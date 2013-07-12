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Tvigle Media онлайн-кинотеатр

Tvigle Media - онлайн-кинотеатр

УПОМИНАНИЯ


12.07.2013 Tvigle Media запускает новую версию платформы для дистрибуции и монетизации онлайн-видео

Российская компания Tvigle Media запускает новую версию платформы для дистрибуции и монетизации онлайн-видео – Vi
01.03.2012 Видеопортал Tvigle.ru выпустил свое приложение для телевизоров Philips Smart TV

Компания Philips и российский развлекательный видеопортал Tvigle.ru объявили о том, что запускают специальное приложение для Philips Smart TV. Приложен
10.08.2011 Видеоконтент Tvigle.ru появился на телевизорах Panasonic Viera

Видеопортал Tvigle.ru с 1 августа 2011 г. стал доступен на телевизорах Panasonic с функцией Viera Connect
15.04.2011 Видеопортал Tvigle выпустил свой плагин для плееров BBK

Видеопортал Tvigle.ru объявил о том, что совместно с компанией BBK Electronics разработал новый плагин дл
10.11.2010 Tvigle Media получила права на мультфильмы Disney и сериалы ABC

Компания Tvigle Media и «Уолт Дисней Компани СНГ» подписали соглашение о сотрудничестве в области инте
22.10.2010 Видеопорталы призвали закрыть «Вконтакте» и убрать из поисковиков пиратский контент

к крупнейшим интернет-компаниям Рунета подписали руководители видео-порталов Tvzavr.ru, Zoomby.ru и Tvigle.ru Александр Беленов, Виктор Пинчук и Егор Яковлев. «В Рунете активно формируется рыно
10.06.2010 На Tvigle.ru появятся фильмы из библиотеки студии «Ленфильм»

подписали соглашение о размещении и показах коллекции фильмов и сериалов студии «Ленфильм» на сайте tvigle.ru и партнерских площадках. Размер фильмотеки составляет около четырехсот наименований
21.04.2010 Контент Tvigle Media появился на портале Sevenload

Компания Tvigle Media объявила о стратегическом партнерстве с популярной международной сетью sevenload
29.03.2010 Вышло приложение Tvigle для iPhone и iPod Touch

Компания Tvigle Media объявила о том, что выпустила бесплатную мобильную версию приложения Tvigle

15.02.2010 Tvigle.ru открывает видеоканалы для музыкантов

Популярный видеопортал Tvigle.ru объявил о том, что приглашает к сотрудничеству российских музыкантов, которые продв
26.11.2009 Tvigle.ru получил базу геймерского видеоконтента от Gameland

Компании Gameland и Tvigle Media подписали договор, согласно которому Tvigle получил в распоряжение одну и
20.11.2009 Tvigle.ru бесплатно покажет телевизионные фильмы и сериалы

Медиакомпания Tvigle Media объявила о том, что открывает одну из крупнейших в Рунете библиотек лицензионног
28.10.2009 Российская аудитория Tvigle превысила 4,4 млн человек

т результат за предыдущий отчетный период. Рост произошел за счет комплексного продвижения контента Tvigle Media в интернете. Во-первых, в сентябре стартовали две громкие премьеры собственного

23.10.2009 Tvigle.ru строит российский Vimeo

Компания Tvigle Media открыла новый раздел для авторов видеосюжетов на Tvigle.ru. Задача проект
18.08.2009 Tvigle Media выпустила сервис для управления видео на сайтах

Компания Tvigle Media объявила о выходе нового продукта - сервиса по управлению, публикации и монетиза
31.07.2009 IMHO VI и Tvigle.ru стали партнерами по видеорекламе

Рекламное агентство IMHO VI заключило контракт с Tvigle Media на реализацию рекламных возможностей сайта Tvigle.ru. Спрос на видеорекла
03.06.2009 Tvigle.ru собрал коллекцию русского шансона

Компания Tvigle Media объявила о создании крупнейшей в Рунете легальной коллекции видеоклипов популярн
03.03.2009 Tvigle.ru обновил свой сайт

Популярный видеопортал Tvigle.ru объявил о запуске новой версии своего сайта в рамках празднования первого года рабо
30.06.2008 Tvigle Media и Digital Access заключили лицензионное соглашение

совместном размещении в сети интернет музыкальных видеоклипов. В рамках сотрудничества на сайте www.tvigle.ru был запущен канал Tvigle Music, где, в том числе, и транслируются музыкальны
02.06.2008 Tvigle Media меняет формат вещания

Компания Tvigle Media объявила о том, что меняет формат вещания и запускает семь новых каналов: Tvi
16.04.2008 Tvigle Media подписала контракт с Cyber Group Animation

на в ходе международной выставки MIPTV в Каннах. Сумма сделки не разглашается. Главное приобретение Tvigle Media – это двухгодичная лицензия на вещание 95 эпизодов художественной мелодрамы Prom
09.04.2008 Tvigle Media подвела первые итоги работы проекта Tvigle.ru

Компания Tvigle Media опубликовала первые итоги работы своего проекта Tvigle.ru. За первый меся
29.02.2008 Tvigle Media представила новый интернет-сериал

Компания Tvigle Media вчера, 28 февраля, провела премьерный пресс-показ нового комедийного интернет-се

Публикаций - 74, упоминаний - 115

Tvigle Media и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7897 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4241 14
Meta Platforms - Facebook 4482 12
X Corp - Twitter 2889 11
VK - Mail.ru Group 3493 8
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 295 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 7
Philips 2067 7
DEXP 54 5
Google LLC 12017 5
Leff 7 4
Sony 6583 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 4
Yuno 8 3
Samsung Electronics 10412 3
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 74 3
Apple Inc 12329 3
Huawei 4052 2
Xiaomi 1841 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13437 2
Ростелеком 10036 2
LG Electronics 3644 2
Toshiba Corporation 2938 2
BBK Electronics Corp 318 2
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 33 2
Деловой Мир Онлайн 10 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8970 2
Merlion - Мерлион 847 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 662 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 351 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
МегаФон 9419 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1503 1
Logitech 422 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 337 1
Rhapsody 57 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
SAP SE 5352 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 29
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 17
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 16
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 14
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 12
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 262 9
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 136 8
Hyundai Motor Company 403 5
Walt Disney Company 629 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2561 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 246 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
101Hotels.com 456 2
Ленфильм - Киностудия имени Горького ТПО - Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького Творческо-производственное объединение 12 2
Sony Pictures Entertainment 143 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7767 1
Warner Bros. International Television Distribution 279 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox 81 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 131 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 493 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 89 1
ЦИАН - CIAN 151 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 66 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Афиша Индастриз 5 1
AdWatch Isobar 44 1
Лента - Сеть розничной торговли 2176 1
ЦИАН - iRealtor - Айриеэлтор 10 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
Газпром ПАО 1377 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1488 1
НСК ИМХО Диджитал Альянс - IMHO Digital Sales House 10 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ПромСвязьКапитал 83 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 35 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1421 2
Судебная власть - Judicial power 2351 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3413 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 337 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1411 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 327 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6129 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 190 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5619 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 143 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 98 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 57 1
ISF - Imaging Science Foundation 9 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9422 31
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7210 27
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7558 27
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1052 21
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10932 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24903 20
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2998 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25138 18
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4047 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12468 17
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10166 12
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4015 12
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4702 11
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 840 11
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 514 11
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4960 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12682 10
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3597 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9482 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7890 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26285 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54000 9
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21346 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3929 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6147 8
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 850 8
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3519 7
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1025 7
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14704 7
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1948 7
Контрастность 2895 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17477 7
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4646 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3286 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2147 6
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1788 6
DLNA - Digital Living Network Alliance 468 6
Data monetization - Монетизация данных 1733 6
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1520 6
Google YouTube - Видеохостинг 2833 19
Google Android 14377 14
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2099 11
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 137 10
Apple iOS 8024 6
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 6
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 6
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 329 5
Яндекс.Эфир 18 5
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 132 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7195 4
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 689 4
Google Play - Google Store - Android Market 3372 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1855 3
Google Picasa Web Albums 156 3
Apple - App Store 2949 3
Avito - Internest - ADRiver 31 3
Philips ЖК-телевизоры 63 3
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 204 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 270 2
Xiaomi PatchWall 42 2
Honor Smart Screen - серия телевизоров 17 2
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 64 2
Яндекс.Плюс 206 2
М.Видео-Эльдорадо - Novex 30 2
Apple iTunes Store 1068 2
DEXP U - серия телевизоров 2 2
Huawei AppGallery 301 2
VK - Афиша@Mail.ru - Кино@Mail.ru 18 2
Philips Ambilight 101 2
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 41 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 803 2
Apple iPad 3891 2
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 198 2
Yande AdFox - система управления рекламой в интернете 18 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 880 2
Sony - 4K X-Reality PRO - 8K X-Reality PRO. 28 2
Philips Perfect Picture - Philips Perfect Pixel HD - Perfect Natural Motion - процессор 34 2
Philips PUS - серия телевизоров 48 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1147 1
Яковлев Егор 19 11
Желяпов Виталий 5 3
Акопов Александр 5 2
Антропов Алексей 7 2
Осипов Сергей 42 2
Цыплухин Владислав 41 2
Пинчук Виктор 43 2
Беленов Александр 5 2
Дудь Юрий 2 1
Hardy Tom - Харди Том 2 1
Грачева Мария 10 1
Холодов Алексей 12 1
Троцюк Алексей 4 1
Бырдин Алексей 29 1
Соловьева Елена 5 1
Миндубаева Юлия 4 1
Шляпп Василий 1 1
Делицын Леонид 131 1
Иванов Сергей 393 1
Симаков Олег 113 1
Новиков Александр 35 1
Чернышов Андрей 15 1
Мельников Максим 36 1
Иванов Юрий 29 1
Овчинников Борис 129 1
Аммосов Юрий 46 1
Широков Илья 37 1
Медников Дмитрий 24 1
Журба Александр 6 1
Шеховцов Максим 5 1
Баскакова Виктория 1 1
Мансурова Ольга 2 1
Назаров Василий 1 1
Князева Елена 1 1
Север Сергей 1 1
Дмитриева Наталья 6 1
Пискарев Сергей 1 1
Бобков Вячеслав 2 1
Жалинский Денис 3 1
Илоян Эдуард 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 150874 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52759 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44552 3
Европа 24445 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2933 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17632 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18034 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13435 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14302 2
Южная Корея - Республика 6754 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 224 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1568 1
Япония 13396 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 372 1
Европа Западная 1485 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4024 1
Азия - Азиатский регион 5642 1
Франция - Французская Республика 7921 1
Франция - Канны 112 1
Украина 7696 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Польша - Республика 1988 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Созвездие Малая Медведица - Ursa Minor - Полярная звезда 35 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 872 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3078 29
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3585 14
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2818 12
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6131 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4805 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11209 7
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1281 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49714 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5090 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2008 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25053 4
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1703 4
AdTech - AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 17 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5709 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53195 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1107 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1869 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 734 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7139 3
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 198 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2187 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5306 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19514 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2416 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1137 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 650 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8305 2
Энергетика - Energy - Energetically 5308 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2127 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1611 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6597 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5095 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5138 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 214 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3677 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5149 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 30 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5637 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4563 1
Fashion industry - Индустрия моды 272 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 5
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 146 5
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Коммерсантъ - Издательский дом 2015 2
Bloomberg 1335 2
CineTrailer 3 2
Ведомости 1104 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1037 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2717 1
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CNews TV 747 1
Sputnik 58 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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