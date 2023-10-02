Ozon запустит собственную оболочку для Smart TV со встроенными сервисами VK

Ozon при сотрудничестве с VK разработал собственную операционную систему для умных телевизоров Hartens. Голосовой помощник «Маруся», магазин приложений RuStore и другие сервисы VK, а также собственное приложение для Smart TV, будут встроены в оболочку Ozon TV для новых телевизоров, выпускаемых под собственной торговой маркой макретплейса. До конца 2023 г. Ozon планирует произвести более 25 тыс. устройств на базе Ozon TV. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Новые телевизоры Hartens, которые выпускаются под собственной торговой маркой (СТМ) Ozon, получат оболочку Ozon TV. Она разработана совместно с российским производителем телевизоров «Квант» и будет установлена на новые устройства, тестовая партия которых уже доступна на маркетплейсе.

В рамках партнерства Ozon с VK новая ОС получит ряд встроенных сервисов. Например, предустановленным магазином приложений будет RuStore, а «Маруся» станет голосовым помощником. Помимо управления телевизором, «Маруся» сможет подсказать погоду или рассказать новости, а также включить любимую музыку. Также на телевизорах Hartens будут доступны другие сервисы группы, включая «VK видео» и VK Play.

Также Ozon выпустил собственное приложение для покупок на Smart TV. Ozon TV станет «маркетплейсом на диване» – пользователям будут доступны персонализированные подборки товаров, отобранные с помощью системы рекомендации. На экране появится QR-код на товар, через который пользователь сможет перейти в мобильное приложение или на сайт и совершить заказ. На сегодняшний день приложение доступно в RuStore.

Ozon запустит собственную оболочку для Smart TV со встроенными сервисами VK

«Устройства Hartens всего за два года продаж завоевали доверие потребителей и стали лидером в категории телевизоров на Ozon - на них приходится 30% от всех проданных Smart TV на площадке. Мы получили много отзывов от покупателей Hartens решили усовершенствовать цифровую начинку и сервисы в наших устройствах – так родилась оболочка Ozon TV со встроенными сервисами от VK. Теперь клиенты получат вместе с устройством уже готовый набор популярных развлекательных сервисов в удобном интерфейсе. А приложение Ozon для Smart TV с умными рекомендациями станет дополнительным каналом коммуникации с нашими клиентами», – сказал Александр Милькин, директор по развитию бизнеса Ozon, категория «Электроника».

«Мы расширяем присутствие RuStore на разных платформах, чтобы пользователи могли свободно скачивать привычные приложения на все свои устройства. Они могут устанавливать популярные стриминговые сервисы, игры и приложения на свои телевизоры, а разработчики - привлекать новую аудиторию и расширять свой бизнес с помощью инструментов для монетизации и развития своих сервисов», — сказал Илья Ульянов, директор направления по работе с партнерами в RuStore.

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«Мы очень рады, что теперь у «Маруси» появится еще один дом – Ozon TV. С ее помощью привычные дела станут удобнее. Например, Маруся сможет управлять телевизором: переключать каналы, находить любимый фильм или сериал, а также помогать с устройствами умного дома. Все это сделает пользовательский опыт еще приятнее и проще», – отметил Дмитрий Твердохлебов, директор по продукту «Маруся» в VK.

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Телевизоры Hartens (собственная торговая марка Ozon) выпускаются с 2021 г., их производство налажено на заводе «Квант» в Воронеже. За это время СТМ Ozon заняла долю более 30% в категории ТВ на маркетплейсе и 5% среди всех онлайн-продаж телевизоров в России, что сопоставимо с показателями ряда международных брендов. Также под СТМ Hartens выпускаются мониторы, беспроводные наушники и колонки, а также бытовая техника.

Ozon — мультикатегорийный маркетплейс. На площадке представлено более 196 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon развивается как интернет-платформа — более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Почти 40 млн покупателей уже получает заказы с помощью логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет тысячам предпринимателей продавать товары в 11 часовых поясах. Ozon развивает систему сервисов, комплементарных своему основному бизнесу, — в том числе fintech-продукты и сервис быстрой доставки продуктов Ozon fresh.