Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Якунин Александр
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Публикаций - 43, упоминаний - 70
Якунин Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Захаров Денис 1 1
|Тамодин Николай 45 1
|Давыдов Александр 36 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Борисов Юрий 91 1
|Калинин Александр 95 1
|Гарбук Сергей 16 1
|Бочаров Алексей 11 1
|Никитин Александр 11 1
|Газизов Камиль 63 1
|Сурков Владислав 59 1
|Скоков Сергей 26 1
|ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 15
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
|MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770195, в очереди разбора - 673877.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770195, в очереди разбора - 673877.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru