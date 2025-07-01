Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Сингапур Республика

Сингапур - Республика

СОБЫТИЯ


01.07.2025 Международный роуминг Т2 VoLTE заработал в Китае, Вьетнаме, Австралии и Сингапуре

сийский оператор мобильной связи, подписал соглашения с китайским и вьетнамским операторами о работе международного роуминга VoLTE от Т2, а также расширил возможности звонков по сети 4G в Австралии и Сингапуре. Вызовы через VoLTE из-за границы тарифицируются по обычным роуминговым условиям и не расходуют пакет передачи данных. Об этом CNews сообщили представители Т2. Т2 развернула VoLTE за

27.06.2025 Сборная России завоевала серебро на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности в Сингапуре

ербезопасности (International Cybersecurity Olympiad, ICO) среди старшеклассников, которая прошла в Сингапуре. Команду готовили эксперты Центрального университета и «Лаборатории Касперского». В
26.02.2025 Крупнейший банк Сингапура выгонит 4000 работников, чтобы заменить их искусственным интеллектом

Четыре к одному Один из крупнейших банков в Юго-Восточной Азии и крупнейший в Сингапуре - DBS Group, - планирует в ближайшие три года сократить 4000 рабочих мест и заменит
23.04.2024 Туристы из Чили и Сингапура: кто еще «засветился» на малой родине Астафьева

ровую площадку «Царь-рыба» и в село Овсянка, где прошло детство писателя, приезжали не только жители нашей страны, но зарубежных государств. Самыми неожиданными посетителями стали гости из Шри-Ланки, Сингапура и Чили, а среди россиян — туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Бурятия. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Смотровая площадка «Царь-ры
29.11.2023 Крадущийся тигр, затаившийся дракон: как выйти на рынки Азии

Н, подтвердил и Рубен Лим. Транснациональные корпорации часто открывают свои штаб-квартиры именно в Сингапуре, так как здесь легче всего привлечь инвестиции; более того, многие компании-единоро
08.11.2023 Телеком-оператор и ЦОД сломались, надолго оставив пользователей без интернета и электронных платежей

Инцидент с сингапурскими банками Клиенты крупных банков Сингапура остались без доступа к цифровым банковским сервисам почти на двое суток из-за пробл
22.09.2023 Tecno представил вертикальный складной смартфон Phantom V Flip 5G в Сингапуре

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno представил свой флагманский смартфон Phantom V Flip 5G на официальной презентации в Сингапуре. Смартфон стал первым в линейке бренда вертикальным складным устройством. Phantom V Flip 5G оснащен системой из трех камер Free Cam 64 МП + 13 МП + 32 МП, круглым внешним экраном и ди
30.05.2023 В медицинском центре Сингапура появился российский робот-администратор

Сервисный робот российского производства «Промобот» начал работу в сети клиник Raffles Medical Group в Сингапуре. Робот-администратор «Промобот» — это автономная система, способная полностью заменить «живого» администратора: он регистрирует пациентов, коммуницирует с ними, отвечает на их вопросы
01.03.2023 Сингапурский парк развлечений начал использовать российских роботов-консультантов

В Сингапуре к работе в детском парке Haw Par Villa приступил российский робот «Промобот». Росси
26.12.2022 Фонд Softline Venture Partners вложился в сингапурский HR-стартап с российскими корнями Workclass

вое финансирование будет направлено на ускорение роста на всех ключевых рынках, расширения в новых регионах (Филиппины и Малайзия) и развитие продукта. Созданный в 2020 г. Workclass сейчас работает в Сингапуре, где насчитывается около 1 млн «синих воротничков». Многочисленные доски объявлений о вакансиях и форумы, ускоряющие процесс найма, предназначены преимущественно для «белых воротничко
10.11.2022 В одном из крупнейших ТЦ Сингапура начал работать российский робот-консультант

Российский робот «Промобот» начал работу в Funan Mall, на одной из центральных улиц Сингапура. Робот рассказывает о туристических объектах поблизости и развлекает посетителей, а
26.08.2022 «Лаборатория Касперского» открыла центры прозрачности в Сингапуре, США и Японии

открыла сразу три новых центра прозрачности. Теперь заказчики и партнёры компании могут познакомиться с принятыми практиками разработки и обработки данных и проанализировать исходный код продуктов в Сингапуре, США и Японии. «Лаборатория Касперского» начала создавать сеть центров прозрачности в 2018 г., когда был открыт первый подобный центр в Цюрихе. Компания стала первой организацией в сф
06.07.2022 Group-IB расколется надвое: Бизнес в России будет отделен от международного

неса компании от международного. Под управлением глобальной штаб квартиры компании, расположенной в Сингапуре, останутся центры исследования киберугроз в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе

23.06.2021 «Ростелеком-Солар» реализовал поставку анализатора кода приложений Solar appScreener в Службу гражданской обороны Сингапура

Служба гражданской обороны Сингапура повышает защищенность используемых приложений с помощью анализатора Solar appScreener. Singapore Civil Defence Force (SCDF) – чрезвычайная служба при Министерстве внутренних дел Си
04.03.2021 Государственный страховой фонд Сингапура внедрил Solar appScreener

«Ростелеком-Солар» внедрил анализатор кода Solar appScreener в государственном страховом фонде Сингапура Central Provident Fund Board (CPF) при Министерстве трудовых ресурсов. Благодаря этому CPF своевременно выявляет и устраняет уязвимости и недекларированные возможности в коде разрабат
11.02.2021 Сингапурский обучающий центр NSHC использует Solar appScreener в рамках тренингов для ИБ-специалистов

безопасности ПО компании «Ростелеком-Солар», сказал: «NSHC – это обучающий центр с громким именем в Сингапуре, в нем работают известные в Азии эксперты в области кибербезопасности. Solar appScr
27.10.2020 Oxygen запустил собственную облачную платформу в новом дата-центре Сингапура

российских операторов дата-центров вышел на рынок Юго-Восточной Азии, развернув облачный кластер в Сингапуре. Теперь все перспективные продукты, создаваемые R&D-центром Oxygen в Москве, автома
07.10.2020 Один из крупнейших ИТ-поставщиков Сингапура Pericom Singapore вошел в состав ГК Abbyy

Abbyy объявила о покупке компании Pericom Singapore – одного из крупнейших ИТ-поставщиков в Сингапуре. Приобретение усилит позиции Abbyy в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где уже распол
17.09.2020 Сингапурский ИКТ-регулятор IMDA включил Solar appScreener в программу государственных грантов

– компания Athena Dynamics. Будучи одним из мировых лидеров по уровню развития цифровой экономики, Сингапур стимулирует малые и средние компании внедрять цифровые решения для повышения произво
03.09.2020 Zecurion защитит компании в Сингапуре

пециализирующаяся на защите корпоративной ИТ-инфраструктуры и консалтинге в области информационной безопасности, объявили о партнерстве. В рамках соглашения Group8 укрепит партнерскую сеть Zecurion в Сингапуре и выступит в качестве реселлера и технического консультанта. Новый партнер будет поставлять всю линейку решений Zecurion для защиты корпоративных данных от внутренних угроз — Data Los
20.05.2020 G-Core Labs открывает новую точку присутствия хостинга и CDN в Сингапуре

G-Core Labs открывает точку присутствия в Сингапуре. Локация предлагает заказчикам защищённые выделенные и виртуальные серверы, а также
08.04.2020 Офисы «Лаборатории Касперского» в Китае и Сингапуре перешли на единую систему управления финансами

проекта был реализован единый управленческий план счетов с учетом требований и нормативных актов. В Сингапуре внедрение было проведено в сжатые сроки в соответствии с требованиями заказчика. В

05.03.2020 «Сингапурские авиалинии» проверяют безопасность своих разработок с помощью Solar appScreener

«Сингапурские авиалинии» взяли на вооружение анализатор Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» с целью обеспечения безопасности всех используемых в компании приложений. Данная сделка явля
29.01.2020 Accenture открыла в Сингапуре инновационный центр по вопросам общественной безопасности

Accenture открыла в Сингапуре международный инновационный центр по анализу оперативной обстановки, который поможе
05.11.2019 «Ланит» представил решение индустриального интернета вещей и ИИ в Сингапуре

ационным потенциалом. «Благоприятная экосистема поддержки высокотехнологичных проектов, созданная в Сингапуре, привлекательна для отечественных разработчиков, которым, в свою очередь, есть что

22.10.2019 ABB поставит технологии для автономной навигации в порту Сингапура

, совместно модернизируют 32-метровый портовый буксир, оснастив его цифровыми технологиями для автономного управления судами. Проект даст возможность реализовать автономные буксирные операции в порту Сингапура к концу 2020 г. Ожидается, что по завершению проекта судно станет первым cсамоуправляемым буксиром в Южной Азии. На начальном этапе проекта судно, оператором которого является совмест
10.09.2019 Ростех и сингапурский ITE согласовали план создания образовательного центра по инновациям

фицированных кадров для инновационного гражданского производства. Уверены, что при содействии наших сингапурских коллег мы создадим в Москве центр мирового уровня, выпускники которого будут вос
06.09.2019 МТС привлечет стартапы из Сингапура к развитию цифровых продуктов в России

новых деловых партнеров. В то же время, мы призываем российские стартапы подключиться к созданной в Сингапуре инновационной системе и совместно внедрять инновации с международными и сингапурски
06.06.2019 Group-IB открыла глобальную штаб-квартиру в Сингапуре

зирующаяся на предотвращении кибератак, объявила об официальном открытии глобальной штаб-квартиры в Сингапуре. Кроме продвижения в регионе APAC передовых технологий, помогающих предотвращать ки
12.11.2018 Знаменитый российский борец с киберугрозами Group-IB уезжает в Сингапур

таб-квартира Интерпола по борьбе с кибепреступлениями, с которой мы сотрудничаем, также находится в Сингапуре». В Азии российские специалисты в области кибербезопасности собираются привлечь кли
19.09.2018 На базе «Сколково» и РЭЦ создадут Центр цифровых инноваций

икационных технологий («ИКТ-Центр»). В России он будет работать на базе фонда «Сколково» и РЭЦ, а в Сингапуре – на базе Sistema Asia. Центр станет платформой для продвижения российских ИКТ-комп
02.08.2018 Сингапур пережил беспрецедентную кибератаку

Целевая атака на сеть медицинских клиник Исследования экспертов Агентства кибербезопасности Сингапура (CSA) и Интегрированной информационной системы здравоохранения (IHiS) подтвердили, что крупнейшая кибератака в истории страны была предумышленной, целенаправленной и хорошо спланирова
06.07.2017 В ходе ICO сингапурской Cross Coin привлечено $5 млн на инвестиции в стартапы Starta Accelerator

В ходе ICO сингапурской компании Cross Coin на рынке криптовалют привлечено $5 млн для инвестирования в технологические стартапы российско-американского акселератора Starta Accelerator. $1,5 млн собрано в
17.02.2017 Dyson открыла новый технологический центр в Сингапуре

Компания Dyson объявила об открытии нового технологического центра в Сингапуре, объединяющего производственную площадку и новейшие научно-исследовательские лабора
09.11.2016 Сингапур примет закон о кибербезопасности, который в России убил бы рынок

лежит на плечах самих компаний, отмечает Лагода.Владельцы и операторы критической инфраструктуры в Сингапуре будут отвечать за безопасность своих ИТ-систем перед властями Соответственно, введе
13.05.2016 Terrasoft открыла офис в Сингапуре

мы bpm’online для управления маркетингом, продажами и сервисом, объявила об открытии нового офиса в Сингапуре в мае 2016 г. Решение об открытии офиса принято в связи с ростом количества клиенто
19.08.2015 В «Сколково» открылся акселератор для hardware-стартапов

ее участниками, сообщили CNews в фонде «Сколково». Запуск программы Hardware 2.0 был анонсирован в Сингапуре в июне, во время азиатского роуд-шоу кластера информационных технологий фонда «Скол
17.07.2015 Свет мечей осветил Сингапур

Любовь жителей Сингапура к космоопере «Звёздные войны» оказалась так велика, что именно тут открылась Школа фехтования на световых мечах. Школа фехтования The Saber Authority была открыта в столичном торгово-
12.09.2014 Сингапурские карты памяти появятся в России

Российский рынок электроники вызывает интересу всё большего числа компаний, уже успевших завоевать Азиатско-тихоокеанский регион. Так, компании Strontium Technology стал тесен родной Сингапур и она начала официальные поставки своих устройств хранения данных в РФ. Strontium Technology выпускает широкий спектр устройств хранения данных: от флэш-накопителей с разъёмом USB до м
10.07.2014 «МегаФон» запустил 4G/LTE-роуминг в Сингапуре

— отметил Михаил Дубин, исполнительный директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона». — Сингапур обладает высокоразвитой телеком-отраслью и имеет с Россией прочные отношения как в о

Публикаций - 1953, упоминаний - 2355

Сингапур и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 147
Apple Inc 13154 107
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 83
Intel Corporation 12811 82
Samsung Electronics 11064 79
IBM - International Business Machines Corp 9699 73
Google LLC 12688 73
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 59
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 46
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 45
Huawei 4676 43
МегаФон 10742 42
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 41
Cisco Systems 5372 40
Oracle Corporation 7074 39
Yahoo! 3726 39
HP - Hewlett-Packard 3662 39
Meta Platforms - Facebook 4621 39
Lenovo Motorola 3566 38
Ростелеком 10948 38
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 36
Dell EMC 5180 36
Acronis - Акронис 489 34
StarHub 42 34
Yandex - Яндекс 9216 34
AMD - Advanced Micro Devices 4641 32
Siemens AG - Siemens Group 2673 32
Amazon Inc - Amazon.com 3277 32
HP Inc. 5883 31
Sony 6739 31
SAP SE 5601 29
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 28
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 26
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 25
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 25
X Corp - Twitter 2938 25
Toshiba Corporation 2980 24
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 43
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 40
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 30
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 26
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 18
Visa International 1993 16
Boeing 1031 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 15
Uber 357 15
Temasek Holdings 22 15
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 14
eBay Inc 1640 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
Газпром ПАО 1493 14
Microsoft - LinkedIn 699 13
Альфа-Банк 1979 13
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 12
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
Евросеть 1421 11
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 9
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 9
Россети Ленэнерго 1699 9
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
Runa Capital 158 8
Bharti Enterprises Group 57 8
Почта России ПАО 2370 8
BMW Group 482 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
NanduQ - Qiwi 1013 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
X5 Group - Перекрёсток 640 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
Airbus Group - Airbus Industries 249 7
SoftBank Group 284 7
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 7
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 72
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 65
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 47
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 44
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 40
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 40
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 37
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 34
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 27
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 26
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 25
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 23
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 23
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 20
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 18
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 16
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 15
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 15
Судебная власть - Judicial power 2500 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 13
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 12
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 12
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 10
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 66
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 29
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 14
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 6
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
Japan-China Economic Association - Японо-Китайская Экономическая Ассоциация 2 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 263
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 248
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 239
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 195
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 176
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 170
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 170
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 166
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 153
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 142
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 136
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 124
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 120
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 117
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 117
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 114
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 112
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 103
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 102
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 101
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 100
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 98
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 94
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 93
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 93
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 91
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 87
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 82
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 82
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 81
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 78
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 77
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 75
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 75
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 73
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 71
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 71
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 70
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 68
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 66
Google Android 15243 86
Microsoft Windows 16882 69
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 67
Apple iOS 8583 67
Microsoft Windows 2000 8678 57
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 40
Linux OS 11533 39
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 38
Apple iPhone 6 4861 35
Apple iPad 4011 33
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 24
Apple - App Store 3109 21
Oracle Java - язык программирования 3469 20
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 19
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 19
Microsoft Office 4170 17
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 17
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 17
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 16
Apple iPhone 4 800 15
Apple macOS 2419 15
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 14
Apple iPhone 5 783 14
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 14
Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos 164 14
Microsoft Azure 1526 13
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 13
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 12
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 12
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 11
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 11
FreePik 1841 11
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 10
Microsoft Outlook 1506 10
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 10
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 79 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 9
Путин Владимир 3454 37
Белоусов Сергей 254 31
Волков Дмитрий 69 19
Сачков Илья 126 18
Мишустин Михаил 787 17
Медведев Дмитрий 1665 16
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 15
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 13
Зубарев Илья 27 12
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 10
Щеголев Игорь 699 9
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 9
Чернышенко Дмитрий 581 8
Собянин Сергей 538 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Мартынов Владислав 115 8
Wong Hoo Sim - Вонг Ху Сим 10 8
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 7
Касперский Евгений 337 7
Баулин Валерий 55 7
Синчуков Алексей 11 7
Мельникова Анастасия 440 6
Вайнер Всеволод 26 6
Макаров Валентин 251 6
Дворкович Аркадий 216 6
Ермолаев Артем 379 6
Добкин Аркадий 82 6
Libin Phil - Либин Фил 21 6
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 6
Пачиков Степан 23 6
Ткачев Дмитрий 32 6
Рейман Леонид 1065 6
Шадаев Максут 1210 5
Греф Герман 485 5
Никифоров Николай 1138 5
Чернов Даниил 79 5
Богачев Игорь 183 5
Быков Сергей 34 5
O’Neill Chris - О'Нил Крис 10 5
Samueli Henry - Самуэли Генри 8 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 935
Россия - РФ - Российская федерация 166167 918
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 622
Япония 13807 461
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 443
Европа 24964 411
Германия - Федеративная Республика 13221 395
Азия - Азиатский регион 5920 368
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 357
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 356
Индия - Bharat 5869 341
Южная Корея - Республика 7052 341
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 287
Китай - Тайвань 4245 266
Малайзия 922 261
Франция - Французская Республика 8177 259
Канада 5081 229
Нидерланды 3746 183
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 180
Италия - Итальянская Республика 4508 175
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 165
Бразилия - Федеративная Республика 2520 162
Финляндия - Финляндская Республика 3697 156
Таиланд - Королевство 926 149
Швеция - Королевство 3782 145
Индонезия - Республика 1058 143
Испания - Королевство 3840 141
Филиппины - Республика 599 130
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 122
Новая Зеландия 737 120
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 116
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 115
Великобритания - Лондон 2432 113
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 110
Дания - Королевство 1337 108
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 104
Украина 7928 102
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 102
Ирландия - Республика 1051 99
Израиль 2856 92
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 396
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 355
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 250
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 222
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 174
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 140
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 126
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 105
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 87
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 86
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 74
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 72
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 71
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 68
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 67
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 67
Английский язык 7030 64
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 63
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 62
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 60
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 57
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 56
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 56
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 55
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 55
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 54
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 54
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 53
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 52
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 51
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 50
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 48
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 47
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 47
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 46
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 45
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 44
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 41
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 40
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 40
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 62
Bloomberg 1627 48
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 33
FT - Financial Times 1296 23
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 19
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 18
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 15
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 14
The Register - The Register Hardware 1784 14
Newsbytes News Network 379 14
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 14
CNET Networks - CNET News 1643 13
РИА Новости 1033 12
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 12
Forbes - Форбс 1002 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 11
AP - Associated Press 2007 10
New Scientist 1448 10
Total Telecom 613 10
Известия ИД 770 9
Straits Times - ST 14 9
DigiTimes - Издание 1331 8
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 7
NYT - The New York Times 1100 7
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 7
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 7
Ведомости 1466 6
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 6
Times 661 6
Wikipedia - Википедия 650 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 5
BleepingComputer - Издание 458 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
Nature 832 5
AppleInsider 400 5
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 5
NE Asia Online 313 5
Washington Profile 142 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 63
IDC - International Data Corporation 4975 53
Gartner - Гартнер 3658 42
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 21
Forrester Research 834 10
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 9
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 7
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 6
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 6
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 6
Gartner - Dataquest 353 6
Interpol Global Complex for Innovation - IGCI - Глобальный комплекс инноваций Интерпола 8 6
Frost & Sullivan 207 5
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 5
Vanson Bourne 49 5
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 5
CNews Рынок ИТ-услуг 171 5
comScore 379 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 4
Fortune Global 500 295 4
TrendForce 187 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
Counterpoint Research 110 4
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 4
The Economist Intelligence Unit 41 4
Synergy Research Group 48 4
Informa - Ovum - Omdia 155 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 4
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 3
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 3
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 3
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 3
eMarketer 206 3
WEF Global Competitiveness Report 4 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
Nikkei Market Access (NMA) 53 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 34
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 25
РАН - Российская академия наук 2122 17
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 25 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 17
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 16
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 16
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 12
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 6
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 5
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 50 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 4
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 3
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 12 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 3
Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 11 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 3
Waseda University - Университет Васэда 21 3
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 3
NRF Singapore - National Research Foundation - Национальный исследовательский фонд Сингапура - Национальный фонд исследований Сингапура 3 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 58
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 27
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 21
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 19
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 14
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 13
Black Hat - Конференция 120 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 6
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 4
CeBIT 614 4
Международный женский день - 8 марта 418 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
Связь-Экспокомм 276 4
День молодёжи - 27 июня 1087 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 3
Capture the Flag - CTF 56 3
Startup Village - международная стартап-конференция 62 3
Photokina 60 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
Red Dot Design Award 57 2
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
Microsoft Imagine Cup 60 2
TeleMultiMedia Forum 2 2
SEMICON 13 2
CyberCrimeCon 7 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще