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МИД РФ Министерство иностранных дел России

МИД РФ - Министерство иностранных дел России

СОБЫТИЯ


17.04.2026 «Ждите гостей»: группа PhantomCore рассылает вредоносные письма о приезде делегации из КНДР от имени МИД России

киберпреступной группы PhantomCore на российские компании. В апреле 2026 г. злоумышленники от имени МИД России провели рассылку вредоносных писем под предлогом визита на предприятие делегации и
07.02.2025 МИД России закупает «Касперского» и фаерволлы, чтобы усилить безопасность и защитить секретный документооборот

ws, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр информатизации МИД России» (ФГБУ «НИЦИ МИД России») закупает более чем 35 программных продуктов, вклю
18.07.2024 МИДу построят цифровую платформу для мониторинга международной обстановки и информационного пространства

Цифровая платформа для МИД Опубликованный на официальном портале правовых актов проект Постановления российского Пра
12.10.2023 МИД переводит «1С» на российскую СУБД Postgres Pro

Закупка МИД российской СУБД Как выяснил CNews, подразделение Министерства иностранных дел (МИД
15.04.2022 МИД: Хакерский интернационал объявил России кибервойну

о вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, и.о. директора ДМИБ МИД России Андрей Крутских, комментарий которого появился на официальном сайте МИД стр
04.02.2022 Corpsoft24 предоставит облачные услуги ГлавУпДК при МИД России

ванию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России). ГлавУпДК при МИД России, в прошлом году отметившее 100-летие со дня основ
08.10.2021 МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО

Импортозамещение в МИД Редакции CNews стало известно, что российское Министерство иностранных дел (МИД) п
20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft

МИД закупает российское ПО Министерство иностранных дел (МИД) планирует закупить неисключительные права на отечественное ПО для своего консульского де
06.09.2021 ИСП РАН и МГИМО будут сотрудничать в области анализа данных

. Иванникова Российской академии наук и Московский государственный институт международных отношений МИД России заключили соглашение о сотрудничестве. В присутствии министра иностранных дел Росс
05.04.2021 «Ланит» внедрил электронный документооборот в ГУО МИД России на базе СЭД «Landocs: Экспресс»

вное управление по обеспечению деятельности Министерства иностранных дел России» – подведомственное МИД России учреждение, в сферу деятельности которого входит обеспечение деятельности министер
08.12.2020 Orange Business Services модернизирует глобальную ИКТ-инфраструктуру МИД Бельгии

Orange Business Services модернизирует глобальную коммуникационную инфраструктуру Министерства иностранных дел Бельгии (МИД Бельгии). Новый контракт предусматривает обновление сетей, систем безопасности и инфраструктуры приложений в 118 подразделениях Министерства в 87 странах. Дополнительную отказоустойчивость

10.08.2020 МИД закупает российские антивирусы для своих ПК на Windows XP, Linux и macOS

Информзащита для консулов Как выяснил CNews, Министерство иностранных дел (МИД) готово потратить без малого 28 млн руб. на российское защитное ПО для своего консульског
02.07.2020 Взломан Twitter МИД России. Хакеры сделали из него сайт по продаже персональных данных

Посредством официального профиля Ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России (МИД) в Twitter велась продажа базы данных с персональными данными россиян. За сомнительным пр
22.05.2020 Бывший ИТ-директор «Почты России» стал послом МИДа по цифровой трансформации

Экс-финансист стал послом по цифровой трансформации Министерство иностранных дел России (МИД) утвердило Сергея Кирюшина на должность посла по особым поручениям и представителя минист
05.12.2019 «Системный софт» перевел ГлавУпДК при МИД России на ОС Astra Linux

полнялся с июля по ноябрь 2019 года, его результаты повлияли на работу 600 сотрудников ГлавУпДК при МИД России. «Для создания отказоустойчивого комплексного кластерного решения были выполнены п
08.01.2019 МИД затеял переезд на «Эльбрусы»

«Эльбрусы» для МИДа Министерство иностранных дел России (МИД) планирует использование рабочих станций и серверов, построенных на отечественных микропр
24.12.2018 CorpSoft24 обеспечит ГлавУпДК при МИД России облачными услугами

ванию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России) стало новым клиентом компании. Согласно заключенному договору, CorpSoft24 предост
14.07.2017 ИТ-детище Путина не дало МИДу купить ПО Microsoft

ер продолжает находиться на сайте госзакупок в статусе «работа комиссии». Что именно хотел закупить МИД Судя по документам, опубликованным на сайте госзакупок, заказчик уже не первый год исполь
09.02.2017 InfoWatch представила аналитику об атаках на сети МИД Польши, Чехии и Таиланда

одверглись учетные записи десятка сотрудников Министерства иностранных дел Чехии, в том числе главы МИД Лубомира Заоралека.В результате утечки данных в Таиланде в сеть попала конфиденциальная и
01.09.2016 «Сайтсофт» по заказу МИД России разработал мобильное приложение для помощи российским туристам

стройств. Теперь российские граждане, находящиеся в зарубежной поездке, могут экстренно связаться с МИД России и сообщить о возникновении кризисной ситуации. Приложение можно скачать бесплатно

31.03.2015 МИД Бельгии доверил Orange Business Services защиту мобильных устройств своих высших должностных лиц

ствo иностранных дел Бельгии представлено в 132 посольствах мира, в нем работает 3000 сотрудников, защищающих интересы граждан этой страны по всему миру. Вопросы информационной безопасности стали для МИД наиболее приоритетными из-за увеличения числа используемых мобильных устройств сотрудников, которые часто служат приоритетной целью злоумышленников. Перед ИТ-отделом стояла задача предостав
08.07.2014 МИД РФ назвал похищением задержание спецслужбами США российского хакера

Селезнев, которому власти США предъявляют обвинения в хищении финансовой информации, по информации МИД, был задержан не на острове Гуам, как сообщали американские СМИ, а в Мальдивской Республи
30.12.2013 МИД России отдал контракт на обслуживание офисной техники и оборудования связи единственному участнику тендера

акже не представлены конкретные параметры прямых проводов. Таким образом, госконтракт был передан единственному участнику тендера (предложение о цене Центра технических систем передачи информации при МИД РФ в протоколе не указано). Напомним, что начальная стоимость контракта, установленная заказчиком, составляла 401,2 млн руб. Подробно ознакомиться с документами госзаказа можно здесь.
14.11.2013 МИД России заказывает услуги по техобслуживанию офисной техники и оборудования связи

ескому обслуживанию: инженерных систем, оборудования связи и линейно-кабельных сооружений в зданиях МИД России, в том числе АТС DX-200 (емкостью 7 тыс. абонентских номеров) и MD-110 (емкостью 5
04.10.2013 Открытый конкурс МИД РФ по выбору подрядчика для сопровождения и развития АСУ ФХД не состоялся
30.08.2013 МИД России ищет ИТ-подрядчика для сопровождения, модернизации и развития АСУ ФХД

мплексов задач для единой автоматизированной системы финансово-хозяйственной деятельности (АСУ ФХД) МИД России с учетом требований Валютно-финансового департамента и изменений в законодательств
24.10.2012 МИД России: США ужесточает интернет-цензуру

Министерство иностранных дел России (МИД) опубликовало доклад о ситуации с правами человека в США. В части, касающейся интернет-це
25.07.2012 МИД России утешил жену арестованного топ-менеджера МТС

Министерство иностранных дел выступило с комментарием по поводу ситуации вокруг «Уздунробита» - узбекской «дочки» МТС. Как сообщает МИД, до узбекской стороны в официальном порядке доведена обеспокоенность тем, что временно исполняющему обязанности гендиректора «Уздунробита» российскому гражданину Радику Даутову, избрана «ве
01.08.2011 МИД РФ и МТС запустили систему информирования граждан, оказавшихся в зоне ЧС за пределами России
27.06.2011 Госслужащие штата Вайоминг перешли на Google Apps

организация полностью отказалась от настольных офисных приложений в пользу облачного решения. Мэтт Мид разместил в блоге Google Enterprise гостевую запись, в которой рассказал о миграции прави
17.05.2011 Министерство иностранных дел Германии объяснило причины отказа от свободного ПО

Правительство Германии предоставило официальный ответ на запрос представителя партии «зеленых», в котором на 21 странице текста объяснило причины, подвигнувшие МИД этой страны отказаться в начале этого года от свободного ПО на настольных компьютерах и перейти на «проприетарную операционную систему и проприетарный пакет офисных приложений от одного про
03.02.2011 Министерство иностранных дел Германии отказывается от свободного ПО

звестное как один из лидеров в области использования свободного ПО среди мировых организаций государственного сектора, планирует отказаться от СПО и перейти к использованию проприетарного ПО. Решение МИД Германии оказалось полной неожиданностью не только для сообщества СПО, но и для некоторых членов парламента. Оливер Качмарек(Oliver Kaczmarek), представитель Социал-демократической партии Г
13.08.2010 МИД России отдал контракт на сопровождение АСУ ФХД единственному участнику конкурса

ач для единой автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью (АСУ ФХД) МИД России. Как говорится в аукционном протоколе, всего на участие в торгах поступила только

02.07.2010 МИД России заказывает сопровождение системы управления финансово-хозяйственной деятельностью

ач для единой автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью (АСУ ФХД) МИД России. Согласно документации, в настоящее время на территории заказчика развернута и экс
28.05.2010 Optima автоматизирует управление недвижимостью для ГлавУпДК при МИД России: завершен первый этап

но-сметную документацию для единой информационно-аналитической системы управления эксплуатацией (ИАС УЭ) фонда недвижимости Главного Управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ. В рамках проекта было проведено полное обследование бизнес-процессов заказчика на предмет их дублирования, проанализирована эффективность использования существующих программных средств

17.05.2010 «Глобус-Телеком» обеспечил связью офисно-жилой комплекс ГлавУпДК при МИД России

Дочерняя компания «Ростелекома» - «Глобус-Телеком», подключила к собственной сети связи новый офисно-жилой комплекс «Пять прудов» Главного Управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России. Как отмечают в компании, это 23-й по счету объект, находящийся в ведении ГлавУпДК при МИД России, в котором «Глобус-Телеком» предоставляет услуги. Площадь офисно-жилого компл
12.04.2010 Представительство МИД России в Ростове-на-Дону внедряет СЭД «Дело»

В Представительстве МИД России в Ростове-на-Дону стартовал проект по автоматизации документооборота. В качестве б
09.02.2010 МИД РФ разочарован решением Ирана о начале самостоятельного дообогащения урана

сомнения в искренности намерений Ирана совместными усилиями добиваться снятия имеющихся озабоченностей международного сообщества в отношении иранской ядерной программы. Так официальный представитель МИД РФ Андрей Нестеренко прокомментировал тот факт, что Иран официально уведомил МАГАТЭ о начале самостоятельного дообогащения имеющегося у него низкообогащенного урана до 20%, пишет РБК. Он по
06.11.2009 МИД РФ: не стоит драматизировать ситуацию с плутонием в КНДР

Не стоит драматизировать ситуацию с плутонием в КНДР, заявил официальный представитель МИД РФ Андрей Нестеренко на брифинге в Москве, сообщает РБК. "Что касается сообщений об извлечении и "випонизации плутония" из всех отработанных топливных стержней реактора в Йонбене, то такой

06.11.2009 Optima автоматизирует управление недвижимостью для ГлавУпДК при МИД России

тацией (ИАС УЭ) фонда недвижимости Главного Управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России (ГлавУпДК при МИД России). Право на разработку документации Optima получила

Публикаций - 458, упоминаний - 551

МИД РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25693 37
Ростелеком 10859 30
Google LLC 12598 20
Восход ФГБУ НИИ 718 20
Oracle Corporation 7055 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9462 15
Meta Platforms - Facebook 4607 14
9502 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5585 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15556 13
Intel Corporation 12771 13
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 12
Cisco Systems 5352 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3424 12
IBM - International Business Machines Corp 9677 12
X Corp - Twitter 2929 9
Huawei 4495 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2974 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 411 8
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1217 8
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 8
Yandex - Яндекс 9097 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1904 7
ОТР ГК - ОТР 2000 226 7
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1621 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 7
Samsung Electronics 11000 7
SAP SE 5575 7
HP Inc. 5871 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 7
Т-Платформы - T-Platforms 412 6
Крок - Croc 1955 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4866 6
Adobe Systems 1592 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Apple Inc 13064 6
VK - Mail.ru Group 3591 5
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 136 5
Telegram Group 2880 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8738 16
РЖД - Российские железные дороги 2082 12
Газпром ПАО 1483 12
Почта России ПАО 2338 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3131 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 521 8
Роснефть НК - нефтяная компания 555 7
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 6
Татнефть 241 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 369 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 5
X5 Group - Перекрёсток 635 5
Северсталь ПАО - Severstal 618 5
ПСБ - Промсвязьбанк 953 5
Альфа-Групп 744 5
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 213 5
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 218 5
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 5
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 5
Газстройинжиниринг 6 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1702 5
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 33 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1107 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 429 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 906 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 208 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 4
МКБ - Московский кредитный банк 648 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1050 3
Ингосстрах СПАО 472 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 450 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 507 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 284 3
Россети Ленэнерго 1698 3
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13634 112
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 20
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 15
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ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 77 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 4
ГосИнформСистемы 160 4
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 79 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 2
ЛДПР 115 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 104 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 120 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 103 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 38 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
Apache Software Foundation - ASF 227 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 56 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 78 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64181 135
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