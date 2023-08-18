Индексная книга (каталог) CNews*
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Якунин Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 50, упоминаний - 58
Якунин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 5
|Чемезов Сергей 147 4
|Давыдов Александр 54 4
|Ананьев Алексей 110 4
|Зверев Андрей 59 3
|Борисов Юрий 122 3
|Хохлов Сергей 8 3
|Баринов Сергей 5 2
|Хозин Леонид 11 2
|Литвин Владимир 6 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Ананьев Дмитрий 83 2
|Тамодин Николай 49 2
|Рогозин Дмитрий 104 2
|Куликов Сергей 37 2
|Газизов Камиль 68 2
|Артамонов Александр 4 1
|Бетсис Павел 101 1
|Сивидов Алексей 40 1
|Скоков Сергей 26 1
|Журавлев Сергей 16 1
|Мардер Наум 116 1
|Комяков Алексей 6 1
|Шмулевич Марк 90 1
|Ивакин Роман 57 1
|Караваев Игорь 12 1
|Давыдов Николай 10 1
|Торгов Игорь 42 1
|Паленов Олег 21 1
|Водянов Владимир 36 1
|Якунин Владимир 25 1
|Романченко Андрей 20 1
|Путилин Владислав 14 1
|Элькин Григорий 15 1
|Панков Николай 9 1
|Добродеев Олег 17 1
|Гуляев Юрий 8 1
|Авдонин Борис 6 1
|Минаев Владимир 8 1
|Сагалаев Эдуард 8 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.