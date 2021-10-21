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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж


21.10.2021 Илья Омехин, Croc Code: У нашей компании новый бренд с хорошей историей 1
18.10.2021 Вузы получили стратегии цифровой трансформации 1
30.09.2021 В России найдены 30 миллионов потенциальных хакеров 1
20.09.2021 Борцы за права в интернете наказали ДИТ Москвы 3
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 1
02.09.2021 «Яндекс.маркет» запустил быструю доставку лекарств, отпускаемых без рецепта 1
26.08.2021 Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
16.07.2021 Выпущен «единственный в мире» смартфон без цензуры и без слежки за пользователем. Его можно заказать в Россию 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
08.07.2021 «Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах 1
30.06.2021 ВШЭ, МГУ и Политех стали самыми популярными вузами в период поступления 4
29.06.2021 МТС запустила собственный фитнес-маркетплейс 1
28.06.2021 Почти 600 молодых москвичей открыли свое дело благодаря проекту «Бизнес-уик-энд» 1
21.06.2021 Metro появился на AliExpress Россия 1
16.06.2021 Atos предоставила гибкое цифровое рабочее место для холдинга «Ключавто» 1
11.06.2021 «Яндекс.Драйв» соберет парк под ключ для корпоративных клиентов 1
09.06.2021 «Яндекс» запустил безналичную оплату через смартфон курьеров 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
20.05.2021 В Москве ликвидирован мошеннический колл-центр, работавший под вывеской юридической фирмы 1
19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 1
19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России 1
19.05.2021 X5 Group запустила агрегатор «Около» за пределами Москвы и Московской области 1
11.05.2021 «Неофлекс» представил результаты 2020 года 1
29.04.2021 В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы 1
28.04.2021 Atos в России увеличивает инвестиции в фокусные направления 2
26.04.2021 Абоненты Tele2 в марте 2021 года скачали на 130% больше трафика, чем на самоизоляции 1
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
28.01.2021 «Пятерочка доставка» привезла более 10,6 тыс. тонн фруктов и овощей в 2020 году 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 2
14.01.2021 Программисты на Python в России получают до 400 тыс. руб. Но девушки к ним работать не идут 1
13.01.2021 В новогодние праздники абоненты Tele2 скачали более 126 ПБ из интернета 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1

Публикаций - 716, упоминаний - 900

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 61
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 48
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 41
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 37
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 36
Yandex - Яндекс 4129 28
Microsoft Corporation 11628 24
3934 24
Samsung Electronics 5878 21
SAP SE 3272 17
Скай Линк - Skylink 548 15
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 13
Apple Inc - Эппл Рус 7861 12
Синтерра - Synterra 602 12
Softline - Софтлайн 1507 12
VK - Mail.ru Group 2508 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 12
ЛайфТелеком - Телфин 97 11
IBM 3677 11
Huawei 2750 9
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 9
AT Consulting - Группа ЭйТи 278 9
ESET 1000 8
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 148 8
Ростех - Ростехнологии 2230 8
Google LLC 7439 7
HP Inc. 3043 7
Oracle Corporation 3466 7
Ланит ГК 1185 7
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 7
Avaya Inc - Avaya СНГ 575 6
МегаФон Кавказский филиал 192 6
LG Electronics 1942 6
Facebook 3796 6
Nokia Corporation 2546 6
АйТи 771 6
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 6
Cisco Systems 2158 6
Siemens AG - Сименс Россия 710 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 35
Связной ГК 897 14
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 12
Альфа-Банк 1135 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 11
РЖД - Российские железные дороги 1093 10
Евросеть 939 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 9
X5 Group 601 7
Техносила 159 7
X5 Group - Пятерочка 561 7
Росбанк ПАО - Societe Generale 330 6
Яндекс.Такси 271 6
Росводоканал 44 6
Балтика - Пивоваренная компания 112 5
X5 Group - Перекресток 205 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 5
Visa International 1358 5
Яндекс.Еда 93 5
Уралсиб Банк 391 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 5
Почта России ПАО 1586 5
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 5
Газпромбанк - ГПБ 696 5
Uber Technologies 258 4
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 4
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 164 4
РВК - Российская венчурная компания 482 4
Газпром нефть 384 4
Почта Банк 289 4
Ситимобил - Служба такси 113 4
Auchan Holding - Ашан 148 4
Uber 257 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 4
МТС банк 254 4
Аэрофлот 496 3
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 3
О2О Delivery club 153 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 13
Президент Российской Федерации 1447 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 6
Правительство РФ 2226 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 154 4
Правительство Москвы 660 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 3
Арбитражный суд города Москвы 347 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 260 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 2
Роснано 456 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Центральный районный суд города Челябинска 3 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 56 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 4
Руссофт - Russoft 269 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 21 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 281 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 140 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 460 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 41 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 1
Дари Еду - Благотворительный проект 2 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 42
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 25
3G - Стандарт мобильной связи 3835 21
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 17
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 10
ИТ-аутсорсинг 685 10
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 8
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 570 8
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 7
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 7
Big Data - Большие данные 1136 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 6
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 6
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 5
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 272 5
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 5
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 575 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 4
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 4
Google Android 10752 29
Apple iOS 5744 19
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 12
Google Play - Google Store - Android Market 2515 10
Linux OS 4386 9
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 9
Apple - App Store 2199 8
Microsoft Windows 10 6810 7
Яндекс.Маркет 439 5
Tele2 Praktik 6 5
Superjob 172 5
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 5
WhatsApp Messenger 654 5
Microsoft SQL Server 814 5
Apple Pay 385 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
ESET NOD32 - Антивирусная программа 345 5
Apple iPad 3263 5
Java - Язык программирования 1221 5
Facebook Instagram - Инстаграм 569 5
Microsoft Skype 1501 4
1С:ERP Управление предприятием 203 4
Google Pay - Google Android Pay 297 4
Яндекс.Карты и Транспорт 293 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 4
VK - Mail.ru Одноклассники 864 4
МТС Мобильные сотрудники 40 4
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 459 3
SQL - Язык программирования 439 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 383 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 192 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 3
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 392 3
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 3
Google YouTube - Видеохостинг 1833 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Белов Александр 69 19
Шевченко Евгений 55 18
Шилов Сергей 61 8
Путин Владимир 1840 7
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 26 6
Рылов Дмитрий 45 6
Залукаев Олег 17 5
Мельников Александр 63 5
Орловский Виктор 229 5
Анкилов Константин 62 4
Медведев Дмитрий 1437 4
Борисов Юрий 91 4
Путин Сергей 36 4
Байгушев Владимир 16 4
Захир Максим 19 3
Лядов Михаил 7 3
Красников Геннадий 47 3
Прянишников Николай 217 3
Хасис Лев 96 3
Прозоров Дмитрий 58 3
Песков Дмитрий 65 3
Воробьев Михаил 44 3
Певнев Сергей 17 3
Патока Андрей 96 3
Прозоровский Василий 40 3
Бызов Дмитрий 31 3
Бондаренко Михаил 53 3
Кореш Виктор 73 3
Шойгу Сергей 59 3
Иманов Роман 3 3
Хасьянова Гульнара 88 2
Чинкова Мария 25 2
Вексельберг Виктор 102 2
Василевский Андрей 20 2
Калугин Сергей 162 2
Никифоров Николай 1126 2
Набиуллина Эльвира 56 2
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 21 2
Гусев Александр 26 2
Собянин Сергей 211 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 410
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 361
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 302
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 222
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 213
Россия - СФО - Новосибирск 2037 199
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 184
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 176
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 169
Россия - ПФО - Казань 1548 168
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 142
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 140
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 137
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 121
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 117
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 115
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 99
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 96
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 264 95
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 77
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 75
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 73
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 237 72
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 253 72
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 71
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 69
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 66
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 62
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 61
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 59
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 58
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 222 58
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 57
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 56
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 56
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 263 53
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 52
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 50
Россия - ЦФО - Тульская область 760 49
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 482 48
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 29
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 284 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 317 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 425 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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