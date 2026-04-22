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Россия ЦФО Воронежская область Воронеж
СОБЫТИЯ
|22.04.2026
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МТС усилила сеть LTE для воронежских спортсменов школы олимпийского резерва им. Дмитрия Саутина
МТС обновила сеть LTE на набережной Воронежа в районе школы олимпийского резерва по прыжкам в воду им. Д. Саутина. Установка теле
|26.03.2026
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МТС обеспечила бесперебойную связь на железнодорожном маршруте Воронеж-Ростов
ым. Мы синхронизировали развитие сетей на стыке регионов, и теперь воронежец, выехавший утром с вокзала Придача, сохранит стабильный интернет и сможет комфортно начать свой отпуск», – сказал директор Воронежского филиала МТС Василий Голуб.
|16.03.2026
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МТС ускорила домашний интернет в Воронеже в пять раз
ли представители МТС. Специалисты МТС модернизировали сеть фиксированного интернета во всех районах Воронежа. Скоростной домашний интернет и цифровое ТВ стали доступны жителям многоквартирных д
|22.01.2026
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Экс-сотрудник NASA купил 100% российской космической компании, координирующей создание сверхлегкой ракеты-носителя
кий акселератор космических проектов фонда «Восход» Владимира Потанина — ООО «Восход — космические технологии» (ВКТ), — который координирует реализацию проекта по созданию частной сверхлегкой ракеты «Воронеж» для вывода спутниковых группировок в космос. Доля Романа Жица выросла с 49% до 51% 20 января 2026 г., соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ. Из проекта вышли ООО «УК "Восход"»
|25.12.2025
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«Т8» и «ТрансТелеКом» протестировали магистральные каналы 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов
Компании «Т8» и «ТрансТелеКом» провели успешное тестирование магистральных каналов 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов протяженностью 1400 км. Испытания проводились на DWDM-платформе нового поколения «Ангара» российского вендора «Т8». Длительный тест прошел без ошибок, что подтверж
|20.11.2025
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Усилили левый берег Дона: «МегаФон» улучшил связь в воронежских городах
льной связи стал более устойчивым у жителей новостроек, около медицинских учреждений и спортивных объектов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Новая телеком-инфраструктура расположена в Воронеже, Семилуках и Нововоронеже. Инженеры оператора подобрали такие места для установки базовых станций, чтобы увеличить покрытие как в домах и квартирах, так и на улицах, во дворах — там, г
|11.09.2025
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РВБ запускает вторую очередь логистического комплекса в Воронеже
Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) расширила логистический комплекс в Воронеже. Компания уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди. В течение месяца она начнет функционировать. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. В рамках второй
|22.08.2025
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«Т-Технологии» открывают новый офис ИТ-хаба в Воронеже
Группа «Т-Технологии», материнская компания «Т-Банка», открывает в Воронеже новый офис ИТ-хаба. Расширение связано с ростом штата хаба за четыре года присутстви
|24.07.2025
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Itprotect завершила проект по усилению защиты персональных данных для завода «Воронежский Трансформатор»
Специалисты интегратора в области кибербезопасности Itprotect успешно реализовали проект по модернизации системы защиты персональных данных для «Воронежского Трансформатора», российского производителя силовых трансформаторов. В рамках пятимесячного проекта эксперты Itprotect провели полный цикл работ: от комплексного аудита ИТ-инфрастру
|26.06.2025
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«Яндекс Лавка» начала работать в Воронеже
В ассортименте ― более 4000 позиций, в том числе готовая еда, горячие блюда, кофе и продукты местных производителей с быстрой доставкой от 15 минут. Сейчас в Воронеже открыто пять дарксторов, на которых собираются заказы перед доставкой. В начале июля 2025 г., через две недели после запуска, сервис будет доступен 90% жителей города. Осенью 2025 г. «
|28.05.2025
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«МегаФон» на 25% ускорил мобильный интернет в историческом центре Воронежа
«МегаФон» провел масштабную модернизацию телеком-объектов в Воронеже. В программу развития инфраструктуры попали локации в Центральном, Коминтерновском, Ленинском, Левобережном и Железнодорожном районах. За счет проведенных работ скорость мобильного инт
|22.04.2025
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ГК «Развитие» вложила около 2,8 млрд руб. в создание ИТ-кластера с парком в Воронеже
Федеральный девелопер ГК «Развитие» проводит трансформацию территории бывшего завода «Электроприбор» в Воронеже. На его базе появится деловой квартал Senator, который создаст более 2000 рабочих мест. Инвестиции на первом этапе проекта составили 2,8 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители
|24.03.2025
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Со старейшего в российской отрасли производителя полупроводников требуют миллионы за «негативное воздействие на канализацию»
Негативное воздействие Как выяснил CNews, водоканал Воронежа («РВК-Воронеж») подал иск из-за негативного воздействия на работу централизованной с
|19.02.2025
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«МегаФон» ускорил интернет для воронежских бизнесменов и спортсменов
«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в воронежском многофункциональном комплексе «Гран-При». Теперь посетители спортивного центра и арендаторы бизнес-площадей смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 Мбит/с. Об это
|23.01.2025
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«МегаФон»: символ года и редкие животные привлекают воронежцев в зоопарк этой зимой
С начала 2025 г. жители и гости Воронежа стали чаще бывать в зоопарке. Посетители активно знакомятся с символом года, любуютс
|08.10.2024
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Искусственный интеллект от VisionLabs помогает снизить пробки и аварии на дорогах Воронежа
В Воронеже Министерством дорожной деятельности Воронежской области в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» введена в эксплуатацию интеллектуальная транспортная система Вор
|20.09.2024
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ГК «Элемент» благодаря ФРП запустила в Воронеже линию по сборке микросхем в металлополимерных корпусах
«Научно-исследовательский институт электронной техники» (НИИЭТ, входит в ГК «Элемент») запустил в Воронеже новую линию корпусирования микросхем мощностью до 10 млн единиц в год. Новое оборудование позволяет НИИЭТ начать производство микроконтроллеров собственной разработки и других электрон
|11.09.2024
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«МегаФон» подключил к мобильной сети более 30 воронежских поселений
ого диапазона обеспечит жителям стабильное покрытие и достаточную емкость сети, чтобы с комфортом скачивать информацию даже в часы наибольшей загрузки. «Благодаря проведенным техническим мероприятиям воронежцы в небольших населенных пунктах получили устойчивый доступ к сети четвертого поколения и современным телеком-услугам. Существенный объем работ был реализован в Подгоренском и Семилукск
|14.08.2024
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В Воронеже обновили парк цифрового оборудования «Элар»
Казенное учреждение Воронежской области «Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области» (КУВО «ГАОПИ ВО») является хранителем фондов бывшего партийного архива Воронежского обкома КПСС, таких как № 3478 «Штаб партизанского движения Воронежского фронта» и № 2 «Областной комитет ВКП(б) Центрально-Черноземной области». Отделом комплектования, орга
|13.08.2024
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«МегаФон» запустил новые объекты связи для жителей воронежских городов
ю скорость мобильного интернета даже при повышенных нагрузках на сеть. Работы проведены для жителей Воронежа в микрорайонах БАМ, Ростовский, Боровое, Отрожка, Песчаный Лог, Шилово. Улучшенное к
|18.07.2024
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Аналитика МТС: в Воронеже спрос на планшеты в 2024 г. вырос на 67%
по просмотру видео опережают липчане (31%), мессенджеры наиболее популярны у белгородцев (23%). В Черноземье продажи планшетов второй год подряд демонстрируют положительный результат, здесь лидирует Воронеж. Так, с января по июнь 2024 г. в столице Черноземья было продано на 67% гаджетов больше, чем годом ранее. Наиболее востребованными стали планшеты бренда Huawei. «По итогам первого полуг
|05.07.2024
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ГК Softline оснастила «Губернский педагогический колледж» в г. Воронеж
ine (ПАО «Софтлайн»), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, оснастила современным оборудованием «Губернский педагогический колледж» в г. Воронеж в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Теперь в учебном заведении в новых оборудованных классах с помощью передовых устройств проводится обучение по направлениям – «робототех
|04.07.2024
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МТС прокачала сеть LTE в коттеджных поселках Воронежа и агломерации
а о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в густонаселенных коттеджных поселках Воронежа и области. Теперь еще более 20 тыс. жителей, находясь за городом, могут пользоваться
|28.06.2024
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«МегаФон»: названы топ-3 летних фестивалей, которые хотят посетить воронежцы
ва крупнейших событийных мероприятий вырос на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом свидетельствуют данные «МегаФона» на основе анализа обращений к 20 тематическим сайтам. В 2024 г. воронежцы начали интересоваться датами проведения и участниками фестивалей уже в апреле – на месяц раньше, чем это было в 2023 г. При этом объем передачи данных увеличился сразу почти в шесть р
|27.06.2024
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В парках и микрорайонах: где еще в Воронеже появилось новое 4G-покрытие
«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в пяти районах Воронежа. Масштабное строительство инфраструктурных объектов обеспечит горожанам уверенный си
|20.06.2024
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Культурное наследие защитят «цифрой»: с помощью электронных данных в Воронеже будут оперативно решать вопросы госохраны культурных объектов
уры Воронежской области «Государственная инспекция историко-культурного наследия» (АУК ВО ГИИКН) перевела в цифровой формат архив исторических документов по объектам культурного наследия (ОКН) города Воронежа и двух районов области. В аналоговом виде сведения собирали с 1978 г. Объем оцифровки составил 305 тыс. страниц в формате A4. Для распознавания документов применили российскую платформ
|14.06.2024
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«МегаФон» обеспечил уверенный сигнал и скоростной интернет в воронежских новостройках Юго-западного и Коминтерновского района
«МегаФон» обеспечил уверенный сигнал и скоростной интернет в воронежских новостройках Юго-западного и Коминтерновского района. Техническая служба оператор
|27.05.2024
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Воронежским альпакам включили LTE-интернет
». «МТС продолжает работу по цифровизации популярных у местных жителей и туристов рекреационных зон Воронежа и области. Накануне выпускных школьных праздников и летнего сезона, нам удалось, нес
|07.05.2024
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«Дочка» Siemens отсудила у российского производителя 321 миллион
еделению Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 апреля 2024 г., «Корпорация НПО «РИФ» из Воронежа должна выплатить компании «Сименс Мобильность» 321 млн рублей. Указанная сумма стане
|06.05.2024
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Быстрее на 30%: где в Воронеже ускорили интернет этой весной
«МегаФон» усилил мобильный интернет для жителей крупных районов Воронежа. В жилых кварталах, местах для прогулок и рядом с производственными объектами операт
|08.04.2024
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Российская мультипликация спасена. Создан «первый российский» 3D-редактор. 3DMax и Maya больше не нужны
Импортозамещение в трех измерениях В России появился «первый отечественный» 3D-редактор. Его разработала российская «Анимационная студия Воронеж», о чем CNews сообщили ее представители. Проект уже опробован в действии – с его помощью создается мультсериал «Супергерои.ру», в котором, по словам разработчиков, этот редактор использ
|04.03.2024
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Axenix заключила соглашение о сотрудничестве с Воронежским государственным университетом
сти анализа данных и других сфер информационных технологий. «Axenix планомерно развивает присутствие на Юге России. Этот регион нам крайне интересен, у него высокие темпы цифровизации производства. В Воронеже у Axenix нет локального офиса, но есть команда, которая постоянно растет и на данный момент насчитывает 20 человек. ВГУ – один из сильнейших вузов в области подготовки ИТ-кадров, и пар
|25.01.2024
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Для воронежских студентов и преподавателей улучшили мобильный интернет
и. Чтобы учащиеся использовали все онлайн-возможности для обучения, мы проводим модернизацию сети в Воронеже в различных локациях, в том числе и включая территорию в районе вузов. По данным нез
|19.01.2024
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Воронежцы стали чаще интересоваться корейскими товарами
зная погода стали катализаторами интереса жителей региона к покупкам на маркетплейсах. Чтобы процесс выбора и заказа товаров был комфортным, в прошлом году мы улучшили качество мобильного интернета в Воронеже, Россоши, Богучаре, Нововоронеже, Лисках, Козловке, Хлебном и других населенных пунктах», – сказал директор «МегаФона» в Воронежской области Юрий Рулев. *** «МегаФон» – всероссийский о
|16.01.2024
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Федеральный центр прикладного развития ИИ Минпромторга России, научно-технический центр «Модуль» и Воронежский государственный технический университет договорились о развитии кадров и прикладного применения ИИ
теллекта Минпромторга России и Воронежским государственным техническим университетом. При поддержке Воронежского землячества документ подписали генеральный директор ФГАУ «ФЦПР ИИ» Александр Сер
|21.12.2023
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Аналитика CloudMTS: компании Липецка и Воронежа чаще остальных в Черноземье переходили в облако
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами Черноземья стали предприятия Липецка и Воронежа. Об этом CNews сообщили представители МТС. Липецкий и Воронежский регионы показали с
|22.11.2023
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LTE по заявкам: 10 воронежских деревень и сел получили собственные вышки мобильной связи
к во всех районах Воронежской области, а также в популярных туристических локациях региона, включая Воронежский государственный природный биосферный заповедник им. В.М. Пескова, байдарочные вод
|18.10.2023
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Жилые кварталы, парки и театры: где в Воронеже улучшили связь осенью 2023 года
«Мегафон» модернизировал телеком-оборудование во всех районах Воронежа в местах растущей нагрузки на сеть. Жители и гости столицы Черноземья будут обеспече
|24.08.2023
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Систему теплоснабжения Воронежа оснастят искусственным интеллектом
АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») приступило ко второму этапу комплексной трансформации теплоснабжения с использованием собственного программного решения в Воронеже. Результатом создания цифровизированной системы учета тепловой энергии станет повышение прозрачности услуг, эффективности работы энергетического и теплосетевого комплекса, сокращение п
|17.07.2023
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B2B-Center разработал площадку для закупок и продаж компании «Воронежский трансформатор»
«Воронежский трансформатор», российская технологическая компания в сфере энергетики, входящая в состав группы «Интер РАО». Предприятие переводит свои торговые процедуры на корпоративную площадку
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Белов Александр 76 24
|Шевченко Евгений 60 20
|Фомин Павел 61 19
|Путин Владимир 3454 19
|Голуб Василий 40 18
|Залукаев Олег 17 15
|Орловский Виктор 408 11
|Рейман Леонид 1065 10
|Шилов Сергей 99 9
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 31 7
|Гусев Александр 46 6
|Чумаченко Наталья 14 6
|Якунин Александр 50 6
|Рылов Дмитрий 56 6
|Долженко Евгения 38 6
|Прокопьев Иван 13 6
|Егоров Александр 88 5
|Мельников Александр 98 5
|Лядов Михаил 12 5
|Потанин Владимир 91 5
|Байгушев Владимир 17 5
|Титова Наталья 6 5
|Красников Геннадий 73 5
|Конышков Алексей 13 5
|Рудевский Антон 41 5
|Етонов Михаил 13 5
|Сенина Лариса 9 5
|Борисов Юрий 122 4
|Иманов Роман 4 4
|Гончарук Александр 92 4
|Анкилов Константин 121 4
|Минин Михаил 10 4
|Прянишников Николай 316 4
|Ендовицкий Дмитрий 5 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Сенюк Надежда 33 4
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