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Совкомбанк ПАО


13.10.2021 Совкомбанк настроил платежи по карте «Мир» через Apple Pay 1
30.09.2021 Цифровизацию Совкомбанка отметили в IDC 5
21.07.2021 Qiwi продала виртуальный банк «Точка» 1
20.07.2021 В России появилось приложение для продаж в рассрочку 1
19.07.2021 Совкомбанк трансформирует инвестиционный бизнес 11
14.07.2021 Ozon заставляет постоянных покупателей переплачивать, а новичкам делает мегаскидки 1
03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей 1
12.05.2021 Банк «Россия» внезапно перекрыл «Роснано» кредитную линию. Невозмещаемый убыток составит 1,3 миллиарда 1
21.04.2021 Совкомбанк и SmartDeal объявляют о начале партнерства 4
13.04.2021 Ozon покупает бывший банк «Ашана» 2
13.04.2021 Ozon приобрел у Совкомбанка интернет-платформу «Оней Банка» 4
08.04.2021 Власть вознамерилась узнать все тайны российских компаний и объединить их в цифровом профиле 1
02.04.2021 МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию 1
30.03.2021 Основатель Qiwi покидает компанию, избавившись от «Совести» и «Рокетбанка» 1
29.03.2021 Минэкономразвития сформирован список банков на участие в программе льготного кредитования ФОТ 3.0 1
26.02.2021 Альберт Борис, Совкомбанк: Будущее — за экосистемами, в которых нет барьеров между клиентами и партнерами 9
18.02.2021 Россиянам начнут переводить зарплату по номеру телефона, чтобы спасти их от «зарплатного рабства» 1
11.02.2021 РЖД получили 9 млрд руб. на цифровую трансформацию 1
25.01.2021 В «Цифровой экономике» назначен ответственный за цифровую трансформацию отраслей 1
28.12.2020 «Ростелеком» подвел итоги работы Единой биометрической системы в 2020 году 1
21.12.2020 Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов 1
10.12.2020 Более 2000 стартапов подали заявки на участие в программе «Московский акселератор» 1
10.12.2020 9,7 тысячи московских компаний воспользовались программой субсидирования ставок по кредитам 2
03.12.2020 С нового года российские банки должны будут соответствовать нацстандарту безопасности Центробанка 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 2
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 2
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 2
30.10.2020 Коронакризис ускорил цифровую трансформацию банков 1
29.10.2020 Платформа для удаленной работы Zlaker обновила мобильное приложение 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 2
26.10.2020 Центробанк России впервые стандартизировал открытые банковские API 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
24.08.2020 Мошенники научились воровать деньги россиян через Систему быстрых платежей, созданную Центробанком 1
20.08.2020 Минкомсвязи отобрало банки для программы льготных кредитов цифровой трансформации компаний 1
14.08.2020 Решение «Ростелекома» позволило «Совкомбанку» ускорить выдачу кредитов 2
10.08.2020 Компаниям позволят самим списывать деньги с банковских счетов россиян 2
23.07.2020 Совкомбанк автоматизирует работу на финансовых рынках вместе с «Диасофт» 5
10.07.2020 Оператор Wi-Fi в московском метро впервые раскрыл своих владельцев 1
08.07.2020 Гендиректор Qiwi: банки мешают развитию финтех-стартапов 1
02.07.2020 Российским компаниям разрешили переводить деньги гражданам по номеру телефона 1

Публикаций - 147, упоминаний - 241

Совкомбанк ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 35
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 25
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 8
VK - Mail.ru Group 2483 7
Microsoft Corporation 11060 6
Webmoney 330 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 5
Naumen - Наумен 341 4
Rimini Street 38 4
Schneider Electric 408 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 4
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 4
Центр2М - Center2М 47 4
Diasoft - Диасофт 354 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 4
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 4
Dynatrace 46 4
Cinimex - Синимекс 160 4
Google LLC 7144 4
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 4
Такском - Taxcom 119 4
Ситилабс 25 4
Softline - Софтлайн 1474 4
Ситилинк - Citilink 190 4
SAP CIS - САП СНГ 753 4
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 4
Veeam Software 250 4
Schneider Electric Secure Power 44 4
СКБ Контур 416 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
Yandex - Яндекс 4101 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 488 3
SAP SE 3211 3
АйТи 751 3
Комдив 20 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 51
Альфа-Банк 1123 51
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 42
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 35
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 35
ПСБ - Промсвязьбанк 613 31
Почта Банк 289 25
Газпромбанк - ГПБ 692 24
АльфаСтрахование СГ 207 24
СКБ-банк 86 21
Открытие ФК 538 20
Ак Барс Банк 173 17
Аэрофлот 493 17
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 17
РСХБ - Россельхозбанк 183 17
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 15
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 14
Ингосстрах СПАО 210 14
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
РЖД - Российские железные дороги 1081 12
Mary Kay - Мэри Кэй 82 10
X5 Group - Пятерочка 559 10
PepsiCo - Пепсико 95 10
Норникель - Норильский никель 177 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 10
Segezha Group - Сегежа Групп 85 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 9
Русагро Группа Компаний 139 9
Модульбанк - Modulbank 95 9
Procter&Gamble - P&G 94 9
McDonald’s - Макдоналдс 90 9
Фармстандарт АО 32 9
ММК-Информсервис 20 9
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 9
ТрансКонтейнер 25 9
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 9
Почта России ПАО 1572 9
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 19
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 6
Правительство РФ 2201 6
Счётная палата РФ 460 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 4
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 4
Правительство Москвы 653 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
Фонд президентских грантов 11 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 7
Руссофт - Russoft 250 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 12
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 11
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 9
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 6
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 4
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 4
Big Data - Большие данные 1136 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 3
ARM64 - Архитектура процессора 1018 3
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 2
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 32 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 16
Google Android 10750 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 7
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 6
Apple iOS 5741 5
Совкомбанк Халва 9 5
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Linux OS 4253 4
Microsoft Windows 10 6629 4
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 4
1С:ERP Управление предприятием 203 4
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 4
Купибилет - Kupibilet 13 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
Apple macOS 922 3
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 3
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 2
Smart Engines - Smart DocumentReader 4 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Мосбиржа Fins.money 2 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 1
ВымпелКом - BeeFREE WaaS - WorkPlace-as-a-Service 6 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 22 1
Apple Pay 385 1
Ростелеком Ключ - комплекс цифровых услуг 8 1
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
Zlaker - Платформа для удаленной работы 1 1
Microsoft Office Online 25 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
Avaya ONE-X Agent 4 1
Панферов Алексей 22 22
Урьяс Вадим 76 21
Четвернин Алексей 651 19
Халматов Максим 45 19
Муравьев Владимир 29 17
Суровец Дмитрий 44 15
Поляков Сергей 60 14
Михалев Евгений 40 14
Чаркин Евгений 182 14
Ямщиков Владимир 32 13
Дьяченко Валерий 66 13
Богданов Кирилл 91 13
Клепиков Алексей 77 13
Абакумов Евгений 103 12
Карпов Иван 41 12
Вахнин Павел 51 10
Емельченков Сергей 83 10
Тихонравов Андрей 13 9
Богомазов Дмитрий 13 9
Дрейгер Павел 15 9
Алифанов Кирилл 56 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Погосова Карина 9 9
Кереже Дмитрий 9 9
Сапунов Михаил 9 9
Холкин Дмитрий 15 9
Шеховцов Юрий 33 9
Зырянов Илья 17 9
Кучерова Ольга 9 8
Гаврилов Юрий 11 8
Емелин Дмитрий 14 8
Кутмириди Ян 9 8
Комаров Илья 9 8
Сергеев Сергей 63 8
Натрусов Артем 121 8
Мосягин Константин 19 8
Савкин Владимир 38 8
Огурцов Юрий 13 8
Иванов Андрей 40 8
Россия - Российская федерация - РФ 57309 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 18
Восточная Европа 1676 16
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 9
Беларусь - Белоруссия 2087 8
Казахстан - Республика 2627 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 6
Украина 3361 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 5
Грузия 691 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 3
Бразилия - Федеративная Республика 1123 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Германия - Федеративная Республика 3624 3
Европа 3745 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Россия - Калининградская область 535 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 2
Япония 2778 2
Испания - Барселона 536 1
Индонезия - Джакарта 3 1
Россия - Калужская область 571 1
Эстония - Эстонская Республика 414 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 515 1
Россия - Тверская область 248 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Европа Западная 612 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - Саров 92 1
Россия - Республика Дагестан 262 1
Россия - Смоленская область 228 1
Сербия - Республика 129 1
Россия - Курск 231 1
Россия - Иваново 191 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 28
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Русский язык 978 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ТТН - товарно-транспортная накладная 6 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 1
Федеральный закон 482-ФЗ - О механизме удаленной идентификации клиентов кредитной организации, удаленной биометрической идентификации (ЕБС) через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) 5 1
Бизнес-акселератор 31 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
КПД - Коэффициент полезного действия 64 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 11 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
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