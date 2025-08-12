Разделы

Данкевич Евгений


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 Инженеры «МегаФона» улучшили связь на трассе P120 и в селах Брянщины 1
03.05.2023 «Мегафон» на 50% увеличил скорость интернета в городах и поселках Брянской области 1
04.08.2017 Банк «Точка» и QIWI будут сотрудничать в сегменте малого бизнеса 1
14.07.2017 Первое digital-отделение банка «Открытие» может появиться до конца года 1
28.02.2017 Группа «Открытие» придумала, как монетизировать акции Qiwi 1
27.05.2016 В ИТ-команде банка «ФК Открытие» произошли изменения 1
07.12.2015 Банк «Открытие» и Рокетбанк запустили кобрендовую карту 1
24.06.2015 Как Qiwi покупала «Рапиду» и Contact 2
04.06.2013 Банк «Открытие» нанял ИТ-директора из Yota 1
24.12.2012 Председатель правления банка «Открытие» перейдет в «Номос-Банк» для развития операционного и ИТ-блоков, розничного бизнеса и МСБ 2

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Данкевич Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Yota - Скартел - WiMAX Holding 1508 2
Microsoft Corporation 24999 1
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 1
МегаФон 9487 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 6
NanduQ - Qiwi 1001 3
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 3
Рапида НКО - платежные система 145 2
Альфа-Банк 1811 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 64 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 152 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Петровский народный банк 11 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2746 1
Janus Capital 14 1
ВТБ - Открытие ФК - Свердловский губернский банк 4 1
Новосибирский муниципальный банк 12 1
Совкомбанк - Современный Коммерческий Банк - GE Money Bank - ДжиИ Мани Банк 20 1
Barclays - Барклайс банк 7 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 44 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5063 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69948 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7262 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54532 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5236 2
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 514 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5671 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4357 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5490 1
Data monetization - Монетизация данных 1748 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9066 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5034 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4733 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9838 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32688 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13024 1
FinTech - BaaS - Banking as a service - Bank-as-a-Service - Банк как услуга 11 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3378 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 599 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 163 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2282 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1628 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10317 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1202 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8846 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7060 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6587 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1054 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1568 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21441 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4021 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3801 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3013 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7586 1
Microsoft Office 365 964 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1156 1
Солонин Сергей 107 3
Скоробогатова Ольга 56 1
Меньшов Кирилл 127 1
Иванов Владимир 62 1
Колесников Алексей 24 1
Соколов Михаил 30 1
Меднов Сергей 124 1
Аганбегян Рубен 18 1
Дьяконов Борис 12 1
Гонус Алексей 2 1
Циолковский Константин 46 1
Ким Борис 75 1
Савинова Светлана 2 1
Струкова Ирина 1 1
Абдулкеримов Абдулжелил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 4
Россия - ЦФО - Брянская область 368 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44743 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18122 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 875 1
Россия - СФО - Новосибирск 4516 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52868 1
Япония 13408 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 281 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 444 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Карачевский район - Карачев 14 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Стародубский округ - Стародуб 13 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Почепский район - Почеп 14 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Унечский район - Унеча 11 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Суземский район - Суземка 12 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Клинцовский район - Клинцы - Павличи 18 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Севский район - Севск 15 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Жуковский район - Жуковка 8 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49976 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25196 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6472 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16965 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8077 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6350 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3281 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3635 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4145 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1328 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11440 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 96 1
НКО - Некоммерческая организация 530 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53517 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5128 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 539 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 747 1
МАИ - МАТИ ФГБОУ ВПО - Российский Государственный Технологический Университет имени К. Э. Циолковского 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
