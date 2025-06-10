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М.Видео-Эльдорадо Novex


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 Россияне начали выпускать ультрадешевые видеокарты на чипах Nvidia. Опрос 1
12.11.2024 Импортеры электроники и бытовой техники в России резко сократили закупки. Главная причина - высокая ключевая ставка Центробанка 1
07.11.2024 Китай повернулся спиной. В России остановлен огромный завод по выпуску телевизоров любимых россиянами марок 1
24.06.2024 То остановят, то снова запустят. Брошенный российский завод Samsung заработал после двух лет простоя 1
03.10.2023 Погибает знаменитый российский производитель дешевых смартфонов. Начата ликвидация 1
06.09.2023 Россияне жаждут зрелищ. В стране небывалый рост продаж телевизоров 1
21.07.2023 На российском рынке смарт-ТВ новый крупный игрок. Телевизоры под собственной маркой выпустил Wildberries 1
14.03.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: популярность техники из России и СНГ выросла до 1,5 раз, в лидерах холодильное оборудование и плиты 1
27.01.2023 «М.видео-Эльдорадо» расширяет ассортимент СТМ-техники, в 2022 году спрос на неё увеличился до 6 раз 1
16.01.2023 Главное домашнее развлечение россиян подорожало. Телевизоры взлетели в цене 1
20.12.2022 «Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники 1
01.12.2022 «М.Видео-Эльдорадо»: каждый десятый телевизор в России имеет голосовое управление отечественной разработки 1
15.09.2022 МТС выпустила сверхдешевый смарт-ТВ. Цена 1
26.08.2022 «Мегафон» готовится продавать ТВ и бытовую технику под собственными брендами 1
24.08.2022 Продажи техники под собственными торговыми марками «М.видео-Эльдорадо» выросли до 6 раз по сравнению с 2021 годом 1
23.08.2022 «Яндекс» регистрирует бренды для выпуска холодильников и чайников 1
29.07.2022 Телевизионные скрепы сломаны. Россияне отказались от ТВ Samsung и LG после многолетней любви к ним 1
28.07.2022 Опрос «М.Видео-Эльдорадо»: 86% россиян готовы покупать новые бренды бытовой техники и электроники 1
03.06.2022 Запасы электроники в России тают на глазах. Ритейлеры бьют тревогу 1
03.06.2022 Спрос на технику собственных торговых марок «М.Видео-Эльдорадо» показал максимальный рост с момента запуска 1
23.05.2022 Россияне переходят со смартфонов на обычные «звонилки». Поставки классических телефонов взлетели до небес 1
21.04.2022 «М.Видео-Эльдорадо» в I квартале 2022 г. увеличила GMV на 28%, продажи через мобильную платформу – на 45% 1
13.04.2022 Ozon начинает выпуск ТВ под своим брендом с прошивкой «Яндекса». Их производят в России 1
15.03.2022 «Сбер» выпустил дешевые умные ТВ на фирменном «убийце» Android. Цена 1
20.05.2021 Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров 1
19.11.2020 «Алиса» появилась в телевизорах на платформе «Яндекса» 1
27.10.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» в третьем квартале 2020 года увеличила оборот на 25% 1
03.08.2020 «М.Видео» начала выпуск дешевых смарт-ТВ под собственной торговой маркой 2
03.08.2020 «М.Видео» представила телевизоры под своей торговой маркой Novex. Цены 1
10.05.2007 Российским ЖК-телевизорам мешает психология 1

Публикаций - 30, упоминаний - 31

М.Видео-Эльдорадо и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7776 14
Samsung Electronics 10386 11
DEXP 54 8
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 344 7
Xiaomi 1825 6
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 424 6
Apple Inc 12287 6
LG Electronics 3640 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 651 5
BBK Electronics Corp 317 5
МегаФон 9323 5
Haier Group 182 5
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 193 4
Leff 7 3
Yuno 8 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4168 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13291 3
Sony 6575 3
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 167 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 395 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 323 2
Huawei 4033 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 753 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 309 2
Toshiba Corporation 2937 2
INOI - ИНОЙ 50 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 2
Philips 2065 2
Electrolux AB - Telefunken 7 2
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 302 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1340 1
Rolsen Electronics 79 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Dell EMC 5054 1
IBM - International Business Machines Corp 9474 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
Intel Corporation 12322 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2529 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1453 9
Hyundai Motor Company 401 7
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 260 4
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 82 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 218 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 798 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 2
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 2
Связной ГК 1375 2
Grundig 41 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 168 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 476 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
Miele - Миле 134 1
Dyson 128 1
Beko 72 1
Viessmann - Виссманн 2 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Композит 96 1
Haier - Candy Group - Канди 98 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 140 1
Groupe SEB - Tefal 97 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Байон.ру 5 1
Unsplash 1045 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4980 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5076 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 487 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12104 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1241 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2983 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 117 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 306 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7191 26
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1046 16
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3569 13
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1075 11
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 733 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24759 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20911 9
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2557 9
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3123 8
Аксессуары 3980 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5054 7
Умные платформы 1760 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12424 7
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 658 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2491 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26088 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14643 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16385 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12612 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3132 5
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1858 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9401 5
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2677 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 333 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6130 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7844 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24917 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7441 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3913 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 212 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5335 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 354 4
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1085 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2877 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10132 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9442 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9575 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3007 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12660 3
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 84 7
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1030 5
Google YouTube - Видеохостинг 2819 4
Google Android 14300 4
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 127 4
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Tuvio 23 4
Яндекс.Маркет - Vionic 4 4
Merlion - Citilink - SunWind 13 4
Яндекс.Эфир 18 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1134 3
Яндекс.ТВ 33 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 706 2
Google Android TV 333 2
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1200 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 469 2
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 410 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7183 2
Google Android 7 - Android Nougat 219 1
Яндекс.Видео 36 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 793 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 63 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 56 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 216 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 271 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 114 1
Novex NFP MP3-плеер 1 1
Google Android 9 - Android Pie 210 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 929 1
Nokia 3310 67 1
LG Realme 1 1
VK - Яндекс.Дзен 205 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1142 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 213 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION Smart TV - МТС KION Smart Box 3 1
Next Media Group - WildRed 2 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 179 1
VK RuStore - Рустор 403 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 869 1
Гуцериев Михаил 111 2
Сурков Александр 17 2
Муравьев Олег 29 2
Иманов Гусейн 12 2
Тынкован Александр 51 1
Изосимов Александр 192 1
Сенюк Надежда 33 1
Комаров Алексей 14 1
Никонов Алексей 8 1
Гусев Максим 4 1
Дюсебаев Тимур 1 1
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 1
Ли Сергей 16 1
Иванова Ирина 14 1
Борзилов Давид 77 1
Догадин Михаил 18 1
Шибанов Кирилл 13 1
Шамшилов Рагим 1 1
Погудалов Алексей 13 1
Захарова Юлия 4 1
Гарманова Анна 4 1
Иксанов Артур 1 1
Сибирцева Ирина 3 1
Бородин Владислав 13 1
Манкевич Виталий 11 1
Маннанов Одилбек 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17511 17
Беларусь - Белоруссия 5850 9
Южная Корея - Республика 6738 7
Турция - Турецкая республика 2424 6
Узбекистан - Республика 1787 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52628 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14268 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7755 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1556 3
Украина 7675 3
Казахстан - Республика 5658 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 539 3
Германия - Федеративная Республика 12791 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17890 2
Европа 24405 2
Азия - Азиатский регион 5624 2
Армения - Республика 2326 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3018 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1408 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3149 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2921 1
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 50 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 490 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2322 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3102 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4080 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3225 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2054 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1306 1
Израиль 2754 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 830 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 862 1
Таджикистан - Республика 883 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1049 1
Молдавия - Республика Молдова 715 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Боровск 29 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 162 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5682 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24848 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3608 7
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 6
Импортозамещение - параллельный импорт 522 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5034 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3060 5
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 112 5
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 708 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 627 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11150 3
СТМ - Собственные торговые марка 5 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3099 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3684 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7404 2
Дача - дачники 909 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3396 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3520 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9182 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 711 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2348 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1615 1
Зоология - наука о животных 2702 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 980 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 114 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1098 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6084 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 305 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16752 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 528 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8760 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10204 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1781 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7051 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8005 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2080 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52775 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1277 1
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 108 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1988 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 3
Ведомости 1085 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1026 1
Известия ИД 657 1
ITResearch 121 1
TrendForce 116 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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