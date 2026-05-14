Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Acer ComfyView

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.05.2026 На российском рынке представлен широкоформатный изогнутый QHD-монитор на VA-матрице Acer Nitro ED273US3 1
30.03.2026 В России представлен Acer CB273KL2 – широкоформатный монитор для профессионального применения с поддержкой DFR 1
13.03.2026 Новый Acer Predator X32X — премиальный изогнутый QD-OLED-монитор для хардкорных геймеров 1
06.03.2026 На российском рынке доступен монитор Acer Predator X32X2 — флагман с 4K QD-OLED и частотой 240 Гц 1
06.02.2026 На российском рынке появился универсальный UltraHD-монитор на IPS-матрице Acer EK271KL1M 2
19.12.2025 В России появился монитор с сенсорным экраном Acer ProCreator PE270XT 1
15.12.2025 В России появился Acer Nitro XZ320Q S3 — 32-дюймовый монитор на 180 Гц 1
12.12.2025 В России представлен игровой монитор Acer Nitro VG272UW2 1
10.12.2025 В продажу поступил 2K-монитор Acer SH322QUA 1
08.12.2025 В продажу поступил монитор для работы, игр и фильмов Acer SA272UG0 1
05.12.2025 На российском рынке доступен монитор Acer Nitro ED343CURJ0 1
21.11.2025 На рынке России появился игровой монитор Acer Nitro XV275KP5 1
26.09.2025 Aopen 32SA2QUA — 2K-монитор для дома и офиса 1
18.09.2025 На российском рынке стартовали продажи новых игровых ноутбуков Acer Aspire 7 1
15.09.2025 Acer выпустила новые ноутбуки Aspire Lite 14 и 17 для повседневных задач 1
13.08.2025 В России начались продажи 32-дюймового монитора Acer Predator XB323QKV3 с разрешением 4K и частотой 160 Гц 1
04.08.2025 Стильные, функциональные и компактные мониторы для рабочих и учебных сетапов — Acer SH2 Ultra Slim 1
29.07.2025 Acer Vero CB343CURD — новый изогнутый ультраширокий офисный монитор с веб-камерой и практичным набором портов и регулировок 1
09.07.2025 В России начались продажи монитора Acer Nitro VG271Z с частотой 280 Гц и FreeSync Premium 1
07.07.2025 Acer CB322QK — профессиональный 4K-монитор для работы с визуальным контентом 1
30.06.2025 Мониторы Acer NITRO XZ2: широкоформатный контроль и полное погружение 1
10.06.2025 Россиянам доступны компактные мониторы Acer Nitro KG241YP, Nitro KG251QP с высокой частотой обновления 1
05.06.2025 Широкоформатные FullHD-мониторы Nitro KG241YX1 и Nitro KG271X1: высокая яркость и частота обновления 200 Гц 1
23.05.2025 На российском рынке появились ультратонкие мониторы Acer SA2 1
24.02.2025 Гибкая интеграция на рабочем месте и отличное качество изображения Acer Vero B248YE 1
12.02.2025 Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж 1
07.02.2025 Тонкие мониторы Acer SA241YHBI, SB272EBI и SB273G0BI для дома и офиса 1
31.01.2025 Acer Vero CB272D5: FullHD-монитор на IPS-матрице и со встроенной камерой 1
30.01.2025 В России стартовали продажи монитора Acer Vero V247YE с IPS-матрицей и частотой обновления до 100 Гц 1
25.12.2024 Эко-дизайн и минимализм: ультратонкие мониторы Acer Vero RL272E и Vero RL242YE 1
24.12.2024 Для текстов, графики и кода: экомониторы Acer Vero B7 B247YE и B277KC3 1
23.12.2024 Для текстов, графики и кода: экомониторы Acer Vero B7 B247YE и B277KC3 подходят для всех основных задач 1
17.12.2024 Мониторы Acer SA272, SA242, SA222 — решение для дома и офиса 1
10.12.2024 Портативный монитор Acer PM161QB в России 1
15.11.2024 В России начались продажи игрового OLED-монитора Acer Predator X32X 1
14.11.2024 В России в продажу поступил ультраширокий изогнутый геймерский 5К-монитор на OLED-матрице Predator X49V 1
11.11.2024 В России начались продажи монитора Acer Vero V247YUE 1
28.10.2024 Мониторы Acer линейки SH2 в России 1
23.10.2024 Монитор Acer Nitro EI491CURS с диагональю 49 дюймов в широком формате 32:9 1
21.10.2024 Монитор Acer Nitro XV271Z в России 1

Публикаций - 102, упоминаний - 106

Acer ComfyView и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2776 84
AMD - Advanced Micro Devices 4641 40
Nvidia Corp 4002 14
Acer - AOpen 58 6
Intel Corporation 12811 3
Tobii Technology 23 2
Acer Display Technology Inc 11 2
AOC 113 2
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 1
Samsung Electronics 11065 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
LG Electronics 3735 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
9594 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
TÜV 77 1
Россети Ленэнерго 1699 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 59
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 94
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 74
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 74
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 70
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 65
Контрастность 3042 51
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 49
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 49
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 324 49
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 47
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1216 44
Наушники - Headphones 4479 41
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 38
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 37
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 575 33
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 29
VESA DisplayHDR 105 28
Просветление оптики - Оптическое просветление - Антибликовое покрытие - Антиблик 386 26
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 25
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 24
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 23
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 22
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 432 21
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 21
DCI-P3 - Охват цветового пространства 341 20
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 20
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 19
VESA крепления - VESA кронштейн 112 18
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 18
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 284 17
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 14
Delta E - dE - степень изменения визуального восприятия двух цветов 68 13
USB PD - USB Power Delivery 149 13
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 13
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 623 13
WQHD - Widescreen Quad High Definition - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 83 13
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 12
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 12
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 185 83
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 78
Acer Low Dimming 83 76
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 81 49
Acer VisionCare 84 47
Acer Flickerless 79 42
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 196 39
Acer Display Widget 40 23
Acer Predator 224 21
Nvidia G-Sync 175 13
Acer ErgoStand 21 9
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 8
Acer Predator XB - Серия мониторов 18 8
Apple iPhone 6 4861 7
Acer CB-Series - серия мониторов 10 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 6
Acer EyeProtect - Acer EyeSafe 6 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 5
Acer LightSense 6 4
Acer ColorSense 6 4
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 3
Microsoft Windows Hello 210 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
Acer - серия проекторов 38 2
Acer Predator Z - Серия мониторов 10 2
Microsoft Windows 16882 2
Intel Core i - Cерия процессоров 534 2
Intel Core - Семейство процессоров 1251 2
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 2
Google Chromebook - Google Хромбук 239 2
Acer Chromebook - Серия ноутбуков 29 2
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 161 1
Acer TrueHarmony 33 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 1
Google Talk - Google Chat 163 1
Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 48 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 1
Acer OJO 500 - шлем виртуальной реальности 3 1
Acer Predator XN - Серия мониторов 1 1
Chen Jason - Чен Джейсон 20 1
Chien Victor - Виктор Чиен 5 1
Chang Victor - Cheng Victor - Chen Victor - Ченг Виктор - Чэн Виктор - Чен Виктор 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 79
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Европа 24964 1
Япония 13807 1
Америка - Американский регион 2206 1
Китай - Тайвань 4245 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Германия - Берлин 732 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 60
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 55
Ergonomics - Эргономика 1755 16
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy 37 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Английский язык 7030 1
Физика - Градус Цельсия 293 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 85 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 93 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Red Dot Design Award 57 2
ED2 EdTech Accelerator 8 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще