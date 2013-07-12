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Tvigle Media онлайн-кинотеатр
УПОМИНАНИЯ
|12.07.2013
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Tvigle Media запускает новую версию платформы для дистрибуции и монетизации онлайн-видео
Российская компания Tvigle Media запускает новую версию платформы для дистрибуции и монетизации онлайн-видео – Vi
|01.03.2012
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Видеопортал Tvigle.ru выпустил свое приложение для телевизоров Philips Smart TV
Компания Philips и российский развлекательный видеопортал Tvigle.ru объявили о том, что запускают специальное приложение для Philips Smart TV. Приложен
|10.08.2011
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Видеоконтент Tvigle.ru появился на телевизорах Panasonic Viera
Видеопортал Tvigle.ru с 1 августа 2011 г. стал доступен на телевизорах Panasonic с функцией Viera Connect
|15.04.2011
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Видеопортал Tvigle выпустил свой плагин для плееров BBK
Видеопортал Tvigle.ru объявил о том, что совместно с компанией BBK Electronics разработал новый плагин дл
|10.11.2010
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Tvigle Media получила права на мультфильмы Disney и сериалы ABC
Компания Tvigle Media и «Уолт Дисней Компани СНГ» подписали соглашение о сотрудничестве в области инте
|22.10.2010
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Видеопорталы призвали закрыть «Вконтакте» и убрать из поисковиков пиратский контент
к крупнейшим интернет-компаниям Рунета подписали руководители видео-порталов Tvzavr.ru, Zoomby.ru и Tvigle.ru Александр Беленов, Виктор Пинчук и Егор Яковлев. «В Рунете активно формируется рыно
|10.06.2010
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На Tvigle.ru появятся фильмы из библиотеки студии «Ленфильм»
подписали соглашение о размещении и показах коллекции фильмов и сериалов студии «Ленфильм» на сайте tvigle.ru и партнерских площадках. Размер фильмотеки составляет около четырехсот наименований
|21.04.2010
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Контент Tvigle Media появился на портале Sevenload
Компания Tvigle Media объявила о стратегическом партнерстве с популярной международной сетью sevenload
|29.03.2010
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Вышло приложение Tvigle для iPhone и iPod Touch
Компания Tvigle Media объявила о том, что выпустила бесплатную мобильную версию приложения Tvigle
|15.02.2010
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Tvigle.ru открывает видеоканалы для музыкантов
Популярный видеопортал Tvigle.ru объявил о том, что приглашает к сотрудничеству российских музыкантов, которые продв
|26.11.2009
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Tvigle.ru получил базу геймерского видеоконтента от Gameland
Компании Gameland и Tvigle Media подписали договор, согласно которому Tvigle получил в распоряжение одну и
|20.11.2009
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Tvigle.ru бесплатно покажет телевизионные фильмы и сериалы
Медиакомпания Tvigle Media объявила о том, что открывает одну из крупнейших в Рунете библиотек лицензионног
|28.10.2009
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Российская аудитория Tvigle превысила 4,4 млн человек
т результат за предыдущий отчетный период. Рост произошел за счет комплексного продвижения контента Tvigle Media в интернете. Во-первых, в сентябре стартовали две громкие премьеры собственного
|23.10.2009
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Tvigle.ru строит российский Vimeo
Компания Tvigle Media открыла новый раздел для авторов видеосюжетов на Tvigle.ru. Задача проект
|18.08.2009
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Tvigle Media выпустила сервис для управления видео на сайтах
Компания Tvigle Media объявила о выходе нового продукта - сервиса по управлению, публикации и монетиза
|31.07.2009
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IMHO VI и Tvigle.ru стали партнерами по видеорекламе
Рекламное агентство IMHO VI заключило контракт с Tvigle Media на реализацию рекламных возможностей сайта Tvigle.ru. Спрос на видеорекла
|03.06.2009
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Tvigle.ru собрал коллекцию русского шансона
Компания Tvigle Media объявила о создании крупнейшей в Рунете легальной коллекции видеоклипов популярн
|03.03.2009
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Tvigle.ru обновил свой сайт
Популярный видеопортал Tvigle.ru объявил о запуске новой версии своего сайта в рамках празднования первого года рабо
|30.06.2008
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Tvigle Media и Digital Access заключили лицензионное соглашение
совместном размещении в сети интернет музыкальных видеоклипов. В рамках сотрудничества на сайте www.tvigle.ru был запущен канал Tvigle Music, где, в том числе, и транслируются музыкальны
|02.06.2008
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Tvigle Media меняет формат вещания
Компания Tvigle Media объявила о том, что меняет формат вещания и запускает семь новых каналов: Tvi
|16.04.2008
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Tvigle Media подписала контракт с Cyber Group Animation
на в ходе международной выставки MIPTV в Каннах. Сумма сделки не разглашается. Главное приобретение Tvigle Media – это двухгодичная лицензия на вещание 95 эпизодов художественной мелодрамы Prom
|09.04.2008
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Tvigle Media подвела первые итоги работы проекта Tvigle.ru
Компания Tvigle Media опубликовала первые итоги работы своего проекта Tvigle.ru. За первый меся
|29.02.2008
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Tvigle Media представила новый интернет-сериал
Компания Tvigle Media вчера, 28 февраля, провела премьерный пресс-показ нового комедийного интернет-се
Tvigle Media и организации, системы, технологии, персоны:
|Яковлев Егор 19 11
|Желяпов Виталий 5 3
|Акопов Александр 5 2
|Антропов Алексей 7 2
|Осипов Сергей 42 2
|Цыплухин Владислав 41 2
|Пинчук Виктор 43 2
|Беленов Александр 5 2
|Дудь Юрий 2 1
|Hardy Tom - Харди Том 2 1
|Грачева Мария 10 1
|Холодов Алексей 12 1
|Троцюк Алексей 4 1
|Бырдин Алексей 29 1
|Соловьева Елена 5 1
|Миндубаева Юлия 4 1
|Шляпп Василий 1 1
|Делицын Леонид 131 1
|Иванов Сергей 393 1
|Симаков Олег 113 1
|Новиков Александр 35 1
|Чернышов Андрей 15 1
|Мельников Максим 36 1
|Иванов Юрий 29 1
|Овчинников Борис 129 1
|Аммосов Юрий 46 1
|Широков Илья 37 1
|Медников Дмитрий 24 1
|Журба Александр 6 1
|Шеховцов Максим 5 1
|Баскакова Виктория 1 1
|Мансурова Ольга 2 1
|Назаров Василий 1 1
|Князева Елена 1 1
|Север Сергей 1 1
|Дмитриева Наталья 6 1
|Пискарев Сергей 1 1
|Бобков Вячеслав 2 1
|Жалинский Денис 3 1
|Илоян Эдуард 3 1
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