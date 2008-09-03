Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Fujitsu Amilo
Публикаций - 61, упоминаний - 156
Fujitsu Amilo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белый Ветер 213 16
|Техносила 225 2
|Ferrari NV 135 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1581 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 1
|Евросеть 1342 1
|Ксенин Алекс 311 23
|Демидов Михаил 132 1
|Ревенчук Григорий 6 1
|Колин Владимир 6 1
|Виноградов Андрей 6 1
|Сударева Галина 6 1
|Камытбаева Зарина 16 1
|Заскалет Михаил 12 1
|Снытко Игорь 20 1
|Клягин Максим 27 1
|Кравченко Александр 9 1
|Терляков Андрей 2 1
|Золотарева Екатерина 7 1
|Низовский Григорий 35 1
|Семенов Сергей 26 1
|Коновалов Андрей 7 1
|Виноградов Дмитрий 25 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 17
|DailyTech 95 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5677 1
|DigiTimes - Издание 1279 1
|Inquirer 421 1
|IDC - International Data Corporation 4517 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2648 1
|Gartner 3177 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 73 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru