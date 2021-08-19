Acer представила в России новые игровые мониторы Nitro XV2

Acer представила на российском рынке новые устройства из линейки Nitro. Игровые мониторы XV2 из этой линейки отличаются сдержанным и стильным дизайном, безрамочными экранами ZeroFrame, высокой производительностью и поддержкой новейших игровых технологий, включая AMD FreeSync. Всего в линейке на данный момент 19 моделей, самая новая из которых — XV272UKF (полное название XV272UKFbmiipruzx) появится в России до конца 2021 г.

Мониторы Acer Nitro XV2 выглядят максимально сдержанно. В большинстве моделей на принадлежность к геймерским устройствам намекает только безрамочный экран ZeroFrame (чтобы пользователь максимально сосредоточился на игре) и небольшие яркие вставки на корпусе. Все устройства будут одинаково уместно смотреться в игровой зоне дома или на рабочем столе в современном офисе. Дополнительным преимуществом является эргономичная стойка, которая позволяет изменять высоту экрана над столом, поворачивать и наклонять его, а в некоторых моделях даже переводить в портретный режим, например, для просмотра фотографий с телефона.

Для подключения к системе все мониторы Nitro XV2 оборудованы одним или двумя разъёмами HDMI, а также одним или двумя разъёмами DisplayPort, вплоть до новейшей версии 1.4. Также в большинстве новинок предусмотрен USB-хаб с поддержкой интерфейса USB 3.0 для внешних накопителей и различных аксессуаров. При желании пользователь может даже заряжать свои гаджеты, подключив их к специальным разъёмам. Тем, кто не любит большое количество кабелей на своём столе, наверняка понравится, что абсолютно все модели из линейки оборудованы встроенным динамиками.

Современных геймеров интересует в первую очередь качество изображения и производительность матрицы. Поэтому в линейке Nitro XV2 каждое устройство может похвастаться не только высоким разрешением, но и отличной скоростью работы. Мониторы с диагональю экрана от 24,5 до 34 дюймов поддерживают разрешение от Full HD (1920х1080 пикселей) до 4K UHD (3840х2160 пикселей). Матрица IPS обеспечивает максимально широкие углы обзора в 178 градусов по горизонтали и вертикали.

Acer представила новые игровые мониторы из линейки Nitro XV2

При этом, частота обновления новинок доходит до 390 Гц (Nitro XV252QF), а время отклика в режиме разгона — до 0,1 мс. Для ещё большей плавности смены кадров и борьбы с шлейфами и разрывами изображения все модели поддерживают технологию AMD FreeSync или AMD FreeSync Premium.

Все новинки отличаются качественной цветопередачей с 99-процентным охватом гаммы sRGB либо AdobeRGB, или 90-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Это гарантирует естественность и насыщенность всех оттенков на экране. Усиливает эффект погружения и детализацию поддержка технологии HDR 400 или HDR 600, а также высокая максимальная яркость мониторов. Часть моделей, например, Nitro XV272LV, также была откалибрована на заводе с Delta E<1, чтобы добиться максимальной точности цветопередачи.

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Nitro XV2 — игровая линейка, но инженеры Acer позаботились не только о геймерских функциях, но и об общем комфорте использования устройств, и о зрении пользователей. Все мониторы оборудованы удобным виджетом Acer Display Widget, который позволяет получить быстрый доступ к настройкам изображения и переключению между различными режимами. Среди доступных игровых функций в виджете — включение технологии Dark/Black Boost, которая поможет лучше рассмотреть соперников, спрятавшихся в тёмных углах карты. Также часть моделей (Nitro XV282KKV и XV272UKF) оборудованы набором сенсоров LightSense, ColorSense и ProxiSense для оценки освещённости в помещении и яркости контента, которые помогают лучше настроить качество изображения.

Все мониторы поддерживают комплекс технологий защиты зрения Acer VisionCare, в который входят технологии BluelightShield и BluelightShield Pro для борьбы с вредным излучением из синей части спектра света света, антибликовое покрытие экрана Comfyview, а также технологии Flicker-Less и Low Dimming, которые помогают уменьшить усталость глаз во время затяжных игровых партий.

Большинство мониторов Nitro XV2 уже появилось в продаже в России. Модель Nitro XV272UKF ожидается на российском рынке до конца 2021 г.