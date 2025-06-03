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Литовченко Вячеслав


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Названы победители кибербитвы Standoff 1
11.06.2024 Благотворительный проект Совкомбанка предлагает бесплатные решения по кибербезопасности 1
20.12.2023 Servicepipe бесплатно защитит от интернет-атак благотворительные фонды и НКО 1
07.11.2023 Совкомбанк и Sk Финтех Хаб запустили конкурс с призовым фондом 5 млн рублей 1
15.03.2023 «Совкомбанк Технологии» получила грант Мособласти на развитие ИТ 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Литовченко Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Совкомбанк Технологии 14 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4148 2
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 26 2
Softline - Софтлайн 2985 2
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 61 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 146 1
Совкомбанк ПАО 262 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1146 3
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3129 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29105 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52969 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2473 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13023 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2108 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3256 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 2
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 87 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14039 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5165 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12410 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16369 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11894 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1052 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2538 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4648 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5510 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1306 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11419 1
Фотобанк - Photobank 179 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5725 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7355 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16406 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 7 2
Цифровое Подмосковье - Цифровые технологии Подмосковья 2 1
Щербаков Даниил 5 1
Куртяник Надежда 299 1
Россия - РФ - Российская федерация 149251 3
Франция - Французская Республика 7904 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7740 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44254 1
НКО - Некоммерческая организация 520 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49284 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3558 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30207 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52666 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 859 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2185 1
Аудит - аудиторский услуги 2824 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1380 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 464 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1115 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2266 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5249 1
VK Skillbox - Скилбокс 118 2
Lerna - Лерна - КорпСкилз 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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