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НКО Некоммерческая организация

СОБЫТИЯ


26.01.2026 «Ночлежка» масштабирует CRM-систему для НКО с облаком VK Cloud

мощи бездомным по всей России. Использование облачной инфраструктуры VK Cloud позволяет «Ночлежке» централизовать работу системы, обеспечить ее отказоустойчивость и упростить подключение региональных НКО без затрат на хостинг и администрирование. «Ночлежка» — профессиональная благотворительная организация, оказывающая комплексную помощь бездомным. Это 19 проектов в Санкт-Петербурге и Москве
08.12.2025 «Добро.рф» перезапустил Навигатор мер поддержки для НКО

«Добро.рф» перезапустил сервис «Добро.Навигатор» с мерами поддержки для НКО, волонтеров и организаторов добровольческой деятельности. Об этом CNews сообщили представители «Добро.рф». Ключевым нововведением стала интеграция с базой данных проекта «НКО.РФ» — п
12.11.2025 «СКБ Контур» и Фонд развития бизнеса будут вместе помогать предпринимателям и НКО в Красноярске ​

льных инициатив (ФРИ) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет совместные планы по поддержке малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в Красноярске. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур». Соглашение подписали генеральный директор ФРИ Павел Боргояков и директор Сибирского макрорегионального центра «СКБ Контур»
31.10.2025 «Яндекс» научит НКО пользоваться ИИ-инструментами для работы

Благотворительный фонд «Яндекса» «Помощь рядом» совместно с фондом «Друзья» и образовательным проектом To Dual запускает пилотный курс по искусственному интеллекту для сотрудников НКО. На нем расскажут, как ИИ может помочь в решении рабочих задач. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Поручив нейросетям рутинную работу, сотрудники смогут уделять больше времени

29.09.2025 VK Tech запустила благотворительную инфраструктурную поддержку фондов и НКО

онды смогут бесплатно подключиться к экосистеме продуктов отечественного разработчика: от коммуникаций и облачных хранилищ до инструментов для автоматизации работы с волонтерами и отчетности. Фонды и НКО смогут получить гранты на бесплатное использование решений VK Tech. Так, например, в рамках проекта будет доступна единая платформа для коммуникаций VK WorkSpace, которая объединяет все инс
17.09.2025 «Яндекс» направит 310 млн руб. на товары для благотворительных фондов

Фонд «Яндекса» «Помощь рядом» подвел итоги четвертого конкурса программы «Товары для НКО». В рамках нее благотворительные организации получают грант на закупку товаров первой необходимости. Общий объем помощи составит 310 млн руб. — это на 70 млн рублей больше, чем годом ранее.
11.08.2025 «Яндекс» выпустил руководство по работе с нейросетями для НКО

Благотворительный фонд «Яндекса» «Помощь рядом» разработал для НКО руководство по использованию нейросетей. Оно расскажет, какие повседневные задачи можно поручить искусственному интеллекту — например, нейросети «Алисе» или «Шедевруму» — и как это сделать.
16.06.2025 «Яндекс» выпустил отчет об устойчивом развитии за 2024 год

людям в разных областях — медицине, защите окружающей среды, бизнесе и других. Как и раньше, «Яндекс» участвовал в системной благотворительности. Его фонд «Помощь рядом» расширил программы поддержки НКО и запустил платформу прямых пожертвований. Компания продолжила адаптировать свои продукты для людей с особенностями здоровья, запускать образовательные проекты, поддерживать инициативы по з
11.12.2024 НКО «Платежи и расчеты» подключился к СБП с помощью коробочного решения eKassir

Реализовано внедрение «Адаптера для СБП» eKassir в НКО «Платежи и расчеты». Решение создано на основе импортозамещенного стека технологий и соответствует требуемым регуляторным стандартам. Адаптер позволяет подключить системы финансовой организ
16.10.2024 ДИТ Москвы: за четыре года горожане направили нуждающимся 157 млн руб. с помощью благотворительного сервиса на mos.ru

чти 120 тысяч неравнодушных горожан направили подопечным представленных некоммерческих организаций (НКО) более 157 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. С каждым годом расте
18.06.2024 iSimpleLab внедрила в НКО «Истина» платформу ДБО на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase

Специалисты iSimpleLab завершили первый этап внедрения платформы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) iSimpleBank 2.0 для корпоративных клиентов НКО «Истина». Компания iSimpleLab первой среди российских разработчиков промышленных решений ДБО реализовала проект на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт». Алексей Колеснико
13.06.2024 Компания iSimpleLab внедрила в НКО «Истина» платформу ДБО на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт»

Специалисты iSimpleLab завершили первый этап внедрения платформы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) iSimpleBank 2.0 для корпоративных клиентов НКО «Истина». Компания iSimpleLab первой среди российских разработчиков промышленных решений ДБО реализовала проект на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт». Об этом CNews соо
20.05.2024 Пользователи «Яндекса» перевели на благотворительность более 260 миллионов рублей

н руб. перечислил в фонд сам «Яндекс», а 22 млн — прямые пожертвования и другие поступления. Таким образом, общая сумма составила 435 млн руб. — на 44% больше, чем в 2022 г. Помощь получили почти 600 НКО-партнеров фонда для заботы о своих подопечных. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Главное за 2023 г. «Помощь рядом» привлекла 435 млн руб. — это на 44% больше, чем в 2022 г. Из
02.04.2024 В «Яндекс Доставке» теперь можно округлять чеки в пользу благотворительных фондов

кса» «Помощь рядом». Теперь пользователи могут поддерживать благотворительные фонды и их подопечных, округляя стоимость заказов. Собранные деньги пойдут на поддержку программы «Поездки и доставка для НКО» фонда «Помощь рядом». Она позволяет сотрудникам и подопечным НКО бесплатно передвигаться на такси, отвозить товары первой необходимости в больницы и хосписы, отправлять и получать д
21.03.2024 Информационное присутствие НКО в интернете растет

атах своей работы, привлекать волонтеров и благотворителей, содействует узнаваемости и прозрачности НКО, повышению доверия к ним, дает новые возможности для ведения открытого диалога с общество
28.02.2024 НКО, EdTech и телеком: где чаще всего используются подписки

nts (входит в группу Cloud) выяснили, в каких сегментах бизнеса наиболее популярна подписочная модель оплат. В Топ-3 сфер онлайн-бизнеса, в которых чаще всего используются подписки при оплате, входят НКО, онлайн-образование и телеком. Об этом CNews сообщили представители Cloud. Регулярные платежи (рекурренты) помогают НКО планировать бюджет на долгий период. Так, по данным аналитиков
20.12.2023 Servicepipe бесплатно защитит от интернет-атак благотворительные фонды и НКО

Компания Servicepipе стала партнером федерального проекта «Технологии добра». Теперь НКО и благотворительные организации смогут получить бесплатную защиту от DDoS и вредоносных б
05.10.2023 Юристы и ИТ-отрасль предложили создать реестр иностранных НКО, ведущих деструктивную деятельность в России

ческих организациях», КоАП и УК РФ. Предложения комиссии направлены на минимизации правовых рисков, возникающих в связи с участием российских компаний и граждан в любых видах деятельности иностранных НКО без структурных подразделений на территории России. Комиссия направила свои предложения на рассмотрение в Государственную думу России и Министерство цифрового развития связи и массовых комм
05.07.2023 Интеллектуальные волонтеры: Зачем ИТ-отрасли работать с НКО и как это делать

Зачем НКО цифровизация? Российский Красный Крест по праву называют старейшей благотворительной организацией в стране — она была основана в 1867 г. Сегодня у организации, беспрерывно работающей вот уж
29.05.2023 Благотворительный фонд «Яндекса» направил более 300 млн руб. на поддержку НКО

4%). Округление стало доступно в пяти сервисах «Яндекса»: к «Яндекс Go», «Еде», «Лавке» и «Маркету» добавились «Заправки». Действовали три программы поддержки некоммерческих организаций: «Поездки для НКО», «Товары для НКО» и «Цифровые сервисы для НКО». Ими воспользовались более 400 организаций, которые решают социальные проблемы в разных регионах страны. «Помощь рядом» организ
14.10.2022 «1С-Рарус: Бухгалтерия для НКО» подтвердила сертификацию «1С:Совместимо»

Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Продукт «1С Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации 5» предназначен для автоматизации деятельности некоммерческих организаций (НКО) различного типа. Цель некоммерческих организаций — общественно полезная деятельность, они действуют в области образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, экологии, благотворител
04.08.2022 «Облако» и «Добро Mail.ru» открывают бесплатный доступ для НКО

ли благотворительную акцию для российских фондов. С июля фонды могут подать заявку и получить дополнительное место в Облаке для хранения документов, фотографий и видео. «В период пандемии большинство НКО стали активнее использовать в своей работе цифровые технологии, но иногда набор привычных для бизнеса инструментов оказывается недоступным для из-за дополнительных расходов. Мы даем возможн
17.12.2021 Власти запретили работу платежной системы Telepay

Отзыв лицензии у НКО «Премиум» Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «Премиум». Как говорится на сайте регулятора, в отношении НКО
19.02.2021 «Диасофт» и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» реализовали проект по автоматизации расчетов и операций на финансовых рынках

«Диасофт» и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» сообщили об успешном завершении проекта по автоматизации расчетов и операций на финансовых рынках. Стратегическим направлением деятельности НКО-ЦК «Клиринг
02.11.2020 Для НКО проведут серию вебинаров по ИТ-технологиям в благотворительной практике

В ноябре 2020 г. начинается новый цикл онлайн-занятий городского образовательного проекта для некоммерческих организаций «НКО Лаб». Он будет посвящен использованию информационных технологий в благотворительной практике. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина. «Участники ближайших вебинаров научатся использов
29.04.2020 «Яндекс» начал поддерживать НКО в рамках проекта «Помощь рядом»

«Яндекс» начал поддерживать некоммерческие организации в рамках проекта «Помощь рядом». Компания организует бесплатные перевозки сотрудников НКО, волонтеров, врачей, пациентов. Помощь адресована организациям, которые опекают пожилых, больных онкологическими и аутоиммунными заболеваниями и других людей с ослабленным иммунитетом — все
01.07.2019 «Системный софт» обеспечил «Расчетные решения» инструментами для управления проектами

«Системный софт» поставил НКО «Расчетные решения» стек ПО для автоматизации бизнес-процессов. В целях обеспечения НКО инструментами для управления проектами, специалисты «Системного софта» осуществили поставку пр
17.08.2015 НКО «Рапида» прошла регистрацию в Налоговой службе США в рамках FATCA

Налоговая служба США (Internal Revenue Service — IRS) подтвердила регистрацию НКО «Рапида» в рамках закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) и присвоила международный идентификационный номер GIIN: J3UM5C.99999.SL.643. Об этом CNews сообщили в НКО

14.05.2015 НКО «Рапида» стала членом ассоциации «Электронные деньги»

Новым членом ассоциации «Электронные деньги» стала НКО «Рапида» — российский провайдер платежных услуг, оператор национально значимой системы Contact и разработчик онлайн-сервисов Rapida Online и Rapida ID. «НКО “Рапида” — ключевой участ
02.04.2015 «ФлексСофт» автоматизировал «Объединенную расчетную систему»

Компания «ФлексСофт» и небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» реализовали проект по внедрению в НКО ОРС комплексной системы автоматизации. Об этом CNews сообщили в «ФлексСофт». В рамках проекта в НКО ОРС внедрена автоматизированная банковская система «Ва-Банк FXL» и аналитическое х
29.08.2014 НКО «Рапида» стала оператором платежной системы Contact

тоящее время в «Русславбанке» и других расчетных центрах счетам не меняются, подчеркнули в банке. Технологические мероприятия и юридическое закрепление отношений участников системы с новым оператором НКО «Рапида» происходят в плановом режиме и не затрагивают работоспособность и функционирование системы Contact.
18.08.2014 Некоммерческие организации Тульской области получили собственный портал

зработан сотрудниками «Центра информационных технологий» по заказу Министерства труда и социальной защиты Тульской области. Портал предназначен для структурирования данных о социально ориентированных НКО, действующих в Тульском регионе. На сайте будет публиковаться актуальная и полная информация по государственной поддержке таких организаций. Помимо этого портал решает задачу по укреплению

19.06.2014 В 2013 г. бесплатные лицензии на ВКС от TrueConf получили 11 НКО

Компания TrueConf продолжает реализовывать начатый в 2009 г. проект, направленный на поддержку деятельности некоммерческих организаций (НКО, НГО, НПО) в России, а также в ряде стран СНГ, посредством предоставления бесплатных лицензий на программное обеспечение для видеоконференцсвязи. В 2013 г. этой возможностью воспользовались
19.05.2014 НКО «Рапида» и MasterCard запустили портал регулярных платежей

жей «Росгосплат» (rosgosplat.ru), с помощью которого можно оплатить банковской картой услуги связи, коммунальные платежи, госпошлины, штрафы, кредиты, а также другие сервисы. Об этом CNews сообщили в НКО «Рапида». Для проведения платежей регистрация на портале «Росгосплат» не требуется: достаточно ввести реквизиты банковской карты. Зачисление средств производится моментально, если иное не п
18.03.2014 Contact и НКО «Рапида» запустили сервис идентификации пользователей Rapida Online

Платежная система Contact и НКО «Рапида» запустили сервис идентификации пользователей платежного сервиса Rapida Online. Об этом CNews сообщили в «Русславбанке», операторе Contact. Для прохождения идентификации необходимо

17.02.2014 С помощью УЭК можно будет осуществлять онлайн-платежи

Банк России зарегистрировал небанковскую кредитную организацию (НКО) «Универсальная электронная карта», которая будет обеспечивать возможность совершения операций электронной коммерции по универсальным электронным картам и осуществлять онлайн-платежи за пре
31.05.2013 PayU получила лицензию НКО от «Банка России»

ия «ПэйЮ», входящая в международную группу компаний PayU и предоставляющая услуги процессинга электронных платежей, сообщила о получении от «Банка России» лицензии небанковской кредитной организации (НКО) в соответствии с требованиями законодательства РФ. Как рассказали CNews в компании, благодаря данной лицензии НКО теперь имеет право осуществлять банковские операции со средствами в
29.01.2013 Optima создает BI-систему для «Национального расчетного депозитария»

Небанковская кредитная организация «Национальный расчетный депозитарий» (НКО НРД) и группа Optima запустили проект по созданию и внедрению системы бизнес-анализа в НКО НРД. Исполнителем проекта стала компания Optima Consulting — структурное подразделение груп
28.12.2012 НКО «Лидер» внесена в реестр операторов платежных систем РФ

т 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», который определяет требования к организации и функционированию платежных систем в РФ. «Включение в реестр операторов платежных систем РФ НКО “Лидер” — это закономерный итог большой работы, проделанной компанией за почти десятилетнюю историю, — рассказала CNews Ольга Вилкул, председатель совета директоров НКО «Лидер». — Те
19.11.2012 НКО ОРС стала расчетным центром «Вестерн Юнион»

НКО ОРС, в рамках совместного проекта с НКО «Вестерн Юнион ДП Восток», получила статус расчетного центра платежной системы «Вестерн Юнион». «НКО ОРС, являясь расчетным центром платежной системы “Объединенная расчетная система”

Публикаций - 636, упоминаний - 662

НКО и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9215 61
Microsoft Corporation 25775 38
Ростелеком 10948 34
Google LLC 12688 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 21
МегаФон 10742 21
9594 19
Apple Inc 13154 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
VK - Mail.ru Group 3602 16
Oracle Corporation 7074 14
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
SAP SE 5601 12
Meta Platforms - Facebook 4621 12
Red Hat 1378 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
Microsoft Corporation - GitHub 1075 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
Telegram Group 2940 10
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 10
X Corp - Twitter 2938 9
Diasoft - Диасофт 1144 9
Webmoney - Вебмани.Ру 547 9
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 8
GNOME Foundation 23 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 7
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 7
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 48 6
Samsung Electronics 11064 6
Cisco Systems 5372 6
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 6
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 6
PayPal 671 6
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 44
Рапида НКО - платежные система 145 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 22
Лидер НКО - Международные денежные переводы - платежная система - Leader International Money Transfers System 37 21
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 16
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 14
Visa International 1993 14
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 13
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 13
Альфа-Банк 1979 13
NanduQ - Qiwi 1013 13
Яндекс.Лавка 315 10
Почта России ПАО 2370 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 10
Связной ГК 1401 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 9
Евросеть 1421 9
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 8
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 7
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 7
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 7
ВТБ - ВТБ24 671 6
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 6
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 6
ОРС - Объединённая расчетная система 28 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Газпром нефть 725 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 6
Совкомбанк ПАО 316 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 71
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 64
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 62
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 44
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 44
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 30
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 27
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 25
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 24
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 24
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 16
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 14
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 13
Федеральное казначейство России 1949 12
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 12
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 10
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 9
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 9
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 8
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 8
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 8
Судебная власть - Judicial power 2500 8
Правительство Москвы - КОС - Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 16 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 16
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 7
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 6
Союз пенсионеров России 9 6
OSI - Open Source Initiative 80 5
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 5
OLPC - One Laptop per Child 82 5
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 5
Apache Software Foundation - ASF 231 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
Russian Open Source Foundation 8 3
РСЭЭ - Российский союз энергоэффективности 3 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 2
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 2
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 2
ASC - Anti-Spyware Coalition - Коалиция по борьбе с шпионским ПО - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 9 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 2
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 2
ГосИнформСистемы 160 2
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 2
AVAR - Association of Anti Virus Asia Researchers - Азиатская ассоциация исследователей антивирусных технологий 4 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 133
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 101
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 97
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 84
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 79
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 79
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 79
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 64
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 55
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 54
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 51
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 47
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 46
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 44
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 37
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
VK - Skillbox - Скилбокс 146 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 5
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 4
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 4
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 3
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 3
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
ИИИ - Институт исследований интернета 66 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
РНБ - Российская национальная библиотека 35 1
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