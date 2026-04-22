Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж

МТС усилила сеть LTE для воронежских спортсменов школы олимпийского резерва им. Дмитрия Саутина МТС обновила сеть LTE на набережной Воронежа в районе школы олимпийского резерва по прыжкам в воду им. Д. Саутина. Установка теле

МТС обеспечила бесперебойную связь на железнодорожном маршруте Воронеж-Ростов ым. Мы синхронизировали развитие сетей на стыке регионов, и теперь воронежец, выехавший утром с вокзала Придача, сохранит стабильный интернет и сможет комфортно начать свой отпуск», – сказал директор Воронежского филиала МТС Василий Голуб.

МТС ускорила домашний интернет в Воронеже в пять раз ли представители МТС. Специалисты МТС модернизировали сеть фиксированного интернета во всех районах Воронежа. Скоростной домашний интернет и цифровое ТВ стали доступны жителям многоквартирных д

Экс-сотрудник NASA купил 100% российской космической компании, координирующей создание сверхлегкой ракеты-носителя кий акселератор космических проектов фонда «Восход» Владимира Потанина — ООО «Восход — космические технологии» (ВКТ), — который координирует реализацию проекта по созданию частной сверхлегкой ракеты «Воронеж» для вывода спутниковых группировок в космос. Доля Романа Жица выросла с 49% до 51% 20 января 2026 г., соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ. Из проекта вышли ООО «УК "Восход"»

«Т8» и «ТрансТелеКом» протестировали магистральные каналы 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов Компании «Т8» и «ТрансТелеКом» провели успешное тестирование магистральных каналов 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов протяженностью 1400 км. Испытания проводились на DWDM-платформе нового поколения «Ангара» российского вендора «Т8». Длительный тест прошел без ошибок, что подтверж

Усилили левый берег Дона: «МегаФон» улучшил связь в воронежских городах льной связи стал более устойчивым у жителей новостроек, около медицинских учреждений и спортивных объектов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Новая телеком-инфраструктура расположена в Воронеже, Семилуках и Нововоронеже. Инженеры оператора подобрали такие места для установки базовых станций, чтобы увеличить покрытие как в домах и квартирах, так и на улицах, во дворах — там, г

РВБ запускает вторую очередь логистического комплекса в Воронеже Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) расширила логистический комплекс в Воронеже. Компания уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди. В течение месяца она начнет функционировать. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. В рамках второй

«Т-Технологии» открывают новый офис ИТ-хаба в Воронеже Группа «Т-Технологии», материнская компания «Т-Банка», открывает в Воронеже новый офис ИТ-хаба. Расширение связано с ростом штата хаба за четыре года присутстви

Itprotect завершила проект по усилению защиты персональных данных для завода «Воронежский Трансформатор» Специалисты интегратора в области кибербезопасности Itprotect успешно реализовали проект по модернизации системы защиты персональных данных для «Воронежского Трансформатора», российского производителя силовых трансформаторов. В рамках пятимесячного проекта эксперты Itprotect провели полный цикл работ: от комплексного аудита ИТ-инфрастру

«Яндекс Лавка» начала работать в Воронеже В ассортименте ― более 4000 позиций, в том числе готовая еда, горячие блюда, кофе и продукты местных производителей с быстрой доставкой от 15 минут. Сейчас в Воронеже открыто пять дарксторов, на которых собираются заказы перед доставкой. В начале июля 2025 г., через две недели после запуска, сервис будет доступен 90% жителей города. Осенью 2025 г. «

«МегаФон» на 25% ускорил мобильный интернет в историческом центре Воронежа «МегаФон» провел масштабную модернизацию телеком-объектов в Воронеже. В программу развития инфраструктуры попали локации в Центральном, Коминтерновском, Ленинском, Левобережном и Железнодорожном районах. За счет проведенных работ скорость мобильного инт

ГК «Развитие» вложила около 2,8 млрд руб. в создание ИТ-кластера с парком в Воронеже Федеральный девелопер ГК «Развитие» проводит трансформацию территории бывшего завода «Электроприбор» в Воронеже. На его базе появится деловой квартал Senator, который создаст более 2000 рабочих мест. Инвестиции на первом этапе проекта составили 2,8 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители

Со старейшего в российской отрасли производителя полупроводников требуют миллионы за «негативное воздействие на канализацию» Негативное воздействие Как выяснил CNews, водоканал Воронежа («РВК-Воронеж») подал иск из-за негативного воздействия на работу централизованной с

«МегаФон» ускорил интернет для воронежских бизнесменов и спортсменов «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в воронежском многофункциональном комплексе «Гран-При». Теперь посетители спортивного центра и арендаторы бизнес-площадей смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 Мбит/с. Об это

«МегаФон»: символ года и редкие животные привлекают воронежцев в зоопарк этой зимой С начала 2025 г. жители и гости Воронежа стали чаще бывать в зоопарке. Посетители активно знакомятся с символом года, любуютс

Искусственный интеллект от VisionLabs помогает снизить пробки и аварии на дорогах Воронежа В Воронеже Министерством дорожной деятельности Воронежской области в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» введена в эксплуатацию интеллектуальная транспортная система Вор

ГК «Элемент» благодаря ФРП запустила в Воронеже линию по сборке микросхем в металлополимерных корпусах «Научно-исследовательский институт электронной техники» (НИИЭТ, входит в ГК «Элемент») запустил в Воронеже новую линию корпусирования микросхем мощностью до 10 млн единиц в год. Новое оборудование позволяет НИИЭТ начать производство микроконтроллеров собственной разработки и других электрон

«МегаФон» подключил к мобильной сети более 30 воронежских поселений ого диапазона обеспечит жителям стабильное покрытие и достаточную емкость сети, чтобы с комфортом скачивать информацию даже в часы наибольшей загрузки. «Благодаря проведенным техническим мероприятиям воронежцы в небольших населенных пунктах получили устойчивый доступ к сети четвертого поколения и современным телеком-услугам. Существенный объем работ был реализован в Подгоренском и Семилукск

В Воронеже обновили парк цифрового оборудования «Элар» Казенное учреждение Воронежской области «Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области» (КУВО «ГАОПИ ВО») является хранителем фондов бывшего партийного архива Воронежского обкома КПСС, таких как № 3478 «Штаб партизанского движения Воронежского фронта» и № 2 «Областной комитет ВКП(б) Центрально-Черноземной области». Отделом комплектования, орга

«МегаФон» запустил новые объекты связи для жителей воронежских городов ю скорость мобильного интернета даже при повышенных нагрузках на сеть. Работы проведены для жителей Воронежа в микрорайонах БАМ, Ростовский, Боровое, Отрожка, Песчаный Лог, Шилово. Улучшенное к

Аналитика МТС: в Воронеже спрос на планшеты в 2024 г. вырос на 67% по просмотру видео опережают липчане (31%), мессенджеры наиболее популярны у белгородцев (23%). В Черноземье продажи планшетов второй год подряд демонстрируют положительный результат, здесь лидирует Воронеж. Так, с января по июнь 2024 г. в столице Черноземья было продано на 67% гаджетов больше, чем годом ранее. Наиболее востребованными стали планшеты бренда Huawei. «По итогам первого полуг

ГК Softline оснастила «Губернский педагогический колледж» в г. Воронеж ine (ПАО «Софтлайн»), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, оснастила современным оборудованием «Губернский педагогический колледж» в г. Воронеж в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Теперь в учебном заведении в новых оборудованных классах с помощью передовых устройств проводится обучение по направлениям – «робототех

МТС прокачала сеть LTE в коттеджных поселках Воронежа и агломерации а о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в густонаселенных коттеджных поселках Воронежа и области. Теперь еще более 20 тыс. жителей, находясь за городом, могут пользоваться

«МегаФон»: названы топ-3 летних фестивалей, которые хотят посетить воронежцы ва крупнейших событийных мероприятий вырос на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом свидетельствуют данные «МегаФона» на основе анализа обращений к 20 тематическим сайтам. В 2024 г. воронежцы начали интересоваться датами проведения и участниками фестивалей уже в апреле – на месяц раньше, чем это было в 2023 г. При этом объем передачи данных увеличился сразу почти в шесть р

В парках и микрорайонах: где еще в Воронеже появилось новое 4G-покрытие «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в пяти районах Воронежа. Масштабное строительство инфраструктурных объектов обеспечит горожанам уверенный си

Культурное наследие защитят «цифрой»: с помощью электронных данных в Воронеже будут оперативно решать вопросы госохраны культурных объектов уры Воронежской области «Государственная инспекция историко-культурного наследия» (АУК ВО ГИИКН) перевела в цифровой формат архив исторических документов по объектам культурного наследия (ОКН) города Воронежа и двух районов области. В аналоговом виде сведения собирали с 1978 г. Объем оцифровки составил 305 тыс. страниц в формате A4. Для распознавания документов применили российскую платформ

«МегаФон» обеспечил уверенный сигнал и скоростной интернет в воронежских новостройках Юго-западного и Коминтерновского района «МегаФон» обеспечил уверенный сигнал и скоростной интернет в воронежских новостройках Юго-западного и Коминтерновского района. Техническая служба оператор

Воронежским альпакам включили LTE-интернет ». «МТС продолжает работу по цифровизации популярных у местных жителей и туристов рекреационных зон Воронежа и области. Накануне выпускных школьных праздников и летнего сезона, нам удалось, нес

«Дочка» Siemens отсудила у российского производителя 321 миллион еделению Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 апреля 2024 г., «Корпорация НПО «РИФ» из Воронежа должна выплатить компании «Сименс Мобильность» 321 млн рублей. Указанная сумма стане

Быстрее на 30%: где в Воронеже ускорили интернет этой весной «МегаФон» усилил мобильный интернет для жителей крупных районов Воронежа. В жилых кварталах, местах для прогулок и рядом с производственными объектами операт

Российская мультипликация спасена. Создан «первый российский» 3D-редактор. 3DMax и Maya больше не нужны Импортозамещение в трех измерениях В России появился «первый отечественный» 3D-редактор. Его разработала российская «Анимационная студия Воронеж», о чем CNews сообщили ее представители. Проект уже опробован в действии – с его помощью создается мультсериал «Супергерои.ру», в котором, по словам разработчиков, этот редактор использ

Axenix заключила соглашение о сотрудничестве с Воронежским государственным университетом сти анализа данных и других сфер информационных технологий. «Axenix планомерно развивает присутствие на Юге России. Этот регион нам крайне интересен, у него высокие темпы цифровизации производства. В Воронеже у Axenix нет локального офиса, но есть команда, которая постоянно растет и на данный момент насчитывает 20 человек. ВГУ – один из сильнейших вузов в области подготовки ИТ-кадров, и пар

Для воронежских студентов и преподавателей улучшили мобильный интернет и. Чтобы учащиеся использовали все онлайн-возможности для обучения, мы проводим модернизацию сети в Воронеже в различных локациях, в том числе и включая территорию в районе вузов. По данным нез

Воронежцы стали чаще интересоваться корейскими товарами зная погода стали катализаторами интереса жителей региона к покупкам на маркетплейсах. Чтобы процесс выбора и заказа товаров был комфортным, в прошлом году мы улучшили качество мобильного интернета в Воронеже, Россоши, Богучаре, Нововоронеже, Лисках, Козловке, Хлебном и других населенных пунктах», – сказал директор «МегаФона» в Воронежской области Юрий Рулев. *** «МегаФон» – всероссийский о

Федеральный центр прикладного развития ИИ Минпромторга России, научно-технический центр «Модуль» и Воронежский государственный технический университет договорились о развитии кадров и прикладного применения ИИ теллекта Минпромторга России и Воронежским государственным техническим университетом. При поддержке Воронежского землячества документ подписали генеральный директор ФГАУ «ФЦПР ИИ» Александр Сер

Аналитика CloudMTS: компании Липецка и Воронежа чаще остальных в Черноземье переходили в облако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами Черноземья стали предприятия Липецка и Воронежа. Об этом CNews сообщили представители МТС. Липецкий и Воронежский регионы показали с

LTE по заявкам: 10 воронежских деревень и сел получили собственные вышки мобильной связи к во всех районах Воронежской области, а также в популярных туристических локациях региона, включая Воронежский государственный природный биосферный заповедник им. В.М. Пескова, байдарочные вод

Жилые кварталы, парки и театры: где в Воронеже улучшили связь осенью 2023 года «Мегафон» модернизировал телеком-оборудование во всех районах Воронежа в местах растущей нагрузки на сеть. Жители и гости столицы Черноземья будут обеспече

Систему теплоснабжения Воронежа оснастят искусственным интеллектом АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») приступило ко второму этапу комплексной трансформации теплоснабжения с использованием собственного программного решения в Воронеже. Результатом создания цифровизированной системы учета тепловой энергии станет повышение прозрачности услуг, эффективности работы энергетического и теплосетевого комплекса, сокращение п