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Россия ЦФО Брянская область Карачевский район Карачев

Россия - ЦФО - Брянская область - Карачевский район - Карачев

СОБЫТИЯ


03.07.2026 От центра Брянска до Белых Берегов — «МегаФон» обновил оборудование в регионе 1
17.11.2023 МТС прокачала сеть в крупном железнодорожном узле Брянска 1
10.08.2023 МТС «прокачала» мобильный интернет на вокзалах Унечи 1
04.08.2023 «Мегафон» обеспечил высокоскоростным интернетом 11 сел Брянской области 1
28.06.2023 МТС запустила VoLTE в трех селах Брянской области и усилила связь на подъезде к Брянску 1
16.06.2023 МТС оцифровала «хрустальный» город 1
03.05.2023 «Мегафон» на 50% увеличил скорость интернета в городах и поселках Брянской области 1
21.04.2023 В Брянской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тыс. человек 1
01.04.2021 МТС ускорила мобильный интернет 4G в семи городах Брянской области 1
19.03.2014 25 марта в Москве откроется Международная выставка электронных компонентов и модулей «Новая электроника— 2014» 1
16.09.2013 «Билайн» улучшил покрытие сети 3G в Брянской области 1
14.06.2013 «Билайн» увеличил скорости мобильного интернета в Брянской области 1
18.05.2010 В Брянской области создается производство наноматериалов 1
30.10.2009 РОСНАНО инвестирует в создание производства наноматериалов на основе крупнотоннажных полимеров 1
30.10.2009 «Роснано» вложит 441 млн руб. в производство наноматериалов на основе крупнотоннажных полимеров 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15577 6
МегаФон 10627 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9470 2
Электродеталь - Карачевский завод 1 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3429 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 306 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 361 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 697 1
AMD Xilinx 100 1
Роснано - Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника - КНЭ 24 1
Semtech 18 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
ЭЛТЕХ - Экспертные лабораторные технологии - МедипалТех 15 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3831 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3660 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5396 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3185 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2311 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 110 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9380 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10030 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61151 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4361 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17862 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7533 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6432 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64277 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25238 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6180 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24166 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29562 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2733 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1406 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12822 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7795 2
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9765 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1147 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4526 2
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 2
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Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1173 1
РАН ИВС - Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук 4 3
РАН - Российская академия наук 2105 3
РАН ИНХС - Институт нефтехимического синтеза имени А.В.Топчиева Российской академии наук 6 3
Росатом - НИФХИ имени Л.Я. Карпова - Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова 8 2
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