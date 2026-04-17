МИД РФ - Министерство иностранных дел России

«Ждите гостей»: группа PhantomCore рассылает вредоносные письма о приезде делегации из КНДР от имени МИД России киберпреступной группы PhantomCore на российские компании. В апреле 2026 г. злоумышленники от имени МИД России провели рассылку вредоносных писем под предлогом визита на предприятие делегации и

МИД России закупает «Касперского» и фаерволлы, чтобы усилить безопасность и защитить секретный документооборот ws, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр информатизации МИД России» (ФГБУ «НИЦИ МИД России») закупает более чем 35 программных продуктов, вклю

МИДу построят цифровую платформу для мониторинга международной обстановки и информационного пространства Цифровая платформа для МИД Опубликованный на официальном портале правовых актов проект Постановления российского Пра

МИД переводит «1С» на российскую СУБД Postgres Pro Закупка МИД российской СУБД Как выяснил CNews, подразделение Министерства иностранных дел (МИД

МИД: Хакерский интернационал объявил России кибервойну о вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, и.о. директора ДМИБ МИД России Андрей Крутских, комментарий которого появился на официальном сайте МИД стр

Corpsoft24 предоставит облачные услуги ГлавУпДК при МИД России ванию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России). ГлавУпДК при МИД России, в прошлом году отметившее 100-летие со дня основ

МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО Импортозамещение в МИД Редакции CNews стало известно, что российское Министерство иностранных дел (МИД) п

МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft МИД закупает российское ПО Министерство иностранных дел (МИД) планирует закупить неисключительные права на отечественное ПО для своего консульского де

ИСП РАН и МГИМО будут сотрудничать в области анализа данных . Иванникова Российской академии наук и Московский государственный институт международных отношений МИД России заключили соглашение о сотрудничестве. В присутствии министра иностранных дел Росс

«Ланит» внедрил электронный документооборот в ГУО МИД России на базе СЭД «Landocs: Экспресс» вное управление по обеспечению деятельности Министерства иностранных дел России» – подведомственное МИД России учреждение, в сферу деятельности которого входит обеспечение деятельности министер

Orange Business Services модернизирует глобальную ИКТ-инфраструктуру МИД Бельгии Orange Business Services модернизирует глобальную коммуникационную инфраструктуру Министерства иностранных дел Бельгии (МИД Бельгии). Новый контракт предусматривает обновление сетей, систем безопасности и инфраструктуры приложений в 118 подразделениях Министерства в 87 странах. Дополнительную отказоустойчивость

МИД закупает российские антивирусы для своих ПК на Windows XP, Linux и macOS Информзащита для консулов Как выяснил CNews, Министерство иностранных дел (МИД) готово потратить без малого 28 млн руб. на российское защитное ПО для своего консульског

Взломан Twitter МИД России. Хакеры сделали из него сайт по продаже персональных данных Посредством официального профиля Ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России (МИД) в Twitter велась продажа базы данных с персональными данными россиян. За сомнительным пр

Бывший ИТ-директор «Почты России» стал послом МИДа по цифровой трансформации Экс-финансист стал послом по цифровой трансформации Министерство иностранных дел России (МИД) утвердило Сергея Кирюшина на должность посла по особым поручениям и представителя минист

«Системный софт» перевел ГлавУпДК при МИД России на ОС Astra Linux полнялся с июля по ноябрь 2019 года, его результаты повлияли на работу 600 сотрудников ГлавУпДК при МИД России. «Для создания отказоустойчивого комплексного кластерного решения были выполнены п

МИД затеял переезд на «Эльбрусы» «Эльбрусы» для МИДа Министерство иностранных дел России (МИД) планирует использование рабочих станций и серверов, построенных на отечественных микропр

CorpSoft24 обеспечит ГлавУпДК при МИД России облачными услугами ванию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России) стало новым клиентом компании. Согласно заключенному договору, CorpSoft24 предост

ИТ-детище Путина не дало МИДу купить ПО Microsoft ер продолжает находиться на сайте госзакупок в статусе «работа комиссии». Что именно хотел закупить МИД Судя по документам, опубликованным на сайте госзакупок, заказчик уже не первый год исполь

InfoWatch представила аналитику об атаках на сети МИД Польши, Чехии и Таиланда одверглись учетные записи десятка сотрудников Министерства иностранных дел Чехии, в том числе главы МИД Лубомира Заоралека.В результате утечки данных в Таиланде в сеть попала конфиденциальная и

«Сайтсофт» по заказу МИД России разработал мобильное приложение для помощи российским туристам стройств. Теперь российские граждане, находящиеся в зарубежной поездке, могут экстренно связаться с МИД России и сообщить о возникновении кризисной ситуации. Приложение можно скачать бесплатно

МИД Бельгии доверил Orange Business Services защиту мобильных устройств своих высших должностных лиц ствo иностранных дел Бельгии представлено в 132 посольствах мира, в нем работает 3000 сотрудников, защищающих интересы граждан этой страны по всему миру. Вопросы информационной безопасности стали для МИД наиболее приоритетными из-за увеличения числа используемых мобильных устройств сотрудников, которые часто служат приоритетной целью злоумышленников. Перед ИТ-отделом стояла задача предостав

МИД РФ назвал похищением задержание спецслужбами США российского хакера Селезнев, которому власти США предъявляют обвинения в хищении финансовой информации, по информации МИД, был задержан не на острове Гуам, как сообщали американские СМИ, а в Мальдивской Республи

МИД России отдал контракт на обслуживание офисной техники и оборудования связи единственному участнику тендера акже не представлены конкретные параметры прямых проводов. Таким образом, госконтракт был передан единственному участнику тендера (предложение о цене Центра технических систем передачи информации при МИД РФ в протоколе не указано). Напомним, что начальная стоимость контракта, установленная заказчиком, составляла 401,2 млн руб. Подробно ознакомиться с документами госзаказа можно здесь.

МИД России заказывает услуги по техобслуживанию офисной техники и оборудования связи ескому обслуживанию: инженерных систем, оборудования связи и линейно-кабельных сооружений в зданиях МИД России, в том числе АТС DX-200 (емкостью 7 тыс. абонентских номеров) и MD-110 (емкостью 5

МИД России ищет ИТ-подрядчика для сопровождения, модернизации и развития АСУ ФХД мплексов задач для единой автоматизированной системы финансово-хозяйственной деятельности (АСУ ФХД) МИД России с учетом требований Валютно-финансового департамента и изменений в законодательств

МИД России: США ужесточает интернет-цензуру Министерство иностранных дел России (МИД) опубликовало доклад о ситуации с правами человека в США. В части, касающейся интернет-це

МИД России утешил жену арестованного топ-менеджера МТС Министерство иностранных дел выступило с комментарием по поводу ситуации вокруг «Уздунробита» - узбекской «дочки» МТС. Как сообщает МИД, до узбекской стороны в официальном порядке доведена обеспокоенность тем, что временно исполняющему обязанности гендиректора «Уздунробита» российскому гражданину Радику Даутову, избрана «ве

Госслужащие штата Вайоминг перешли на Google Apps организация полностью отказалась от настольных офисных приложений в пользу облачного решения. Мэтт Мид разместил в блоге Google Enterprise гостевую запись, в которой рассказал о миграции прави

Министерство иностранных дел Германии объяснило причины отказа от свободного ПО Правительство Германии предоставило официальный ответ на запрос представителя партии «зеленых», в котором на 21 странице текста объяснило причины, подвигнувшие МИД этой страны отказаться в начале этого года от свободного ПО на настольных компьютерах и перейти на «проприетарную операционную систему и проприетарный пакет офисных приложений от одного про

Министерство иностранных дел Германии отказывается от свободного ПО звестное как один из лидеров в области использования свободного ПО среди мировых организаций государственного сектора, планирует отказаться от СПО и перейти к использованию проприетарного ПО. Решение МИД Германии оказалось полной неожиданностью не только для сообщества СПО, но и для некоторых членов парламента. Оливер Качмарек(Oliver Kaczmarek), представитель Социал-демократической партии Г

МИД России отдал контракт на сопровождение АСУ ФХД единственному участнику конкурса ач для единой автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью (АСУ ФХД) МИД России. Как говорится в аукционном протоколе, всего на участие в торгах поступила только

МИД России заказывает сопровождение системы управления финансово-хозяйственной деятельностью ач для единой автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью (АСУ ФХД) МИД России. Согласно документации, в настоящее время на территории заказчика развернута и экс

Optima автоматизирует управление недвижимостью для ГлавУпДК при МИД России: завершен первый этап но-сметную документацию для единой информационно-аналитической системы управления эксплуатацией (ИАС УЭ) фонда недвижимости Главного Управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ. В рамках проекта было проведено полное обследование бизнес-процессов заказчика на предмет их дублирования, проанализирована эффективность использования существующих программных средств

«Глобус-Телеком» обеспечил связью офисно-жилой комплекс ГлавУпДК при МИД России Дочерняя компания «Ростелекома» - «Глобус-Телеком», подключила к собственной сети связи новый офисно-жилой комплекс «Пять прудов» Главного Управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России. Как отмечают в компании, это 23-й по счету объект, находящийся в ведении ГлавУпДК при МИД России, в котором «Глобус-Телеком» предоставляет услуги. Площадь офисно-жилого компл

Представительство МИД России в Ростове-на-Дону внедряет СЭД «Дело» В Представительстве МИД России в Ростове-на-Дону стартовал проект по автоматизации документооборота. В качестве б

МИД РФ разочарован решением Ирана о начале самостоятельного дообогащения урана сомнения в искренности намерений Ирана совместными усилиями добиваться снятия имеющихся озабоченностей международного сообщества в отношении иранской ядерной программы. Так официальный представитель МИД РФ Андрей Нестеренко прокомментировал тот факт, что Иран официально уведомил МАГАТЭ о начале самостоятельного дообогащения имеющегося у него низкообогащенного урана до 20%, пишет РБК. Он по

МИД РФ: не стоит драматизировать ситуацию с плутонием в КНДР Не стоит драматизировать ситуацию с плутонием в КНДР, заявил официальный представитель МИД РФ Андрей Нестеренко на брифинге в Москве, сообщает РБК. "Что касается сообщений об извлечении и "випонизации плутония" из всех отработанных топливных стержней реактора в Йонбене, то такой