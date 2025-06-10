Россиянам доступны компактные мониторы Acer Nitro KG241YP, Nitro KG251QP с высокой частотой обновления Российским покупателям доступны геймерские мониторы Acer Nitro KG241YP3 и Nitro KG251QP3, FullHD-матрицы которых построены на технологии VA. Ос

Широкоформатные FullHD-мониторы Nitro KG241YX1 и Nitro KG271X1: высокая яркость и частота обновления 200 Гц Российским покупателям стали доступны модели игровой серии Nitro – KG241YX1 и KG271X1 – основным отличием являются диагонали экранов 60 и 69 см. Однотипные FullHD-матрицы новинок оптимально подходят для современного гейминга, их частота обновления до 2

Монитор Acer Nitro XV275UV3 с экраном 2К, 180 Гц и поддержкой FreeSync в России Компания Acer представила в России игровой монитор Nitro XV275UV3. Девайс сочетает в себе 27-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WQHD, частотой о

В России начались продажи UltraHD-монитора Acer Nitro XV275K В России в продажу поступил игровой монитор Acer Nitro XV275K с 27-дюймовой UltraHD IPS-матрицей, яркостью 400 нит и частотой обновления до 60

FullHD-монитор Nitro VG270G: IPS-матрица с частотой обновления до 120 Гц и откликом пикселя до 1 мс Начались продажи игрового монитора Nitro VG270G, подходящего для игр, учебы, работы и творчества. Он оснащен Full HD IPS-матрицей с высокой частотой обновления и минимальным временем отклика, обеспечивая плавное и четкое изображ

Изогнутый ультра-широкоформатный Nitro XZ340CUJ0: соотношение сторон 21х9 и топовые показатели скорости Российские ритейлеры начали продажи ультра-широкоформатного игрового монитора Nitro XZ340CUJ0. Изогнутый 34-дюймовый экран (21:9) усиливает эффект погружения в игры. Частота обновления до 120 Гц и отклик 1 мс обеспечивают плавное и точное отображение динамичных сцен, соз

Новый Acer Nitro VG240YX1 — компактный игровой монитор с частотой 200 Гц В России вышел компактный монитор Acer Nitro VG240YX1. Он подойдет как геймерам, так и обычным пользователям, которым важна пла

Acer представила новые игровые мыши из серии Nitro роизводитель компьютерной техники, представила в России новые игровые мыши OMW400 и OMR404 из серии Nitro. Устройства с разными режимами подключения получили чувствительный оптический сенсор с

Nitro ED343CURV3 уже в продаже: ультраширокий монитор для полного погружения в игру Ассортимент игровых мониторов Acer в России пополнился новой флагманской моделью Nitro ED343CURV3. Монитор предлагает огромную изогнутую панель диагональю 34 дюйма, отличную

Игровая гарнитура Acer Nitro OHR401 с тремя режимами подключения Ом. Всенаправленный микрофон позволит оставаться на связи с товарищами по команде. Частотный диапазон 100 Гц - 10 кГц, чувствительность -42 дБ ± 3 дБ. Микрофон можно снять. Игровая гарнитура Acer Nitro OHR401 с тремя режимами подключения Новинка поддерживает три режима подключения: через Bluetooth, с ресивером 2.4 ГГц, и проводное со штекером 3,5 мм 4-pin. Ресивер для беспроводного

Новый Nitro XV272UW2: гейминг в 2K-разрешении с частотой кадров 240 Гц Новый игровой монитор Nitro XV272UW2 подходит для геймеров, разработчиков, дизайнеров, стримеров, блогеров и других творческих профессий. Новинка может похвастаться высоким разрешением, максимально плавной картинкой

Nitro XV345CURX: огромный геймерский UWQHD-монитор на изогнутой VA-матрице с частотой обновления 240 Гц На российском рынке представлен игровой монитор Nitro XV345CURX с экраном на изогнутой VA-матрице, диагональю 34" и разрешением UWQHD. Частота обновления в 240 Гц и время отклика пиксела до 0,5 мс делают новинку актуальной для любого геймера

Изгиб 1000R и частота до 240 Гц в ультрашироких 34” новинках Acer Nitro ED3 В продажу на российский рынок поступили два выразительных игровых монитора Acer Nitro серии ED3 в широкоугольном формате 21:9. Модели ED343CURH и ED343CURX выполнены в

Монитор Acer Nitro XV275K с развитыми геймерскими характеристиками На российский рынок выходит новый игровой монитор Acer Nitro XV275K. Его главная особенность – экран с диагональю 27 дюймов, высоким разрешение

Монитор Acer Nitro EI491CURS с диагональю 49 дюймов в широком формате 32:9 На российский рынок поступил 49-дюймовый монитор Acer Nitro EI491CURS с изогнутой широкоформатной VA-матрицей. В списке характеристик – высока

Монитор Acer Nitro XV271Z в России На российский рынок поступил игровой монитор Acer Nitro XV271Z. Диагональ FullHD-экрана новинки составляет 27 дюймов, а частота обновления – до

Монитор Nitro XV272UF3 на IPS-матрице вышел в России На российский рынок поступил игровой монитор Nitro XV272UF3 с высокой частотой обновления экрана – 300 Гц. IPS-матрица новинки c с разреше

Четыре новых монитора Acer для учебы и развлечений скими экранами (Acer CB242YD5 и Vero B247YE), и двух с диагоналями 34 дюйма и изогнутыми матрицами (NITRO ED340CUH и Acer Vero CB343CURD). Об этом CNews сообщили представители Acer. Все монитор

В продажу поступил 27-дюймовый игровой монитор Acer Nitro с «быстрой» матрицей В продажу на российский рынок поступил игровой монитор Acer Nitro QG271Ebii с быстрой 100 Гц матрицей, IPS диагональю 27 дюймов и разрешением Full-HD. Со

Геймерский UltraHD-монитор Acer Nitro VG270KL Российскими ритейлерами начаты продажи игрового монитора Acer Nitro VG270KLbmiipx с диагональю экрана 27 дюймов и 4К-разрешением. IPS-матрица новинки

Цветопередача 95% sRGB и 100 Гц в 24 дюймовом мониторе Acer Nitro QG240YH3 В продажу на российский рынок поступила доступная модель в сегменте 24 дюйма Full-HD мониторов Acer Nitro QG240YH3bix. Безрамочный дизайн ZeroFrame объединен с VA-матрицей последнего поколения.

В России стартовали продажи недорогих игровых мониторов Nitro KG242YE и KG272EB В российских магазинах электроники начались продажи новых игровых мониторов Acer Nitro KG242YE и KG272EB. Это решения начального уровня: недорогие, но способные удовлетворить

Игровой монитор Acer Nitro EI322QURS c изогнутой QHD-матрицей 31,5 дюйма В продажу поступает изогнутый 31,5-дюймовый игровой монитор Acer Nitro EI322QURS с частотой обновления 165 Гц и высоким разрешением QHD. Новинка объединя

Универсальный NITRO XR272UP: геймерские параметры, офисная вариативность Начались продажи геймерского монитора NITRO XR272UP с популярной диагональю 27 дюймов, разрешением 2К и высокой частотой обновления

В продаже появились три новые модели видеокарт Acer NITRO Radeon RX На российском рынке появились три новые видеокарты Acer NITRO Radeon RX 7600/7700/7800 XT OC, способные закрыть потребности геймеров любого уровня. В

Монитор NITRO VG240YE: компактный, стильный, геймерский На российском рынке стартовали продажи нового игрового монитора NITRO VG240YE. Новинка актуальна компактными размерами при базовых параметрах, нужных для сов

Частота обновления экрана 240 Гц в игровом мониторе Nitro ED320QX В продажу поступил монитор Acer Nitro ED320QX с изогнутой VA-матрицей, диагональю 31,5 дюйма и частотой синхронизации 24

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене bit Ethernet Масса 2,6 кг Цена 129 000 рублей Дизайн и эргономика Как и положено игровым ноутбукам, Acer Nitro 16 — это довольно массивное устройство, поскольку для дискретной видеокарты и сист

Acer обновила серию игровой периферии Nitro Компания Acer, производитель компьютерной техники, представила в России игровую периферию из серии Nitro. Проводные и беспроводные мыши отличаются высоким разрешением оптического сенсора. В пр

Обзор Nitro XV282K KV от Acer: по-настоящему игровой монитор игровые наушники, мыши, мониторы. Рассчитанные на геймеров продукты выделены в специальную линейку Nitro, как и герой нашего обзора. Дизайн и эргономика Монитор Nitro XV282K KV имеет не

Безопасный для зрения игровой монитор Nitro XV272M от Acer поступил в Россию Компания Acer представила на российском рынке новый игровой монитор Nitro XV272M. Новинка получила 27 дюймовый IPS экран с разрешением 1920x1080, частотой обновл

Ультраширокий игровой монитор Acer Nitro EI491CRS уже в России Компания Acer представила на российском рынке игровой изогнутый ульташирокий монитор Nitro EI491CRS. Новинка получила большой 49‑дюймовый экран с соотношением сторон 32:9 и разре

Acer представит на российском рынке безопасный для зрения игровой монитор Nitro XV272M Компания Acer запускает на российский рынок новый игровой монитор Nitro XV272M. Как сообщили CNews представители компании, новинка получила 27‑дюймовый IPS‑экр

Acer представит игровой монитор Nitro EI491CRS на российском рынке Компания Acer представит на российском рынке игровой изогнутый ультраширокий монитор Nitro EI491CRS. Новинка получила большой 49-дюймовый экран с соотношением сторон 32:9 и разре

Acer Nitro XV252QP: игровой монитор с низкой задержкой и технологией FreeSync Компания Acer представила новый игровой монитор Nitro XV252QP, который пополнил ряды мультимедийных устройств из геймерской серии Nitro

Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272X Компания Acer представила на российском рынке новый игровой монитор Nitro XV272X. Новинка получила 27-дюймовый экран с разрешением 1920 х 1080 (FullHD), минималь

Acer представила 34-дюймовый изогнутый игровой монитор Nitro XZ342CUP Acer представила новый изогнутый игровой монитор Nitro XZ342CUP. Новинка отличается большим 34-дюймовым экраном с QHD разрешением, наличием се

Acer представила в России новые игровые мониторы Nitro XV2 Acer представила на российском рынке новые устройства из линейки Nitro. Игровые мониторы XV2 из этой линейки отличаются сдержанным и стильным дизайном, безрам

Acer представила безрамочный игровой WQHD-монитор Nitro XV322QUKV плавного изображения без разрывов кадра в динамичных сценах игр и при резкой смене ракурса. Монитор Acer Nitro XV322QUKV Диагональ экрана составляет 31,5 дюйма, а разрешение 2560x1440 пикселей