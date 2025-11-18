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Совкомбанк ПАО

Совкомбанк ПАО

«Совкомбанк» — российский частный универсальный коммерческий банк с головным офисом в Костроме, основанный в 1990 году. Организация относится к системно значимым банкам и занимает 9 место по размеру активов среди российских банков по итогам 2020 года. 

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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18.11.2025 Долю в разработчике знаменитого российского Linux купил банк, устроивший тотальную слежку за сотрудниками

Прибрать «Астру» к рукам Российский банк Совкомбанк купил долю в «Группе Астра» – отечественной группе ИТ-компаний, пишет «Коммерсант»
14.08.2025 Банк добивается банкротства гигантского российского ИТ-холдинга за почти выплаченный долг

не раскрывается, но представители холдинга утверждают, что значительная его часть давно погашена. «Совкомбанк принял решение о сокращении портфеля вложений в капитал ИТ-холдинга Fplus. В связи
07.03.2025 Крупнейший российский банк ведет тотальную слежку за работниками, чтобы те не увольнялись. Отслеживается даже переписка

Слежка во благо Совкомбанк устроил массовую слежку за своими сотрудниками, чтобы предотвращать их возможный у
07.08.2024 «Совкомбанк Технологии» приглашают на ИТ-летник в Новосибирске

адом, пирожками не хуже бабушкиных, шашлыками и лесной дичью. На неформальной конференции на свежем воздухе ждут разработчиков и системных аналитиков В мероприятии в Новосибирске также примут участие ИТ-топы Совкомбанка — заместитель председателя правления Альберт Борис и управляющий директор по ИТ Дмитрий Мацера. «Мы активно развиваем свои ИТ-центры по всей России и для нас важно, чтобы в

11.06.2024 Благотворительный проект Совкомбанка предлагает бесплатные решения по кибербезопасности

комментирует генеральный директор «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко. На портале «Технологии добра» (технологиидобра.рф) организациям благотворительного сектора доступны продукты и услуги от Совкомбанка и партнеров проекта на безвозмездной или льготной основе. Проект также нацелен на создание цифровых решений под конкретные задачи сектора. На сегодня более 250 НКО и благотворительн
16.02.2024 Приложение Совкомбанка вошло в топ-5 лучших брокерских приложений

Со старта – в топ «Совкомбанк Инвестиции» впервые приняло участие в ежегодном исследовании инвестиционных приложений агентства Markswebb и со старта заняло четвертую строчку рейтинга. Аналитики Markswebb подчеркн
21.12.2023 Мобильное приложение Совкомбанка попало в топ-3 рейтинга Markswebb

В первой «тройке» Совкомбанк стал одним из лидеров ежегодного исследования мобильных приложений для физических

15.12.2023 IPO Совкомбанка прошло по верхней границе ценового диапазона

жит 100 акций. Торги акциями Совкомбанка начнутся сегодня, 15 декабря 2023 года. Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский: «Мы рады тому, что инвесторы поверили в

07.12.2023 Более 70% проектов Совкомбанка направлено на цифровизацию сервисов

жений» в 2023 году собрал рекордное количество участников Анна Камбулова, управляющий директор ПАО «Совкомбанк», член жюри «Лиги достижений», прокомментировала: «Лига достижений» является ежего
01.12.2023 Совкомбанк проведет IPO на Московской бирже

videoflow / Фотобанк Фотодженика Принять участие в IPO сможет широкий круг инвесторов Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев: «За 20 лет Совкомбанк вырос из небольшого регионального

07.11.2023 Совкомбанк и Sk Финтех Хаб запустили конкурс с призовым фондом 5 млн рублей

ринять участие в конкурсе с призовым фондом 5 млн рублей Вячеслав Литовченко, генеральный директор «Совкомбанк Технологии»: «Совкомбанк придает большое значение системной поддержке социа
27.06.2023 «Совкомбанк Лизинг» запустил программу «Умный лизинг»

у разгона или торможения перед столкновением, скорость и положение автомобиля, а за счет сервисов безопасности минимизирует риски противоправных действий со стороны третьих лиц. Генеральный директор «Совкомбанк Лизинг» Антон Василенко: «Умный Лизинг» – это инфраструктура цифровизации для контроля, планирования и повышения эффективности управления автопарками. Наши клиенты смогут наполнять э
02.06.2023 Совкомбанк разыграл 1 млн руб среди ИТ-специалистов

чшие команды разделили призовой фонд в 1 млн рублей Нестандартные задачи Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка: «Для нас это уже четвертое онлайн-соревнование для ИТ-спе
13.04.2023 Совкомбанк и «Сколково» проведут хакатон с призовым фондом 1 млн рублей

ацию своего проекта уже в составе ИТ-команды Группы», — прокомментировал Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка. «Задача “Сколково”, как партнера Совкомбанка — предостави
15.03.2023 «Совкомбанк Технологии» получила грант Мособласти на развитие ИТ

твом государственного управления, информационных технологий и связи Московской области и компанией «Совкомбанк Технологии», разрабатывающей продукты и сервисы в области финтех. «Наша компания п
23.12.2022 Совкомбанк занял третье место в рейтинге лучших мобильных приложений

зопасного пользования мобильным банкингом каждый день», — прокомментировал заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис. Mobile Banking Rank — ежегодное многоэтапное исследовани
14.12.2022 За 5 минут: «А101» и Совкомбанк впервые заключили трехстороннюю сделку с недвижимостью в облачном сервисе

й Москве. Сначала девушка обратилась в «А101», где ей помогли подобрать подходящий вариант, затем в Совкомбанк — за ипотечным кредитом. Для открытия счета и выпуска усиленной электронной подпис
06.10.2022 Совкомбанк и «Сколково» разыграют 800 тыс. рублей среди Java-разработчиков

ботки и пригласить их в команду Совкомбанка, — комментирует Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка. «Еще на этапе замысла хакатона мы вместе с командой Совкомбанка предус
02.09.2022 Совкомбанк арендовал смарт-офис для ИТ-специалистов

уем расширять партнерство с компанией SOK в других городах»,— рассказывает заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис. «Сделка с Совкомбанком — подтверждение того, что для тех
01.09.2022 «Совкомбанк Технологии» назвала лучших специалистов по кибербезопасности

Партнерство ради безопасности Компания «Совкомбанк Технологии» выступила партнером Offzone-2022. В CTF-конкурсе от компании «Совкомбанк Технологии» участники получили доступ к платформе с заданиями, чтобы продемонстрировать пр
02.08.2022 Совкомбанк и «Сколково» определили лучших системных аналитиков Sovcombank Challenge 2022

поддержать развитие бизнесов группы Совкомбанк», — отметил Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка. «Сила российского финтеха — это классные профессионалы, которые вклады
15.07.2022 Программисты поборются за 800 тысяч рублей на Sovcombank Challenge 2022

Участники со всей страны Совкомбанк и резидент «Сколково», компания Sk Fintech Hub, проведут соревнования среди програ
24.03.2022 Совкомбанк присоединится к госпрограмме трудоустройства безработных

обучения, в том числе английскому языку, фитнес-услуг и даже отдыха. По данным сервиса HeadHunter, Совкомбанк занимает 7-е место среди банков в рейтинге лучших работодателей России за 2021. В

25.02.2022 США запретили продажу в Россию телеком-оборудования и электроники. Введены санкции против банков и их ИТ-«дочек»

Санкции против «Озон-банка» и ИТ-«дочек» Совкомбанка Президент США Джо Байден (Joe Biden) объявил о вводе санкций против России из-за

03.02.2022 Совкомбанк и его ИТ-дочка будут работать из пятизвездочного отеля в Турции

ить новые идеи и просто общаться», — комментирует Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка. Для участников коворкинга организованы современные рабочие места с дос
19.01.2022 Проект Совкомбанка и «Диасофт» получил международную премию

Совместный проект Совкомбанка и компании «Диасофт» стал победителем международной премии IBSi Global FinTech In
22.12.2021 Приложение Совкомбанка вошло в топ рейтинга экосистем мобильных банков

овкомбанка и обширной партнёрской сети «Халвы», — комментирует Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка. Многоэтапное исследование Mobile Banking Rank от Marksweb
30.11.2021 Группа Совкомбанка закрыла сделку по покупке финтех-платформы за $45 млн

оизведенных другой компанией). Структура Совкомбанка закрыла сделку по покупке платформы «Бест2Пей» Совкомбанк по итогам третьего квартала 2021 года занял 9-е место по размеру этого показателя

15.11.2021 Карты банка «Восточный» перешли на обслуживание в Совкомбанк

ности, которые пополняют опыт наших команд», — комментирует Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка.
13.10.2021 Совкомбанк настроил платежи по карте «Мир» через Apple Pay

Скидки не сгорают Совкомбанк предоставил держателям карт «Мир» возможность пользоваться сервисом Apple Pay. Под
30.09.2021 Цифровизацию Совкомбанка отметили в IDC

Банк ушел в цифру Совкомбанк и «Диасофт» стали победителями престижной международной премии IDC Real Results Aw
19.07.2021 Совкомбанк трансформирует инвестиционный бизнес

родуктам и сервисам банка. «Согласно стратегическим планам по развитию бизнеса на финансовых рынках Совкомбанк активно наращивает объемы в части ценных бумаг и брокерского обслуживания. Для под
21.04.2021 Совкомбанк и SmartDeal объявляют о начале партнерства

и более 5000 обращений в государственный орган регистрации. Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка, отметил: «Мы выбрали крупного и успешного партнера SmartDeal для дальн
13.04.2021 Ozon приобрел у Совкомбанка интернет-платформу «Оней Банка»

продать нашим давним партнерам этот качественный банковский актив», — прокомментировал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. Сделка будет закрыта при условии согласования со стороны
26.02.2021 Альберт Борис, Совкомбанк: Будущее — за экосистемами, в которых нет барьеров между клиентами и партнерами

помимо новых клиентов и прибыли, приносит дополнительные знания и компетенции. Несмотря на то, что Совкомбанк является лидером в области карт рассрочки, был ряд идей, которые мы «подсмотрели»

14.08.2020 Решение «Ростелекома» позволило «Совкомбанку» ускорить выдачу кредитов

ьства. Адаптеры являются частью комплексной платформы доступа (КПД), созданной компанией в 2018 г. «Совкомбанк» стал первым банком, который использует решение «Ростелекома» для работы с цифровы
23.07.2020 Совкомбанк автоматизирует работу на финансовых рынках вместе с «Диасофт»

аммных продуктов платформы развития бизнеса Digital Q Financial Markets компании «Диасофт». В итоге Совкомбанк и его дочерние организации перейдут на работу в единой базе данных, что позволит к
18.06.2020 Qiwi потеряла «Совесть»

сделки Qiwi передаст «Совести» все активы соответствующего проекта, включая бренды и домены. Также Совкомбанк сделает предложения по трудоустройству ряду сотрудников «Совести» и компенсирует Q
18.06.2020 Qiwi и Совкомбанк объявили о заключении сделки по продаже проекта «Совесть»

ельского кредитования и кредитных карт», — сказал Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка.
23.04.2020 Совкомбанк перевел контакт-центр на решения Avaya

муникаций, который мы реализовывали в рамках традиционного офиса, — сказал заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис. — благодаря оперативной поддержке Avaya нам удалось в по

Публикаций - 316, упоминаний - 502

Совкомбанк ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 54
Ростелеком 10948 40
МегаФон 10742 32
Yandex - Яндекс 9216 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 26
Совкомбанк Технологии 19 17
Softline - Софтлайн 3743 17
9594 17
Diasoft - Диасофт 1144 17
Apple Inc 13154 15
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 15
Google LLC 12688 13
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 12
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 11
Microsoft Corporation 25775 11
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 9
ММК Информсервис 69 9
Digma 251 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 9
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 8
Oracle Corporation 7074 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 8
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 8
Atomyze - Атомайз 30 7
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 23 7
Май - Май-Tech - Май-Тек 14 7
SAP SE 5601 7
Xiaomi - Сяоми 2231 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
Telegram Group 2940 7
Альфа-Банк 1979 123
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 101
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 91
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 86
ПСБ - Промсвязьбанк 963 78
ГПБ - Газпромбанк 1273 61
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 58
Ак Барс Банк 283 45
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 44
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 43
ВТБ - Почта Банк 514 42
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 40
АльфаСтрахование СГ 394 37
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 36
МКБ - Московский кредитный банк 657 36
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 33
РЖД - Российские железные дороги 2096 27
НСПК - Национальная система платежных карт 948 26
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 25
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 24
Связной ГК 1401 23
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 22
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 21
Ингосстрах СПАО 478 21
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 21
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 20
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 20
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 19
Абсолют Банк 249 18
Почта России ПАО 2370 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 16
Русский стандарт Банк 509 16
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 16
Евросеть 1421 15
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 14
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 71
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 47
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 21
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 18
Судебная власть - Judicial power 2500 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Федеральное казначейство России 1949 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 7
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 4
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
МИК - Московский инновационный кластер 185 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 105
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 77
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 64
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 64
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 56
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 55
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 50
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 48
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 44
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 40
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 33
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 32
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 29
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 29
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 29
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 27
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 26
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 25
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 23
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 22
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 19
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 19
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 17
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 17
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 16
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 16
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 26
Google Android 15243 22
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 19
Apple iOS 8583 17
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 16
Совкомбанк - Халва 24 13
Linux OS 11533 11
FreePik 1841 10
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 10
Microsoft Windows 16882 9
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 7
Apple Pay 519 7
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 5
Купибилет - Kupibilet 34 5
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 5
Apple macOS 2419 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 5
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 5
1С:ERP Управление предприятием 841 5
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 4
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 4
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 4
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 86 4
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 4
Совкомбанк - ЧатБанк - Сова Корпоративный чат-бот 6 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Microsoft Office 4170 4
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Apple - App Store 3109 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 4
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 4
Samsung Pay 296 4
Борис Альберт 24 24
Урьяс Вадим 98 22
Панферов Алексей 22 22
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 256
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 62
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 48
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 32
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 24
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 21
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 19
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 18
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 18
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 18
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 18
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 15
Экономический эффект 1342 14
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 14
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 13
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Финансовые показатели - Financial indicators 2893 13
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 22
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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