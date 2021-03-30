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Индексная книга (каталог) CNews*
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Совкомбанк Совесть

Совкомбанк Совесть

СОБЫТИЯ

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30.03.2021 Основатель Qiwi покидает компанию, избавившись от «Совести» и «Рокетбанка»

ректора компании только на один год. Его задачей было свернуть ряд проектов, включая «Рокетбанк» и «Совесть», а также обновление стратегии компании и подбор преемника. Сейчас данные задачи были
18.06.2020 Qiwi потеряла «Совесть»

Qiwi продала «Совесть» Совкомбанку Платежная система Qiwi сообщила о заключении соглашения с Совкомбанком о
18.06.2020 Qiwi и Совкомбанк объявили о заключении сделки по продаже проекта «Совесть»

Qiwi объявила о заключении соглашения о продаже проекта потребительского кредитования «Совесть» Совкомбанку. В рамках сделки компания намерена переуступить Совкомбанку права требов
11.07.2019 Получить карту «Совесть» теперь можно в «Евросети»

Объединенная компания «Связной | Евросеть» и «Совесть» объявляют о расширении сотрудничества: во всех магазинах «Евросети» можно приобрести
12.02.2019 «Совесть» усилила кредитную систему скорингом 4Score БКИ «Эквифакс»

«Совесть», карта рассрочки группы QIWI, внедрила в процесс принятия кредитных решений скоринговую модель «4Score», разработанную БКИ «Эквифакс». Запуску предшествовало широкое аналитическое иссл
19.10.2018 «Совесть» трансформировалась в мультибанковскую платформу

Финтех-стартап «Совесть» запустил платформу «Мультибанк» — комплексное решение для банков на базе карты беспр
17.11.2017 Smart IDReader интегрирован в корпоративное мобильное приложение QIWI «Совесть»

дуль распознавания клиентских документов интегрирован в корпоративное мобильное приложение проекта «Совесть» (группа QIWI) для распознавания паспорта РФ. Технология Smart IDReader используется

17.11.2017 «Совесть» не позволила Qiwi выплатить дивиденды

снизилась на 28% до 963 млн руб., чистая прибыль составила 793 млн руб. (снижение за год на 19%). «Совесть» лишила акционеров Qiwi дивидендов Одновременно Qiwi сообщила, что совет директоров к
08.09.2017 Qiwi потратила на домен в Рунете десятки тысяч евро

Почем «Совесть» для Qiwi Доменное имя sovest.ru было продано за 40 тыс. евро. Об этом было сообщил п
28.03.2017 ОТР и Qiwi построили кредитный конвейер для проекта «Совесть» на платформе Misys FusionBanking Essence

группа Qiwi завершили внедрение кредитной фабрики ОTR.LO для выпуска карты беспроцентной рассрочки «Совесть» — нового проекта, работающего на инфраструктуре «Киви Банка». Об этом CNews сообщили
13.03.2017 Проект QIWI «Совесть» будет использовать сервисы ОКБ

QIWI объявила о том, что ее новый проект «Совесть» подключился к сервисам Объединенного Кредитного Бюро. Как рассказали CNews в компани

Публикаций - 279, упоминаний - 311

Совкомбанк Совесть и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 35
Samsung Electronics 11064 26
Apple Inc 13154 24
Sony 6739 22
Google LLC 12688 18
Intel Corporation 12811 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
Nvidia Corp 4002 13
Новый диск 963 11
Square Enix 215 11
IO Interactive 50 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 11
HTC Corporation 1512 11
Lenovo Motorola 3566 11
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Yandex - Яндекс 9216 9
LG Electronics 3735 9
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 8
Acer Group - Acer Inc 2776 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 8
HP Inc. 5883 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
SAP SE 5601 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Lenovo Group 2446 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Yahoo! 3726 6
VAIO 475 5
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 5
X Corp - Twitter 2938 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Oracle Corporation 7074 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Logitech 437 5
Nintendo 823 5
Rover - RoverComputers 423 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
NanduQ - Qiwi 1013 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 8
Совкомбанк ПАО 316 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 5
Евросеть 1421 5
eBay Inc 1640 4
Block - Square 203 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Альфа-Банк 1979 3
UPS 216 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
Ак Барс Банк 283 3
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 3
Банк24.ру 72 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Белый Ветер 365 2
Kärcher - Karcher - Керхер 74 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Алютех - Alutech - АлюминТехно 4 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Связной ГК 1401 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Судебная власть - Judicial power 2500 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 22
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 13
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
ДПЦ - Древлеправославная поморская церковь - беспоповцы 1 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Элладская (Греческая) православная церковь - Церковь (Греции) Эллады 2 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
Союз кинематографистов Северной Осетии 2 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Демократическая политическая партия США 122 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 65
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 52
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 46
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 45
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 44
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 43
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 41
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 41
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 40
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 39
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 39
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 38
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 35
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 35
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 33
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 32
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 32
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 30
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 30
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 29
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 29
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 27
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 27
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 26
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 26
Joystick - Джойстик 1149 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 24
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 24
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 24
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 23
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 22
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 22
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 21
Наушники - Headphones 4478 21
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 20
Microsoft Windows 16882 23
Google Android 15243 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 14
Oracle Java - язык программирования 3469 13
Microsoft Windows 2000 8678 12
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 10
Samsung SVR-диктофон 464 8
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 8
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 8
Linux OS 11533 8
Microsoft Office 4170 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 8
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 7
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 7
Apple - App Store 3109 7
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 7
Microsoft Windows XP 2431 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 7
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Apple iOS 8583 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 6
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
Microsoft DirectX 723 6
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 5
Совкомбанк - Халва 24 5
AMD Mobility Radeon 232 5
Nvidia GeForce Go 189 5
Apple iPad 4011 5
Microsoft Windows 7 2007 5
Nokia Symbian OS 1411 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Ксенин Алекс 311 25
Лаптева Марина 114 6
Константинов Константин 32 5
Ким Борис 75 5
Гордеева Анна 36 4
Ряженов-Симс Олег 7 4
Симонов Игорь 103 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Левин Борис 57 3
Лахова Олеся 35 3
Путин Владимир 3454 3
Солонин Сергей 110 3
Левин Леонид 134 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Соколов Дмитрий 71 3
Козлов Сергей 49 2
Кожевников Алексей 66 2
Ананьев Алексей 110 2
Савельев Андрей 9 2
Меднов Сергей 124 2
Хотимский Сергей 9 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Протопопов Андрей 38 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 2
Васин Василий 35 2
Демидов Михаил 134 2
Клинаичев Андрей 33 2
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 2
Кравченко Рано 10 2
Крылов Всеволод 6 2
Мачабели Константин 13 2
Освальдо Дмитрий 2 2
Рогов Юрий 3 2
Курашова Екатерина 2 2
Иконникова Наталья 2 2
Kivetz Ran - Кивец Рэн 2 2
Мирошников Борис 63 2
Греф Герман 485 2
Собянин Сергей 538 2
Ананьева Татьяна 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 132
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 63
Европа 24964 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 28
Япония 13807 27
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 22
Германия - Федеративная Республика 13221 19
Южная Корея - Республика 7052 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Китай - Шанхай 833 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 12
Финляндия - Финляндская Республика 3697 11
Украина 7928 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Китай - Тайвань 4245 8
Америка - Американский регион 2206 7
США - Нью-Йорк 3180 7
Солнечная система - Solar system 2569 7
Швеция - Королевство 3782 6
Канада 5081 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Индия - Bharat 5869 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 4
Испания - Королевство 3840 4
Нидерланды 3746 4
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 3
Казахстан - Республика 6048 3
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 50
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 30
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Английский язык 7030 15
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 15
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 14
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 9
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Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 8
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Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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