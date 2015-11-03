Хозяева World of Warcraft и Call of Duty купили мобильную игру за $5,9 млрд ринятым стандартам бухучета составила: у King — $0,9 млрд, у Activision Blizzard — $1,6 млрд. Позиции Activision Blizzard Activision Blizzard — владелец самой успешной франшизы для игровых консолей — Call of Duty и самой успешной франшизы для ПК — World of Warcraft. Покупка King сделает ее владельцем также двух популярных мобильных игр Candy Crush Saga и Candy Crush Soda Saga. В США эти игр

Call of Duty: Ghosts для PS 4 на английском языке Компания "Новый Диск" сообщает, что вместо полностью локализованной версии игры Call of Duty: Ghosts для игровой системы PlayStation 4 в Россию была поставлена партия оригинального английского издания. Данное происшествие было вызвано произошедшим на заводе компании Sony п

Call of Duty: Ghosts в продаже Activision и "Новый Диск" сообщают о том, что долгожданный блокбастер Call of Duty: Ghosts поступил в продажу для персональных компьютеров, а также игровых систем

Call of Duty: Ghosts. Live-Action й состоится 5 ноября. За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст

Call of Duty: Ghosts. Режим Extinction своими способностями.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст

Call of Duty: Ghosts ушла на "золото" Компании Activision и "Новый Диск" сообщают о том, что игра Call of Duty: Ghosts ушла в печать. Официальный мировой релиз этого долгожданного и невероятн

Call of Duty: Ghosts. Системные требования VIDIA GeForce GTX 780 За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст

Call of Duty: Ghosts. Видео " в ноябре этого года.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст

Call of Duty: Ghosts на выставке "ИгроМир 2013" Новый Диск" на восьмой международной выставке интерактивных развлечений "ИгроМир 2013" покажет игру Call of Duty: Ghosts. Вас ожидают сразу две зоны демонстрации возможностей нового проекта лег

Подробности релиза Call of Duty: Ghosts в России ческая карта Free FallЗа разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст

Подробности релиза Call of Duty: Ghosts в России ческая карта Free FallЗа разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст

Call of Duty: Ghosts. Одиночная кампания " в ноябре этого года.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст

Call of Duty: Black Ops II - Apocalypse в продаже Компания Activision выпустила загружаемое дополнение Apocalypse для шутера Call of Duty: Black Ops II, которое станет последним для этой части игры. Релиз DLC состоялся

Call of Duty: Ghosts. Мультиплеер " в ноябре этого года.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст

Call of Duty: Black Ops II - Apocalypse Компания Activision анонсировала загружаемое дополнение Apocalypse для шутера Call of Duty: Black Ops II, которое станет последним для этой части игры. Релиз DLC состоится

Call of Duty: Ghosts выйдет на Wii U " в ноябре этого года.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст

Call of Duty: Black Ops II - Vengeance для РС и PS3 в августе Компания Activision объявила дату выхода РС и PS3 версий дополнения Call of Duty: Black Ops II - Vengeance, релиз которого для Xbox 360 состоялся 2 июля. За лока

Call of Duty: Ghosts. Скриншоты " в ноябре этого года.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст

Call of Duty: Ghosts. Видео или посмотреть здесь.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст

Call of Duty: Ghosts. Видео или посмотреть здесь.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст

Call of Duty: Ghosts в России Call of Duty: Ghosts.За разработку игры отвечает студия Infinity Ward, подарившая миру легендарную Call of Duty: Modern Warfare. Уже известно, что игроков ожидает совершенно новый сюжет, дейст

Call of Duty: Ghosts официально анонсирована После череды слухов и утечек компания Activision всё-таки анонсировала новую игру сериала Call of Duty. Новая часть получила название Call of Duty: Ghosts и её релиз состоится

Call of Duty: Black Ops II - Uprising этим летом студия Treyarch сообщают о готовящемся выходе второго набора дополнительного контента к блокбастеру Call of Duty: Black Ops II. В состав DLC Uprising войдут четыре уникальные карты для многопол

Миллиард за Call Of Duty: Black Ops 2 Компания Activision официально сообщила, что за первые 15 дней продаж, игра Call Of Duty: Black Ops 2 принесла в копилку издателя миллиард долларов, а общее количество ч

Call of Duty: Black Ops Declassified в продаже Поступила в продажу игра Call of Duty: Black Ops Declassified для PS Vita. Локализацией занималась компания "Новый Дис

Call of Duty: Black Ops II в продаже Сегодня состоялся релиз шутера Call of Duty: Black Ops II от компании Activision и студии Treyarch. За российский релиз отве

Call of Duty: Black Ops II – онлайн без ограничений Студия Treyarch приняла решение о снятии региональных ограничений с онлайновых режимов Call of Duty: Black Ops II. Это стало возможным в том числе благодаря многочисленным просьбам

Call Of Duty: Black Ops 2. Видео Компания Activision опубликовала видеоролик шутера Call Of Duty: Black Ops 2, демонстрирующий мультиплеерную карту Nuketown 2025, входящую в ком

Комплектация РС-версии Call of Duty: Black Ops II Компания "Новый Диск" сообщает о комплектации российских РС-версий шутера Call of Duty: Black Ops II. Напомним, что релиз игры, работает над которой студия Treyarch, с

Третья "Коллекция" для Call of Duty Modern Warfare 3 Компания "Новый Диск" сообщает о поступлении в продажу третьей "Коллекции" дополнений к PC-версии игры Call of Duty: Modern Warfare 3. В ее состав вошли четыре карты для спецопераций и три новые карты режима "Схватка". Вместо диска упаковка содержит уникальный код, дающий право на загрузку всех

Системные требования Call Of Duty: Black Ops 2 Компания Activision опубликовала минимальные системные требования дл шутера Call Of Duty: Black Ops 2, релиз которого запланирован на 13 ноября этого года. Работает над

Call Of Duty: Black Ops 2. Коллекционные издания Компания Activision представила состав коллекционных изданий шутера Call Of Duty: Black Ops 2. На прилавках магазинов появятся два специальных издания для Xbox 3

Call of Duty: Black Ops 2. Скриншоты Компания Activision опубликовала новые скриншоты из игры Call Of Duty: Black Ops 2. Работает над новой частью студия Treyarch. Релиз игры запланирован

Call Of Duty: Black Ops 2. Видео Компания Activision опубликовала видеоролик игры Call Of Duty: Black Ops 2, демонстрирующий многопользовательский режим. Работает над новой ча

Call Of Duty: Black Ops 2. Видеодневник Компания Activision опубликовала видеодневник разработчиков проекта Call Of Duty: Black Ops 2, работает над которым студия Treyarch. Релиз игры запланирован на 1

Call of Duty: Modern Warfare 3. Коллекция №2 Компания "Новый Диск" сообщает о грядущем выходе второй «Коллекции» к PC-версии игры Call of Duty: Modern Warfare 3. В состав этого набора дополнений входят три карты для многопользовательской игры, две карты для нового режима "Схватка" с возможностью сражения один на один или

Call Of Duty: Black Ops 2. Видео Компания Activision опубликовала новый видеоролик проекта Call Of Duty: Black Ops 2, работает над которым студия Treyarch. Релиз игры запланирован на 1

Call of Duty по-китайски Шутер Call of Duty начинает своё онлайн-шествие по Поднебесной. Сегодня компания Activision и крупн

Call of Duty: Black Ops II в России sion и "Новый Диск" сообщают о том, что на территории России и стран бывшего СССР будет издана игра Call of Duty: Black Ops IIНовый прорыв за грани возможного! Грядет новая часть невероятно поп