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Индексная книга (каталог) CNews*
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Якунин Александр

СОБЫТИЯ


18.08.2023 У российских госслужащих появится «военизированный» оператор связи 1
23.12.2020 Глава «Воентелекома» обвинен в мошенничестве и вымогательстве. Это третий подряд директор под уголовным делом 4
14.08.2017 «Ростех» утвердил новый менеджмент концерна «Созвездие» 1
28.02.2017 «Ростех» начал объединение крупнейших радиоэлектронных холдингов 1
13.02.2017 В МВД поставлены сотни отечественных серверов на процессорах «Эльбрус» 1
09.02.2017 Тамбовские предприятия ОПК в 2 раза увеличат производство военной техники связи 2
22.12.2016 Александр Якунин: к 2020 году доля гражданской продукции ОПК вырастет до 43% 1
08.09.2016 ОПК представила модернизированную станцию помех «Грач» (фото) 2
07.09.2016 ВТБ и ОПК расширят взаимодействие в банковской и финансовой сферах 2
06.09.2016 ОПК впервые покажет комплекс РЭБ нового поколения на форуме «Армия -2016» 1
07.06.2016 ОПК представила новое телеком-оборудование для построения доверенных сетей связи 1
07.06.2016 ФПИ и ОПК запустили открытое тестирование «программного конструктора» для российских инженеров 1
26.04.2016 «Рособоронэкспорт» и ОПК расширяют возможности экспорта российской военной техники 1
22.12.2015 Портфель заказов предприятий ОПК в 2015 г. превысил 250 млрд руб. 1
15.12.2015 ОПК создала технику для защищенной спецсвязи стран СНГ на базе «Эльбруса» 1
12.11.2015 В «Ростехе» создан первый кластер военной радиоэлектроники 1
27.05.2015 За полтора года «Ростех» выпустит 40 отечественных телеком-устройств на замену импорту 1
26.05.2015 Российский 28-нм процессор «Эльбрус-8С» пойдет в серию в 2016 г. 1
16.03.2015 «Ростех» запретит своим «дочкам» покупать ИКТ-продукты за рубежом, если они производятся внутри 1
21.01.2015 «Объединенная приборостроительная корпорация» увеличила выручку в 2014 г. на 25% 2
28.11.2014 Топ-10 назначений 2014 года в российской ИТ-отрасли 1
13.11.2014 Представители Ростеха вошли в состав Экспертного совета Госдумы по развитию предприятий радиоэлектроники 1
07.10.2014 Алексей Ананьев вернулся в «Техносерв» 1
02.10.2014 Холдинги Госкорпорации Ростех объединяют усилия в области развития радиоэлектронной отрасли 1
02.10.2014 «ОПК» и «Воентелеком» совместно будут развивать телекоммуникационные технологии 1
05.09.2014 В новый совет директоров «Росэлектроники» вошел экс-замминистра связи Денис Свердлов 1
02.09.2014 «ОПК» готовит кадры для радиоэлектронной отрасли 1
28.08.2014 ОПК создала новые радиоэлектронные системы для истребителя 5 поколения 1
25.08.2014 «Ростех» передал под управление в ОПК пять предприятий 1
19.08.2014 В Санкт-Петербурге создадут безопасный умный город 1
27.06.2014 Ростех построит в Томске производство 3D-микросистем 1
24.06.2014 «Объединенная приборостроительная корпорация» и Frequentis создают производство в России 1
23.06.2014 «Дочка» «Ростеха» готовится производить в России «электронику нового поколения» 1
16.06.2014 В России начата работа над групповым разумом для боевых роботов 1
16.05.2014 Основатель «Техносерва» может покинуть пост главы холдинга «Системы управления» 1
29.04.2014 Новый холдинг «Ростеха» будет внедрять в российскую армию цифровые системы связи 1
29.04.2014 Ростех создал холдинг в области автоматизированных систем управления и связи 1
07.04.2014 В Минпромторге - новый глава департамента электроники. Предыдущий переходит в «Ростех» 2
19.03.2014 25 марта в Москве откроется Международная выставка электронных компонентов и модулей «Новая электроника— 2014» 1

Публикаций - 50, упоминаний - 58

Якунин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 38
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 35
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 16
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 8
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Ростелеком 10948 5
Microsoft Corporation 25775 5
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 5
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 4
Ростех - РТ-Информ 149 3
Ростех - Контур НПО - Контур Научно-производственное объединение - завод Октябрь - Ревтруд - Тамбоваппарат - НИИ радиотехники Эфир - Эфир ТНИИР - Эфир Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники 7 2
Cisco Systems 5372 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Acronis - Акронис 489 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 2
РТИ 155 2
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 35 2
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 2
Ростех - Росэлектроника - Системы управления АО 15 2
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 2
Ростех - КРЭТ - Компас МКБ АО - Московское конструкторское бюро 12 2
Thales Group 143 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 1
Semtech 18 1
Ростелеком - Булат НИЦ 52 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электросигнал 13 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 58 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 1
Microsoft Russia - Майкрософт Девелопмент Центр Рус 15 1
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Ростех - Вертолеты России 180 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 3
Почта России ПАО 2370 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 19 1
Химавтоматика НПО - Научно-Производственное Объединение 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
IKEA - ИКЕА 171 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Минобороны РФ - Патриот - Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) 10 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 16
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минобороны РФ - СВ РФ - Сухопутные войска Российской Федерации 13 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 16 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 284 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 456 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 446 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange - ЦАТС - Цифровая автоматическая телефонная станция 305 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Борисоглебск РЭП - комплекс радиоэлектронного подавления 5 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 2
Минобороны РФ - ГАС ГОЗ - Государственная автоматизированная система управления финансово-хозяйственными рисками при выполнении гособоронзаказа 12 2
Linux OS 11533 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 2
Ростех - НИИССУ - Андромеда-Д - Автоматизированная система управления войсками 4 2
Intersoft Lab - Референт 157 1
А-50У - самолет-локатор 2 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 10 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
Linux - Debian GNU 567 1
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 1
Veritas Storage Foundation - Veritas Object Store 20 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ка-50 - Чёрная акула 15 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - советский и российский межконтинентальный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 3 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Brightmail Anti-Spam Skeptic 41 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-112В - российский перспективный лёгкий военно-транспортный самолёт 6 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-80 воздушный командный пункт 3 1
Минобороны РФ - ОАЦСС ВС РФ - Объединенная автоматизированная цифровая система связи 5 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Адмирал Горшков - авианесущий крейсер 12 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-22, Ту-22М3 23 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-214 10 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-28Н Ночной охотник - ударный вертолёт 25 1
Microsoft Azure 1526 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 1
Путин Владимир 3454 5
Чемезов Сергей 147 4
Давыдов Александр 54 4
Ананьев Алексей 110 4
Зверев Андрей 59 3
Борисов Юрий 122 3
Хохлов Сергей 8 3
Баринов Сергей 5 2
Хозин Леонид 11 2
Литвин Владимир 6 2
Никифоров Николай 1138 2
Ананьев Дмитрий 83 2
Тамодин Николай 49 2
Рогозин Дмитрий 104 2
Куликов Сергей 37 2
Газизов Камиль 68 2
Артамонов Александр 4 1
Бетсис Павел 101 1
Сивидов Алексей 40 1
Скоков Сергей 26 1
Журавлев Сергей 16 1
Мардер Наум 116 1
Комяков Алексей 6 1
Шмулевич Марк 90 1
Ивакин Роман 57 1
Караваев Игорь 12 1
Давыдов Николай 10 1
Торгов Игорь 42 1
Паленов Олег 21 1
Водянов Владимир 36 1
Якунин Владимир 25 1
Романченко Андрей 20 1
Путилин Владислав 14 1
Элькин Григорий 15 1
Панков Николай 9 1
Добродеев Олег 17 1
Гуляев Юрий 8 1
Авдонин Борис 6 1
Минаев Владимир 8 1
Сагалаев Эдуард 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 6
Азия - Азиатский регион 5920 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 3
Казахстан - Республика 6048 2
Европа 24964 2
Дания - Королевство 1337 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 2
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Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 361 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 60 2
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 121 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 119 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Осташковский район - Осташков 25 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Карачевский район - Карачев 15 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Падерборн 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
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Европа Восточная 3138 1
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
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Китай - Тайвань 4245 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Английский язык 7030 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Российская газета 290 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
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Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 6
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - МРТИ РАН - Московский радиотехнический институт Российской академии наук 4 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 1
РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
ВГУИТ - Воронежский государственный университет инженерных технологий 1 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
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РАН - Российская академия наук 2122 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Рубин НИИ 9 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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