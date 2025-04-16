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Киберия
|16.04.2025
|Эксперты изучили геобренд Кабардино-Балкарии на основе Big Data 1
|11.08.2020
|В Москве открылась сеть компьютерных клубов «Киберия», оборудованная техникой Acer 1
Киберия и организации, системы, технологии, персоны:
|Nvidia Corp 3539 1
|PUBG Corporation 44 1
|Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2567 1
|Intel Corporation 12269 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147414 1
|Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 334 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43840 1
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