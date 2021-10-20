Сингапур - Республика

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Сингапур
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20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware 1
13.10.2021 App Annie: Россияне провели в приложениях 4,3 часа в день в 3 квартале 2021 г 1
05.10.2021 AMD расширяет сотрудничество с Google Cloud для обеспечения более высокой производительности приложений и повышения продуктивности бизнеса с помощью процессоров AMD EPYC™ 1
05.10.2021 Что такое коэффициент интеллекта умного города 1
04.10.2021 «Магнит» нанял директора по цифровым технологиям. Им стал выходец из Microsoft и Amazon 1
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 5
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 5
28.09.2021 Москва вновь стала одним из лидеров рейтинга The World‘s 100 Best Cities 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 4
15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 1
08.09.2021 Сальвадор первым в мире сделал биткоин официальной валютой. В стране протесты, на бирже обвал 1
03.09.2021 Создан процессор, аппаратная архитектура которого меняется «на лету» 1
26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме 1
29.07.2021 Через бреши в Windows атакованы политики, журналисты и диссиденты по всему миру 1
16.07.2021 Intel покупает гигантского производителя чипов, отколовшегося от AMD. Это крупнейшая сделка в ее истории 1
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 2
09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 3
05.07.2021 «Вейзим» станет поставщиком сортировочного оборудования для хаба Х5 1
30.06.2021 OPPO использует инфраструктуру AWS для сервисов операционной системы OPPO ColorOS 1
10.06.2021 Сооснователь «Рокетбанка» создал сервис, который работает вместо бухгалтера и секретарши 3
07.06.2021 Найден способ увеличить емкость жестких дисков в 10 раз 2
31.05.2021 Путь на Восток: Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае 1
26.05.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на западные рынки благодаря запуску нового региона публичного облака в Амстердаме 1
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 3
20.05.2021 Участники первого всемирного хакатона SAS показали, как аналитика помогает преодолевать сложнейшие проблемы современности 1
19.05.2021 Oppo выпустила бета-версию ColorOS Developer Preview на базе Android 12 1
17.05.2021 Разработчик нейроинтерфейсов Neiry привлек 541 млн рублей инвестиций 1
13.05.2021 «Ростелеком» объявляет результаты деятельности за I квартал 2021 г. по данным МСФО 1
12.05.2021 «Яндекс» попал под налоговый удар российских властей 1
11.05.2021 Рыбоводческая компания «Остров Аквакультура» выращивает больше форели с помощью «1С:ERP» 1
29.04.2021 Российский ИТ-бизнес защитят от проверок и уголовных дел 1
26.04.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по квантовым технологиям 1
23.04.2021 AppDynamics расширяет географию присутствия SaaS на пять новых регионов 2
19.04.2021 Власти хотят понизить налоги для российских ИТ-компаний и поднять для иностранных 1
09.04.2021 Oxygen запустила облачный кластер в Западной Сибири 1
08.04.2021 Толпы хакеров набросились на ПО SAP 1
07.04.2021 Экс-глава столичного ДИТ создал собственную венчурную компанию 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
30.03.2021 Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности 1
23.03.2021 Hapag-Lloyd выбрал Contact Center от SITA основной платформой для взаимодействия с клиентами 1

Публикаций - 808, упоминаний - 1078

Сингапур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 56
Samsung Electronics 5633 32
Apple Inc - Эппл Рус 7680 28
Google LLC 7128 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 19
Acronis - Акронис 364 19
IBM 3527 19
SAP SE 3207 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 16
Yandex - Яндекс 4099 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 12
Xiaomi 904 12
SEC Consult Services 929 11
Oracle Corporation 3331 11
VK - Mail.ru Group 2482 11
Cisco Systems 2037 11
Ростех - Ростехнологии 2230 11
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 10
Huawei 2726 10
Intel Corporation 4152 8
Facebook 3765 7
Accenture - Аксенчер 531 7
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 6
Amazon Inc - Amazon.com 1467 6
InfoWatch - Инфовотч 603 5
McKinsey & Company 121 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 5
Broadcom Inc 197 5
Qualcomm Technologies 1001 5
Dell EMC 2387 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 5
G-Core Labs 64 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 5
Deutsche Telekom 218 4
Ланит ГК 1155 4
VideoMost - ВидеоМост 191 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 4
VMware 1829 4
Waves Protocol - Waves Platform 11 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 17
Uber Technologies 258 8
Uber 257 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 6
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 5
Альфа-Банк 1123 5
Газпромбанк - ГПБ 692 4
SBI Group 13 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Газпром нефть 380 3
BlackRock 19 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
JD.com - Jingdong Mall 45 3
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк 16 3
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 3
Walmart - Wal-Mart Stores 151 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 3
GEM Capital 4 2
LinkedIn 520 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
Hyundai Motor 144 2
Barclays 50 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Русский стандарт Банк 302 2
Permira 10 2
S7 Airlines 79 2
Almaz Capital Partners 118 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 2
GlobalFoundries - GF 67 2
Почта России ПАО 1570 2
Maersk 10 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 20
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 5
World Bank Group - Всемирный банк 128 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Пентагон - Министерство обороны США 277 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 4
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 4
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 4
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 80 4
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 45 3
Правительство Москвы 649 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 3
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 3
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
Правительство РФ 2200 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 44 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 2
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 2
МИК - Московский инновационный кластер 51 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 16
Руссофт - Russoft 250 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 2
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
IYRC - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация молодежной робототехники 1 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
OpenChain 1 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 3 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 4 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 46
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 19
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 19
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 14
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 14
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 6
Kubernetes 307 5
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 431 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 5
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 5
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 5
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 377 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 4
Google Android 10750 55
Apple iOS 5741 46
Microsoft Windows 10 6612 21
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 16
Apple iPad 3263 11
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 9
Linux OS 4243 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
AWS - Amazon Web Services 568 7
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 7
Microsoft Windows 8 1228 7
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
Java - Язык программирования 1167 6
Acronis Backup 28 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 6
WhatsApp Messenger 654 6
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 6
Apple macOS 922 5
Microsoft Azure 1171 5
Apple iPhone 3 383 5
Microsoft Windows 7 1662 5
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Skitch 11 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 4
Samsung Galaxy Note 558 4
VK - Mail.ru Одноклассники 853 4
Acronis Active Protection 16 4
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 4
Acronis True Image 36 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 4
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 4
Nvidia GeForce GTX 2054 4
Rakuten Viber 429 3
Acronis Cyber Platform 11 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 3
Google Nexus - Серия смартфонов 398 3
Apache Hadoop 339 3
JavaScript - Язык программирования 626 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 3
Путин Владимир 1820 10
Белоусов Сергей 217 10
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 7
Дворкович Аркадий 169 6
Зубарев Илья 20 4
Касперский Евгений 218 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
Иванов Александр 71 4
Мишустин Михаил 302 3
Samueli Henry - Самуэли Генри 6 3
Zanni John - Занни Джон 11 3
Волков Дмитрий 39 3
Ефимов Владимир 32 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Tan Hock - Тан Хок 6 3
Сачков Илья 105 3
Вайнер Всеволод 24 3
Nicholas Henry - Николас Генри 4 3
Арсентьев Андрей 54 3
Мартынов Владислав 78 2
Лысенко Эдуард 209 2
Курин Дмитрий 13 2
Песков Дмитрий 65 2
Попов Сергей 72 2
Clark Greg - Кларк Грег 8 2
Никифоров Николай 1126 2
Волобуев Николай 4 2
Сергунина Наталья 163 2
Раевский Алексей 52 2
Вексельберг Виктор 96 2
Голикова Татьяна 39 2
Богачев Игорь 172 2
Добкин Аркадий 54 2
Аксаков Анатолий 98 2
Водясов Алексей 97 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Fxmsp 6 2
Рейман Леонид 408 2
Галушкин Олег 168 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 431
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 397
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 251
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 219
Германия - Федеративная Республика 3614 189
Япония 2760 175
Индия - Республика 2161 153
Франция - Французская Республика 2112 143
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 134
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 119
Европа 3730 89
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 52
Казахстан - Республика 2621 49
Бразилия - Федеративная Республика 1121 49
Украина 3347 44
Австралия - Австралийский Союз 1118 42
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 35
Беларусь - Белоруссия 2081 31
Канада 1294 27
Южная Корея - Республика 1450 27
Специальный административный район Гонконг 546 26
Италия - Итальянская Республика 1371 24
Восточная Европа 1669 24
Азия - Азиатский регион 1512 24
Нидерланды 970 23
Испания - Королевство 1248 22
Малайзия 339 22
Россия - ПФО - Казань 1510 20
Эстония - Эстонская Республика 413 20
Таиланд - Королевство 357 19
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 19
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 19
Израиль 716 18
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 18
Россия - СФО - Новосибирск 1956 18
Индонезия - Республика 384 17
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 17
Великобритания - Лондон 816 17
Болгария - Республика 306 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 4
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 2
Русский язык 970 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Генплан Москвы - Генеральный план развития города Москвы 2 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 4
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Лейпцигский университет - Universität Leipzig 8 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 2
НЭБ РТ - Национальная электронная библиотека Республики Татарстан 1 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 1
РГБ - Российская государственная библиотека 29 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 8 1
Kaspersky Academy 3 1
СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 6 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 30 1
Крок ОК - учебный центр 3 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
ГБПОУ Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 1 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 1
Академгородок Новосибирск 29 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 1
SIT - Schaffhausen Institute of Technology 1 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 7 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 1
Мюнхенский технический университет 3 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 4 1
МГСУ - Московский государственный строительный университет 17 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
Университет Минстроя НИИСФ РААСН 1 1
University of Virginia - Виргинский университет 3 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 5
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 2
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 2
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SAS Global Forum - SAS Forum Russia 12 1
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Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй вторник февраля 6 1
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ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 1
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Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
Diwali или Deepavali - Дивали или Дипавали - «огненная гроздь» (санскрит) - фестиваль огней 2 1
SIT Virtual Nano Conference 1 1
Innovation of Things Awards 1 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 7 1
Russian Digital Forum 1 1
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TeleMultiMedia Forum 1 1
CeBIT 84 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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Black Hat - Конференция 41 1
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 1
JD.com 618 Shopping Festival 1 1
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Всероссийская олимпиада школьников по информатике 10 1
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