4К UHD 4К Ultra HD Ultra High Definition Television UHDTV Телевидение сверхвысокой чёткости
|04.12.2023
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Новая 4K-камера видеонаблюдения от Smartec с ИК-подсветкой до 80 м и управляемым удаленно объективом
юджетной линейки Smartec OPTi пополнила цилиндрическая камера STC-IPM8644A для уличного видеонаблюдения. Используя 8 МП сенсор Sony IMX415, уличная цилиндрическая камера формирует видео с разрешением 4К и способна передавать цветное изображение при минимальной освещенности до 0.01 лк, а для видеоконтроля в условиях недостаточной освещенности активирует ИК-подсветку дальностью до 80 м. Кроме
|29.11.2023
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XGIMI Horizon Ultra – длиннофокусный проектор 4К с поддержкой Dolby Vision представлен в России
ашних проекторов, представляет на российском рынке новый проектор XGIMI Horizon Ultra с разрешением 4К, технологией Dolby Vision и аудиосистемой Harman Kardon. В новом проекторе впервые использ
|27.09.2023
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В «Яндекс 360» появятся видеовстречи на 1000 участников и шаринг экрана в 4К
встречи крупного бизнеса могут собирать сотни участников. Обмен контентом при проведении групповых встреч также выйдет на новый уровень – появится возможность шаринга экрана в сверхвысоком разрешении 4K. Участники встреч смогут демонстрировать презентации, отчеты, проекты и другие материалы в максимально высокой четкости. Сейчас в основе технологий «Телемоста» лежит внешнее решение с открыт
|25.08.2023
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Компания TCL выпустила 4К телевизор для геймеров и перфекционистов
ия C745 QLED 4K предлагается с диагональю экрана от 55 до 98 дюймов. Телевизор обладает разрешением 4К и частотой обновления 144 Гц VRR. Пиковая яркость при этом может достигать 1000 нит. Пробл
|28.07.2023
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Выпущены очень дешевые 4К-телевизоры с большими экранами. За ними стоит Xiaomi. Цена
Недорогие 4К-ТВ из Китая Компания Xiaomi представила два новых смарт-ТВ с экранами на 55 и 70 дюймов по диагонали. Новинки получили название Smart TV A55 2024 и A70 2024 соответственно и будут продаватьс
|10.07.2023
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Xiaomi выпустила ультрадешевые телевизоры с огромными экранами и 4К-разрешением. Цена
тикали, так и по горизонтали, но в плане контрастности она проигрывает OLED, используемой в более дорогих моделях. Фото: Xiaomi 75-дюймовая новинка Xiaomi Экраны в телевизорах поддерживают разрешение 4К или 3840х2160 пикселей, что является стандартном для современных смарт-ТВ. По заверениям производителя, они способны отображать 1,07 млрд оттенков и занимают более 97% лицевой панели за счет
|29.06.2023
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Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента
Качественный контент в 2К и 4К становится все более и более распространенным. Его доставка со стриминговых сервисов стала возможна даже по беспроводной сети, а уж проигрывать Блю-рей фильмы с сетевого хранилища по домашне
|06.03.2023
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Hanwha Vision выпустила интеллектуальные камеры видеонаблюдения 8 МП серии X
Новая камера видеонаблюдения 8 МП/4К Wisenet XNV-9083RZ, входящая в серию X, защищена от ударов и предназначена для работы на у
|28.02.2023
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Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой
амое главное в телевизоре – это дисплей. В Hisense 55U7HQ используется ULED-матрица, а разрешение – 4К. Дисплей имеет несколько ключевых особенностей. Во-первых, в Hisense 55U7HQ используется
|27.02.2023
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Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM
цы. Именно от него зависит качество съемки. Мы выбрали модели, способные снимать видео в разрешении 4К, ведь этот формат повсеместно «завоевывает» экраны мира. Если вы планируете использовать
|15.02.2023
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В России начались продажи «флешки» Xiaomi, которая превращает древний телевизор в продвинутый смарт-ТВ. Цена, видео
ктации с 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Она способна обрабатывать видео в разрешении до Ultra HD (4K, 3840x2160 точек) за счет ARM-процессора с четырьмя ядрами Cortex-A35 и видеоада
|30.01.2023
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Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM
е VA-матрица хорошо справляется с отображением черного цвета. Благодаря большому экрану, разрешению 4К, частоте обновления экрана 60 Гц и наличию HDMI телевизор можно использовать как экран для
|27.01.2023
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Digma выпустила новые 4K-мониторы с 27-дюймовым экраном
Бренд Digma, международный производитель цифровой техники и электроники для дома и работы, пополнил линейку мониторов двумя эргономичными новинками с 27-дюймовым экраном, поддержкой 4K и целым рядом полезных функций. Модель DM-MONG2740 подойдет опытным геймерам и киберспортсменам, а DM-MONB2709 — сотрудникам, которые работают с компьютерной графикой, фотографиями и видео в
|20.01.2023
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В России появились супердешевые 4К-телевизоры Xiaomi. Видео
В с экранами на 43, 50 и 55 дюймов Серию TV A2 открывает 32-дюймовая модель стоимостью 16 тыс. руб. 4К-разрешение ей не положено – покупатели будут вынуждены довольствоваться исключительно HD и
|10.01.2023
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Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM
Samsung UE43AU9000UXRU В модели поддерживается разрешение 4К и используется технология Dynamic Crystal Color, которая делает оттенки более насыщенными.
|05.12.2022
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Новые интеллектуальные IP-камеры MOBOTIX v71 с двумя сенсорами и пятью объективами на выбор
рпус (IK10). Новинки базируются на интеллектуальной платформе MOBOTIX 7, поставляются с сенсором 4K UHD или 4 МП Ultra LowLight и одним из пяти вариантов оптики с углом обзора от 15° до 95°. На
|22.11.2022
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Премьера MOBOTIX: бескупольные IP-камеры с ИИ-платформой для видеоконтроля в помещениях
оловкой видеомодуля для видеоконтроля в помещении. Серия p71 позволяет выбрать модели с сенсором 4K UHD или 4 МП Ultra LowLight и шестью вариантами оптики от 15° до 120°. Новинки выполнены на и
|09.11.2022
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«Триколор» выводит на рынок собственные 4K-телевизоры
чением 32-дюймовой версии, позволяют зрителям насладиться картинкой в формате сверхвысокой четкости Ultra HD. Телевизор с самым маленьким экраном имеет разрешение HD. Телевизоры «Триколора» обл
|28.10.2022
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Телевизор Toshiba C450: 4K-экран и реалистичный объемный звук
погружения в происходящее на экране, будь то просмотр фильмов, спортивных трансляций или динамических сцен в видеоигре. За высокое качество изображения в Toshiba C450 отвечает процессор REGZA Engine 4K, поддерживающий ИИ-алгоритмы. Также тут реализована специальная технология 4K Fine Texture Restoration, которая воспроизводит мельчайшие детали текстуры объектов, повышает их выразите
|11.10.2022
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MTS AI внедрила пропуск титров и повторяющихся эпизодов в онлайн-кинотеатре KION
ссийская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов МТС объявляет о том, что MTS AI разработала решение SuperResolution, которое позволяет переводить видео в формат 4к, а также – алгоритм для пропуска титров и повторяющихся заставок в сериалах для онлайн-кинотеатра KION. SuperResolution – разработка компании MTS AI, в основе которой лежат технологии компью
|05.09.2022
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Новый флагман в линейке MOBOTIX: 4K-видеокамера со сменными модулями, объективами и интеллектуальными приложениями
ещать в своем корпусе один или два видеомодуля видимого спектрального диапазона с разрешением до 4K UHD, тепловизор и дополнительные блоки трех типов. При этом видеокамеры имеют всепогодное исп
|05.09.2022
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Лучшие 27-дюймовые мониторы: выбор ZOOM
Philips 279C9 Philips 279C9 представляет собой IPS-панель с минимальными рамками и 4K-разрешением. Устройство может похвастаться высокой контрастностью 1300:1 – благодаря этому картинка четкая, с хорошо различимыми деталями. Углы обзора достигают 178° – это угол, с которого з
|30.08.2022
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Xiaomi выпускает серию дешевых 4К-телевизоров с большим экраном. Цены
вых телевизоров Xiaomi Smart TV X прилагается экран с разрешением 3840х2160 пикселей, оно же 4К или Ultra HD. Это стандарт для многих современных смарт-ТВ, но никак не для среднего сегмента, гд
|30.08.2022
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Вместо Apple и Iiyama. Xiaomi начала продавать в России редкий монитор для профессионалов
фоны Замыкает квартет новый 4K Monitor 27 – пока единственный в России монитор Xiaomi с разрешением Ultra HD или 3840х2160 пикселей. В рознице новинка стоит 45 тыс. руб. против 13 тыс. руб. и 1
|23.08.2022
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ViewSonic объявляет о выходе монитора ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra,
Компания ViewSonic Corp., поставщик продукции для визуального представления информации, объявляет о выходе профессионального монитора ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra. Новое устройство на 100% охватывает цветовое пространство Adobe RGB, обеспечивая реалистичную цветопередачу на всех цифровых и печатных носителях. Монитор оптимизирован
|15.08.2022
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Малогабаритные IP-камеры STC-IPM8508A марки Smartec с 4К-разрешением
Новая вандалозащищенная IP-камера STC-IPM8508A Estima марки Smartec предназначена для видеоконтроля в помещениях и на улице. Поддержка разрешения 4К, наличие встроенного прожектора ИК-подсветки и реализация функций, повышающих качество видео, позволяют получать от IP-камеры высокодетализированное изображение подконтрольных участков объек
|02.08.2022
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GS Group выпустила новую цифровую 4К-приставку с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth
контент ультравысокого разрешения на телевизоры, планшеты или смартфоны, поддерживающие технологию Ultra HD. Также она способна преобразовывать 4K в меньшее разрешение, таким образом, каналы в
|25.07.2022
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Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт
ейского бренда Hyundai, нам поможет прибывший на тест телевизор Hyundai H-LED65FU7002 с разрешением 4K.Дизайн и качество изображения Hyundai H-LED65FU7002 получил строгий минималистичный дизайн
|15.07.2022
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Xiaomi выпустила недорогие 4К-телевизоры с большим экраном для требовательных геймеров. Цена
тоже можно. Для этого в телевизорах реализована поддержка разрешения 4К или 3840х2160 точек, оно же Ultra HD. В список улучшающих изображение технологий, помимо упомянутой MEMC, входят HDR, VRR
|12.07.2022
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Обзор Starwind SW-LED55UB401: бюджетный 4K-телевизор на Яндекс ТВ
вками-ножками по краям. Из внешних изысков здесь можно выделить разве что логотип бренда на нижней рамке, под которым находится кнопка управления. Телевизор оснащен 55-дюймовым экраном с разрешением 4K UHD 3840 x 2160 пикселей со стандартным соотношением сторон 16:9. Максимальная яркость достигает 300 кд/м2 – картинку на дисплее будет хорошо видно даже в помещениях с ярким естественным све
|08.07.2022
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ViewSonic выпустила монитор ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra
Компания ViewSonic Corp., поставщик продукции для визуального представления информации, объявляет о выходе профессионального монитора ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra. Новое устройство на 100% охватывает цветовое пространство Adobe RGB, обеспечивая реалистичную цветопередачу на всех цифровых и печатных носителях. Монитор оптимизирован
|07.07.2022
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Viewsonic выпустила в продажу серию дисплеев All-in-One с разрешением 4K UHD и усовершенствованной технологией сборки светодиодов
Viewsonic представила новую серию светодиодных дисплеев LDP All-in-One Direct View с разрешением 4K UHD. В новой серии дисплеев светодиоды собраны по технологии «микросхема на плате» (COB) мето
|17.05.2022
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Видео в 4К и 360-градуснйы обзор с новыми уличными IP-камерами Smartec STC-IPM8920 Estima
сматривает программирование до 300 предустановок камерного блока и восьми туров, а также поддерживает четыре обучаемых тура. Благодаря высокой чувствительности (0,006 лк / F1.2) и поддержке стандарта 4К поворотная IP-камера STC-IPM8920 Estima позволяет получать высококачественное информативное изображение с разрешением до 3840х2160 пикс. и фреймрейтом 30 к/с даже в сложных световых условиях
|29.04.2022
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Xiaomi выпустила дешевый телевизор с гигантским 4К-экраном
толщины, да и сам корпус выполнен из металла. Производителем заявлен 78-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и возможность отображения 1 млрд оттенков. Ко всему этому добавляется поддержка 4К-разрешения (3840х2160 точек). Звуку в Smart TV A75 2022 внимание, в отличие от дисплея, уделялось сильно меньше. Это всего лишь два динамика по 10 Вт каждый, и этим все ограничилось. Техноло
|23.03.2022
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В России появились новые телевизоры Toshiba серии Х8900
применяется технология 4K AI Upscale: искусственный интеллект масштабирует исходящее изображение до 4К-уровня, даже если входящий сигнал не является 4К. Телевизоры Toshiba X8900KE имеют
|11.03.2022
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LG представила на российском рынке гибридный Laser-LED смарт-проектор Cinebeam HU710PW 4K UHD
LG Electronics (LG) представила на российском рынке гибридный Laser-LED смарт-проектор LG Cinebeam HU710PW 4K UHD, сочетающий в себе преимущества лазерной и светодиодной технологии. Благодаря новому гибридному источнику света LG проектор LG HU710PW использует светодиодный источник света, поддерживае
|28.02.2022
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Новинка Honeywell: уличная 4K камера серии 70 с бортовой видеоаналитикой и поддержкой распознавания лиц
ыми камера обеспечит распознавание номерных знаков автомобилей, людей и/или их лиц. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы». HC70WB8R2 формирует изображение сверхвысокой четкости 4К (3840х2160 пикселей) и поддерживает интеллектуальный кодек (Smart Codec) для повышения производительности камеры и снижения нагрузки на сеть. Качественное цветное изображение цилиндрическая
|09.02.2022
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Xiaomi выпустила 4К-телевизор на Android дешевле 30 тыс. руб. Видео
ента с поддержкой HDR 10+. Это его главное достоинство, за исключением сравнительно невысокой цены. Ultra HD на 43 дюймах Видеоконтент в формате 4К (3840х2160 пикселей) новый Redmi Smart TV X43
|21.01.2022
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Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж
ьнейшего просмотра, поддерживает DLNA для подключения к домашней сети и масштабирование контента до 4К. Vekta LD-43SU8915BS Один из самых бюджетных телевизоров с разрешением 4K и поддержкой Sm
|17.01.2022
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Intel запретила владельцам своих новых процессоров смотреть лицензионные фильмы с дисков в 4K
Жизнь без Blu-ray Ultra HD Корпорация Intel отказалась от поддержки расширения SGX в своих настольных процессор
4К UHD и организации, системы, технологии, персоны:
|Одинцов Дмитрий 107 17
|Jobs Steve - Джобс Стив 1004 16
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 371 13
|Готальский Михаил 95 13
|Ширшов Павел 76 11
|Макаров Александр 38 10
|Тоболь Александр 39 9
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 85 7
|Путин Владимир 2910 7
|Евдокимов Андрей 80 7
|Никифоров Николай 1173 7
|Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 7
|Ксенин Алекс 311 7
|Осеевский Михаил 292 6
|Бровко Василий 52 6
|Lau Pete - Ло Пит 14 6
|Jun Lei - Цзунь Лей 45 6
|Upton Eben - Аптон Эбен 10 5
|Орлов Николай 13 5
|Дубровский Михаил 10 5
|Беляева Татьяна 24 5
|Рычка Денис 17 5
|Медведев Дмитрий 1641 5
|Беленький Валерий 32 5
|Бельская Яна 9 5
|Lirong Liu - Лоранг Лю 6 4
|Безруков Андрей 28 4
|Rubin Andy - Рубин Энди 61 4
|Щеголев Игорь 696 4
|Cho Alex - Чоу Алекс 7 4
|Сяо Хайцзюнь 31 4
|Карташев Дмитрий 5 4
|Холодов Алексей 11 4
|Казакова Анастасия 8 4
|Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 4
|Волин Алексей 117 4
|Резников Олег 20 4
|Силин Михаил 27 4
|Масленников Игорь 36 4
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 4
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