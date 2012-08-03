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AMD Turion



03.08.2012 Компания Merlion начала продажу моноблока iRU AIO 305 1
22.04.2008 Ноутбуки: хиты продаж марта 1
25.03.2008 Ноутбуки: хиты продаж февраля 1
11.02.2008 Новый Ferrari 1100 преодолевает 3-ГБ барьер 1
11.12.2007 Ноутбуки: предновогодние новинки 1
04.12.2007 Ноутбук под елочкой: выбираем подарок 1
16.10.2007 ETegro представила новую линейку промышленных рабочих станций 1
15.10.2007 Asus готовит тройку новых игровых ноутбуков 1
02.10.2007 RoverBook Pro 750: ноутбук на базе AMD Turion 64 X2 1
01.10.2007 Самые ожидаемые ноутбуки осени 2007 1
13.09.2007 HP представляет новые ноутбуки и настольные ПК Pavilion 1
10.09.2007 Лучшие новинки мира ноутбуков 1
04.09.2007 Выбираем ноутбук для отпуска, или особенности национального отдыха 1
23.07.2007 Хиты продаж: июньская революция на рынке ноутбуков 1
26.06.2007 Ноутбуки: новые хиты продаж 2
22.06.2007 Королевские технологии HP и AMD в мультфильме «Шрек Третий» 2
09.06.2007 RoverBook Pro 710: «бюджетник» с 17-дюймовым дисплеем 1
24.04.2007 Acer представляет в России ноутбук с Windows Vista за $599 1
10.04.2007 Самые интересные новинки ноутбуков марта 4
23.03.2007 RoverBook Pro 401: пополнение в линейке мультимедийных ноутбуков 1
01.02.2007 Ноутбуки - первые новинки 2007 года 1
30.01.2007 Dell на базе AMD: уже в России 2
17.01.2007 Дайджест мира ноутбуков – декабрь 2
14.12.2006 Дайджест мира ноутбуков – ноябрь 2
11.12.2006 BenQ Joybook T31 – настоящий ноутбук в прямом смысле этого слова 1
27.11.2006 MSI выпустила "хрустальный" ноутбук 1
23.11.2006 Ноутбуки: хиты продаж октября 1
14.11.2006 RoverBook Pro 700 - «хлеб и зрелища» в современном исполнении 1
03.11.2006 Первый ноутбук от Dell с AMD 1
04.10.2006 Новый Acer Ferrari появится в России 1
04.09.2006 Philips создал конкурента Apple Mac mini 1
23.08.2006 BenQ представил в России новый широкоформатный ноутбук 1
08.08.2006 AMD увеличивает долю на пользовательском рынке процессоров 1
31.07.2006 Ноутбуки Asus будут работать на базе Core 2 Duo 1
12.07.2006 Самые ожидаемые ноутбуки второго полугодия 3
10.07.2006 Averatec выпустил бюджетный широкоэкранный ноутбук 1
06.07.2006 BenQ представил первый двухъядерный ноутбук для видеоконференций 1
29.06.2006 Asus выпустил ноутбуки на базе AMD Turion 64 X2 1
29.06.2006 Ноутбук изнутри - из чего состоит мобильный компьютер 1
28.06.2006 Acer начинает продажи ноутбука на базе AMD Turion 64 X2 1

Публикаций - 62, упоминаний - 82

AMD Turion упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

LG Electronics 3134 5
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1027343.
Создано именных указателей - 62074.
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