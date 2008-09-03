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Fujitsu Amilo



03.09.2008 Новые нетбуки: Fujitsu Siemens, LG, Via, Commodore
01.09.2008 На рынке нетбуков появилось два новых игрока
02.04.2007 Февральские хиты продаж ноутбуков
28.02.2007 Продажи ноутбуков - метаморфозы начала года
31.01.2007 Компьютеры Fujitsu Siemens будут оснащаться Windows Vista
31.01.2007 Лучшие ультракомпактные ноутбуки 2006 года
17.11.2006 Fujitsu Siemens создал новый ноутбук с UMTS
31.07.2006 Fujitsu Siemens выпустил 6 ноутбуков для студентов
25.07.2006 Июньские хиты продаж ноутбуков
28.06.2006 Fujitsu Siemens начинает поставки в Россию нового ноутбука
17.10.2005 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших 17-дюймовых ноутбуков
29.09.2005 Samsung M50 vs Fujitsu-Siemens Amilo M3438G: чей титан сильнее?
23.09.2005 Ноутбуки: хиты продаж августа
08.09.2005 Fujitsu Siemens представила первый ноутбук, отвечающий требованиям RoHS
09.08.2005 Fujitsu Siemens представила четыре ноутбука для учащихся
15.06.2005 Fujitsu Siemens заменяет аккумуляторы в некоторых ноутбуках
11.03.2005 CeBIT: Fujitsu Siemens анонсировал профессиональный ноутбук Amilo Pro V8010
12.03.2004 Fujitsu Siemens обновил линейку AMILO
28.01.2004 Fujitsu Siemens анонсировал профессиональные ноутбуки начального уровня
03.06.2003 Amilo серии D: мощность десктопа в корпусе ноутбука
23.05.2002 ELKO подвела итоги маркетинговой программы по продвижению ноутбуков

Публикаций - 61, упоминаний - 156

Fujitsu Amilo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 10781 40
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 38
AMD Graphics Product Group - ATI 850 25
Acer Group 2178 25
Nvidia Corp 3010 24
Sony 5560 23
Dell EMC 4466 21
ASUS - AsusTek Computer Inc 1719 19
Toshiba Corporation 2747 16
HP Compaq Computer Corp 1852 16
AMD - Advanced Micro Devices 3489 16
Fostergroup 51 11
Rover - RoverComputers 371 10
IBM 8663 9
Lenovo Group 1993 9
HP Inc. 5098 8
Microsoft Corporation 20975 8
Samsung Electronics 8927 7
VAIO 175 6
LG Electronics 3116 6
Fujitsu 1618 5
Apple Inc - Эппл Рус 10092 5
Pirit - Пирит 75 4
Harman Kardon 247 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 933 4
MSI - Micro-Star International 481 3
Merlion - Мерлион 337 3
Белый Ветер Цифровой 145 3
HP - Hewlett-Packard 3423 2
Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 433 2
VMware 1967 2
OKI 136 1
VIA Technologies 269 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 57 1
Gigabyte Technology 316 1
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 78 1
AMD Radeon Technology Group - ATI Technologies 154 1
Paragon Software Group - PSG 324 1
Wistron 70 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 208 1
Белый Ветер 213 16
Техносила 225 2
Ferrari NV 135 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1581 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 1
Евросеть 1342 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2014 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2734 1
Счётная палата РФ 554 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 268 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 292 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 739 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10072 34
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6273 33
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 31
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9091 24
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 684 17
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 475 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1267 15
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 773 14
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 753 13
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 486 11
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 822 11
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 455 11
DDR - Double data rate 2069 10
ТВ-тюнер - TV tuner 415 9
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1228 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2970 7
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 216 7
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 966 7
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4048 7
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 595 5
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 487 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 5
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 5
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 213 4
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 94 4
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 250 4
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4882 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12115 3
Gigabit Ethernet 821 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1338 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1781 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1411 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 563 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 428 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 2
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 333 2
UMPC - Ultra-Mobile PC - Origami Project - спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера 89 2
Fujitsu LifeBook 166 29
Nvidia GeForce GTX 3056 24
Intel Centrino - Intel Sonoma 533 22
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 349 21
Intel Core 2 Duo 542 20
Intel Celeron - Серия процессоров 895 20
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1254 18
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 518 11
Microsoft Windows XP 2284 11
Rover - RoverBook Voyager 35 10
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator 43 9
Rover - RoverBook Partner 19 8
Rover - RoverBook Nautilus 29 7
Rover - RoverBook Navigator 26 6
Microsoft Windows 10 10093 6
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 281 6
AMD Athlon - серия микропроцессоров 570 5
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 154 5
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 347 5
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 96 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1448 4
Rover - RoverBook 104 4
Linux OS 7170 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1099 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 563 3
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 503 3
Sony Vaio 67 3
VK - Mail.ru Atom - браузер 232 3
Fujitsu Pocket LOOX 82 3
SRS Labs - TruSurround XT 52 3
Acer Aspire - серия ноутбуков 106 3
Intel XScale - микропроцессорное ядро 207 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 903 2
ASUS Eee PC - серия нетбуков 126 2
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 2
Intel Pentium III 636 2
Avaya L100 - серия гарнитур 11 2
Apple MagSafe 47 2
Rover - RoverBook Explorer 24 2
Microsoft DirectX 590 2
Ксенин Алекс 311 23
Демидов Михаил 132 1
Ревенчук Григорий 6 1
Колин Владимир 6 1
Виноградов Андрей 6 1
Сударева Галина 6 1
Камытбаева Зарина 16 1
Заскалет Михаил 12 1
Снытко Игорь 20 1
Клягин Максим 27 1
Кравченко Александр 9 1
Терляков Андрей 2 1
Золотарева Екатерина 7 1
Низовский Григорий 35 1
Семенов Сергей 26 1
Коновалов Андрей 7 1
Виноградов Дмитрий 25 1
Россия - Российская федерация - РФ 82161 14
Япония 7886 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33945 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11588 6
Германия - Федеративная Республика 7776 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26592 4
Европа 7247 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9494 2
Прибалтика - Балтия 1199 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12027 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1229 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 253 1
Нидерланды - Амстердам 488 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 969 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1213 1
Северная Америка 2578 1
Африка Южная 329 1
Ближний Восток 2482 1
Африка - Африканский регион 2661 1
Австралия - Австралийский Союз 2650 1
Европа Восточная 2806 1
Россия - УФО - Свердловская область 1022 1
Азия - Азиатский регион 3149 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1566 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10859 1
Дед Мороз 153 1
Ctrl 51 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2230 1
RoHS - Restriction of Hazardous Substances - Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ 56 1
Русский язык 1653 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5020 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 17
DailyTech 95 2
Thomson Reuters - Рейтер 5677 1
DigiTimes - Издание 1279 1
Inquirer 421 1
IDC - International Data Corporation 4517 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2648 1
Gartner 3177 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 73 1
CeBIT 406 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
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