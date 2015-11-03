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Microsoft Activision Blizzard Call of Duty Компьютерная игра (Шутер)
СОБЫТИЯ
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|03.11.2015
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Хозяева World of Warcraft и Call of Duty купили мобильную игру за $5,9 млрд
ринятым стандартам бухучета составила: у King — $0,9 млрд, у Activision Blizzard — $1,6 млрд. Позиции Activision Blizzard Activision Blizzard — владелец самой успешной франшизы для игровых консолей — Call of Duty и самой успешной франшизы для ПК — World of Warcraft. Покупка King сделает ее владельцем также двух популярных мобильных игр Candy Crush Saga и Candy Crush Soda Saga. В США эти игр
|06.12.2013
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Call of Duty: Ghosts для PS 4 на английском языке
Компания "Новый Диск" сообщает, что вместо полностью локализованной версии игры Call of Duty: Ghosts для игровой системы PlayStation 4 в Россию была поставлена партия оригинального английского издания. Данное происшествие было вызвано произошедшим на заводе компании Sony п
|05.11.2013
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Call of Duty: Ghosts в продаже
Activision и "Новый Диск" сообщают о том, что долгожданный блокбастер Call of Duty: Ghosts поступил в продажу для персональных компьютеров, а также игровых систем
|03.11.2013
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Call of Duty: Ghosts. Live-Action
й состоится 5 ноября. За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
|29.10.2013
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Call of Duty: Ghosts. Режим Extinction
своими способностями.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
|25.10.2013
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Call of Duty: Ghosts ушла на "золото"
Компании Activision и "Новый Диск" сообщают о том, что игра Call of Duty: Ghosts ушла в печать. Официальный мировой релиз этого долгожданного и невероятн
|08.10.2013
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Call of Duty: Ghosts. Системные требования
VIDIA GeForce GTX 780 За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
|04.10.2013
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Call of Duty: Ghosts. Видео
" в ноябре этого года.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
|02.10.2013
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Call of Duty: Ghosts на выставке "ИгроМир 2013"
Новый Диск" на восьмой международной выставке интерактивных развлечений "ИгроМир 2013" покажет игру Call of Duty: Ghosts. Вас ожидают сразу две зоны демонстрации возможностей нового проекта лег
|16.09.2013
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Подробности релиза Call of Duty: Ghosts в России
ческая карта Free FallЗа разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
|16.09.2013
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Подробности релиза Call of Duty: Ghosts в России
ческая карта Free FallЗа разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
|12.09.2013
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Call of Duty: Ghosts. Одиночная кампания
" в ноябре этого года.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
|27.08.2013
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Call of Duty: Black Ops II - Apocalypse в продаже
Компания Activision выпустила загружаемое дополнение Apocalypse для шутера Call of Duty: Black Ops II, которое станет последним для этой части игры. Релиз DLC состоялся
|15.08.2013
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Call of Duty: Ghosts. Мультиплеер
" в ноябре этого года.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
|09.08.2013
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Call of Duty: Black Ops II - Apocalypse
Компания Activision анонсировала загружаемое дополнение Apocalypse для шутера Call of Duty: Black Ops II, которое станет последним для этой части игры. Релиз DLC состоится
|26.07.2013
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Call of Duty: Ghosts выйдет на Wii U
" в ноябре этого года.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
|11.07.2013
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Call of Duty: Black Ops II - Vengeance для РС и PS3 в августе
Компания Activision объявила дату выхода РС и PS3 версий дополнения Call of Duty: Black Ops II - Vengeance, релиз которого для Xbox 360 состоялся 2 июля. За лока
|05.07.2013
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Call of Duty: Ghosts. Скриншоты
" в ноябре этого года.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
|23.05.2013
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Call of Duty: Ghosts. Видео
или посмотреть здесь.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
|21.05.2013
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Call of Duty: Ghosts. Видео
или посмотреть здесь.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
|17.05.2013
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Call of Duty: Ghosts в России
Call of Duty: Ghosts.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст
|01.05.2013
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Call of Duty: Ghosts официально анонсирована
После череды слухов и утечек компания Activision всё-таки анонсировала новую игру сериала Call of Duty. Новая часть получила название Call of Duty: Ghosts и её релиз состоится
|09.04.2013
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Call of Duty: Black Ops II - Uprising этим летом
студия Treyarch сообщают о готовящемся выходе второго набора дополнительного контента к блокбастеру Call of Duty: Black Ops II. В состав DLC Uprising войдут четыре уникальные карты для многопол
|05.12.2012
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Миллиард за Call Of Duty: Black Ops 2
Компания Activision официально сообщила, что за первые 15 дней продаж, игра Call Of Duty: Black Ops 2 принесла в копилку издателя миллиард долларов, а общее количество ч
|30.11.2012
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Call of Duty: Black Ops Declassified в продаже
Поступила в продажу игра Call of Duty: Black Ops Declassified для PS Vita. Локализацией занималась компания "Новый Дис
|13.11.2012
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Call of Duty: Black Ops II в продаже
Сегодня состоялся релиз шутера Call of Duty: Black Ops II от компании Activision и студии Treyarch. За российский релиз отве
|09.11.2012
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Call of Duty: Black Ops II – онлайн без ограничений
Студия Treyarch приняла решение о снятии региональных ограничений с онлайновых режимов Call of Duty: Black Ops II. Это стало возможным в том числе благодаря многочисленным просьбам
|02.11.2012
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Call Of Duty: Black Ops 2. Видео
Компания Activision опубликовала видеоролик шутера Call Of Duty: Black Ops 2, демонстрирующий мультиплеерную карту Nuketown 2025, входящую в ком
|25.10.2012
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Комплектация РС-версии Call of Duty: Black Ops II
Компания "Новый Диск" сообщает о комплектации российских РС-версий шутера Call of Duty: Black Ops II. Напомним, что релиз игры, работает над которой студия Treyarch, с
|03.10.2012
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Третья "Коллекция" для Call of Duty Modern Warfare 3
Компания "Новый Диск" сообщает о поступлении в продажу третьей "Коллекции" дополнений к PC-версии игры Call of Duty: Modern Warfare 3. В ее состав вошли четыре карты для спецопераций и три новые карты режима "Схватка". Вместо диска упаковка содержит уникальный код, дающий право на загрузку всех
|04.09.2012
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Системные требования Call Of Duty: Black Ops 2
Компания Activision опубликовала минимальные системные требования дл шутера Call Of Duty: Black Ops 2, релиз которого запланирован на 13 ноября этого года. Работает над
|29.08.2012
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Call Of Duty: Black Ops 2. Коллекционные издания
Компания Activision представила состав коллекционных изданий шутера Call Of Duty: Black Ops 2. На прилавках магазинов появятся два специальных издания для Xbox 3
|15.08.2012
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Call of Duty: Black Ops 2. Скриншоты
Компания Activision опубликовала новые скриншоты из игры Call Of Duty: Black Ops 2. Работает над новой частью студия Treyarch. Релиз игры запланирован
|08.08.2012
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Call Of Duty: Black Ops 2. Видео
Компания Activision опубликовала видеоролик игры Call Of Duty: Black Ops 2, демонстрирующий многопользовательский режим. Работает над новой ча
|19.07.2012
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Call Of Duty: Black Ops 2. Видеодневник
Компания Activision опубликовала видеодневник разработчиков проекта Call Of Duty: Black Ops 2, работает над которым студия Treyarch. Релиз игры запланирован на 1
|18.07.2012
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Call of Duty: Modern Warfare 3. Коллекция №2
Компания "Новый Диск" сообщает о грядущем выходе второй «Коллекции» к PC-версии игры Call of Duty: Modern Warfare 3. В состав этого набора дополнений входят три карты для многопользовательской игры, две карты для нового режима "Схватка" с возможностью сражения один на один или
|11.07.2012
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Call Of Duty: Black Ops 2. Видео
Компания Activision опубликовала новый видеоролик проекта Call Of Duty: Black Ops 2, работает над которым студия Treyarch. Релиз игры запланирован на 1
|03.07.2012
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Call of Duty по-китайски
Шутер Call of Duty начинает своё онлайн-шествие по Поднебесной. Сегодня компания Activision и крупн
|03.05.2012
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Call of Duty: Black Ops II в России
sion и "Новый Диск" сообщают о том, что на территории России и стран бывшего СССР будет издана игра Call of Duty: Black Ops IIНовый прорыв за грани возможного! Грядет новая часть невероятно поп
|02.05.2012
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Call Of Duty: Black Ops 2 анонсирована
Компания Activision вчера официально анонсировала проект Call Of Duty: Black Ops 2, работает над которым студия Treyarch. Релиз игры запланирован на 1
Microsoft и организации, системы, технологии, персоны:
|University of Dundee - Университет Данди 9 1
|РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
|University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
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