ВТБ Почта Банк
Почта Банк – универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Миссия Почта Банка — повышение доступности финансовых услуг для жителей России. Для этого банк развивает масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. По итогам 2022 года открыто 30 тыс. точек обслуживания банка в 83 регионах РФ, а клиентская база превысила 22 млн человек.
В почтовых отделениях банк представлен в формате окон продаж с сотрудником банка или с сотрудником Почты России. Почта Банк работает без кассовых узлов, все операции клиенты совершают с помощью банкоматов с функцией замкнутого оборота наличных средств (более 4800 устройств). Во всех почтовых отделениях в стране, включая малые и удаленные населенные пункты, установлено более 55 тыс. POS-терминалов, с помощью которых можно снять наличные с карты любого банка, пополнить счет в Почта Банке (в т.ч. внести платеж по кредиту), а также оплатить почтовые услуги.
В 2024 году ВТБ завершил сделку по выкупу акций «Почта Банка», консолидировав свой пакет до 100%. Банк выкупил долю в 49,99% у «Почты России», расчеты завершены. Цена сделки – 36 млрд рублей. Кроме того, ранее ВТБ выкупил две акции, находившиеся у частного акционера. Включения нового банка в структуру ВТБ позволит расширить и укрепить присутствие в регионах, так как у Почта Банка 24 тыс. точек по стране и 9 млн клиентов. В ВТБ указали, что планируют в следующем году «начать миграцию» сети Почта Банка и его клиентов под брендом ВТБ.
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ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1000 34
|Масленникова Анастасия 35 33
|Ульянов Николай 110 30
|Натрусов Артем 284 28
|Чаркин Евгений 296 27
|Абакумов Евгений 205 27
|Теплицкий Дмитрий 73 27
|Воронин Павел 136 27
|Каушанский Александр 33 26
|Соловьев Виталий 36 26
|Нестеров Алексей 141 26
|Малышев Сергей 83 26
|Никитин Сергей 72 26
|Новикова Елена 88 26
|Урусов Виктор 122 26
|Петухов Антон 42 26
|Нальский Максим 36 26
|Врацкий Андрей 135 26
|Калякин Павел 66 26
|Денисов Анатолий 33 26
|Распопов Алексей 34 26
|Харитонов Вадим 28 26
|Шмаков Антон 44 26
|Шаев Виталий 43 26
|Аксенов Олег 43 26
|Оберемок Надежда 30 26
|Аникин Дмитрий 42 26
|Милованов Андрей 31 26
|Солдатенкова Ксения 26 26
|Белан Иван 26 26
|Желнова Алина 27 26
|Артюхов Сергей 42 26
|Арлазаров Владимир 227 22
|Карпов Иван 78 21
|Глазков Александр 135 20
|Руденко Дмитрий 30 20
|Тятенкова Елена 25 17
|Шилов Сергей 91 16
|Никифоров Николай 1135 16
|Замаруев Владимир 40 16
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