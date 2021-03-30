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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Совкомбанк Совесть
Публикаций - 88, упоминаний - 117
Совкомбанк Совесть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ким Борис 72 5
|Ксенин Алекс 311 5
|Ряженов-Симс Олег 5 4
|Соколов Дмитрий 57 3
|Солонин Сергей 85 3
|Романенко Андрей 85 2
|Протопопов Андрей 14 2
|Савельев Андрей 8 2
|Нагорнов Иван 7 1
|Борис Альберт 7 1
|Салихова Елена 4 1
|Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
|Ворсина Мария 2 1
|Суханов Алексей 5 1
|Лысенко Виктор 5 1
|Сулимко Андрей 3 1
|Колесников Алексей 17 1
|Молчанов Сергей 12 1
|Провизионов Михаил 2 1
|Фрол Борис 2 1
|Сугак Станислав 2 1
|Тищенко Сергей 2 1
|Коркушко Марина 1 1
|Андрусенко Филипп 1 1
|Толстобров Михаил 10 1
|Пучков Дмитрий 29 1
|Протасов Павел 5 1
|Ананьев Алексей 107 1
|Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
|Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
|Dell Michael - Делл Майкл 189 1
|Мацкевич Дмитрий 20 1
|Павлов Антон 13 1
|Арлазаров Владимир 136 1
|Глазков Александр 64 1
|Ананьева Татьяна 10 1
|Путин Владимир 2535 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
|CNews - ZOOM.CNews 1555 2
|Forbes - Форбс 589 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 582 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10440 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
|Sky News - Телеканал 22 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 617 1
|Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru