памяти. За пять лет она явно стала тяжелее, притом настолько, что в мае 2026 г. на сайте Microsoft даже появилась рекомендация иметь в компьютере 16 ГБ, а лучше все 32 ГБ. После волны критики со стороны пользователей эта рекомендация очень быстро исчезла с сайта корпорации.

x.com Пост SoyITPro

Объективно Windows 11 потребляет больше системных ресурсов – на старых ПК, где Windows 10 образца 2015 г. работает очень быстро, Windows 11 может «тормозить». Минимальный объем RAM, необходимый Windows 10 – 1 ГБ.

Установившие апдейт 26H2 пользователи публикуют в Сети скриншоты, демонстрирующие его чудодейственные свойства. В их числе – пользователь заблокированной в России соцсети Х под псевдонимом SoyITPro. В его случае потребление системой оперативной памяти снизилось с 9,1 ГБ в 25H2 до 7,5 ГБ в 26H2, то есть сразу на 1,6 ГБ.

reddit Пост shutter_singh

Пользователь Reddit под псевдонимом shutter_singh поделился еще более впечатляющими результатами. В его случае потребление Windows 11 оперативной памяти после установки патча 26H2 снизилось с 6,9 ГБ до 4,8-5 ГБ, то есть на 1,9-2,1 ГБ.

Казаться, а не быть

Однако, судя по откликам пользователей, «магия» Microsoft работает очень избирательно и, судя по всему, напрямую зависит от конфигурации компьютера. В частности, владельцы ПК с 8 ГБ RAM заявляют о нулевом эффекте от установки 26H2 в плане потребления системой оперативной памяти.

Эксперты Windows Report подчеркивают, что в настоящее время сообщения о снижении расхода ОЗУ Windows 11 стоит рассматривать не иначе как результат на отдельных ПК отдельных пользователей. Пока нет гарантии, что обновление 26H2 действительно заставляет систему потреблять меньше ОЗУ на всех компьютерах.

Умерить аппетиты Windows 11 можно вручную, без патчей Microsoft

Также стоит отметить, что для обучения Windows 11 не занимать гигабайты оперативной памяти установка патча 26H2 совершенно не является обязательным условием. Сотрудник CNews пользуется ПК на базе сборки 22Н2, которая после тонкого тюнинга при помощи стороннего ПО расходует 1,5-2 ГБ RAM после запуска. И это при наличии работающего антивируса ESET, потребляющего около 0,15 ГБ RAM.