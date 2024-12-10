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ВТБ Почта Банк

ВТБ - Почта Банк

Почта Банк – универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Миссия Почта Банка — повышение доступности финансовых услуг для жителей России. Для этого банк развивает масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. По итогам 2022 года открыто 30 тыс. точек обслуживания банка в 83 регионах РФ, а клиентская база превысила 22 млн человек.

В почтовых отделениях банк представлен в формате окон продаж с сотрудником банка или с сотрудником Почты России. Почта Банк работает без кассовых узлов, все операции клиенты совершают с помощью банкоматов с функцией замкнутого оборота наличных средств (более 4800 устройств). Во всех почтовых отделениях в стране, включая малые и удаленные населенные пункты, установлено более 55 тыс. POS-терминалов, с помощью которых можно снять наличные с карты любого банка, пополнить счет в Почта Банке (в т.ч. внести платеж по кредиту), а также оплатить почтовые услуги.

В 2024 году ВТБ завершил сделку по выкупу акций «Почта Банка», консолидировав свой пакет до 100%. Банк выкупил долю в 49,99% у «Почты России», расчеты завершены. Цена сделки – 36 млрд рублей. Кроме того, ранее ВТБ выкупил две акции, находившиеся у частного акционера. Включения нового банка в структуру ВТБ позволит расширить и укрепить присутствие в регионах, так как у Почта Банка 24 тыс. точек по стране и 9 млн клиентов. В ВТБ указали, что планируют в следующем году «начать миграцию» сети Почта Банка и его клиентов под брендом ВТБ.
 
 


10.12.2024 ВТБ купил долю «Почты России» в «Почта Банке»

с одна акция в «Почта Банке», такая же доля принадлежит ВТБ. В октябре 2024 г. стало известно, что «Почта Банк» был оценен в 72 млрд руб. Соответственно, доля «Почта России» стоит 36 млрд руб.

08.10.2024 «Почта Банк» продадут за 36 миллиардов

е намерен. В пресс-службе «Почты России» от комментариев отказались. Краткая история «Почта Банка» «Почта Банк» был создан в 2016 г. «Почтой России» и ВТБ. Базой для него стал принадлежавший ВТ
19.09.2024 «Почта банк» потратит почти 2 миллиарда на автоматического коллектора и робота для спам-обзвонов

Роботизированные обзвоны за два миллиарда Как выяснил CNews, «Почта банк» выделил 1,74 млрд руб. на разработку роботизированных скриптовых обзвонов клиентов с технологией TTS (Text to Speech). Роботизированные обзвоны будут применяться не только в целях т
05.07.2024 У «Почты России» отбирают «Почта Банк»: у него недостаточные ИТ-бюджеты

ВТБ забирает под себя «Почта банк» Госбанк ВТБ обсуждает возможность интеграции «Почта Банка», созданного совместно

26.01.2024 «Почта Банк» внедряет инструмент платформы «Сфера» для управления эффективностью сотрудников

«Почта Банк» внедряет инструмент «Сфера». Учет рабочего времени от российского вендора «Нота»

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Клиенты «Почта Банка» – пользователи iPhone получили возможность мгновенного доступа к интернету-банку с помощью технологии распознавания лиц Face ID и по отпечатку пальца. Пользователям смартфонов на б
08.12.2023 В «Почта банк онлайн» можно пополнить мобильный телефон даже при нулевом балансе

олько через приложение мобильного оператора. Об этом CNews сообщили представители «Почта банка». В «Почта банк онлайн» можно оплачивать мобильную связь и любые другие услуги без комиссии. Для э
01.12.2023 «Почта банк» в числе первых запустил сканер QR-кодов в интернет-банке

ого смартфона, даже если на нем нет приложения банка, а также с планшета, ноутбука или компьютера. «Почта банк» — в пятерке российских банков, которые первыми внедрили этот механизм. Об этом CN
30.11.2023 «Почта банк онлайн» доступен всем клиентам банка

рнет-банк с полным набором функций. Об этом CNews сообщили представители «Почта банка». Приложение «Почта банк онлайн» для Android доступно для скачивания в следующих магазинах: RuStore (основн
16.11.2023 «Почта банк» реализовал App2App интеграцию «Почта банк онлайн» с приложением «Госуслуги»

«Почта банк» реализовал App2App интеграцию своего мобильного приложения с приложением «Госуслу
10.11.2023 «Нота» и «Почта банк» расширяют сотрудничество

Вендор российского ПО «Нота» (холдинг «Т1») и «Почта банк» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнеры договорились реализовывать проект
08.11.2023 «Почта банк» автоматизировал закупки на базе российского ПО

«Почта банк» внедрил систему цифровизации собственных закупок на базе российского программного
26.10.2023 Оплата онлайн-игр в мобильном приложении «Почта банка» выросла в 1,5 раза

Совокупный объем оплат онлайн-игр, игровых платформ и магазинов в «Почта банк онлайн» с начала 2023 г. вырос в 1,5 раза. Средняя сумма такого платежа увеличилас
17.10.2023 «Почта банк» увеличил продажи на 15% с помощью «умных бейджей»

«Почта банк» завершил второй этап пилотного проекта по внедрению технологии «умных бейджей». М
12.10.2023 «Почта банк» выпустил новую партию платежных стикеров

«Почта банк» выпустил дополнительную партию платежных стикеров для бесконтактной оплаты в «одн
02.08.2023 «Почта банк» внедрил технологию автоматического определения виртуальных голосовых ассистентов для исходящего обзвона клиентов

«Почта банк» внедрил технологию автоматического определения виртуальных голосовых ассистентов

01.08.2023 «Почта банк» запустил сервис распознавания номера телефона в мобильном приложении

«Почта банк» запустил технологию распознавания телефонных номеров для перевода средств через С
06.06.2023 В «Почта банк онлайн» теперь можно получать электронные заказные письма

Теперь клиенты «Почта банка» могут получать не бумажные, а электронные заказные письма и уведомления от различных госструктур – ФНС, Федеральной службы судебных приставов, МВД, ГИБДД и пр. Это поможет оператив
12.05.2023 «Почта банк» предупредил о новой схеме мошенничества

«Почта банк» выявил новую схему финансового мошенничества с использованием «перевода средств в
24.04.2023 «Почта банк» начал использовать «Госключ» для подписания кадровых документов

«Почта банк» стал использовать сервис Минцифры «Госключ» для подписания кадровых документов ус
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Клиентам «Почта банка» стали доступны стикеры для бесконтактной оплаты в одно касание с помощью смартфона. Стикеры можно привязать к дебетовым картам «Мир» или выпустить к текущему сберегательному счету

11.04.2023 Число переводов через Систему быстрых платежей выросло на 86%

в других банках. При переводах до 100 тыс. рублей в месяц комиссия не взимается. Также в этом году «Почта банк» планирует запустить трансграничные переводы через СБП. В первую очередь клиентам

06.04.2023 «Почта банк» запустил новую систему управления продажами в розничной сети

«Почта банк» внедрил новую автоматизированную систему управления продажами в розничной сети. О
17.03.2023 В «Почта банке» назначен директор по цифровому бизнесу

«Почта банк» объявил о назначении Ирины Елистратовой старшим вице-президентом, директором по цифровому бизнесу и развитию отношений с клиентами. Она будет отвечать за стратегическое развитие циф
07.03.2023 «Почта банк»: платежи через Mir Pay выросли более чем в 3 раза

В 2022 г. объем платежей через сервис Mir Pay по картам «Почта банка» вырос более чем в 3 раза по сравнению с 2021 г. Об этом CNews сообщил представитель банка. Резкий рост был обусловлен ограничениями и уходом из России ряда зарубежных платежных сер
20.02.2023 «Почта банк» запустил собственный билетный сервис

«Почта банк» запустил собственный онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия.

17.02.2023 «Почта банк» планирует запустить трансграничные переводы через СБП в 2023 году

«Почта банк» сообщил о том, что планирует запустить трансграничные переводы через Систему быст
10.02.2023 «Почта банк»: переводы через СБП стали основным каналом пополнения карт и счетов граждан

По данным исследования «Почта банка», по итогам 2022 г. переводы через Систему быстрых платежей (СБП) стали основным

09.02.2023 Онлайн-платформа «Почта банк драйв» повышает эффективность сотрудников сети на 15%

Исследование «Почта банка» показало, что онлайн-система «Почта банк драйв» повышает эффективность работы сотрудников сети на 15%. Специальная вэб-плат
30.01.2023 «Почта банк» переходит на российскую систему управления тестированием ПО

«Почта банк» сообщил о внедрении единой системы управления тестированием нового программного о
19.01.2023 «Почта банк» подключился к системе налогового мониторинга

«Почта банк» подключился к системе налогового мониторинга и автоматизировал взаимодействие с Ф
06.12.2022 «Почта банк» и «Связной» запустили кредитную линию по технологии POS-кредитов

«Почта банк» и «Связной» предложили альтернативу кредитной карте в сегменте POS-кредитования –
10.11.2022 «Почта банк» и группа Т1 объявили о сотрудничестве

Российская ИТ-компания Т1 и «Почта банк» заключили соглашение об инновационно-технологическом сотрудничестве. Компании объ
13.09.2022 «Почта банк» внедрил защиту VisionLabs от биометрического мошенничества с использованием фотографий

«Почта банк» внедрил высокоточную защиту от биометрических мошенничеств с использованием готов
28.07.2022 «Почта банк» внедрил автоматизированную систему анализа текста FIS

«Почта банк» запустил автоматизированную систему анализа текста (FIS АСАТ) на базе no-code-пла
05.07.2022 «Почта банк» обновил корпоративное хранилище данных

«Почта банк» реализовал проект по рефакторингу корпоративного хранилища данных (КХД). Он заклю
27.06.2022 Почта Банк нарастил продажи кредитов с помощью голосового робота Наташи

еловеком, все сложные и требующие особого подхода звонки по-прежнему будут выполнять операторы. *** Почта Банк — розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 г.. По данным Frank
09.03.2022 «Почта банк» запустил виртуальную карту Unionpay

«Почта банк» запустил виртуальную карту китайской национальной платёжной системы Unionpay. Она
04.03.2022 В «Почта банке» назначен ИТ-директор

«Почта банк» объявил о назначении Ивана Карпова на должность вице-президента, директора по инф
04.03.2022 ИТ-директором «Почта банка» стал выходец из «Модульбанка»

ей Карпова станет аудит состояния ИТ и формирование ИТ-стратегии банка. Его биография До прихода в «Почта банк» Карпов работал ИТ-директором в «МСП банке». В течение двух лет занимал пост ИТ-ди

Публикаций - 466, упоминаний - 832

ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:

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Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1165 14
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SAS Institute 970 12
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1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 75 12
Северсталь Инфоком 63 12
SAP SE 5271 11
Apple Inc 12063 11
IBM - International Business Machines Corp 9435 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2795 174
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7270 114
Альфа-Банк 1766 103
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1147 85
Почта России ПАО 2107 75
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 450 72
ГПБ - Газпромбанк 1081 67
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 67
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 651 64
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Дом.РФ АКБ - Российский капитал 481 48
МКБ - Московский кредитный банк 556 45
Visa International 1948 40
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 40
РЖД - Российские железные дороги 1901 38
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Совкомбанк ПАО 254 38
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 534 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1030 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1502 4
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МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 98 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1112 37
CNews AWARDS - награда 517 32
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 61 26
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2003 16
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 10
CNews FORUM Кейсы 223 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1213 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 709 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2414 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 2
CNews APPWards 36 2
РИФ - Российский Интернет Форум 69 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
Oracle OpenWorld 65 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 4 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 89 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
Час кода - международное движение 11 1
Web Summit 4 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 11 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge 3 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 6 1
Старт Хаб 21 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
1С:ERP Бизнес-форум 18 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 315 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 1
ИнфоКом 102 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2024 годы.
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Создано именных указателей - 165030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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