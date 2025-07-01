Сингапур - Республика

Международный роуминг Т2 VoLTE заработал в Китае, Вьетнаме, Австралии и Сингапуре сийский оператор мобильной связи, подписал соглашения с китайским и вьетнамским операторами о работе международного роуминга VoLTE от Т2, а также расширил возможности звонков по сети 4G в Австралии и Сингапуре. Вызовы через VoLTE из-за границы тарифицируются по обычным роуминговым условиям и не расходуют пакет передачи данных. Об этом CNews сообщили представители Т2. Т2 развернула VoLTE за

Сборная России завоевала серебро на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности в Сингапуре ербезопасности (International Cybersecurity Olympiad, ICO) среди старшеклассников, которая прошла в Сингапуре. Команду готовили эксперты Центрального университета и «Лаборатории Касперского». В

Крупнейший банк Сингапура выгонит 4000 работников, чтобы заменить их искусственным интеллектом Четыре к одному Один из крупнейших банков в Юго-Восточной Азии и крупнейший в Сингапуре - DBS Group, - планирует в ближайшие три года сократить 4000 рабочих мест и заменит

Туристы из Чили и Сингапура: кто еще «засветился» на малой родине Астафьева ровую площадку «Царь-рыба» и в село Овсянка, где прошло детство писателя, приезжали не только жители нашей страны, но зарубежных государств. Самыми неожиданными посетителями стали гости из Шри-Ланки, Сингапура и Чили, а среди россиян — туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Бурятия. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Смотровая площадка «Царь-ры

Крадущийся тигр, затаившийся дракон: как выйти на рынки Азии Н, подтвердил и Рубен Лим. Транснациональные корпорации часто открывают свои штаб-квартиры именно в Сингапуре, так как здесь легче всего привлечь инвестиции; более того, многие компании-единоро

Телеком-оператор и ЦОД сломались, надолго оставив пользователей без интернета и электронных платежей Инцидент с сингапурскими банками Клиенты крупных банков Сингапура остались без доступа к цифровым банковским сервисам почти на двое суток из-за пробл

Tecno представил вертикальный складной смартфон Phantom V Flip 5G в Сингапуре Бренд смартфонов и умных устройств Tecno представил свой флагманский смартфон Phantom V Flip 5G на официальной презентации в Сингапуре. Смартфон стал первым в линейке бренда вертикальным складным устройством. Phantom V Flip 5G оснащен системой из трех камер Free Cam 64 МП + 13 МП + 32 МП, круглым внешним экраном и ди

В медицинском центре Сингапура появился российский робот-администратор Сервисный робот российского производства «Промобот» начал работу в сети клиник Raffles Medical Group в Сингапуре. Робот-администратор «Промобот» — это автономная система, способная полностью заменить «живого» администратора: он регистрирует пациентов, коммуницирует с ними, отвечает на их вопросы

Сингапурский парк развлечений начал использовать российских роботов-консультантов В Сингапуре к работе в детском парке Haw Par Villa приступил российский робот «Промобот». Росси

Фонд Softline Venture Partners вложился в сингапурский HR-стартап с российскими корнями Workclass вое финансирование будет направлено на ускорение роста на всех ключевых рынках, расширения в новых регионах (Филиппины и Малайзия) и развитие продукта. Созданный в 2020 г. Workclass сейчас работает в Сингапуре, где насчитывается около 1 млн «синих воротничков». Многочисленные доски объявлений о вакансиях и форумы, ускоряющие процесс найма, предназначены преимущественно для «белых воротничко

В одном из крупнейших ТЦ Сингапура начал работать российский робот-консультант Российский робот «Промобот» начал работу в Funan Mall, на одной из центральных улиц Сингапура. Робот рассказывает о туристических объектах поблизости и развлекает посетителей, а

«Лаборатория Касперского» открыла центры прозрачности в Сингапуре, США и Японии открыла сразу три новых центра прозрачности. Теперь заказчики и партнёры компании могут познакомиться с принятыми практиками разработки и обработки данных и проанализировать исходный код продуктов в Сингапуре, США и Японии. «Лаборатория Касперского» начала создавать сеть центров прозрачности в 2018 г., когда был открыт первый подобный центр в Цюрихе. Компания стала первой организацией в сф

Group-IB расколется надвое: Бизнес в России будет отделен от международного неса компании от международного. Под управлением глобальной штаб квартиры компании, расположенной в Сингапуре, останутся центры исследования киберугроз в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе

«Ростелеком-Солар» реализовал поставку анализатора кода приложений Solar appScreener в Службу гражданской обороны Сингапура Служба гражданской обороны Сингапура повышает защищенность используемых приложений с помощью анализатора Solar appScreener. Singapore Civil Defence Force (SCDF) – чрезвычайная служба при Министерстве внутренних дел Си

Государственный страховой фонд Сингапура внедрил Solar appScreener «Ростелеком-Солар» внедрил анализатор кода Solar appScreener в государственном страховом фонде Сингапура Central Provident Fund Board (CPF) при Министерстве трудовых ресурсов. Благодаря этому CPF своевременно выявляет и устраняет уязвимости и недекларированные возможности в коде разрабат

Сингапурский обучающий центр NSHC использует Solar appScreener в рамках тренингов для ИБ-специалистов безопасности ПО компании «Ростелеком-Солар», сказал: «NSHC – это обучающий центр с громким именем в Сингапуре, в нем работают известные в Азии эксперты в области кибербезопасности. Solar appScr

Oxygen запустил собственную облачную платформу в новом дата-центре Сингапура российских операторов дата-центров вышел на рынок Юго-Восточной Азии, развернув облачный кластер в Сингапуре. Теперь все перспективные продукты, создаваемые R&D-центром Oxygen в Москве, автома

Один из крупнейших ИТ-поставщиков Сингапура Pericom Singapore вошел в состав ГК Abbyy Abbyy объявила о покупке компании Pericom Singapore – одного из крупнейших ИТ-поставщиков в Сингапуре. Приобретение усилит позиции Abbyy в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где уже распол

Сингапурский ИКТ-регулятор IMDA включил Solar appScreener в программу государственных грантов – компания Athena Dynamics. Будучи одним из мировых лидеров по уровню развития цифровой экономики, Сингапур стимулирует малые и средние компании внедрять цифровые решения для повышения произво

Zecurion защитит компании в Сингапуре пециализирующаяся на защите корпоративной ИТ-инфраструктуры и консалтинге в области информационной безопасности, объявили о партнерстве. В рамках соглашения Group8 укрепит партнерскую сеть Zecurion в Сингапуре и выступит в качестве реселлера и технического консультанта. Новый партнер будет поставлять всю линейку решений Zecurion для защиты корпоративных данных от внутренних угроз — Data Los

G-Core Labs открывает новую точку присутствия хостинга и CDN в Сингапуре G-Core Labs открывает точку присутствия в Сингапуре. Локация предлагает заказчикам защищённые выделенные и виртуальные серверы, а также

Офисы «Лаборатории Касперского» в Китае и Сингапуре перешли на единую систему управления финансами проекта был реализован единый управленческий план счетов с учетом требований и нормативных актов. В Сингапуре внедрение было проведено в сжатые сроки в соответствии с требованиями заказчика. В

«Сингапурские авиалинии» проверяют безопасность своих разработок с помощью Solar appScreener «Сингапурские авиалинии» взяли на вооружение анализатор Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» с целью обеспечения безопасности всех используемых в компании приложений. Данная сделка явля

Accenture открыла в Сингапуре инновационный центр по вопросам общественной безопасности Accenture открыла в Сингапуре международный инновационный центр по анализу оперативной обстановки, который поможе

«Ланит» представил решение индустриального интернета вещей и ИИ в Сингапуре ационным потенциалом. «Благоприятная экосистема поддержки высокотехнологичных проектов, созданная в Сингапуре, привлекательна для отечественных разработчиков, которым, в свою очередь, есть что

ABB поставит технологии для автономной навигации в порту Сингапура , совместно модернизируют 32-метровый портовый буксир, оснастив его цифровыми технологиями для автономного управления судами. Проект даст возможность реализовать автономные буксирные операции в порту Сингапура к концу 2020 г. Ожидается, что по завершению проекта судно станет первым cсамоуправляемым буксиром в Южной Азии. На начальном этапе проекта судно, оператором которого является совмест

Ростех и сингапурский ITE согласовали план создания образовательного центра по инновациям фицированных кадров для инновационного гражданского производства. Уверены, что при содействии наших сингапурских коллег мы создадим в Москве центр мирового уровня, выпускники которого будут вос

МТС привлечет стартапы из Сингапура к развитию цифровых продуктов в России новых деловых партнеров. В то же время, мы призываем российские стартапы подключиться к созданной в Сингапуре инновационной системе и совместно внедрять инновации с международными и сингапурски

Group-IB открыла глобальную штаб-квартиру в Сингапуре зирующаяся на предотвращении кибератак, объявила об официальном открытии глобальной штаб-квартиры в Сингапуре. Кроме продвижения в регионе APAC передовых технологий, помогающих предотвращать ки

Знаменитый российский борец с киберугрозами Group-IB уезжает в Сингапур таб-квартира Интерпола по борьбе с кибепреступлениями, с которой мы сотрудничаем, также находится в Сингапуре». В Азии российские специалисты в области кибербезопасности собираются привлечь кли

На базе «Сколково» и РЭЦ создадут Центр цифровых инноваций икационных технологий («ИКТ-Центр»). В России он будет работать на базе фонда «Сколково» и РЭЦ, а в Сингапуре – на базе Sistema Asia. Центр станет платформой для продвижения российских ИКТ-комп

Сингапур пережил беспрецедентную кибератаку Целевая атака на сеть медицинских клиник Исследования экспертов Агентства кибербезопасности Сингапура (CSA) и Интегрированной информационной системы здравоохранения (IHiS) подтвердили, что крупнейшая кибератака в истории страны была предумышленной, целенаправленной и хорошо спланирова

В ходе ICO сингапурской Cross Coin привлечено $5 млн на инвестиции в стартапы Starta Accelerator В ходе ICO сингапурской компании Cross Coin на рынке криптовалют привлечено $5 млн для инвестирования в технологические стартапы российско-американского акселератора Starta Accelerator. $1,5 млн собрано в

Dyson открыла новый технологический центр в Сингапуре Компания Dyson объявила об открытии нового технологического центра в Сингапуре, объединяющего производственную площадку и новейшие научно-исследовательские лабора

Сингапур примет закон о кибербезопасности, который в России убил бы рынок лежит на плечах самих компаний, отмечает Лагода.Владельцы и операторы критической инфраструктуры в Сингапуре будут отвечать за безопасность своих ИТ-систем перед властями Соответственно, введе

Terrasoft открыла офис в Сингапуре мы bpm’online для управления маркетингом, продажами и сервисом, объявила об открытии нового офиса в Сингапуре в мае 2016 г. Решение об открытии офиса принято в связи с ростом количества клиенто

В «Сколково» открылся акселератор для hardware-стартапов ее участниками, сообщили CNews в фонде «Сколково». Запуск программы Hardware 2.0 был анонсирован в Сингапуре в июне, во время азиатского роуд-шоу кластера информационных технологий фонда «Скол

Свет мечей осветил Сингапур Любовь жителей Сингапура к космоопере «Звёздные войны» оказалась так велика, что именно тут открылась Школа фехтования на световых мечах. Школа фехтования The Saber Authority была открыта в столичном торгово-

Сингапурские карты памяти появятся в России Российский рынок электроники вызывает интересу всё большего числа компаний, уже успевших завоевать Азиатско-тихоокеанский регион. Так, компании Strontium Technology стал тесен родной Сингапур и она начала официальные поставки своих устройств хранения данных в РФ. Strontium Technology выпускает широкий спектр устройств хранения данных: от флэш-накопителей с разъёмом USB до м