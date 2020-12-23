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Якунин Александр


23.12.2020 Глава «Воентелекома» обвинен в мошенничестве и вымогательстве. Это третий подряд директор под уголовным делом 9
14.08.2017 «Ростех» утвердил новый менеджмент концерна «Созвездие» 1
28.02.2017 «Ростех» начал объединение крупнейших радиоэлектронных холдингов 1
13.02.2017 В МВД поставлены сотни отечественных серверов на процессорах «Эльбрус» 1
09.02.2017 Тамбовские предприятия ОПК в 2 раза увеличат производство военной техники связи 2
22.12.2016 Александр Якунин: к 2020 году доля гражданской продукции ОПК вырастет до 43% 2
08.09.2016 ОПК представила модернизированную станцию помех «Грач» (фото) 1
07.09.2016 ВТБ и ОПК расширят взаимодействие в банковской и финансовой сферах 2
06.09.2016 ОПК впервые покажет комплекс РЭБ нового поколения на форуме «Армия -2016» 1
07.06.2016 ОПК представила новое телеком-оборудование для построения доверенных сетей связи 1
07.06.2016 ФПИ и ОПК запустили открытое тестирование «программного конструктора» для российских инженеров 1
26.04.2016 «Рособоронэкспорт» и ОПК расширяют возможности экспорта российской военной техники 1
22.12.2015 Портфель заказов предприятий ОПК в 2015 г. превысил 250 млрд руб. 1
15.12.2015 ОПК создала технику для защищенной спецсвязи стран СНГ на базе «Эльбруса» 2
12.11.2015 В «Ростехе» создан первый кластер военной радиоэлектроники 1
27.05.2015 За полтора года «Ростех» выпустит 40 отечественных телеком-устройств на замену импорту 1
26.05.2015 Российский 28-нм процессор «Эльбрус-8С» пойдет в серию в 2016 г. 1
16.03.2015 «Ростех» запретит своим «дочкам» покупать ИКТ-продукты за рубежом, если они производятся внутри 1
21.01.2015 «Объединенная приборостроительная корпорация» увеличила выручку в 2014 г. на 25% 3
28.11.2014 Топ-10 назначений 2014 года в российской ИТ-отрасли 2
13.11.2014 Представители Ростеха вошли в состав Экспертного совета Госдумы по развитию предприятий радиоэлектроники 3
07.10.2014 Алексей Ананьев вернулся в «Техносерв» 1
02.10.2014 Холдинги Госкорпорации Ростех объединяют усилия в области развития радиоэлектронной отрасли 1
02.10.2014 «ОПК» и «Воентелеком» совместно будут развивать телекоммуникационные технологии 1
05.09.2014 В новый совет директоров «Росэлектроники» вошел экс-замминистра связи Денис Свердлов 1
02.09.2014 «ОПК» готовит кадры для радиоэлектронной отрасли 1
28.08.2014 ОПК создала новые радиоэлектронные системы для истребителя 5 поколения 1
25.08.2014 «Ростех» передал под управление в ОПК пять предприятий 3
19.08.2014 В Санкт-Петербурге создадут безопасный умный город 1
27.06.2014 Ростех построит в Томске производство 3D-микросистем 1
24.06.2014 «Объединенная приборостроительная корпорация» и Frequentis создают производство в России 1
23.06.2014 «Дочка» «Ростеха» готовится производить в России «электронику нового поколения» 1
16.06.2014 В России начата работа над групповым разумом для боевых роботов 1
16.05.2014 Основатель «Техносерва» может покинуть пост главы холдинга «Системы управления» 1
29.04.2014 Новый холдинг «Ростеха» будет внедрять в российскую армию цифровые системы связи 3
29.04.2014 Ростех создал холдинг в области автоматизированных систем управления и связи 3
07.04.2014 В Минпромторге - новый глава департамента электроники. Предыдущий переходит в «Ростех» 4
19.03.2014 25 марта в Москве откроется Международная выставка электронных компонентов и модулей «Новая электроника— 2014» 1
19.07.2013 «Российская электроника» будет реформироваться под новым руководством 1
12.02.2013 Оператор Минобороны сменил гендиректора 1

Публикаций - 43, упоминаний - 70

Якунин Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 17
Ростех - Ростехнологии 2230 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
Microsoft Corporation 11168 3
IBM 3557 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 2
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 2
РТ-Информ 112 2
Navicon - Навикон 198 1
Воентелеком 134 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Nokia Networks 54 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
SAP SE 3220 1
Ангстрем НПО 17 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 4
Вертолеты России 114 3
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 3
Почта России ПАО 1579 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
АвтоВАЗ 119 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Правительство РФ 2208 1
Савёловский районный суд города Москвы 5 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Рособоронэкспорт 34 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 605 1
Gigabit Ethernet 362 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
Безопасный город 347 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
Linux OS 4276 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
НИИССУ Андромеда-Д - Автоматизированная система управления войсками 3 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Java - Язык программирования 1180 1
C++ - Язык программирования 284 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
А-50У - самолет-локатор 2 1
УралВагонЗавод Армата Т-14 - российский основной боевой танк 9 1
Linux - Debian GNU 273 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 1
Захаров Денис 1 1
Тамодин Николай 45 1
Давыдов Александр 36 1
Чемезов Сергей 121 1
Борисов Юрий 91 1
Калинин Александр 95 1
Гарбук Сергей 16 1
Бочаров Алексей 11 1
Никитин Александр 11 1
Газизов Камиль 63 1
Сурков Владислав 59 1
Скоков Сергей 26 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Азия - Азиатский регион 1525 3
Африка 1499 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Латинская Америка 726 3
Россия - Тамбовская область 324 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - Тамбов 208 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Ближний Восток 1479 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - Рыбинск 47 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Восточная Европа 1691 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 15
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Ростех Росэлектроника - НИИ Телевидения 20 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770195, в очереди разбора - 673877.
Создано именных указателей - 46354.
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