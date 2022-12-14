Председатель Большой двадцатки призвал мир обуздать ИИ , созванным GPAI, «содействовать установлению большей согласованности между правительствами и многосторонним сообществом ИИ». На правах председателя Индия в 2023 г. будет также председательствовать в Большой двадцатке, и представители страны неоднократно заявляли, что будут стремиться продвигать глобальные стандарты регулирования в проблемных областях, в том числе в криптовалютной сфере. В