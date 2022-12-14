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G20 The Group of Twenty Большая двадцатка Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой

СОБЫТИЯ


14.12.2022 Председатель Большой двадцатки призвал мир обуздать ИИ

, созванным GPAI, «содействовать установлению большей согласованности между правительствами и многосторонним сообществом ИИ». На правах председателя Индия в 2023 г. будет также председательствовать в Большой двадцатке, и представители страны неоднократно заявляли, что будут стремиться продвигать глобальные стандарты регулирования в проблемных областях, в том числе в криптовалютной сфере. В

06.08.2018 АНО «Цифровая экономика» представила российский бизнес на G20-B20 Digital Economy Summit

АНО «Цифровая экономика» представила интересы российского бизнеса на G20 - B20 Digital Economy Summit, который прошел 30-31 июля в Буэнос-Айресе и собрал представ
10.04.2017 Замминистра Минкомсвязи принял участие во встречах G20 по вопросам цифровой экономики

й Российской Федерации Рашид Исмаилов принял участие в обсуждении актуальных вопросов развития цифровой экономики, которое прошло в рамках встречи министров по цифровым технологиям «Группы двадцати» (G20). Были затронуты вопросы создания благоприятного инвестиционного климата, снижения административных барьеров, поощрения малого и среднего бизнеса, развития существующей инфраструктуры широк
30.09.2014 На саммите G20 представят 3D-геобраузер Cube Globe

Платформа Cube Globe, разработанная в Технологическом университете Квинсленда, будет официально представлена на саммите глав государств G20, который пройдет 15-16 ноября 2014 года в Брисбене (Австралия). По заявлению разработчиков, участники G20 смогут увидеть крупнейший в мире интерактивный дисплей для визуализации прос
04.09.2014 Всемирный банк призвал страны «большой двадцатки» переходить на смарт-карты в социальной сфере

Всемирный банк призывает министерства финансов стран “большой двадцатки” задуматься о том, чтобы обеспечить банковскими картами 2,5 млн. взрослых жителей Земли, которые не имеют счета в банке в силу крайне низких доходов или социально-культурных о
30.10.2013 Итальянские СМИ: На саммите G20 Россия дарила флэшки с «жучками»

еты La Stampa и Corriere della Sera обвинили Россию как страну-хозяйку саммита «Большой двадцатки» (G20), прошедшего в сентябре 2013 г. в Санкт-Петербурге, в передаче делегатам мероприятия пода
16.09.2013 Для организации каналов связи к саммиту G20 использовалось оборудование «Т8»

В рамках подготовки к международному саммиту «Группы двадцати» (G20), проходившему 5–6 сентября в Санкт-Петербурге, «Ростелеком» организовал доверенные каналы связи в Константиновский дворец - резиденцию Президента РФ. С целью обеспечения надёжной работы се
17.07.2006 Ноутбуки: хиты продаж мая

на настольного ПК» Модель В рейтинге Цена 1 Acer Aspire 1652WLMi новинка* 1133$  2 HP Compaq nx8220 3 месяца 1406$  3 ASUS A6Q00Ja 3 месяца 1818$  4 Dell Inspiron 9400 новинка 2325$  5 Toshiba Qosmio G20 4 месяца с перерывом 3200$  *- отсчет ведется с июля 2005 года Источник: ZOOM.CNews по данным салонов** Линейка Aspire от этой компании стала настоящим любимцем покупателей. Обладатель перв
17.03.2006 iRiver готовит к выпуску новые модели

Компания iRiver объявила о своем намерении выпустить в рамках своей post-MP3-стратегии несколько многофункциональных портативных устройств нового поколения. Дебют iRiver V10, G10, G20 и W10 (временные названия моделей) состоялся на крупнейшей европейской выставке CeBIT 2006. Массовое производство четырех мультимедийных девайсов компания планирует начать во 2 половине тек

Публикаций - 53, упоминаний - 61

G20 и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 8
Apple Inc 13156 7
Intel Corporation 12811 6
Sony 6739 6
Ростелеком 10948 5
Dell EMC 5180 5
Microsoft Corporation 25775 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
X Corp - Twitter 2938 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Toshiba Corporation 2980 4
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 4
Nvidia Corp 4002 3
VAIO 475 3
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 3
Huawei 4677 3
Qualcomm Technologies 1974 3
LG Electronics 3735 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
HP Inc. 5883 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
AMD Graphics Product Group - ATI 973 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Motorola Inc 1156 2
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 2
Samsung Electronics 11065 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
9594 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 2
Lenovo Motorola 3566 2
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IBM Cloud & Cognitive Software - IBM Cognitive Business Solutions - IBM Cognitive Value Consulting 6 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - LogicVision 35 1
Белый Ветер 365 3
Армада - РБК софт - PCHome 36 2
Дворец конгрессов Государственный комплекс - Константиновский дворец - Большой Стрельнинский дворец 10 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
Россети Ленэнерго 1699 1
RBC Capital Markets 59 1
Благосостояние НПФ 52 1
Резонанс НПП 407 1
BCBS - Basel Committee on Banking Supervision - Базельский комитет по банковскому надзору 17 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 1
SGCC - State Grid Corporation of China - Государственная электросетевая корпорация Китая - Государственная электроэнергетическая корпорация Китая 12 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Boeing 1031 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Renault Groupe 166 1
Carl Zeiss AG 307 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 1
Nike 195 1
Верный - торговая сеть 326 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
БелТехЭкспорт 8 1
Парламент Италии - Parlamento Italiano 4 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Ирландии - органы государственной власти 9 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 13
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 7
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 6
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 2
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
BlackBerry PlayBook 111 2
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Toshiba Satellite 166 2
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AMD Turion 169 2
HPE Compaq nx - HP Compaq nc - HP Compaq nw - серия ноутбуков 29 2
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Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 2
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 2
Apple iPhone 6 4861 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bot 5 1
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Nokia 1 - Nokia 1 Plus 19 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Google Picasa Web Albums 167 1
HP Pavilion Notebook - HP Pavilion dv - HP Pavilion g - серия ноутбуков 119 1
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Гриб Сергей 1 1
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Гончарова Ольга 7 1
Дмитриев Виталий 1 1
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Глущенко Вадим 5 1
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Аганбегян Абел 5 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 34
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 16
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
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Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 3
Австралия - Брисбен 34 2
Руанда - Республика 47 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Ирландия - Республика 1051 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Испания - Королевство 3840 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Грузия 1332 2
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Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 65 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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