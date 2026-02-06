На российском рынке появился универсальный UltraHD-монитор на IPS-матрице Acer EK271KL1M

На российском рынке стал доступен Acer EK271KL1M, универсальный монитор для базовых задач. Построенный на плоской IPS-матрице с диагональю 27 дюймов монитор получил разрешение до UltraHD. Особенность новинки – поддержка технологии DFR (Dynamic Frequency & Resolution), упрощающий переключение монитора с игрового режима на офисный и обратно. В зависимости от задач монитор может работать или оптимально для просмотра медиа, работы с документами, серфинга и пр. (UltraHD @ 72 Гц), или удовлетворять запросам требовательного гейминга (FullHD @ 144 Гц). Дизайн с тонкими рамками (ZeroFrame) способствует эффективной организации рабочего пространства и повышению эргономики рабочих мест.

Монитор Acer EK271KL1M создан как базовая модель, ориентированная для применения в корпоративных или домашних офисах. Размер экрана с привычным соотношением сторон (16:9) достаточен для размещения рабочего пространства, комфортного для офисного пользователя. Сочетание линейных размеров матрицы и 4К-разрешения (3840x2160) при физическом размере пикселя в 0,155 мм позволяет монитору создавать высокодетализированные изображения, что актуально для ряда профессиональных задач — от получения и редактирования документов до обработки и потребления медиаконтента.

Особенность модели – возможность в реальном времени выполнять переключение режимов с 72 Гц @ UltraHD или 144 Гц @ FullHD и обратно. Процесс переключения не влияет на плавность изображения. Яркость матрицы в 250 кд/м², высокая динамическая контрастность 1 : 100 М и поддержка технологии HDR10 адаптируют работу монитора EK271KL1M под любое офисное освещение: текст будет чётким, а графика детализированной даже в тенях и бликах.

Широкие углы обзора, обеспечиваемые IPS-матрицей (178°/178°) и антибликовое покрытие Acer ComfyView обеспечивают комфортное восприятие информации с любого ракурса.

Наличие двух портов HDMI 2.0 и одного DisplayPort 1.2 позволяет подключать новинку к ноутбукам, стационарным ПК и другим источникам сигнала, делая монитор универсальным решением для современных офисных инфраструктур.

Acer EK271KL1M в штатном комплекте поставки получил HDMI-кабель и подставку. Подставка с фиксированной высотой позволяет менять угол наклона дисплея в диапазоне от -5° до +25°. Крепление VESA (100x100 мм) на мониторе позволяет применять альтернативные способы размещения на других стойках, держателях и кронштейнах.

Новинка Acer снабжена аналоговым аудиовыходом и встроенной аудиосистемой. Блок питания также встроен в корпус монитора.

Для обеспечения безопасности здоровья пользователя в условиях продолжительного рабочего дня, который составляет минимум 8 часов, новый монитор оснащен комплексом технологий Acer VisionCare. Комплекс включает четыре взаимодополняющих технологии: Acer Flickerless и Acer Low Dimming, уменьшающие мерцание, Acer ComfyView, подавляющие блики от внешних источников, и Acer BlueLight Shield, минимизирующий синюю компоненту в в свечении монитора. Наличие Acer VisionCare делает монитор Acer EK271KL1M удобным в применении, комфортным при длительной работе и соответствующим современным стандартам эргономики и требованиям охраны труда.

Монитор Acer EK271KL1M можно приобрести в российских розничных магазинах по цене от 17999 руб.