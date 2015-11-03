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Microsoft Activision Blizzard Call of Duty Компьютерная игра (Шутер)

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03.11.2015 Хозяева World of Warcraft и Call of Duty купили мобильную игру за $5,9 млрд

ринятым стандартам бухучета составила: у King — $0,9 млрд, у Activision Blizzard — $1,6 млрд. Позиции Activision Blizzard Activision Blizzard — владелец самой успешной франшизы для игровых консолей — Call of Duty и самой успешной франшизы для ПК — World of Warcraft. Покупка King сделает ее владельцем также двух популярных мобильных игр Candy Crush Saga и Candy Crush Soda Saga. В США эти игр
06.12.2013 Call of Duty: Ghosts для PS 4 на английском языке

Компания "Новый Диск" сообщает, что вместо полностью локализованной версии игры Call of Duty: Ghosts для игровой системы PlayStation 4 в Россию была поставлена партия оригинального английского издания. Данное происшествие было вызвано произошедшим на заводе компании Sony п
05.11.2013 Call of Duty: Ghosts в продаже

Activision и "Новый Диск" сообщают о том, что долгожданный блокбастер Call of Duty: Ghosts поступил в продажу для персональных компьютеров, а также игровых систем

03.11.2013 Call of Duty: Ghosts. Live-Action

й состоится 5 ноября. За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
29.10.2013 Call of Duty: Ghosts. Режим Extinction

своими способностями.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
25.10.2013 Call of Duty: Ghosts ушла на "золото"

Компании Activision и "Новый Диск" сообщают о том, что игра Call of Duty: Ghosts ушла в печать. Официальный мировой релиз этого долгожданного и невероятн
08.10.2013 Call of Duty: Ghosts. Системные требования

VIDIA GeForce GTX 780 За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
04.10.2013 Call of Duty: Ghosts. Видео

" в ноябре этого года.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
02.10.2013 Call of Duty: Ghosts на выставке "ИгроМир 2013"

Новый Диск" на восьмой международной выставке интерактивных развлечений "ИгроМир 2013" покажет игру Call of Duty: Ghosts. Вас ожидают сразу две зоны демонстрации возможностей нового проекта лег
16.09.2013 Подробности релиза Call of Duty: Ghosts в России

ческая карта Free FallЗа разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
16.09.2013 Подробности релиза Call of Duty: Ghosts в России

ческая карта Free FallЗа разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
12.09.2013 Call of Duty: Ghosts. Одиночная кампания

" в ноябре этого года.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
27.08.2013 Call of Duty: Black Ops II - Apocalypse в продаже

Компания Activision выпустила загружаемое дополнение Apocalypse для шутера Call of Duty: Black Ops II, которое станет последним для этой части игры. Релиз DLC состоялся
15.08.2013 Call of Duty: Ghosts. Мультиплеер

" в ноябре этого года.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
09.08.2013 Call of Duty: Black Ops II - Apocalypse

Компания Activision анонсировала загружаемое дополнение Apocalypse для шутера Call of Duty: Black Ops II, которое станет последним для этой части игры. Релиз DLC состоится
26.07.2013 Call of Duty: Ghosts выйдет на Wii U

" в ноябре этого года.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
11.07.2013 Call of Duty: Black Ops II - Vengeance для РС и PS3 в августе

Компания Activision объявила дату выхода РС и PS3 версий дополнения Call of Duty: Black Ops II - Vengeance, релиз которого для Xbox 360 состоялся 2 июля. За лока
05.07.2013 Call of Duty: Ghosts. Скриншоты

" в ноябре этого года.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
23.05.2013 Call of Duty: Ghosts. Видео

или посмотреть здесь.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
21.05.2013 Call of Duty: Ghosts. Видео

или посмотреть здесь.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
17.05.2013 Call of Duty: Ghosts в России

Call of Duty: Ghosts.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
01.05.2013 Call of Duty: Ghosts официально анонсирована

После череды слухов и утечек компания Activision всё-таки анонсировала новую игру сериала Call of Duty. Новая часть получила название Call of Duty: Ghosts и её релиз состоится

09.04.2013 Call of Duty: Black Ops II - Uprising этим летом

студия Treyarch сообщают о готовящемся выходе второго набора дополнительного контента к блокбастеру Call of Duty: Black Ops II. В состав DLC Uprising войдут четыре уникальные карты для многопол
05.12.2012 Миллиард за Call Of Duty: Black Ops 2

Компания Activision официально сообщила, что за первые 15 дней продаж, игра Call Of Duty: Black Ops 2 принесла в копилку издателя миллиард долларов, а общее количество ч
30.11.2012 Call of Duty: Black Ops Declassified в продаже

Поступила в продажу игра Call of Duty: Black Ops Declassified для PS Vita. Локализацией занималась компания "Новый Дис
13.11.2012 Call of Duty: Black Ops II в продаже

Сегодня состоялся релиз шутера Call of Duty: Black Ops II от компании Activision и студии Treyarch. За российский релиз отве
09.11.2012 Call of Duty: Black Ops II – онлайн без ограничений

Студия Treyarch приняла решение о снятии региональных ограничений с онлайновых режимов Call of Duty: Black Ops II. Это стало возможным в том числе благодаря многочисленным просьбам
02.11.2012 Call Of Duty: Black Ops 2. Видео

Компания Activision опубликовала видеоролик шутера Call Of Duty: Black Ops 2, демонстрирующий мультиплеерную карту Nuketown 2025, входящую в ком
25.10.2012 Комплектация РС-версии Call of Duty: Black Ops II

Компания "Новый Диск" сообщает о комплектации российских РС-версий шутера Call of Duty: Black Ops II. Напомним, что релиз игры, работает над которой студия Treyarch, с
03.10.2012 Третья "Коллекция" для Call of Duty Modern Warfare 3

Компания "Новый Диск" сообщает о поступлении в продажу третьей "Коллекции" дополнений к PC-версии игры Call of Duty: Modern Warfare 3. В ее состав вошли четыре карты для спецопераций и три новые карты режима "Схватка". Вместо диска упаковка содержит уникальный код, дающий право на загрузку всех

04.09.2012 Системные требования Call Of Duty: Black Ops 2

Компания Activision опубликовала минимальные системные требования дл шутера Call Of Duty: Black Ops 2, релиз которого запланирован на 13 ноября этого года. Работает над

29.08.2012 Call Of Duty: Black Ops 2. Коллекционные издания

Компания Activision представила состав коллекционных изданий шутера Call Of Duty: Black Ops 2. На прилавках магазинов появятся два специальных издания для Xbox 3
15.08.2012 Call of Duty: Black Ops 2. Скриншоты

Компания Activision опубликовала новые скриншоты из игры Call Of Duty: Black Ops 2. Работает над новой частью студия Treyarch. Релиз игры запланирован
08.08.2012 Call Of Duty: Black Ops 2. Видео

Компания Activision опубликовала видеоролик игры Call Of Duty: Black Ops 2, демонстрирующий многопользовательский режим. Работает над новой ча
19.07.2012 Call Of Duty: Black Ops 2. Видеодневник

Компания Activision опубликовала видеодневник разработчиков проекта Call Of Duty: Black Ops 2, работает над которым студия Treyarch. Релиз игры запланирован на 1
18.07.2012 Call of Duty: Modern Warfare 3. Коллекция №2

Компания "Новый Диск" сообщает о грядущем выходе второй «Коллекции» к PC-версии игры Call of Duty: Modern Warfare 3. В состав этого набора дополнений входят три карты для многопользовательской игры, две карты для нового режима "Схватка" с возможностью сражения один на один или

11.07.2012 Call Of Duty: Black Ops 2. Видео

Компания Activision опубликовала новый видеоролик проекта Call Of Duty: Black Ops 2, работает над которым студия Treyarch. Релиз игры запланирован на 1
03.07.2012 Call of Duty по-китайски

Шутер Call of Duty начинает своё онлайн-шествие по Поднебесной. Сегодня компания Activision и крупн
03.05.2012 Call of Duty: Black Ops II в России

sion и "Новый Диск" сообщают о том, что на территории России и стран бывшего СССР будет издана игра Call of Duty: Black Ops IIНовый прорыв за грани возможного! Грядет новая часть невероятно поп
02.05.2012 Call Of Duty: Black Ops 2 анонсирована

Компания Activision вчера официально анонсировала проект Call Of Duty: Black Ops 2, работает над которым студия Treyarch. Релиз игры запланирован на 1

Публикаций - 342, упоминаний - 731

Microsoft и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft - Activision Blizzard 511 162
Infinity Ward 86 77
Treyarch 60 53
Новый диск 963 48
Microsoft Corporation 25775 38
Sony 6739 31
EA - Electronic Arts 1317 30
Nvidia Corp 4002 27
Nintendo 823 24
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 20
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 17
Sledgehammer Games 54 14
Blizzard Entertainment 343 14
Intel Corporation 12811 13
Apple Inc 13156 11
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AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
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Konami 111 7
Roblox Corporation 96 7
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EA - BioWare 205 4
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Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 7
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Белый Ветер 365 2
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Walt Disney Company 647 2
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Warner Bros. International Television Distribution 289 2
EPIC Telecom Invest 212 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Tesco 84 1
Plasma-Hall - Плазма Холл 1 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
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Тануки - TanukiTech - Танукитех 24 1
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Европейский ТРЦ 12 1
Неглинная плаза ТРЦ 2 1
Ziff Davis 24 1
Киберия - Cyberia 2 1
РЖД МЖД - Киевский вокзал 22 1
eBay Inc 1640 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 18
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США - Нью-Йорк 3180 12
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 12
Куба - Республика 417 12
Казахстан - Республика 6048 9
Америка - Американский регион 2206 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 6
Бразилия - Рио-де-Жанейро 93 6
Южная Корея - Республика 7052 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Америка Южная 884 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
Канада 5082 4
Ближний Восток 3154 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 4
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 3
Армения - Республика 2449 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 71
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 48
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 23
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 21
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 18
СССР и США - Холодная война 213 16
Физика - Physics - область естествознания 2940 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 10
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 10
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 10
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 8
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
Английский язык 7030 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 6
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 4
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 122 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 4
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Первая Мировая война - WWI - World War I 89 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 3
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