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Совкомбанк Совесть



30.03.2021 Основатель Qiwi покидает компанию, избавившись от «Совести» и «Рокетбанка»
18.06.2020 Qiwi потеряла «Совесть»
18.06.2020 Qiwi и Совкомбанк объявили о заключении сделки по продаже проекта «Совесть»
11.07.2019 Получить карту «Совесть» теперь можно в «Евросети»
12.02.2019 «Совесть» усилила кредитную систему скорингом 4Score БКИ «Эквифакс»
19.10.2018 «Совесть» трансформировалась в мультибанковскую платформу
17.11.2017 Smart IDReader интегрирован в корпоративное мобильное приложение QIWI «Совесть»
17.11.2017 «Совесть» не позволила Qiwi выплатить дивиденды
08.09.2017 Qiwi потратила на домен в Рунете десятки тысяч евро
28.03.2017 ОТР и Qiwi построили кредитный конвейер для проекта «Совесть» на платформе Misys FusionBanking Essence
13.03.2017 Проект QIWI «Совесть» будет использовать сервисы ОКБ

Публикаций - 88, упоминаний - 117

Совкомбанк Совесть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2345 4
Intel Corporation 11247 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1097 3
SAP SE 4571 3
Google LLC 10287 3
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 2
HTC Corporation 1423 2
Meta Platforms - Facebook 4261 2
Microsoft Corporation 22462 2
ОТР 176 2
Oracle Corporation 6018 2
5982 2
VK - Mail.ru Group 3045 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2573 1
Крок - Croc 1613 1
Navitel - Навител Навигатор 288 1
Технологии Будущего 121 1
Онлайн патент - Online Patent 10 1
General Electric - Дженерал электрик 419 1
Инверсия 117 1
Flocktory 13 1
Teachbase 3 1
VAIO 273 1
Samsung CSR plc - SiRF Technology 40 1
Siemens AG - Siemens Group 2301 1
Jabra 65 1
E-Ten Information Systems 113 1
Rover - RoverComputers 393 1
Milestone 52 1
Skillaz - Новые Эйчар-Технологии 25 1
Apple Inc 10667 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 224 1
SAS Institute 850 1
Directum - Директум 829 1
Telegram Group 804 1
Diasoft - Диасофт 532 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2043 1
Ростелеком - РТЛабс 150 1
Deloitte - Делойт 348 1
Lenovo Motorola 3459 1
Qiwi 871 18
QIWI Банк - Киви Банк 81 7
Совкомбанк ПАО 170 7
Рокет (ранее Рокетбанк) 56 5
Точка 1671 5
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 189 3
Открытие ФК 2613 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5187 3
Ак Барс Банк 211 2
Walmart - Wal-Mart Stores 361 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 2
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 188 2
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 27 1
РосЕвроБанк 61 1
Техносила - СервисТрейд 239 1
МКБ - Московский кредитный банк 330 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 284 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк 493 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
МигКредит МФО 16 1
Рапида НКО - платежные система 140 1
Интеркоммерц 34 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 16 1
Liebherr Group 42 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 106 1
Berkshire Hathaway 25 1
Белый Ветер 340 1
Экспобанк - Expobank 32 1
X5 Group - Пятёрочка 307 1
Связной ГК 1171 1
Евросеть 1393 1
Виктория - Сеть супермаркетов 143 1
Альфа-Банк 1464 1
ВТБ - ВТБ24 655 1
РЖД - Российские железные дороги 1455 1
Почта Банк 319 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 1
Catalytic 3 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3249 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2517 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1449 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 144 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2711 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2156 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2208 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1469 1
Президент Российской Федерации 3648 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1000 1
Правительство РФ 8084 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7965 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2146 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 103 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2378 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12721 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 21 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 549 1
Правительство Москвы 1624 1
Счётная палата РФ 623 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2511 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2333 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29040 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19185 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6470 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1514 5
Website - Вебсайт 8833 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11261 5
Сервер - Серверные платформы 10056 4
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9298 4
Мобильное приложение - Mobile app 4853 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9456 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6901 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 12476 3
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1748 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 933 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5480 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10508 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6427 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8642 3
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Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5515 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10774 3
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TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4414 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5815 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4410 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2304 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 44686 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 355 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5265 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3394 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5755 2
QWERTY-клавиатура 1401 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1155 2
Совкомбанк Халва 15 4
Google Android 11941 4
Google Play - Google Store - Android Market 2731 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2779 3
Microsoft Office 3235 3
Apple iOS 6404 2
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 132 2
Apple - App Store 2433 2
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 100 2
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 106 2
Apple Pay 424 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2287 2
Apache Hadoop 356 1
Nokia Nseries 410 1
VAIO Duo 12 1
Apple iPhone 3GS 20 1
Sony Exmor CMOS - КМОП-сенсоры 153 1
Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
Directum HR Pro 7 1
Liebherr CBP - холодильник 5 1
VK - Mail.ru PayDay 10 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 52 1
БПЦ Банковские Технологии - SmartVista 79 1
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 9 1
HTC Touch Pro 19 1
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 93 1
HTC HD 37 1
HTC Hero - серия смартфонов 43 1
HTC P - серия коммуникаторов 20 1
Intel XScale - микропроцессорное ядро 246 1
Nokia Smart Messaging 26 1
Intel XScale PXA 155 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2876 1
Lenovo Motorola Droid - серия смартфонов 62 1
Samsung SVR-диктофон 185 1
Samsung CSR plc - SiRF AlwaysFix - SiRF InstantFix 16 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1582 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 223 1
Ким Борис 72 5
Ксенин Алекс 311 5
Ряженов-Симс Олег 5 4
Соколов Дмитрий 57 3
Солонин Сергей 85 3
Романенко Андрей 85 2
Протопопов Андрей 14 2
Савельев Андрей 8 2
Нагорнов Иван 7 1
Борис Альберт 7 1
Салихова Елена 4 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
Ворсина Мария 2 1
Суханов Алексей 5 1
Лысенко Виктор 5 1
Сулимко Андрей 3 1
Колесников Алексей 17 1
Молчанов Сергей 12 1
Провизионов Михаил 2 1
Фрол Борис 2 1
Сугак Станислав 2 1
Тищенко Сергей 2 1
Коркушко Марина 1 1
Андрусенко Филипп 1 1
Толстобров Михаил 10 1
Пучков Дмитрий 29 1
Протасов Павел 5 1
Ананьев Алексей 107 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
Dell Michael - Делл Майкл 189 1
Мацкевич Дмитрий 20 1
Павлов Антон 13 1
Арлазаров Владимир 136 1
Глазков Александр 64 1
Ананьева Татьяна 10 1
Путин Владимир 2535 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Россия - РФ - Российская федерация 107650 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33681 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5424 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45700 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11723 3
Украина 6174 3
Германия - Федеративная Республика 8789 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2892 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2053 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2177 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12378 2
Россия - УФО - Свердловская область 1102 2
Индия - Республика 4254 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 261 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1334 1
Венгрия 615 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 131 1
США - Нью-Йорк 2611 1
Венгрия - Будапешт 100 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 199 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1221 1
Россия - ЦФО - Тульская область 963 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13692 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 581 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1560 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13405 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 419 1
Иран - Исламская Республика Иран 951 1
Аргентина - Аргентинская Республика 483 1
Россия - УФО - Тюменская область 837 1
Норвегия - Королевство 1139 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 434 1
Испания - Мадрид 147 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1197 1
Россия - ПФО - Самарская область 932 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1301 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 663 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 561 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 995 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7679 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1323 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2456 3
Страхование - Страховое дело 1773 3
Мошенничество - Махинации 1980 3
Денежные переводы 762 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4161 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2493 2
Пиратство - Авторское право 524 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1274 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12106 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 24 1
POI - points of interest 112 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 63 1
Опцион 41 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 805 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2404 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1631 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 17531 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1877 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 697 1
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 139 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 437 1
CNews - ZOOM.CNews 1555 2
Forbes - Форбс 589 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 582 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10440 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
Sky News - Телеканал 22 1
Markswebb 45 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 617 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
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