Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

IO Interactive

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.11.2012 Hitman: Absolution в продаже 1
14.11.2012 Hitman: Absolution - Архив ICA: Агент 47 1
09.11.2012 Hitman: Absolution. Идеальный убийца 1
02.11.2012 Hitman: Absolution. Живой дышащий мир 1
30.10.2012 Hitman: Absolution. Звуковое Оформление 1
26.10.2012 Актеры HITMAN ABSOLUTION 1
17.10.2012 Hitman: Absolution. Deluxe Professional Edition 1
11.10.2012 Hitman: Absolution. Видео "Повествование" 1
18.09.2012 Hitman: Absolution. Орудия Убийства 1
07.09.2012 Hitman: Absolution. Досье ICA "Блейк Дэкстер" 1
15.08.2012 Режим "Контракты" в Hitman Absolution 1
15.08.2012 Hitman Absolution. Скриншоты 1
04.07.2012 Еще одна "коллекционка" Hitman Absolution 1
06.06.2012 Hitman Absolution. Скриншоты 1
31.05.2012 Hitman: Absolution. Видео 1
10.05.2012 Hitman: Absolution в ноябре 1
03.05.2012 Hitman: Absolution - Знакомьтесь: Агент 47 1
12.01.2012 Hitman Absolution. Скриншоты 1
12.10.2011 Hitman Absolution. Видео Run for your life 1
29.09.2011 "Новый Диск" на выставке "ИгроМир 2011" 1
08.06.2011 Hitman Absolution. Е3-видео и скриншоты 1
05.06.2011 HITMAN ABSOLUTION. Скриншоты 1
11.05.2011 HITMAN ABSOLUTION в России 1
11.05.2011 Абсолютный Hitman 1
27.07.2010 Демоверсия Kane & Lynch 2: Dog Days в Steam 1
14.07.2010 Kane & Lynch 2: Dog Days "на золоте" 1
28.06.2010 Демоверсия Kane & Lynch 2 только для Xbox 360 1
17.06.2010 Kane & Lynch 2: Dog Days. Е3-видео и скриншоты 1
28.05.2010 Kane & Lynch 2: Dog Days. Видео 1
26.05.2010 Kane & Lynch 2: Dog Days. Скриншоты 1
19.05.2010 Kane & Lynch 2: Dog Days. Скриншоты 1
08.05.2010 Kane & Lynch 2: Dog Days. Видео 1
05.05.2010 Kane & Lynch 2: Dog Days. Скриншоты 1
17.03.2010 Kane & Lynch 2: Dog Days. Дата выхода 1
18.12.2009 Kane & Lynch 2: Dog Days по-русски 1
17.12.2009 Kane & Lynch 2: Dog Days. Видео 1
19.11.2009 Анонсирована игра Kane & Lynch 2: Dog Days 1
01.02.2008 Коллекционные издания от 1С в продаже 1

Публикаций - 50, упоминаний - 50

IO Interactive и организации, системы, технологии, персоны:

Новый диск 963 37
Square Enix 215 30
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 9
9594 7
Microsoft - Activision Blizzard 511 2
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 2
Best Way 53 2
Bandai Namco Entertainment 118 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 1
Microsoft Corporation 25775 1
Epic Games 172 1
Block - Square 203 15
Совкомбанк Совесть 279 11
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 32
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 17
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 10
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 21
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon Glacier Deep Archive - Amazon Glacier Backup 49 20
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 19
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios - The Elder Scrolls - Компьютерная игра (открытый мир) 74 2
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 2
Square Enix - Final Fantasy 65 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 1
Microsoft Xbox Live 309 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 1
Jorgensen Niels - Йоргенсен Нильс 2 2
Fuhrman Isabelle - Фурман Изабель 1 1
Mercer Alex - Мерсер Алекс 18 1
Китай - Шанхай 833 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
Европа 24964 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Япония 13807 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Канада 5082 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 36
Английский язык 7030 10
Металлы - Золото - Gold 1251 5
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 236 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - White-collar worker - Белый воротничок 56 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
ИгроМир 125 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще