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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Совкомбанк ПАО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 147, упоминаний - 241
Совкомбанк ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Панферов Алексей 22 22
|Урьяс Вадим 76 21
|Четвернин Алексей 651 19
|Халматов Максим 45 19
|Муравьев Владимир 29 17
|Суровец Дмитрий 44 15
|Поляков Сергей 60 14
|Михалев Евгений 40 14
|Чаркин Евгений 182 14
|Ямщиков Владимир 32 13
|Дьяченко Валерий 66 13
|Богданов Кирилл 91 13
|Клепиков Алексей 77 13
|Абакумов Евгений 103 12
|Карпов Иван 41 12
|Вахнин Павел 51 10
|Емельченков Сергей 83 10
|Тихонравов Андрей 13 9
|Богомазов Дмитрий 13 9
|Дрейгер Павел 15 9
|Алифанов Кирилл 56 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Погосова Карина 9 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Холкин Дмитрий 15 9
|Шеховцов Юрий 33 9
|Зырянов Илья 17 9
|Кучерова Ольга 9 8
|Гаврилов Юрий 11 8
|Емелин Дмитрий 14 8
|Кутмириди Ян 9 8
|Комаров Илья 9 8
|Сергеев Сергей 63 8
|Натрусов Артем 121 8
|Мосягин Константин 19 8
|Савкин Владимир 38 8
|Огурцов Юрий 13 8
|Иванов Андрей 40 8
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 5
|CNews Analytics 1988 4
|Gartner 2190 2
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 13 1
|УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
|Сбербанк Школа 21 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759770, в очереди разбора - 663460.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759770, в очереди разбора - 663460.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru