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Совкомбанк ПАО
«Совкомбанк» — российский частный универсальный коммерческий банк с головным офисом в Костроме, основанный в 1990 году. Организация относится к системно значимым банкам и занимает 9 место по размеру активов среди российских банков по итогам 2020 года.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 516 дел, на cумму 26 118 884 606 ₽*
СОБЫТИЯ
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|18.11.2025
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Долю в разработчике знаменитого российского Linux купил банк, устроивший тотальную слежку за сотрудниками
Прибрать «Астру» к рукам Российский банк Совкомбанк купил долю в «Группе Астра» – отечественной группе ИТ-компаний, пишет «Коммерсант»
|14.08.2025
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Банк добивается банкротства гигантского российского ИТ-холдинга за почти выплаченный долг
не раскрывается, но представители холдинга утверждают, что значительная его часть давно погашена. «Совкомбанк принял решение о сокращении портфеля вложений в капитал ИТ-холдинга Fplus. В связи
|07.03.2025
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Крупнейший российский банк ведет тотальную слежку за работниками, чтобы те не увольнялись. Отслеживается даже переписка
Слежка во благо Совкомбанк устроил массовую слежку за своими сотрудниками, чтобы предотвращать их возможный у
|07.08.2024
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«Совкомбанк Технологии» приглашают на ИТ-летник в Новосибирске
адом, пирожками не хуже бабушкиных, шашлыками и лесной дичью. На неформальной конференции на свежем воздухе ждут разработчиков и системных аналитиков В мероприятии в Новосибирске также примут участие ИТ-топы Совкомбанка — заместитель председателя правления Альберт Борис и управляющий директор по ИТ Дмитрий Мацера. «Мы активно развиваем свои ИТ-центры по всей России и для нас важно, чтобы в
|11.06.2024
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Благотворительный проект Совкомбанка предлагает бесплатные решения по кибербезопасности
комментирует генеральный директор «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко. На портале «Технологии добра» (технологиидобра.рф) организациям благотворительного сектора доступны продукты и услуги от Совкомбанка и партнеров проекта на безвозмездной или льготной основе. Проект также нацелен на создание цифровых решений под конкретные задачи сектора. На сегодня более 250 НКО и благотворительн
|16.02.2024
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Приложение Совкомбанка вошло в топ-5 лучших брокерских приложений
Со старта – в топ «Совкомбанк Инвестиции» впервые приняло участие в ежегодном исследовании инвестиционных приложений агентства Markswebb и со старта заняло четвертую строчку рейтинга. Аналитики Markswebb подчеркн
|21.12.2023
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Мобильное приложение Совкомбанка попало в топ-3 рейтинга Markswebb
В первой «тройке» Совкомбанк стал одним из лидеров ежегодного исследования мобильных приложений для физических
|15.12.2023
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IPO Совкомбанка прошло по верхней границе ценового диапазона
жит 100 акций. Торги акциями Совкомбанка начнутся сегодня, 15 декабря 2023 года. Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский: «Мы рады тому, что инвесторы поверили в
|07.12.2023
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Более 70% проектов Совкомбанка направлено на цифровизацию сервисов
жений» в 2023 году собрал рекордное количество участников Анна Камбулова, управляющий директор ПАО «Совкомбанк», член жюри «Лиги достижений», прокомментировала: «Лига достижений» является ежего
|01.12.2023
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Совкомбанк проведет IPO на Московской бирже
videoflow / Фотобанк Фотодженика Принять участие в IPO сможет широкий круг инвесторов Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев: «За 20 лет Совкомбанк вырос из небольшого регионального
|07.11.2023
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Совкомбанк и Sk Финтех Хаб запустили конкурс с призовым фондом 5 млн рублей
ринять участие в конкурсе с призовым фондом 5 млн рублей Вячеслав Литовченко, генеральный директор «Совкомбанк Технологии»: «Совкомбанк придает большое значение системной поддержке социа
|27.06.2023
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«Совкомбанк Лизинг» запустил программу «Умный лизинг»
у разгона или торможения перед столкновением, скорость и положение автомобиля, а за счет сервисов безопасности минимизирует риски противоправных действий со стороны третьих лиц. Генеральный директор «Совкомбанк Лизинг» Антон Василенко: «Умный Лизинг» – это инфраструктура цифровизации для контроля, планирования и повышения эффективности управления автопарками. Наши клиенты смогут наполнять э
|02.06.2023
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Совкомбанк разыграл 1 млн руб среди ИТ-специалистов
чшие команды разделили призовой фонд в 1 млн рублей Нестандартные задачи Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка: «Для нас это уже четвертое онлайн-соревнование для ИТ-спе
|13.04.2023
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Совкомбанк и «Сколково» проведут хакатон с призовым фондом 1 млн рублей
ацию своего проекта уже в составе ИТ-команды Группы», — прокомментировал Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка. «Задача “Сколково”, как партнера Совкомбанка — предостави
|15.03.2023
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«Совкомбанк Технологии» получила грант Мособласти на развитие ИТ
твом государственного управления, информационных технологий и связи Московской области и компанией «Совкомбанк Технологии», разрабатывающей продукты и сервисы в области финтех. «Наша компания п
|23.12.2022
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Совкомбанк занял третье место в рейтинге лучших мобильных приложений
зопасного пользования мобильным банкингом каждый день», — прокомментировал заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис. Mobile Banking Rank — ежегодное многоэтапное исследовани
|14.12.2022
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За 5 минут: «А101» и Совкомбанк впервые заключили трехстороннюю сделку с недвижимостью в облачном сервисе
й Москве. Сначала девушка обратилась в «А101», где ей помогли подобрать подходящий вариант, затем в Совкомбанк — за ипотечным кредитом. Для открытия счета и выпуска усиленной электронной подпис
|06.10.2022
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Совкомбанк и «Сколково» разыграют 800 тыс. рублей среди Java-разработчиков
ботки и пригласить их в команду Совкомбанка, — комментирует Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка. «Еще на этапе замысла хакатона мы вместе с командой Совкомбанка предус
|02.09.2022
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Совкомбанк арендовал смарт-офис для ИТ-специалистов
уем расширять партнерство с компанией SOK в других городах»,— рассказывает заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис. «Сделка с Совкомбанком — подтверждение того, что для тех
|01.09.2022
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«Совкомбанк Технологии» назвала лучших специалистов по кибербезопасности
Партнерство ради безопасности Компания «Совкомбанк Технологии» выступила партнером Offzone-2022. В CTF-конкурсе от компании «Совкомбанк Технологии» участники получили доступ к платформе с заданиями, чтобы продемонстрировать пр
|02.08.2022
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Совкомбанк и «Сколково» определили лучших системных аналитиков Sovcombank Challenge 2022
поддержать развитие бизнесов группы Совкомбанк», — отметил Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка. «Сила российского финтеха — это классные профессионалы, которые вклады
|15.07.2022
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Программисты поборются за 800 тысяч рублей на Sovcombank Challenge 2022
Участники со всей страны Совкомбанк и резидент «Сколково», компания Sk Fintech Hub, проведут соревнования среди програ
|24.03.2022
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Совкомбанк присоединится к госпрограмме трудоустройства безработных
обучения, в том числе английскому языку, фитнес-услуг и даже отдыха. По данным сервиса HeadHunter, Совкомбанк занимает 7-е место среди банков в рейтинге лучших работодателей России за 2021. В
|25.02.2022
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США запретили продажу в Россию телеком-оборудования и электроники. Введены санкции против банков и их ИТ-«дочек»
Санкции против «Озон-банка» и ИТ-«дочек» Совкомбанка Президент США Джо Байден (Joe Biden) объявил о вводе санкций против России из-за
|03.02.2022
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Совкомбанк и его ИТ-дочка будут работать из пятизвездочного отеля в Турции
ить новые идеи и просто общаться», — комментирует Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка. Для участников коворкинга организованы современные рабочие места с дос
|19.01.2022
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Проект Совкомбанка и «Диасофт» получил международную премию
Совместный проект Совкомбанка и компании «Диасофт» стал победителем международной премии IBSi Global FinTech In
|22.12.2021
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Приложение Совкомбанка вошло в топ рейтинга экосистем мобильных банков
овкомбанка и обширной партнёрской сети «Халвы», — комментирует Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка. Многоэтапное исследование Mobile Banking Rank от Marksweb
|30.11.2021
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Группа Совкомбанка закрыла сделку по покупке финтех-платформы за $45 млн
оизведенных другой компанией). Структура Совкомбанка закрыла сделку по покупке платформы «Бест2Пей» Совкомбанк по итогам третьего квартала 2021 года занял 9-е место по размеру этого показателя
|15.11.2021
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Карты банка «Восточный» перешли на обслуживание в Совкомбанк
ности, которые пополняют опыт наших команд», — комментирует Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка.
|13.10.2021
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Совкомбанк настроил платежи по карте «Мир» через Apple Pay
Скидки не сгорают Совкомбанк предоставил держателям карт «Мир» возможность пользоваться сервисом Apple Pay. Под
|30.09.2021
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Цифровизацию Совкомбанка отметили в IDC
Банк ушел в цифру Совкомбанк и «Диасофт» стали победителями престижной международной премии IDC Real Results Aw
|19.07.2021
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Совкомбанк трансформирует инвестиционный бизнес
родуктам и сервисам банка. «Согласно стратегическим планам по развитию бизнеса на финансовых рынках Совкомбанк активно наращивает объемы в части ценных бумаг и брокерского обслуживания. Для под
|21.04.2021
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Совкомбанк и SmartDeal объявляют о начале партнерства
и более 5000 обращений в государственный орган регистрации. Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка, отметил: «Мы выбрали крупного и успешного партнера SmartDeal для дальн
|13.04.2021
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Ozon приобрел у Совкомбанка интернет-платформу «Оней Банка»
продать нашим давним партнерам этот качественный банковский актив», — прокомментировал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. Сделка будет закрыта при условии согласования со стороны
|26.02.2021
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Альберт Борис, Совкомбанк: Будущее — за экосистемами, в которых нет барьеров между клиентами и партнерами
помимо новых клиентов и прибыли, приносит дополнительные знания и компетенции. Несмотря на то, что Совкомбанк является лидером в области карт рассрочки, был ряд идей, которые мы «подсмотрели»
|14.08.2020
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Решение «Ростелекома» позволило «Совкомбанку» ускорить выдачу кредитов
ьства. Адаптеры являются частью комплексной платформы доступа (КПД), созданной компанией в 2018 г. «Совкомбанк» стал первым банком, который использует решение «Ростелекома» для работы с цифровы
|23.07.2020
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Совкомбанк автоматизирует работу на финансовых рынках вместе с «Диасофт»
аммных продуктов платформы развития бизнеса Digital Q Financial Markets компании «Диасофт». В итоге Совкомбанк и его дочерние организации перейдут на работу в единой базе данных, что позволит к
|18.06.2020
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Qiwi потеряла «Совесть»
сделки Qiwi передаст «Совести» все активы соответствующего проекта, включая бренды и домены. Также Совкомбанк сделает предложения по трудоустройству ряду сотрудников «Совести» и компенсирует Q
|18.06.2020
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Qiwi и Совкомбанк объявили о заключении сделки по продаже проекта «Совесть»
ельского кредитования и кредитных карт», — сказал Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка.
|23.04.2020
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Совкомбанк перевел контакт-центр на решения Avaya
муникаций, который мы реализовывали в рамках традиционного офиса, — сказал заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис. — благодаря оперативной поддержке Avaya нам удалось в по
Совкомбанк ПАО и организации, системы, технологии, персоны:
|Борис Альберт 24 24
|Урьяс Вадим 98 22
|Панферов Алексей 22 22
|Халматов Максим 64 19
|Муравьев Владимир 36 18
|Чаркин Евгений 317 16
|Богданов Кирилл 112 16
|Суровец Дмитрий 115 15
|Абакумов Евгений 227 14
|Клепиков Алексей 121 14
|Михалев Евгений 98 14
|Алифанов Кирилл 84 14
|Поляков Сергей 75 14
|Ямщиков Владимир 51 13
|Натрусов Артем 313 13
|Дьяченко Валерий 96 13
|Карпов Иван 79 12
|Шадаев Максут 1210 12
|Сергеев Сергей 179 11
|Аксенова Юлия 12 11
|Цыганов Вячеслав 79 11
|Вахнин Павел 53 10
|Емельченков Сергей 141 10
|Абдрахманов Рустам 41 10
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Дрейгер Павел 40 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Тихонравов Андрей 15 9
|Погосова Карина 9 9
|Богомазов Дмитрий 14 9
|Шевченко Владимир 153 9
|Хотимский Сергей 9 9
|Путин Владимир 3454 9
|Шеховцов Юрий 34 9
|Феоктистов Вадим 36 9
|Зырянов Илья 17 9
|Холкин Дмитрий 21 9
|Гаврилов Юрий 13 8
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