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4К UHD 4К Ultra HD Ultra High Definition Television UHDTV Телевидение сверхвысокой чёткости

4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости


04.12.2023 Новая 4K-камера видеонаблюдения от Smartec с ИК-подсветкой до 80 м и управляемым удаленно объективом

юджетной линейки Smartec OPTi пополнила цилиндрическая камера STC-IPM8644A для уличного видеонаблюдения. Используя 8 МП сенсор Sony IMX415, уличная цилиндрическая камера формирует видео с разрешением и способна передавать цветное изображение при минимальной освещенности до 0.01 лк, а для видеоконтроля в условиях недостаточной освещенности активирует ИК-подсветку дальностью до 80 м. Кроме
29.11.2023 XGIMI Horizon Ultra – длиннофокусный проектор 4К с поддержкой Dolby Vision представлен в России

ашних проекторов, представляет на российском рынке новый проектор XGIMI Horizon Ultra с разрешением , технологией Dolby Vision и аудиосистемой Harman Kardon. В новом проекторе впервые использ
27.09.2023 В «Яндекс 360» появятся видеовстречи на 1000 участников и шаринг экрана в 4К

встречи крупного бизнеса могут собирать сотни участников. Обмен контентом при проведении групповых встреч также выйдет на новый уровень – появится возможность шаринга экрана в сверхвысоком разрешении 4K. Участники встреч смогут демонстрировать презентации, отчеты, проекты и другие материалы в максимально высокой четкости. Сейчас в основе технологий «Телемоста» лежит внешнее решение с открыт
25.08.2023 Компания TCL выпустила 4К телевизор для геймеров и перфекционистов

ия C745 QLED 4K предлагается с диагональю экрана от 55 до 98 дюймов. Телевизор обладает разрешением и частотой обновления 144 Гц VRR. Пиковая яркость при этом может достигать 1000 нит. Пробл
28.07.2023 Выпущены очень дешевые 4К-телевизоры с большими экранами. За ними стоит Xiaomi. Цена

Недорогие -ТВ из Китая Компания Xiaomi представила два новых смарт-ТВ с экранами на 55 и 70 дюймов по диагонали. Новинки получили название Smart TV A55 2024 и A70 2024 соответственно и будут продаватьс
10.07.2023 Xiaomi выпустила ультрадешевые телевизоры с огромными экранами и 4К-разрешением. Цена

тикали, так и по горизонтали, но в плане контрастности она проигрывает OLED, используемой в более дорогих моделях. Фото: Xiaomi 75-дюймовая новинка Xiaomi Экраны в телевизорах поддерживают разрешение или 3840х2160 пикселей, что является стандартном для современных смарт-ТВ. По заверениям производителя, они способны отображать 1,07 млрд оттенков и занимают более 97% лицевой панели за счет
29.06.2023 Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента

Качественный контент в 2К и становится все более и более распространенным. Его доставка со стриминговых сервисов стала возможна даже по беспроводной сети, а уж проигрывать Блю-рей фильмы с сетевого хранилища по домашне
06.03.2023 Hanwha Vision выпустила интеллектуальные камеры видеонаблюдения 8 МП серии X

Новая камера видеонаблюдения 8 МП/ Wisenet XNV-9083RZ, входящая в серию X, защищена от ударов и предназначена для работы на у
28.02.2023 Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

амое главное в телевизоре – это дисплей. В Hisense 55U7HQ используется ULED-матрица, а разрешение – . Дисплей имеет несколько ключевых особенностей.  Во-первых, в Hisense 55U7HQ используется

27.02.2023 Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM

цы. Именно от него зависит качество съемки. Мы выбрали модели, способные снимать видео в разрешении , ведь этот формат повсеместно «завоевывает» экраны мира.  Если вы планируете использовать

15.02.2023 В России начались продажи «флешки» Xiaomi, которая превращает древний телевизор в продвинутый смарт-ТВ. Цена, видео

ктации с 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Она способна обрабатывать видео в разрешении до Ultra HD (4K, 3840x2160 точек) за счет ARM-процессора с четырьмя ядрами Cortex-A35 и видеоада
30.01.2023 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

е VA-матрица хорошо справляется с отображением черного цвета. Благодаря большому экрану, разрешению , частоте обновления экрана 60 Гц и наличию HDMI телевизор можно использовать как экран для
27.01.2023 Digma выпустила новые 4K-мониторы с 27-дюймовым экраном

Бренд Digma, международный производитель цифровой техники и электроники для дома и работы, пополнил линейку мониторов двумя эргономичными новинками с 27-дюймовым экраном, поддержкой 4K и целым рядом полезных функций. Модель DM-MONG2740 подойдет опытным геймерам и киберспортсменам, а DM-MONB2709 — сотрудникам, которые работают с компьютерной графикой, фотографиями и видео в
20.01.2023 В России появились супердешевые 4К-телевизоры Xiaomi. Видео

В с экранами на 43, 50 и 55 дюймов Серию TV A2 открывает 32-дюймовая модель стоимостью 16 тыс. руб. -разрешение ей не положено – покупатели будут вынуждены довольствоваться исключительно HD и
10.01.2023 Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM

Samsung UE43AU9000UXRU В модели поддерживается разрешение и используется технология Dynamic Crystal Color, которая делает оттенки более насыщенными.
05.12.2022 Новые интеллектуальные IP-камеры MOBOTIX v71 с двумя сенсорами и пятью объективами на выбор

рпус (IK10). Новинки базируются на интеллектуальной платформе MOBOTIX 7, поставляются с сенсором 4K UHD или 4 МП Ultra LowLight и одним из пяти вариантов оптики с углом обзора от 15° до 95°. На
22.11.2022 Премьера MOBOTIX: бескупольные IP-камеры с ИИ-платформой для видеоконтроля в помещениях

оловкой видеомодуля для видеоконтроля в помещении. Серия p71 позволяет выбрать модели с сенсором 4K UHD или 4 МП Ultra LowLight и шестью вариантами оптики от 15° до 120°. Новинки выполнены на и
09.11.2022 «Триколор» выводит на рынок собственные 4K-телевизоры

чением 32-дюймовой версии, позволяют зрителям насладиться картинкой в формате сверхвысокой четкости Ultra HD. Телевизор с самым маленьким экраном имеет разрешение HD. Телевизоры «Триколора» обл
28.10.2022 Телевизор Toshiba C450: 4K-экран и реалистичный объемный звук

погружения в происходящее на экране, будь то просмотр фильмов, спортивных трансляций или динамических сцен в видеоигре. За высокое качество изображения в Toshiba C450 отвечает процессор REGZA Engine 4K, поддерживающий ИИ-алгоритмы. Также тут реализована специальная технология 4K Fine Texture Restoration, которая воспроизводит мельчайшие детали текстуры объектов, повышает их выразите
11.10.2022 MTS AI внедрила пропуск титров и повторяющихся эпизодов в онлайн-кинотеатре KION

ссийская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов МТС объявляет о том, что MTS AI разработала решение SuperResolution, которое позволяет переводить видео в формат , а также – алгоритм для пропуска титров и повторяющихся заставок в сериалах для онлайн-кинотеатра KION. SuperResolution – разработка компании MTS AI, в основе которой лежат технологии компью
05.09.2022 Новый флагман в линейке MOBOTIX: 4K-видеокамера со сменными модулями, объективами и интеллектуальными приложениями

ещать в своем корпусе один или два видеомодуля видимого спектрального диапазона с разрешением до 4K UHD, тепловизор и дополнительные блоки трех типов. При этом видеокамеры имеют всепогодное исп
05.09.2022 Лучшие 27-дюймовые мониторы: выбор ZOOM

Philips 279C9 Philips 279C9 представляет собой IPS-панель с минимальными рамками и 4K-разрешением. Устройство может похвастаться высокой контрастностью 1300:1 – благодаря этому картинка четкая, с хорошо различимыми деталями. Углы обзора достигают 178° – это угол, с которого з
30.08.2022 Xiaomi выпускает серию дешевых 4К-телевизоров с большим экраном. Цены

вых телевизоров Xiaomi Smart TV X прилагается экран с разрешением 3840х2160 пикселей, оно же 4К или Ultra HD. Это стандарт для многих современных смарт-ТВ, но никак не для среднего сегмента, гд
30.08.2022 Вместо Apple и Iiyama. Xiaomi начала продавать в России редкий монитор для профессионалов

фоны Замыкает квартет новый 4K Monitor 27 – пока единственный в России монитор Xiaomi с разрешением Ultra HD или 3840х2160 пикселей. В рознице новинка стоит 45 тыс. руб. против 13 тыс. руб. и 1
23.08.2022 ViewSonic объявляет о выходе монитора ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra,

Компания ViewSonic Corp., поставщик продукции для визуального представления информации, объявляет о выходе профессионального монитора ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra. Новое устройство на 100% охватывает цветовое пространство Adobe RGB, обеспечивая реалистичную цветопередачу на всех цифровых и печатных носителях. Монитор оптимизирован
15.08.2022 Малогабаритные IP-камеры STC-IPM8508A марки Smartec с 4К-разрешением

Новая вандалозащищенная IP-камера STC-IPM8508A Estima марки Smartec предназначена для видеоконтроля в помещениях и на улице. Поддержка разрешения , наличие встроенного прожектора ИК-подсветки и реализация функций, повышающих качество видео, позволяют получать от IP-камеры высокодетализированное изображение подконтрольных участков объек
02.08.2022 GS Group выпустила новую цифровую 4К-приставку с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth

контент ультравысокого разрешения на телевизоры, планшеты или смартфоны, поддерживающие технологию Ultra HD. Также она способна преобразовывать 4K в меньшее разрешение, таким образом, каналы в
25.07.2022 Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт

ейского бренда Hyundai, нам поможет прибывший на тест телевизор Hyundai H-LED65FU7002 с разрешением 4K.Дизайн и качество изображения Hyundai H-LED65FU7002 получил строгий минималистичный дизайн
15.07.2022 Xiaomi выпустила недорогие 4К-телевизоры с большим экраном для требовательных геймеров. Цена

тоже можно. Для этого в телевизорах реализована поддержка разрешения 4К или 3840х2160 точек, оно же Ultra HD. В список улучшающих изображение технологий, помимо упомянутой MEMC, входят HDR, VRR
12.07.2022 Обзор Starwind SW-LED55UB401: бюджетный 4K-телевизор на Яндекс ТВ

вками-ножками по краям. Из внешних изысков здесь можно выделить разве что логотип бренда на нижней рамке, под которым находится кнопка управления.  Телевизор оснащен 55-дюймовым экраном с разрешением 4K UHD 3840 x 2160 пикселей со стандартным соотношением сторон 16:9. Максимальная яркость достигает 300 кд/м2 – картинку на дисплее будет хорошо видно даже в помещениях с ярким естественным све
08.07.2022 ViewSonic выпустила монитор ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra

Компания ViewSonic Corp., поставщик продукции для визуального представления информации, объявляет о выходе профессионального монитора ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra. Новое устройство на 100% охватывает цветовое пространство Adobe RGB, обеспечивая реалистичную цветопередачу на всех цифровых и печатных носителях. Монитор оптимизирован
07.07.2022 Viewsonic выпустила в продажу серию дисплеев All-in-One с разрешением 4K UHD и усовершенствованной технологией сборки светодиодов

Viewsonic представила новую серию светодиодных дисплеев LDP All-in-One Direct View с разрешением 4K UHD. В новой серии дисплеев светодиоды собраны по технологии «микросхема на плате» (COB) мето
17.05.2022 Видео в 4К и 360-градуснйы обзор с новыми уличными IP-камерами Smartec STC-IPM8920 Estima

сматривает программирование до 300 предустановок камерного блока и восьми туров, а также поддерживает четыре обучаемых тура. Благодаря высокой чувствительности (0,006 лк / F1.2) и поддержке стандарта поворотная IP-камера STC-IPM8920 Estima позволяет получать высококачественное информативное изображение с разрешением до 3840х2160 пикс. и фреймрейтом 30 к/с даже в сложных световых условиях
29.04.2022 Xiaomi выпустила дешевый телевизор с гигантским 4К-экраном

толщины, да и сам корпус выполнен из металла. Производителем заявлен 78-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и возможность отображения 1 млрд оттенков. Ко всему этому добавляется поддержка 4К-разрешения (3840х2160 точек). Звуку в Smart TV A75 2022 внимание, в отличие от дисплея, уделялось сильно меньше. Это всего лишь два динамика по 10 Вт каждый, и этим все ограничилось. Техноло
23.03.2022 В России появились новые телевизоры Toshiba серии Х8900

применяется технология 4K AI Upscale: искусственный интеллект масштабирует исходящее изображение до -уровня, даже если входящий сигнал не является . Телевизоры Toshiba X8900KE имеют

11.03.2022 LG представила на российском рынке гибридный Laser-LED смарт-проектор Cinebeam HU710PW 4K UHD

LG Electronics (LG) представила на российском рынке гибридный Laser-LED смарт-проектор LG Cinebeam HU710PW 4K UHD, сочетающий в себе преимущества лазерной и светодиодной технологии. Благодаря новому гибридному источнику света LG проектор LG HU710PW использует светодиодный источник света, поддерживае
28.02.2022 Новинка Honeywell: уличная 4K камера серии 70 с бортовой видеоаналитикой и поддержкой распознавания лиц

ыми камера обеспечит распознавание номерных знаков автомобилей, людей и/или их лиц. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы». HC70WB8R2 формирует изображение сверхвысокой четкости (3840х2160 пикселей) и поддерживает интеллектуальный кодек (Smart Codec) для повышения производительности камеры и снижения нагрузки на сеть. Качественное цветное изображение цилиндрическая

09.02.2022 Xiaomi выпустила 4К-телевизор на Android дешевле 30 тыс. руб. Видео

ента с поддержкой HDR 10+. Это его главное достоинство, за исключением сравнительно невысокой цены. Ultra HD на 43 дюймах Видеоконтент в формате 4К (3840х2160 пикселей) новый Redmi Smart TV X43
21.01.2022 Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж

ьнейшего просмотра, поддерживает DLNA для подключения к домашней сети и масштабирование контента до . Vekta LD-43SU8915BS  Один из самых бюджетных телевизоров с разрешением 4K и поддержкой Sm
17.01.2022 Intel запретила владельцам своих новых процессоров смотреть лицензионные фильмы с дисков в 4K

Жизнь без Blu-ray Ultra HD Корпорация Intel отказалась от поддержки расширения SGX в своих настольных процессор

Публикаций - 3125, упоминаний - 4231

4К UHD и организации, системы, технологии, персоны:

4A Games 51 743
Samsung Electronics 9934 518
Sony 6480 320
Apple Inc 11601 294
Intel Corporation 11865 280
LG Electronics 3565 270
Nvidia Corp 3300 267
Xiaomi 1485 249
Google LLC 11345 206
Microsoft Corporation 23992 201
Huawei 3677 199
Lenovo Group 2230 158
5nine Software 11 157
AMD - Advanced Micro Devices 3988 142
HP Inc. 5614 138
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 129
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2464 129
ASUS - AsusTek Computer Inc 1993 117
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10579 109
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 87
Qualcomm Technologies 1748 84
Philips 2034 84
Dell EMC 4970 83
Zoom Int - Zoom Video Communications 1376 82
Toshiba Corporation 2905 78
Ростелеком 10626 75
MediaTek 487 72
Yandex - Яндекс 6377 69
Canon 1383 65
ДОК 808 63
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 684 61
Триколор - Национальная спутниковая компания 308 61
BBK OPPO Electronics 360 60
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 315 58
Lenovo Motorola 3489 58
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 292 55
Hisense Group Holdings 113 51
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 580 50
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 328 50
Nikon 614 49
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6754 99
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2005 87
Netflix - онлайн-кинотеатр 462 76
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 51
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6446 47
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 46
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 181 45
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 30
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1084 29
Россети Ленэнерго 1698 27
Carl Zeiss AG 291 27
Лента - Сеть розничной торговли 1884 25
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 173 25
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 92 24
Связной ГК 1356 23
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 192 23
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 417 23
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 21
Hyundai Motor Company 351 20
TÜV Rheinland Group 114 20
Открытие ФК - Банк Открытие 523 17
Walt Disney Company 576 16
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 14
Warner Bros. International Television Distribution 275 13
Магнит - Тандер - сеть магазинов 732 12
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 474 12
Евросеть 1402 11
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 126 10
АФК Система - Система Масс-медиа 84 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2596 10
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 10
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 10
Карусель - Сеть гипермаркетов 213 9
Sony Pictures Entertainment 140 9
101Hotels.com 455 9
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 150 8
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 8
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 122 8
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 243 8
Почта России ПАО 1989 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4178 195
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10305 44
Правительство Москвы 2170 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4668 17
Президент Российской Федерации 3996 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2537 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2249 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2726 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1717 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5417 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3142 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2829 11
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2891 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5052 9
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 196 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 620 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 8
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 274 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1287 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 6
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 648 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3339 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 927 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1104 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1251 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1765 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2619 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 228 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2099 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1756 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 159 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 234 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 187 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 363 3
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 118 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 742 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1385 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 137 3
4CIO 18 743
8K Association - Ассоциация 8K 1 114
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 78
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6176 43
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 204 41
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 14
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 13
CIPA - Camera & Imaging Products Association 48 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 6
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 536 6
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 5
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 5
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 5
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 5
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 4
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 4
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 642 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 181 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 18 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 3
TCG - Trusted Computing Group 31 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 174 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 2
Электрокабель 8 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2644 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 2
Linux Foundation 177 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 83 2
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 4 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5748 1214
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19840 1136
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22613 1028
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6866 984
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12093 981
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43606 849
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6853 832
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11975 825
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22551 779
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8755 775
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9598 758
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9130 708
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23407 674
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3604 643
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16451 630
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9043 626
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13711 574
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6917 536
USB Type-C - USB-C - USB 3 1624 493
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5893 484
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11675 464
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2551 449
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13243 448
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6894 448
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10261 436
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 6792 422
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 855 415
Контрастность 2714 403
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14122 394
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5826 386
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 1928 382
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9630 372
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7290 348
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58102 347
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3379 341
Наушники - Headphones 3719 340
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9791 316
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3574 304
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2442 293
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26588 292
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 2 743
Google Android 13301 570
Microsoft Windows 14946 234
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1423 224
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 209
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1254 208
Apple iPhone - серия смартфонов 6840 190
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4836 188
Intel Core - Семейство процессоров 1152 178
Apple iOS 7281 176
Google YouTube - Видеохостинг 2558 155
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 593 153
Apple iPhone 6 4861 149
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 654 145
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2581 143
Microsoft Windows 10 1610 140
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 419 133
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 131
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 126
Linux OS 8985 125
Google Android TV 261 116
Nvidia GeForce GTX 516 114
Google Play - Google Store - Android Market 3134 108
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 230 107
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 371 100
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 843 96
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 336 96
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 415 94
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 337 94
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 92
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 238 92
Samsung Galaxy 912 88
Samsung Galaxy Note 686 85
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3964 83
Intel Core i - Cерия процессоров 492 82
Google Android 9 - Android Pie 216 80
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 696 79
Apple iPad 3793 76
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 233 73
Apple MacBook - серия ноутбуков 886 72
Одинцов Дмитрий 107 17
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 16
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 371 13
Готальский Михаил 95 13
Ширшов Павел 76 11
Макаров Александр 38 10
Тоболь Александр 39 9
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 85 7
Путин Владимир 2910 7
Евдокимов Андрей 80 7
Никифоров Николай 1173 7
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 7
Ксенин Алекс 311 7
Осеевский Михаил 292 6
Бровко Василий 52 6
Lau Pete - Ло Пит 14 6
Jun Lei - Цзунь Лей 45 6
Upton Eben - Аптон Эбен 10 5
Орлов Николай 13 5
Дубровский Михаил 10 5
Беляева Татьяна 24 5
Рычка Денис 17 5
Медведев Дмитрий 1641 5
Беленький Валерий 32 5
Бельская Яна 9 5
Lirong Liu - Лоранг Лю 6 4
Безруков Андрей 28 4
Rubin Andy - Рубин Энди 61 4
Щеголев Игорь 696 4
Cho Alex - Чоу Алекс 7 4
Сяо Хайцзюнь 31 4
Карташев Дмитрий 5 4
Холодов Алексей 11 4
Казакова Анастасия 8 4
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 4
Волин Алексей 117 4
Резников Олег 20 4
Силин Михаил 27 4
Масленников Игорь 36 4
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 4
Россия - РФ - Российская федерация 131563 1523
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15927 457
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50826 407
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40330 243
Европа 21309 238
Япония 13098 171
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13817 157
Южная Корея - Республика 6437 155
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13646 107
Солнце - звезда Солнечной системы 4978 105
Индия - Bharat 5234 94
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13095 88
Китай - Тайвань 3842 87
Германия - Федеративная Республика 12358 80
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15999 67
Азия - Азиатский регион 5272 67
Беларусь - Белоруссия 5038 48
Франция - Французская Республика 7674 48
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 785 40
Земля - планета Солнечной системы 10097 38
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 34
Америка Северная 3133 33
Армения - Республика 2091 31
Испания - Королевство 3648 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6752 31
Финляндия - Финляндская Республика 3528 31
Нидерланды 3386 30
Германия - Берлин 706 28
Испания - Каталония - Барселона 738 28
Европа Восточная 3018 27
Ближний Восток 2833 26
Украина 7428 26
Канада 4769 25
США - Калифорния 4548 24
Италия - Итальянская Республика 4258 24
США - Калифорния - Купертино 254 24
США - Лос-Анджелес - Голливуд 499 23
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2426 23
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3470 23
Россия - СФО - Новосибирск 3914 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22061 404
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4593 293
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5197 220
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2599 216
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26116 149
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46906 143
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5031 136
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10293 133
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1294 124
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12166 122
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44700 113
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16572 110
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1215 95
Абонентская база - Абонентская плата 5461 78
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4489 76
Ergonomics - Эргономика 1516 73
Видеокамера - Видеосъёмка 672 72
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2268 68
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10118 64
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 204 62
Английский язык 6341 57
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5092 57
Здравоохранение - Офтальмология 392 56
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6062 53
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15202 52
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11916 51
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6430 50
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4248 49
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4316 48
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3458 48
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5257 47
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9267 47
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7722 46
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 294 45
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3402 42
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8885 42
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1466 38
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3535 38
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4402 37
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9384 37
CNews - ZOOM.CNews 1816 227
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 35
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 405 32
GizmoChina 112 28
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 27
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 258 19
GSM Arena 70 19
The Verge - Издание 521 18
Стрим-ТВ - телекомпания 157 14
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 303 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5828 12
Bloomberg 1179 12
DxOMark - Издание 36 12
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 133 11
Engadget - Блог о технологиях 422 11
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11081 10
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 9
Liliputing 44 9
DigiTimes - Издание 1306 8
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 62 8
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 8
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 76 8
TENAA 18 8
Рен ТВ - телеканал 67 8
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 8
ITHome 28 8
Euronews - телеканал 46 7
CNews RND - R&D.CNews 2273 7
CNX Software 14 7
National Geographic 84 7
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 106 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1263 7
Коммерсантъ - Издательский дом 1526 7
Tom’s Hardware 269 7
GizChina - Издание 61 7
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 514 6
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 275 6
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 105 6
РБК ТВ - телеканал 79 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7733 45
IDC - International Data Corporation 4881 24
NPD DisplaySearch 284 18
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 15
IHS iSuppli 397 9
Counterpoint Research 80 9
Gartner - Гартнер 3506 7
HFS Research 46 7
Forrester Research 819 5
Cinebench 26 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 332 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2771 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 100 4
GfK Rus - ГФК-Русь 205 4
ITResearch 117 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 65 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 178 3
In-Stat/MDR 70 3
Wainhouse Research 40 2
Strategy Analytics 284 2
Euroconsult - Евроконсалт 7 2
Piper Jaffray 99 2
NPD Group 140 2
Fortune Global 500 284 2
ABI Research 233 2
TrendForce 97 2
Harris Interactive 81 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 284 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 2
Omdia 22 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 548 2
IHS Markit 22 2
Markets&Markets Research 109 2
Keypoint Intelligence 7 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 82 1
Analysys Mason 26 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 16 1
TechTarget 12 1
Samsung Research 17 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 257 32
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 695 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 4
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1379 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 250 2
РАН - Российская академия наук 1749 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 109 2
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 281 2
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 13 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 754 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 273 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 209 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 211 2
Минздрав РФ - РязГМУ ФГБОУ ВО - Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 4 2
CAICT - China Academy of Information and Communications Technology - Китайская академия информационных и коммуникационных технологий 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 811 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 41 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 188 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 47 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 110 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 342 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 55 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 10 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 93 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 17 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 4 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 6 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 9 1
Columbia University - Колумбийский университет 152 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 231 1
ТГУ - Томский государственный университет 148 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 40 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 223 1
Севергрупп ТТ - TalentTech - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 28 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 80
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 540 73
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 910 48
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 698 43
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 42
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1149 31
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