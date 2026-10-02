Россиянам приготовиться. Claude массово блокирует пользователей за использование VPN

Пользователи нейросети Claude столкнулись с масштабной блокировкой их профилей за использование VPN. Волна прошла по Гонконгу, где для доступа к этой нейросети VPN применяют массово. Россия может следующей – здесь Claude тоже недоступна без дополнительных технических средств.

В бан за VPN

Компания Anthropic приступила к массовым блокировкам профилей пользователей своей знаменитой нейросети Claude. Как пишет издание South China Morning Post, блокируются аккаунты лишь тех, кто подключается к нейросети через VPN.

Использование VPN при работе с Claude – необходимость в ряде стран мира. Сервис в них если не запрещен властями, то недоступен по решению самой Athropic. В России Claude тоже официально не работает. Напомним, Anthropic – американская компания.

Одна из таких стран – Гонконг, с которой и началась волна массовых блокировок профилей. Местные жители включают VPN при работе с Claude, потому что Гонконг в списке поддерживаемых стран отсутствует. Они регистрируются в системе чаще всего через IP-адреса Сингапура, а также применяют иностранные платежные данные.

Всех под одну гребенку

К моменту выхода материала точное число заблокированных профилей Claude пользователей, пойманных на использовании VPN, не раскрывалось. Сообщения о проблеме массово появляются в заблокированной в России американской соцсети Х, а также в сообществе Reddit, пока доступном в России без специальных технических средств.

Arkadiusz Gasiorowski / Unsplash У Anthropic свое отношение к VPN

Один пользователь из Гонконга опубликовал сообщение в сабреддите «r/claude» о том, что получил электронное письмо от группы по обеспечению безопасности Anthropic, в котором говорилось о неких «подозрительных сигналах» (suspicious signals), связанных с его учетной записью, и о том, что она будет аннулирована за нарушение правил использования.

Всех не пересажаете

Хотя Anthropic к моменту выхода материала публично не объявляла о новой политике в отношении VPN, внезапный всплеск блокировок свидетельствует о преднамеренном ужесточении давних региональных ограничений, утверждает South China Morning Post. Гонконг исключен из списка поддерживаемых Anthropic регионов, наряду с материковым Китаем и Макао.

Такое предупреждение видят посетители сайта Claude из неподдерживаемых стран

В ответ на действия Anthropic в Сети стали появляться инструкции по предотвращению таких блокировок. Многие способы также описаны в комментариях под постами уже заблокированных пользователей и тех, кого блокировка может настичь в любой момент.

Так, 2 октября 2026 г. пользователь Reddit под псевдонимом Thin-Instruction-465 из Гонконга опубликовал пост о том, что рискует быть заблокированным в Claude за использование VPN. Он рассказал, что поспешил сделать бэкапы всех своих данных, в том числе попросил об этом непосредственно Claude, а также спросил у других пользователей, как избежать блокировки и в ответ получил массу советов.

Россию тоже затронет?

К началу октября 2026 г. российские пользователи Claude тоже находились под угрозой блокировки своих профилей. Как и жители Гонконга, они фактически вынуждены пользоваться VPN при работе с этой нейросетью – Россия не входит в список поддерживаемых стран.

Тем не менее, на момент выхода материала редакция CNews не обнаружила в интернете лавины сообщений российских пользователей о проблемах с доступом к своему профилю в Claude. Существует вероятность, что проблема их и не затронет.

России в списке поддерживаемых Claude стран нет

Как пишет South China Morning Post, «очевидные меры по ужесточению контроля предпринимаются на фоне растущего трения между базирующейся в Сан-Франциско компанией и китайскими разработчиками».

В отчете, опубликованном в сентябре 2026 г., Anthropic обвинила семь китайских лабораторий искусственного интеллекта в проведении промышленной дистилляции моделей – использовании результатов работы Claude для обучения конкурирующих моделей.

Компания Anthropic заявила, что такие компании, как базирующаяся в Пекине Moonshot AI и расположенная в Ханчжоу DeepSeek, обходили географические блокировки, используя тысячи мошеннических аккаунтов и сети сторонних прокси-серверов.

По имеющимся у Anthropic данным, Moonshot AI в период с мая по июль 2026 г. перевела Клоду более 23 млн транзакций, замаскировав их под счета, якобы созданные в Сингапуре и Японии. Пекин отвергает обвинения США в использовании искусственного интеллекта в коммерческих целях как безосновательные.

И все же риск блокировки российских аккаунтов в Claude пока сохраняется. Как сообщал CNews, в мае 2026 г. Anthropic без предупреждения отключила несколько сотен профилей россиян в своей нейросети. Причины она не раскрыла. Пострадали не только обычные пользователи, но и бизнесмены.