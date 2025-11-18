Долю в разработчике знаменитого российского Linux купил банк, устроивший тотальную слежку за сотрудниками Прибрать «Астру» к рукам Российский банк Совкомбанк купил долю в «Группе Астра» – отечественной группе ИТ-компаний, пишет «Коммерсант»

Банк добивается банкротства гигантского российского ИТ-холдинга за почти выплаченный долг не раскрывается, но представители холдинга утверждают, что значительная его часть давно погашена. «Совкомбанк принял решение о сокращении портфеля вложений в капитал ИТ-холдинга Fplus. В связи

Крупнейший российский банк ведет тотальную слежку за работниками, чтобы те не увольнялись. Отслеживается даже переписка Слежка во благо Совкомбанк устроил массовую слежку за своими сотрудниками, чтобы предотвращать их возможный у

«Совкомбанк Технологии» приглашают на ИТ-летник в Новосибирске адом, пирожками не хуже бабушкиных, шашлыками и лесной дичью. На неформальной конференции на свежем воздухе ждут разработчиков и системных аналитиков В мероприятии в Новосибирске также примут участие ИТ-топы Совкомбанка — заместитель председателя правления Альберт Борис и управляющий директор по ИТ Дмитрий Мацера. «Мы активно развиваем свои ИТ-центры по всей России и для нас важно, чтобы в

Благотворительный проект Совкомбанка предлагает бесплатные решения по кибербезопасности комментирует генеральный директор «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко. На портале «Технологии добра» (технологиидобра.рф) организациям благотворительного сектора доступны продукты и услуги от Совкомбанка и партнеров проекта на безвозмездной или льготной основе. Проект также нацелен на создание цифровых решений под конкретные задачи сектора. На сегодня более 250 НКО и благотворительн

Приложение Совкомбанка вошло в топ-5 лучших брокерских приложений Со старта – в топ «Совкомбанк Инвестиции» впервые приняло участие в ежегодном исследовании инвестиционных приложений агентства Markswebb и со старта заняло четвертую строчку рейтинга. Аналитики Markswebb подчеркн

Мобильное приложение Совкомбанка попало в топ-3 рейтинга Markswebb В первой «тройке» Совкомбанк стал одним из лидеров ежегодного исследования мобильных приложений для физических

IPO Совкомбанка прошло по верхней границе ценового диапазона жит 100 акций. Торги акциями Совкомбанка начнутся сегодня, 15 декабря 2023 года. Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский: «Мы рады тому, что инвесторы поверили в

Более 70% проектов Совкомбанка направлено на цифровизацию сервисов жений» в 2023 году собрал рекордное количество участников Анна Камбулова, управляющий директор ПАО «Совкомбанк», член жюри «Лиги достижений», прокомментировала: «Лига достижений» является ежего

Совкомбанк проведет IPO на Московской бирже videoflow / Фотобанк Фотодженика Принять участие в IPO сможет широкий круг инвесторов Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев: «За 20 лет Совкомбанк вырос из небольшого регионального

Совкомбанк и Sk Финтех Хаб запустили конкурс с призовым фондом 5 млн рублей ринять участие в конкурсе с призовым фондом 5 млн рублей Вячеслав Литовченко, генеральный директор «Совкомбанк Технологии»: «Совкомбанк придает большое значение системной поддержке социа

«Совкомбанк Лизинг» запустил программу «Умный лизинг» у разгона или торможения перед столкновением, скорость и положение автомобиля, а за счет сервисов безопасности минимизирует риски противоправных действий со стороны третьих лиц. Генеральный директор «Совкомбанк Лизинг» Антон Василенко: «Умный Лизинг» – это инфраструктура цифровизации для контроля, планирования и повышения эффективности управления автопарками. Наши клиенты смогут наполнять э

Совкомбанк разыграл 1 млн руб среди ИТ-специалистов чшие команды разделили призовой фонд в 1 млн рублей Нестандартные задачи Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка: «Для нас это уже четвертое онлайн-соревнование для ИТ-спе

Совкомбанк и «Сколково» проведут хакатон с призовым фондом 1 млн рублей ацию своего проекта уже в составе ИТ-команды Группы», — прокомментировал Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка. «Задача “Сколково”, как партнера Совкомбанка — предостави

«Совкомбанк Технологии» получила грант Мособласти на развитие ИТ твом государственного управления, информационных технологий и связи Московской области и компанией «Совкомбанк Технологии», разрабатывающей продукты и сервисы в области финтех. «Наша компания п

Совкомбанк занял третье место в рейтинге лучших мобильных приложений зопасного пользования мобильным банкингом каждый день», — прокомментировал заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис. Mobile Banking Rank — ежегодное многоэтапное исследовани

За 5 минут: «А101» и Совкомбанк впервые заключили трехстороннюю сделку с недвижимостью в облачном сервисе й Москве. Сначала девушка обратилась в «А101», где ей помогли подобрать подходящий вариант, затем в Совкомбанк — за ипотечным кредитом. Для открытия счета и выпуска усиленной электронной подпис

Совкомбанк и «Сколково» разыграют 800 тыс. рублей среди Java-разработчиков ботки и пригласить их в команду Совкомбанка, — комментирует Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка. «Еще на этапе замысла хакатона мы вместе с командой Совкомбанка предус

Совкомбанк арендовал смарт-офис для ИТ-специалистов уем расширять партнерство с компанией SOK в других городах»,— рассказывает заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис. «Сделка с Совкомбанком — подтверждение того, что для тех

«Совкомбанк Технологии» назвала лучших специалистов по кибербезопасности Партнерство ради безопасности Компания «Совкомбанк Технологии» выступила партнером Offzone-2022. В CTF-конкурсе от компании «Совкомбанк Технологии» участники получили доступ к платформе с заданиями, чтобы продемонстрировать пр

Совкомбанк и «Сколково» определили лучших системных аналитиков Sovcombank Challenge 2022 поддержать развитие бизнесов группы Совкомбанк», — отметил Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка. «Сила российского финтеха — это классные профессионалы, которые вклады

Программисты поборются за 800 тысяч рублей на Sovcombank Challenge 2022 Участники со всей страны Совкомбанк и резидент «Сколково», компания Sk Fintech Hub, проведут соревнования среди програ

Совкомбанк присоединится к госпрограмме трудоустройства безработных обучения, в том числе английскому языку, фитнес-услуг и даже отдыха. По данным сервиса HeadHunter, Совкомбанк занимает 7-е место среди банков в рейтинге лучших работодателей России за 2021. В

США запретили продажу в Россию телеком-оборудования и электроники. Введены санкции против банков и их ИТ-«дочек» Санкции против «Озон-банка» и ИТ-«дочек» Совкомбанка Президент США Джо Байден (Joe Biden) объявил о вводе санкций против России из-за

Совкомбанк и его ИТ-дочка будут работать из пятизвездочного отеля в Турции ить новые идеи и просто общаться», — комментирует Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка. Для участников коворкинга организованы современные рабочие места с дос

Проект Совкомбанка и «Диасофт» получил международную премию Совместный проект Совкомбанка и компании «Диасофт» стал победителем международной премии IBSi Global FinTech In

Приложение Совкомбанка вошло в топ рейтинга экосистем мобильных банков овкомбанка и обширной партнёрской сети «Халвы», — комментирует Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка. Многоэтапное исследование Mobile Banking Rank от Marksweb

Группа Совкомбанка закрыла сделку по покупке финтех-платформы за $45 млн оизведенных другой компанией). Структура Совкомбанка закрыла сделку по покупке платформы «Бест2Пей» Совкомбанк по итогам третьего квартала 2021 года занял 9-е место по размеру этого показателя

Карты банка «Восточный» перешли на обслуживание в Совкомбанк ности, которые пополняют опыт наших команд», — комментирует Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка.

Совкомбанк настроил платежи по карте «Мир» через Apple Pay Скидки не сгорают Совкомбанк предоставил держателям карт «Мир» возможность пользоваться сервисом Apple Pay. Под

Цифровизацию Совкомбанка отметили в IDC Банк ушел в цифру Совкомбанк и «Диасофт» стали победителями престижной международной премии IDC Real Results Aw

Совкомбанк трансформирует инвестиционный бизнес родуктам и сервисам банка. «Согласно стратегическим планам по развитию бизнеса на финансовых рынках Совкомбанк активно наращивает объемы в части ценных бумаг и брокерского обслуживания. Для под

Совкомбанк и SmartDeal объявляют о начале партнерства и более 5000 обращений в государственный орган регистрации. Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка, отметил: «Мы выбрали крупного и успешного партнера SmartDeal для дальн

Ozon приобрел у Совкомбанка интернет-платформу «Оней Банка» продать нашим давним партнерам этот качественный банковский актив», — прокомментировал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. Сделка будет закрыта при условии согласования со стороны

Альберт Борис, Совкомбанк: Будущее — за экосистемами, в которых нет барьеров между клиентами и партнерами помимо новых клиентов и прибыли, приносит дополнительные знания и компетенции. Несмотря на то, что Совкомбанк является лидером в области карт рассрочки, был ряд идей, которые мы «подсмотрели»

Решение «Ростелекома» позволило «Совкомбанку» ускорить выдачу кредитов ьства. Адаптеры являются частью комплексной платформы доступа (КПД), созданной компанией в 2018 г. «Совкомбанк» стал первым банком, который использует решение «Ростелекома» для работы с цифровы

Совкомбанк автоматизирует работу на финансовых рынках вместе с «Диасофт» аммных продуктов платформы развития бизнеса Digital Q Financial Markets компании «Диасофт». В итоге Совкомбанк и его дочерние организации перейдут на работу в единой базе данных, что позволит к

Qiwi потеряла «Совесть» сделки Qiwi передаст «Совести» все активы соответствующего проекта, включая бренды и домены. Также Совкомбанк сделает предложения по трудоустройству ряду сотрудников «Совести» и компенсирует Q

Qiwi и Совкомбанк объявили о заключении сделки по продаже проекта «Совесть» ельского кредитования и кредитных карт», — сказал Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка.