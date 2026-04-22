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Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж

Старинная открытка "Пролётом через Воронеж" (1900-е) Старинная открытка "Пролётом через Воронеж" (1900-е)
Старинная открытка "Пролётом через Воронеж" (1900-е)

СОБЫТИЯ


22.04.2026 МТС усилила сеть LTE для воронежских спортсменов школы олимпийского резерва им. Дмитрия Саутина

МТС обновила сеть LTE на набережной Воронежа в районе школы олимпийского резерва по прыжкам в воду им. Д. Саутина. Установка теле
26.03.2026 МТС обеспечила бесперебойную связь на железнодорожном маршруте Воронеж-Ростов

ым. Мы синхронизировали развитие сетей на стыке регионов, и теперь воронежец, выехавший утром с вокзала Придача, сохранит стабильный интернет и сможет комфортно начать свой отпуск», – сказал директор Воронежского филиала МТС Василий Голуб.
16.03.2026 МТС ускорила домашний интернет в Воронеже в пять раз

ли представители МТС. Специалисты МТС модернизировали сеть фиксированного интернета во всех районах Воронежа. Скоростной домашний интернет и цифровое ТВ стали доступны жителям многоквартирных д
22.01.2026 Экс-сотрудник NASA купил 100% российской космической компании, координирующей создание сверхлегкой ракеты-носителя

кий акселератор космических проектов фонда «Восход» Владимира Потанина — ООО «Восход — космические технологии» (ВКТ), — который координирует реализацию проекта по созданию частной сверхлегкой ракеты «Воронеж» для вывода спутниковых группировок в космос. Доля Романа Жица выросла с 49% до 51% 20 января 2026 г., соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ. Из проекта вышли ООО «УК "Восход"»
25.12.2025 «Т8» и «ТрансТелеКом» протестировали магистральные каналы 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов

Компании «Т8» и «ТрансТелеКом» провели успешное тестирование магистральных каналов 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов протяженностью 1400 км. Испытания проводились на DWDM-платформе нового поколения «Ангара» российского вендора «Т8». Длительный тест прошел без ошибок, что подтверж
20.11.2025 Усилили левый берег Дона: «МегаФон» улучшил связь в воронежских городах

льной связи стал более устойчивым у жителей новостроек, около медицинских учреждений и спортивных объектов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Новая телеком-инфраструктура расположена в Воронеже, Семилуках и Нововоронеже. Инженеры оператора подобрали такие места для установки базовых станций, чтобы увеличить покрытие как в домах и квартирах, так и на улицах, во дворах — там, г
11.09.2025 РВБ запускает вторую очередь логистического комплекса в Воронеже

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) расширила логистический комплекс в Воронеже. Компания уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди. В течение месяца она начнет функционировать. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. В рамках второй

22.08.2025 «Т-Технологии» открывают новый офис ИТ-хаба в Воронеже

Группа «Т-Технологии», материнская компания «Т-Банка», открывает в Воронеже новый офис ИТ-хаба. Расширение связано с ростом штата хаба за четыре года присутстви
24.07.2025 Itprotect завершила проект по усилению защиты персональных данных для завода «Воронежский Трансформатор»

Специалисты интегратора в области кибербезопасности Itprotect успешно реализовали проект по модернизации системы защиты персональных данных для «Воронежского Трансформатора», российского производителя силовых трансформаторов. В рамках пятимесячного проекта эксперты Itprotect провели полный цикл работ: от комплексного аудита ИТ-инфрастру
26.06.2025 «Яндекс Лавка» начала работать в Воронеже

В ассортименте ― более 4000 позиций, в том числе готовая еда, горячие блюда, кофе и продукты местных производителей с быстрой доставкой от 15 минут. Сейчас в Воронеже открыто пять дарксторов, на которых собираются заказы перед доставкой. В начале июля 2025 г., через две недели после запуска, сервис будет доступен 90% жителей города. Осенью 2025 г. «
28.05.2025 «МегаФон» на 25% ускорил мобильный интернет в историческом центре Воронежа

«МегаФон» провел масштабную модернизацию телеком-объектов в Воронеже. В программу развития инфраструктуры попали локации в Центральном, Коминтерновском, Ленинском, Левобережном и Железнодорожном районах. За счет проведенных работ скорость мобильного инт
22.04.2025 ГК «Развитие» вложила около 2,8 млрд руб. в создание ИТ-кластера с парком в Воронеже

Федеральный девелопер ГК «Развитие» проводит трансформацию территории бывшего завода «Электроприбор» в Воронеже. На его базе появится деловой квартал Senator, который создаст более 2000 рабочих мест. Инвестиции на первом этапе проекта составили 2,8 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители

24.03.2025 Со старейшего в российской отрасли производителя полупроводников требуют миллионы за «негативное воздействие на канализацию»

Негативное воздействие Как выяснил CNews, водоканал Воронежа («РВК-Воронеж») подал иск из-за негативного воздействия на работу централизованной с
19.02.2025 «МегаФон» ускорил интернет для воронежских бизнесменов и спортсменов

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в воронежском многофункциональном комплексе «Гран-При». Теперь посетители спортивного центра и арендаторы бизнес-площадей смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 Мбит/с. Об это
23.01.2025 «МегаФон»: символ года и редкие животные привлекают воронежцев в зоопарк этой зимой

С начала 2025 г. жители и гости Воронежа стали чаще бывать в зоопарке. Посетители активно знакомятся с символом года, любуютс
08.10.2024 Искусственный интеллект от VisionLabs помогает снизить пробки и аварии на дорогах Воронежа

В Воронеже Министерством дорожной деятельности Воронежской области в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» введена в эксплуатацию интеллектуальная транспортная система Вор
20.09.2024 ГК «Элемент» благодаря ФРП запустила в Воронеже линию по сборке микросхем в металлополимерных корпусах

«Научно-исследовательский институт электронной техники» (НИИЭТ, входит в ГК «Элемент») запустил в Воронеже новую линию корпусирования микросхем мощностью до 10 млн единиц в год. Новое оборудование позволяет НИИЭТ начать производство микроконтроллеров собственной разработки и других электрон
11.09.2024 «МегаФон» подключил к мобильной сети более 30 воронежских поселений

ого диапазона обеспечит жителям стабильное покрытие и достаточную емкость сети, чтобы с комфортом скачивать информацию даже в часы наибольшей загрузки. «Благодаря проведенным техническим мероприятиям воронежцы в небольших населенных пунктах получили устойчивый доступ к сети четвертого поколения и современным телеком-услугам. Существенный объем работ был реализован в Подгоренском и Семилукск
14.08.2024 В Воронеже обновили парк цифрового оборудования «Элар»

Казенное учреждение Воронежской области «Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области» (КУВО «ГАОПИ ВО») является хранителем фондов бывшего партийного архива Воронежского обкома КПСС, таких как № 3478 «Штаб партизанского движения Воронежского фронта» и № 2 «Областной комитет ВКП(б) Центрально-Черноземной области». Отделом комплектования, орга
13.08.2024 «МегаФон» запустил новые объекты связи для жителей воронежских городов

ю скорость мобильного интернета даже при повышенных нагрузках на сеть. Работы проведены для жителей Воронежа в микрорайонах БАМ, Ростовский, Боровое, Отрожка, Песчаный Лог, Шилово. Улучшенное к
18.07.2024 Аналитика МТС: в Воронеже спрос на планшеты в 2024 г. вырос на 67%

по просмотру видео опережают липчане (31%), мессенджеры наиболее популярны у белгородцев (23%). В Черноземье продажи планшетов второй год подряд демонстрируют положительный результат, здесь лидирует Воронеж. Так, с января по июнь 2024 г. в столице Черноземья было продано на 67% гаджетов больше, чем годом ранее. Наиболее востребованными стали планшеты бренда Huawei. «По итогам первого полуг
05.07.2024 ГК Softline оснастила «Губернский педагогический колледж» в г. Воронеж

ine (ПАО «Софтлайн»), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, оснастила современным оборудованием «Губернский педагогический колледж» в г. Воронеж в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Теперь в учебном заведении в новых оборудованных классах с помощью передовых устройств проводится обучение по направлениям – «робототех
04.07.2024 МТС прокачала сеть LTE в коттеджных поселках Воронежа и агломерации

а о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в густонаселенных коттеджных поселках Воронежа и области. Теперь еще более 20 тыс. жителей, находясь за городом, могут пользоваться
28.06.2024 «МегаФон»: названы топ-3 летних фестивалей, которые хотят посетить воронежцы

ва крупнейших событийных мероприятий вырос на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом свидетельствуют данные «МегаФона» на основе анализа обращений к 20 тематическим сайтам. В 2024 г. воронежцы начали интересоваться датами проведения и участниками фестивалей уже в апреле – на месяц раньше, чем это было в 2023 г. При этом объем передачи данных увеличился сразу почти в шесть р
27.06.2024 В парках и микрорайонах: где еще в Воронеже появилось новое 4G-покрытие

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в пяти районах Воронежа. Масштабное строительство инфраструктурных объектов обеспечит горожанам уверенный си
20.06.2024 Культурное наследие защитят «цифрой»: с помощью электронных данных в Воронеже будут оперативно решать вопросы госохраны культурных объектов

уры Воронежской области «Государственная инспекция историко-культурного наследия» (АУК ВО ГИИКН) перевела в цифровой формат архив исторических документов по объектам культурного наследия (ОКН) города Воронежа и двух районов области. В аналоговом виде сведения собирали с 1978 г. Объем оцифровки составил 305 тыс. страниц в формате A4. Для распознавания документов применили российскую платформ
14.06.2024 «МегаФон» обеспечил уверенный сигнал и скоростной интернет в воронежских новостройках Юго-западного и Коминтерновского района

«МегаФон» обеспечил уверенный сигнал и скоростной интернет в воронежских новостройках Юго-западного и Коминтерновского района. Техническая служба оператор
27.05.2024 Воронежским альпакам включили LTE-интернет

». «МТС продолжает работу по цифровизации популярных у местных жителей и туристов рекреационных зон Воронежа и области. Накануне выпускных школьных праздников и летнего сезона, нам удалось, нес
07.05.2024 «Дочка» Siemens отсудила у российского производителя 321 миллион

еделению Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 апреля 2024 г., «Корпорация НПО «РИФ» из Воронежа должна выплатить компании «Сименс Мобильность» 321 млн рублей. Указанная сумма стане
06.05.2024 Быстрее на 30%: где в Воронеже ускорили интернет этой весной

«МегаФон» усилил мобильный интернет для жителей крупных районов Воронежа. В жилых кварталах, местах для прогулок и рядом с производственными объектами операт
08.04.2024 Российская мультипликация спасена. Создан «первый российский» 3D-редактор. 3DMax и Maya больше не нужны

Импортозамещение в трех измерениях В России появился «первый отечественный» 3D-редактор. Его разработала российская «Анимационная студия Воронеж», о чем CNews сообщили ее представители. Проект уже опробован в действии – с его помощью создается мультсериал «Супергерои.ру», в котором, по словам разработчиков, этот редактор использ
04.03.2024 Axenix заключила соглашение о сотрудничестве с Воронежским государственным университетом

сти анализа данных и других сфер информационных технологий. «Axenix планомерно развивает присутствие на Юге России. Этот регион нам крайне интересен, у него высокие темпы цифровизации производства. В Воронеже у Axenix нет локального офиса, но есть команда, которая постоянно растет и на данный момент насчитывает 20 человек. ВГУ – один из сильнейших вузов в области подготовки ИТ-кадров, и пар
25.01.2024 Для воронежских студентов и преподавателей улучшили мобильный интернет

и. Чтобы учащиеся использовали все онлайн-возможности для обучения, мы проводим модернизацию сети в Воронеже в различных локациях, в том числе и включая территорию в районе вузов. По данным нез
19.01.2024 Воронежцы стали чаще интересоваться корейскими товарами

зная погода стали катализаторами интереса жителей региона к покупкам на маркетплейсах. Чтобы процесс выбора и заказа товаров был комфортным, в прошлом году мы улучшили качество мобильного интернета в Воронеже, Россоши, Богучаре, Нововоронеже, Лисках, Козловке, Хлебном и других населенных пунктах», – сказал директор «МегаФона» в Воронежской области Юрий Рулев. *** «МегаФон» – всероссийский о
16.01.2024 Федеральный центр прикладного развития ИИ Минпромторга России, научно-технический центр «Модуль» и Воронежский государственный технический университет договорились о развитии кадров и прикладного применения ИИ

теллекта Минпромторга России и Воронежским государственным техническим университетом. При поддержке Воронежского землячества документ подписали генеральный директор ФГАУ «ФЦПР ИИ» Александр Сер
21.12.2023 Аналитика CloudMTS: компании Липецка и Воронежа чаще остальных в Черноземье переходили в облако

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами Черноземья стали предприятия Липецка и Воронежа. Об этом CNews сообщили представители МТС. Липецкий и Воронежский регионы показали с
22.11.2023 LTE по заявкам: 10 воронежских деревень и сел получили собственные вышки мобильной связи

к во всех районах Воронежской области, а также в популярных туристических локациях региона, включая Воронежский государственный природный биосферный заповедник им. В.М. Пескова, байдарочные вод
18.10.2023 Жилые кварталы, парки и театры: где в Воронеже улучшили связь осенью 2023 года

«Мегафон» модернизировал телеком-оборудование во всех районах Воронежа в местах растущей нагрузки на сеть. Жители и гости столицы Черноземья будут обеспече
24.08.2023 Систему теплоснабжения Воронежа оснастят искусственным интеллектом

АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») приступило ко второму этапу комплексной трансформации теплоснабжения с использованием собственного программного решения в Воронеже. Результатом создания цифровизированной системы учета тепловой энергии станет повышение прозрачности услуг, эффективности работы энергетического и теплосетевого комплекса, сокращение п
17.07.2023 B2B-Center разработал площадку для закупок и продаж компании «Воронежский трансформатор»

«Воронежский трансформатор», российская технологическая компания в сфере энергетики, входящая в состав группы «Интер РАО». Предприятие переводит свои торговые процедуры на корпоративную площадку

Публикаций - 1724, упоминаний - 2054

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 147
МегаФон 10742 114
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 110
Yandex - Яндекс 9216 94
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 85
Ростелеком 10948 80
9594 80
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 60
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 57
Microsoft Corporation 25775 48
Samsung Electronics 11064 42
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 42
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 41
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 34
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 32
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 31
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 30
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 29
Siemens AG - Siemens Group 2673 28
SAP SE 5601 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 26
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 26
Apple Inc 13154 26
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
Softline - Софтлайн 3743 26
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 26
Intel Corporation 12811 25
Рексофт - Reksoft 488 22
Oracle Corporation 7074 22
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 21
Telegram Group 2940 21
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 20
Huawei 4676 20
Xiaomi - Сяоми 2231 20
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 20
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 19
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 19
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 18
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 17
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 78
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 29
РЖД - Российские железные дороги 2096 28
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 27
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 26
Евросеть 1421 22
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
Связной ГК 1401 21
Superjob - Суперджоб 858 20
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 18
Газпром нефть 725 16
Dixis - Диксис - Dиксис 371 16
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 16
Альфа-Банк 1979 16
Почта России ПАО 2370 15
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 14
Россети Ленэнерго 1699 14
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 14
Газпром ПАО 1493 14
X5 Group - Перекрёсток 640 13
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 11
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 11
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 10
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 9
Яндекс.Доставка 113 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 9
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 9
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 8
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 8
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 8
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 67
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 39
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 38
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 30
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 30
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 30
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 29
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 29
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 24
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 18
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 16
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 15
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 13
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
Судебная власть - Judicial power 2500 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
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Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
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Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 7
Районные суды РФ 196 7
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 44
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Единая Россия - Политическая партия 321 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 3
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ГосИнформСистемы 160 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Дари Еду - Благотворительный проект 4 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 292
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 227
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 222
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 181
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 179
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 165
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 158
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 150
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 120
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 118
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 114
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 103
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 94
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 93
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 87
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 85
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 84
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 83
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 79
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 76
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 76
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 75
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 75
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 70
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 70
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 70
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 70
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 68
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 67
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 59
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 58
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 57
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 57
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 53
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 53
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 53
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 52
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 52
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 49
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 49
Linux OS 11533 45
Google Android 15243 39
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 34
Apple iOS 8583 29
Microsoft Windows 16882 27
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 27
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 26
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 23
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 23
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 23
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 22
1С:ERP Управление предприятием 841 20
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 18
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 18
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 18
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 17
Microsoft Windows 2000 8678 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 17
Microsoft Office 4170 17
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 15
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 15
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 14
Apple - App Store 3109 13
Oracle Java - язык программирования 3469 13
Apple iPhone 6 4861 12
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 12
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 12
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 12
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 11
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 10
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 10
Ланит - Treolan Irbis 148 9
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 9
Т1 Watchman Security 21 9
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 9
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 9
Google YouTube - Видеохостинг 3002 9
Белов Александр 76 24
Шевченко Евгений 60 20
Фомин Павел 61 19
Путин Владимир 3454 19
Голуб Василий 40 18
Залукаев Олег 17 15
Орловский Виктор 408 11
Рейман Леонид 1065 10
Шилов Сергей 99 9
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 31 7
Гусев Александр 46 6
Чумаченко Наталья 14 6
Якунин Александр 50 6
Рылов Дмитрий 56 6
Долженко Евгения 38 6
Прокопьев Иван 13 6
Егоров Александр 88 5
Мельников Александр 98 5
Лядов Михаил 12 5
Потанин Владимир 91 5
Байгушев Владимир 17 5
Титова Наталья 6 5
Красников Геннадий 73 5
Конышков Алексей 13 5
Рудевский Антон 41 5
Етонов Михаил 13 5
Сенина Лариса 9 5
Борисов Юрий 122 4
Иманов Роман 4 4
Гончарук Александр 92 4
Анкилов Константин 121 4
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Сенюк Надежда 33 4
Филиппов Владимир 33 4
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Карамышев Дмитрий 5 4
Декало Алексей 9 4
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 5
Рустелеком ТК 305 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
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CNews Инновация года - награда 155 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
In-Stat 115 2
Mobile Research Group 87 2
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
TrendForce 187 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Samsung Research 20 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
IDC Financial Insights 10 1
TAdviser 100 5 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
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Автостат 55 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Интерфакс-100 21 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ITResearch 123 1
In-Stat/MDR 74 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 43
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 19
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 14
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 14
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 18 13
РАН - Российская академия наук 2122 12
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 5
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 5
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 5
МВД РФ - Воронежский институт МВД Российской Федерации 11 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 5
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 4
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 4
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 4
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 4
ВИВТ - Воронежский институт высоких технологий 5 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 3
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 3
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 3
ВГПУ - Воронежский государственный педагогический университет 5 3
ВЭПИ - Воронежский экономико-правовой институт 3 3
ВГЛТУ - Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова 3 3
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 34
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 23
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 17
День молодёжи - 27 июня 1087 10
Связь-Экспокомм 276 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 5
ESET Road Show 8 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
Городские технологии - выставка-форум 21 3
Microsoft Imagine Cup 60 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
CNews AWARDS - награда 571 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Армия - Международный военно-технический форум 68 2
РИФ - Российский Интернет Форум 109 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 2
Airshow China - международная аэрокосмическая выставка 4 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Ночь в музее 5 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 1
VK Fest 20 1
День карьеры Росэлектроники 1 1
Гайдаровский форум 9 1
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МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
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