«Ночлежка» масштабирует CRM-систему для НКО с облаком VK Cloud мощи бездомным по всей России. Использование облачной инфраструктуры VK Cloud позволяет «Ночлежке» централизовать работу системы, обеспечить ее отказоустойчивость и упростить подключение региональных НКО без затрат на хостинг и администрирование. «Ночлежка» — профессиональная благотворительная организация, оказывающая комплексную помощь бездомным. Это 19 проектов в Санкт-Петербурге и Москве

«Добро.рф» перезапустил Навигатор мер поддержки для НКО «Добро.рф» перезапустил сервис «Добро.Навигатор» с мерами поддержки для НКО, волонтеров и организаторов добровольческой деятельности. Об этом CNews сообщили представители «Добро.рф». Ключевым нововведением стала интеграция с базой данных проекта «НКО.РФ» — п

«СКБ Контур» и Фонд развития бизнеса будут вместе помогать предпринимателям и НКО в Красноярске ​ льных инициатив (ФРИ) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет совместные планы по поддержке малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в Красноярске. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур». Соглашение подписали генеральный директор ФРИ Павел Боргояков и директор Сибирского макрорегионального центра «СКБ Контур»

«Яндекс» научит НКО пользоваться ИИ-инструментами для работы Благотворительный фонд «Яндекса» «Помощь рядом» совместно с фондом «Друзья» и образовательным проектом To Dual запускает пилотный курс по искусственному интеллекту для сотрудников НКО. На нем расскажут, как ИИ может помочь в решении рабочих задач. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Поручив нейросетям рутинную работу, сотрудники смогут уделять больше времени

VK Tech запустила благотворительную инфраструктурную поддержку фондов и НКО онды смогут бесплатно подключиться к экосистеме продуктов отечественного разработчика: от коммуникаций и облачных хранилищ до инструментов для автоматизации работы с волонтерами и отчетности. Фонды и НКО смогут получить гранты на бесплатное использование решений VK Tech. Так, например, в рамках проекта будет доступна единая платформа для коммуникаций VK WorkSpace, которая объединяет все инс

«Яндекс» направит 310 млн руб. на товары для благотворительных фондов Фонд «Яндекса» «Помощь рядом» подвел итоги четвертого конкурса программы «Товары для НКО». В рамках нее благотворительные организации получают грант на закупку товаров первой необходимости. Общий объем помощи составит 310 млн руб. — это на 70 млн рублей больше, чем годом ранее.

«Яндекс» выпустил руководство по работе с нейросетями для НКО Благотворительный фонд «Яндекса» «Помощь рядом» разработал для НКО руководство по использованию нейросетей. Оно расскажет, какие повседневные задачи можно поручить искусственному интеллекту — например, нейросети «Алисе» или «Шедевруму» — и как это сделать.

«Яндекс» выпустил отчет об устойчивом развитии за 2024 год людям в разных областях — медицине, защите окружающей среды, бизнесе и других. Как и раньше, «Яндекс» участвовал в системной благотворительности. Его фонд «Помощь рядом» расширил программы поддержки НКО и запустил платформу прямых пожертвований. Компания продолжила адаптировать свои продукты для людей с особенностями здоровья, запускать образовательные проекты, поддерживать инициативы по з

НКО «Платежи и расчеты» подключился к СБП с помощью коробочного решения eKassir Реализовано внедрение «Адаптера для СБП» eKassir в НКО «Платежи и расчеты». Решение создано на основе импортозамещенного стека технологий и соответствует требуемым регуляторным стандартам. Адаптер позволяет подключить системы финансовой организ

ДИТ Москвы: за четыре года горожане направили нуждающимся 157 млн руб. с помощью благотворительного сервиса на mos.ru чти 120 тысяч неравнодушных горожан направили подопечным представленных некоммерческих организаций (НКО) более 157 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. С каждым годом расте

iSimpleLab внедрила в НКО «Истина» платформу ДБО на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase Специалисты iSimpleLab завершили первый этап внедрения платформы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) iSimpleBank 2.0 для корпоративных клиентов НКО «Истина». Компания iSimpleLab первой среди российских разработчиков промышленных решений ДБО реализовала проект на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт». Алексей Колеснико

Компания iSimpleLab внедрила в НКО «Истина» платформу ДБО на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт» Специалисты iSimpleLab завершили первый этап внедрения платформы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) iSimpleBank 2.0 для корпоративных клиентов НКО «Истина». Компания iSimpleLab первой среди российских разработчиков промышленных решений ДБО реализовала проект на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт». Об этом CNews соо

Пользователи «Яндекса» перевели на благотворительность более 260 миллионов рублей н руб. перечислил в фонд сам «Яндекс», а 22 млн — прямые пожертвования и другие поступления. Таким образом, общая сумма составила 435 млн руб. — на 44% больше, чем в 2022 г. Помощь получили почти 600 НКО-партнеров фонда для заботы о своих подопечных. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Главное за 2023 г. «Помощь рядом» привлекла 435 млн руб. — это на 44% больше, чем в 2022 г. Из

В «Яндекс Доставке» теперь можно округлять чеки в пользу благотворительных фондов кса» «Помощь рядом». Теперь пользователи могут поддерживать благотворительные фонды и их подопечных, округляя стоимость заказов. Собранные деньги пойдут на поддержку программы «Поездки и доставка для НКО» фонда «Помощь рядом». Она позволяет сотрудникам и подопечным НКО бесплатно передвигаться на такси, отвозить товары первой необходимости в больницы и хосписы, отправлять и получать д

Информационное присутствие НКО в интернете растет атах своей работы, привлекать волонтеров и благотворителей, содействует узнаваемости и прозрачности НКО, повышению доверия к ним, дает новые возможности для ведения открытого диалога с общество

НКО, EdTech и телеком: где чаще всего используются подписки nts (входит в группу Cloud) выяснили, в каких сегментах бизнеса наиболее популярна подписочная модель оплат. В Топ-3 сфер онлайн-бизнеса, в которых чаще всего используются подписки при оплате, входят НКО, онлайн-образование и телеком. Об этом CNews сообщили представители Cloud. Регулярные платежи (рекурренты) помогают НКО планировать бюджет на долгий период. Так, по данным аналитиков

Servicepipe бесплатно защитит от интернет-атак благотворительные фонды и НКО Компания Servicepipе стала партнером федерального проекта «Технологии добра». Теперь НКО и благотворительные организации смогут получить бесплатную защиту от DDoS и вредоносных б

Юристы и ИТ-отрасль предложили создать реестр иностранных НКО, ведущих деструктивную деятельность в России ческих организациях», КоАП и УК РФ. Предложения комиссии направлены на минимизации правовых рисков, возникающих в связи с участием российских компаний и граждан в любых видах деятельности иностранных НКО без структурных подразделений на территории России. Комиссия направила свои предложения на рассмотрение в Государственную думу России и Министерство цифрового развития связи и массовых комм

Интеллектуальные волонтеры: Зачем ИТ-отрасли работать с НКО и как это делать Зачем НКО цифровизация? Российский Красный Крест по праву называют старейшей благотворительной организацией в стране — она была основана в 1867 г. Сегодня у организации, беспрерывно работающей вот уж

Благотворительный фонд «Яндекса» направил более 300 млн руб. на поддержку НКО 4%). Округление стало доступно в пяти сервисах «Яндекса»: к «Яндекс Go», «Еде», «Лавке» и «Маркету» добавились «Заправки». Действовали три программы поддержки некоммерческих организаций: «Поездки для НКО», «Товары для НКО» и «Цифровые сервисы для НКО». Ими воспользовались более 400 организаций, которые решают социальные проблемы в разных регионах страны. «Помощь рядом» организ

«1С-Рарус: Бухгалтерия для НКО» подтвердила сертификацию «1С:Совместимо» Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Продукт «1С Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации 5» предназначен для автоматизации деятельности некоммерческих организаций (НКО) различного типа. Цель некоммерческих организаций — общественно полезная деятельность, они действуют в области образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, экологии, благотворител

«Облако» и «Добро Mail.ru» открывают бесплатный доступ для НКО ли благотворительную акцию для российских фондов. С июля фонды могут подать заявку и получить дополнительное место в Облаке для хранения документов, фотографий и видео. «В период пандемии большинство НКО стали активнее использовать в своей работе цифровые технологии, но иногда набор привычных для бизнеса инструментов оказывается недоступным для из-за дополнительных расходов. Мы даем возможн

Власти запретили работу платежной системы Telepay Отзыв лицензии у НКО «Премиум» Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «Премиум». Как говорится на сайте регулятора, в отношении НКО

«Диасофт» и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» реализовали проект по автоматизации расчетов и операций на финансовых рынках «Диасофт» и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» сообщили об успешном завершении проекта по автоматизации расчетов и операций на финансовых рынках. Стратегическим направлением деятельности НКО-ЦК «Клиринг

Для НКО проведут серию вебинаров по ИТ-технологиям в благотворительной практике В ноябре 2020 г. начинается новый цикл онлайн-занятий городского образовательного проекта для некоммерческих организаций «НКО Лаб». Он будет посвящен использованию информационных технологий в благотворительной практике. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина. «Участники ближайших вебинаров научатся использов

«Яндекс» начал поддерживать НКО в рамках проекта «Помощь рядом» «Яндекс» начал поддерживать некоммерческие организации в рамках проекта «Помощь рядом». Компания организует бесплатные перевозки сотрудников НКО, волонтеров, врачей, пациентов. Помощь адресована организациям, которые опекают пожилых, больных онкологическими и аутоиммунными заболеваниями и других людей с ослабленным иммунитетом — все

«Системный софт» обеспечил «Расчетные решения» инструментами для управления проектами «Системный софт» поставил НКО «Расчетные решения» стек ПО для автоматизации бизнес-процессов. В целях обеспечения НКО инструментами для управления проектами, специалисты «Системного софта» осуществили поставку пр

НКО «Рапида» прошла регистрацию в Налоговой службе США в рамках FATCA Налоговая служба США (Internal Revenue Service — IRS) подтвердила регистрацию НКО «Рапида» в рамках закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) и присвоила международный идентификационный номер GIIN: J3UM5C.99999.SL.643. Об этом CNews сообщили в НКО

НКО «Рапида» стала членом ассоциации «Электронные деньги» Новым членом ассоциации «Электронные деньги» стала НКО «Рапида» — российский провайдер платежных услуг, оператор национально значимой системы Contact и разработчик онлайн-сервисов Rapida Online и Rapida ID. «НКО “Рапида” — ключевой участ

«ФлексСофт» автоматизировал «Объединенную расчетную систему» Компания «ФлексСофт» и небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» реализовали проект по внедрению в НКО ОРС комплексной системы автоматизации. Об этом CNews сообщили в «ФлексСофт». В рамках проекта в НКО ОРС внедрена автоматизированная банковская система «Ва-Банк FXL» и аналитическое х

НКО «Рапида» стала оператором платежной системы Contact тоящее время в «Русславбанке» и других расчетных центрах счетам не меняются, подчеркнули в банке. Технологические мероприятия и юридическое закрепление отношений участников системы с новым оператором НКО «Рапида» происходят в плановом режиме и не затрагивают работоспособность и функционирование системы Contact.

Некоммерческие организации Тульской области получили собственный портал зработан сотрудниками «Центра информационных технологий» по заказу Министерства труда и социальной защиты Тульской области. Портал предназначен для структурирования данных о социально ориентированных НКО, действующих в Тульском регионе. На сайте будет публиковаться актуальная и полная информация по государственной поддержке таких организаций. Помимо этого портал решает задачу по укреплению

В 2013 г. бесплатные лицензии на ВКС от TrueConf получили 11 НКО Компания TrueConf продолжает реализовывать начатый в 2009 г. проект, направленный на поддержку деятельности некоммерческих организаций (НКО, НГО, НПО) в России, а также в ряде стран СНГ, посредством предоставления бесплатных лицензий на программное обеспечение для видеоконференцсвязи. В 2013 г. этой возможностью воспользовались

НКО «Рапида» и MasterCard запустили портал регулярных платежей жей «Росгосплат» (rosgosplat.ru), с помощью которого можно оплатить банковской картой услуги связи, коммунальные платежи, госпошлины, штрафы, кредиты, а также другие сервисы. Об этом CNews сообщили в НКО «Рапида». Для проведения платежей регистрация на портале «Росгосплат» не требуется: достаточно ввести реквизиты банковской карты. Зачисление средств производится моментально, если иное не п

Contact и НКО «Рапида» запустили сервис идентификации пользователей Rapida Online Платежная система Contact и НКО «Рапида» запустили сервис идентификации пользователей платежного сервиса Rapida Online. Об этом CNews сообщили в «Русславбанке», операторе Contact. Для прохождения идентификации необходимо

С помощью УЭК можно будет осуществлять онлайн-платежи Банк России зарегистрировал небанковскую кредитную организацию (НКО) «Универсальная электронная карта», которая будет обеспечивать возможность совершения операций электронной коммерции по универсальным электронным картам и осуществлять онлайн-платежи за пре

PayU получила лицензию НКО от «Банка России» ия «ПэйЮ», входящая в международную группу компаний PayU и предоставляющая услуги процессинга электронных платежей, сообщила о получении от «Банка России» лицензии небанковской кредитной организации (НКО) в соответствии с требованиями законодательства РФ. Как рассказали CNews в компании, благодаря данной лицензии НКО теперь имеет право осуществлять банковские операции со средствами в

Optima создает BI-систему для «Национального расчетного депозитария» Небанковская кредитная организация «Национальный расчетный депозитарий» (НКО НРД) и группа Optima запустили проект по созданию и внедрению системы бизнес-анализа в НКО НРД. Исполнителем проекта стала компания Optima Consulting — структурное подразделение груп

НКО «Лидер» внесена в реестр операторов платежных систем РФ т 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», который определяет требования к организации и функционированию платежных систем в РФ. «Включение в реестр операторов платежных систем РФ НКО “Лидер” — это закономерный итог большой работы, проделанной компанией за почти десятилетнюю историю, — рассказала CNews Ольга Вилкул, председатель совета директоров НКО «Лидер». — Те