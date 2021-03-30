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Совкомбанк Совесть
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|30.03.2021
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Основатель Qiwi покидает компанию, избавившись от «Совести» и «Рокетбанка»
ректора компании только на один год. Его задачей было свернуть ряд проектов, включая «Рокетбанк» и «Совесть», а также обновление стратегии компании и подбор преемника. Сейчас данные задачи были
|18.06.2020
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Qiwi потеряла «Совесть»
Qiwi продала «Совесть» Совкомбанку Платежная система Qiwi сообщила о заключении соглашения с Совкомбанком о
|18.06.2020
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Qiwi и Совкомбанк объявили о заключении сделки по продаже проекта «Совесть»
Qiwi объявила о заключении соглашения о продаже проекта потребительского кредитования «Совесть» Совкомбанку. В рамках сделки компания намерена переуступить Совкомбанку права требов
|11.07.2019
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Получить карту «Совесть» теперь можно в «Евросети»
Объединенная компания «Связной | Евросеть» и «Совесть» объявляют о расширении сотрудничества: во всех магазинах «Евросети» можно приобрести
|12.02.2019
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«Совесть» усилила кредитную систему скорингом 4Score БКИ «Эквифакс»
«Совесть», карта рассрочки группы QIWI, внедрила в процесс принятия кредитных решений скоринговую модель «4Score», разработанную БКИ «Эквифакс». Запуску предшествовало широкое аналитическое иссл
|19.10.2018
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«Совесть» трансформировалась в мультибанковскую платформу
Финтех-стартап «Совесть» запустил платформу «Мультибанк» — комплексное решение для банков на базе карты беспр
|17.11.2017
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Smart IDReader интегрирован в корпоративное мобильное приложение QIWI «Совесть»
дуль распознавания клиентских документов интегрирован в корпоративное мобильное приложение проекта «Совесть» (группа QIWI) для распознавания паспорта РФ. Технология Smart IDReader используется
|17.11.2017
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«Совесть» не позволила Qiwi выплатить дивиденды
снизилась на 28% до 963 млн руб., чистая прибыль составила 793 млн руб. (снижение за год на 19%). «Совесть» лишила акционеров Qiwi дивидендов Одновременно Qiwi сообщила, что совет директоров к
|08.09.2017
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Qiwi потратила на домен в Рунете десятки тысяч евро
Почем «Совесть» для Qiwi Доменное имя sovest.ru было продано за 40 тыс. евро. Об этом было сообщил п
|28.03.2017
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ОТР и Qiwi построили кредитный конвейер для проекта «Совесть» на платформе Misys FusionBanking Essence
группа Qiwi завершили внедрение кредитной фабрики ОTR.LO для выпуска карты беспроцентной рассрочки «Совесть» — нового проекта, работающего на инфраструктуре «Киви Банка». Об этом CNews сообщили
|13.03.2017
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Проект QIWI «Совесть» будет использовать сервисы ОКБ
QIWI объявила о том, что ее новый проект «Совесть» подключился к сервисам Объединенного Кредитного Бюро. Как рассказали CNews в компани
Совкомбанк Совесть и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 25
|Лаптева Марина 114 6
|Константинов Константин 32 5
|Ким Борис 75 5
|Гордеева Анна 36 4
|Ряженов-Симс Олег 7 4
|Симонов Игорь 103 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
|Левин Борис 57 3
|Лахова Олеся 35 3
|Путин Владимир 3454 3
|Солонин Сергей 110 3
|Левин Леонид 134 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
|Соколов Дмитрий 71 3
|Козлов Сергей 49 2
|Кожевников Алексей 66 2
|Ананьев Алексей 110 2
|Савельев Андрей 9 2
|Меднов Сергей 124 2
|Хотимский Сергей 9 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Протопопов Андрей 38 2
|Otellini Paul - Отеллини Пол 169 2
|Васин Василий 35 2
|Демидов Михаил 134 2
|Клинаичев Андрей 33 2
|Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 2
|Кравченко Рано 10 2
|Крылов Всеволод 6 2
|Мачабели Константин 13 2
|Освальдо Дмитрий 2 2
|Рогов Юрий 3 2
|Курашова Екатерина 2 2
|Иконникова Наталья 2 2
|Kivetz Ran - Кивец Рэн 2 2
|Мирошников Борис 63 2
|Греф Герман 485 2
|Собянин Сергей 538 2
|Ананьева Татьяна 10 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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