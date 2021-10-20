Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сингапур
Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 808, упоминаний - 1078
Сингапур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 10
|Белоусов Сергей 217 10
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 7
|Дворкович Аркадий 169 6
|Зубарев Илья 20 4
|Касперский Евгений 218 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
|Иванов Александр 71 4
|Мишустин Михаил 302 3
|Samueli Henry - Самуэли Генри 6 3
|Zanni John - Занни Джон 11 3
|Волков Дмитрий 39 3
|Ефимов Владимир 32 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Tan Hock - Тан Хок 6 3
|Сачков Илья 105 3
|Вайнер Всеволод 24 3
|Nicholas Henry - Николас Генри 4 3
|Арсентьев Андрей 54 3
|Мартынов Владислав 78 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Курин Дмитрий 13 2
|Песков Дмитрий 65 2
|Попов Сергей 72 2
|Clark Greg - Кларк Грег 8 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Волобуев Николай 4 2
|Сергунина Наталья 163 2
|Раевский Алексей 52 2
|Вексельберг Виктор 96 2
|Голикова Татьяна 39 2
|Богачев Игорь 172 2
|Добкин Аркадий 54 2
|Аксаков Анатолий 98 2
|Водясов Алексей 97 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Fxmsp 6 2
|Рейман Леонид 408 2
|Галушкин Олег 168 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756046, в очереди разбора - 659737.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756046, в очереди разбора - 659737.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru