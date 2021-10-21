Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Воронежская область
Воронеж
Публикаций - 716, упоминаний - 900
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белов Александр 69 19
|Шевченко Евгений 55 18
|Шилов Сергей 61 8
|Путин Владимир 1840 7
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 26 6
|Рылов Дмитрий 45 6
|Залукаев Олег 17 5
|Мельников Александр 63 5
|Орловский Виктор 229 5
|Анкилов Константин 62 4
|Медведев Дмитрий 1437 4
|Борисов Юрий 91 4
|Путин Сергей 36 4
|Байгушев Владимир 16 4
|Захир Максим 19 3
|Лядов Михаил 7 3
|Красников Геннадий 47 3
|Прянишников Николай 217 3
|Хасис Лев 96 3
|Прозоров Дмитрий 58 3
|Песков Дмитрий 65 3
|Воробьев Михаил 44 3
|Певнев Сергей 17 3
|Патока Андрей 96 3
|Прозоровский Василий 40 3
|Бызов Дмитрий 31 3
|Бондаренко Михаил 53 3
|Кореш Виктор 73 3
|Шойгу Сергей 59 3
|Иманов Роман 3 3
|Хасьянова Гульнара 88 2
|Чинкова Мария 25 2
|Вексельберг Виктор 102 2
|Василевский Андрей 20 2
|Калугин Сергей 162 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Набиуллина Эльвира 56 2
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 21 2
|Гусев Александр 26 2
|Собянин Сергей 211 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786343, в очереди разбора - 690019.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786343, в очереди разбора - 690019.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru