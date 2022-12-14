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G20 The Group of Twenty Большая двадцатка Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой
СОБЫТИЯ
|14.12.2022
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Председатель Большой двадцатки призвал мир обуздать ИИ
, созванным GPAI, «содействовать установлению большей согласованности между правительствами и многосторонним сообществом ИИ». На правах председателя Индия в 2023 г. будет также председательствовать в Большой двадцатке, и представители страны неоднократно заявляли, что будут стремиться продвигать глобальные стандарты регулирования в проблемных областях, в том числе в криптовалютной сфере. В
|06.08.2018
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АНО «Цифровая экономика» представила российский бизнес на G20-B20 Digital Economy Summit
АНО «Цифровая экономика» представила интересы российского бизнеса на G20 - B20 Digital Economy Summit, который прошел 30-31 июля в Буэнос-Айресе и собрал представ
|10.04.2017
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Замминистра Минкомсвязи принял участие во встречах G20 по вопросам цифровой экономики
й Российской Федерации Рашид Исмаилов принял участие в обсуждении актуальных вопросов развития цифровой экономики, которое прошло в рамках встречи министров по цифровым технологиям «Группы двадцати» (G20). Были затронуты вопросы создания благоприятного инвестиционного климата, снижения административных барьеров, поощрения малого и среднего бизнеса, развития существующей инфраструктуры широк
|30.09.2014
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На саммите G20 представят 3D-геобраузер Cube Globe
Платформа Cube Globe, разработанная в Технологическом университете Квинсленда, будет официально представлена на саммите глав государств G20, который пройдет 15-16 ноября 2014 года в Брисбене (Австралия). По заявлению разработчиков, участники G20 смогут увидеть крупнейший в мире интерактивный дисплей для визуализации прос
|04.09.2014
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Всемирный банк призвал страны «большой двадцатки» переходить на смарт-карты в социальной сфере
Всемирный банк призывает министерства финансов стран “большой двадцатки” задуматься о том, чтобы обеспечить банковскими картами 2,5 млн. взрослых жителей Земли, которые не имеют счета в банке в силу крайне низких доходов или социально-культурных о
|30.10.2013
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Итальянские СМИ: На саммите G20 Россия дарила флэшки с «жучками»
еты La Stampa и Corriere della Sera обвинили Россию как страну-хозяйку саммита «Большой двадцатки» (G20), прошедшего в сентябре 2013 г. в Санкт-Петербурге, в передаче делегатам мероприятия пода
|16.09.2013
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Для организации каналов связи к саммиту G20 использовалось оборудование «Т8»
В рамках подготовки к международному саммиту «Группы двадцати» (G20), проходившему 5–6 сентября в Санкт-Петербурге, «Ростелеком» организовал доверенные каналы связи в Константиновский дворец - резиденцию Президента РФ. С целью обеспечения надёжной работы се
|17.07.2006
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Ноутбуки: хиты продаж мая
на настольного ПК» Модель В рейтинге Цена 1 Acer Aspire 1652WLMi новинка* 1133$ 2 HP Compaq nx8220 3 месяца 1406$ 3 ASUS A6Q00Ja 3 месяца 1818$ 4 Dell Inspiron 9400 новинка 2325$ 5 Toshiba Qosmio G20 4 месяца с перерывом 3200$ *- отсчет ведется с июля 2005 года Источник: ZOOM.CNews по данным салонов** Линейка Aspire от этой компании стала настоящим любимцем покупателей. Обладатель перв
|17.03.2006
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iRiver готовит к выпуску новые модели
Компания iRiver объявила о своем намерении выпустить в рамках своей post-MP3-стратегии несколько многофункциональных портативных устройств нового поколения. Дебют iRiver V10, G10, G20 и W10 (временные названия моделей) состоялся на крупнейшей европейской выставке CeBIT 2006. Массовое производство четырех мультимедийных девайсов компания планирует начать во 2 половине тек
G20 и организации, системы, технологии, персоны:
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