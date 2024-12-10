ВТБ - Почта Банк

Почта Банк – универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Миссия Почта Банка — повышение доступности финансовых услуг для жителей России. Для этого банк развивает масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. По итогам 2022 года открыто 30 тыс. точек обслуживания банка в 83 регионах РФ, а клиентская база превысила 22 млн человек.

В почтовых отделениях банк представлен в формате окон продаж с сотрудником банка или с сотрудником Почты России. Почта Банк работает без кассовых узлов, все операции клиенты совершают с помощью банкоматов с функцией замкнутого оборота наличных средств (более 4800 устройств). Во всех почтовых отделениях в стране, включая малые и удаленные населенные пункты, установлено более 55 тыс. POS-терминалов, с помощью которых можно снять наличные с карты любого банка, пополнить счет в Почта Банке (в т.ч. внести платеж по кредиту), а также оплатить почтовые услуги.

В 2024 году ВТБ завершил сделку по выкупу акций «Почта Банка», консолидировав свой пакет до 100%. Банк выкупил долю в 49,99% у «Почты России», расчеты завершены. Цена сделки – 36 млрд рублей. Кроме того, ранее ВТБ выкупил две акции, находившиеся у частного акционера. Включения нового банка в структуру ВТБ позволит расширить и укрепить присутствие в регионах, так как у Почта Банка 24 тыс. точек по стране и 9 млн клиентов. В ВТБ указали, что планируют в следующем году «начать миграцию» сети Почта Банка и его клиентов под брендом ВТБ.



