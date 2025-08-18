Разделы

18.08.2025 Телевизоры собственных брендов Сбербанка, «Яндекса» и Ozon нарастили долю на рынке 1
12.11.2024 Импортеры электроники и бытовой техники в России резко сократили закупки. Главная причина - высокая ключевая ставка Центробанка 1
07.11.2024 Китай повернулся спиной. В России остановлен огромный завод по выпуску телевизоров любимых россиянами марок 1
21.08.2024 В Россию пришел новый «убийца» телевизоров LG, Samsung и Sony 1
21.03.2024 Финансовые и операционные результаты VK за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года 1
03.10.2023 Погибает знаменитый российский производитель дешевых смартфонов. Начата ликвидация 1
02.10.2023 Ozon запустит собственную оболочку для Smart TV со встроенными сервисами VK 3
06.09.2023 Россияне жаждут зрелищ. В стране небывалый рост продаж телевизоров 1
21.07.2023 На российском рынке смарт-ТВ новый крупный игрок. Телевизоры под собственной маркой выпустил Wildberries 1
21.03.2023 Wildberries выпустит ноутбуки, смартфоны и пылесосы под собственным брендом 1
20.12.2022 «Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники 1
23.11.2022 Ozon расширяет ассортимент электроники и бытовой техники под собственной торговой маркой Hartens 2
15.09.2022 МТС выпустила сверхдешевый смарт-ТВ. Цена 1
26.08.2022 «Мегафон» готовится продавать ТВ и бытовую технику под собственными брендами 1
23.08.2022 «Яндекс» регистрирует бренды для выпуска холодильников и чайников 1
20.05.2022 Ритейлеры увеличили расходы на цифровизацию более чем на треть 1
13.04.2022 Ozon начинает выпуск ТВ под своим брендом с прошивкой «Яндекса». Их производят в России 3

