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«Почта банк» увеличил продажи на 15% с помощью «умных бейджей»

«Почта банк» завершил второй этап пилотного проекта по внедрению технологии «умных бейджей». Методика позволяет записывать речь сотрудников фронт-линии с целью анализа качества продаж и уровня сервиса обслуживания клиентов. Сотрудники, которые носили бейджи, смогли увеличить продажи на 15%. Проект реализован на базе технологии речевой аналитики от «Билайн бизнес». Об этом CNews сообщили представители «Почта банка».

Первый этап пилотного проекта показал отличные результаты. Этот успех позволил масштабировать проект: он охватил порядка 120 сотрудников в 6 регионах страны (Москва, Вологодская, Саранская, Смоленская, Нижегородская и Свердловская области).

«По итогам первого этапа пилота мы отметили хороший экономический эффект от использования «умных бейджей» и поняли, что при масштабировании проекта показатели сервиса и продаж вырастут пропорционально. В этом году во время нового этапа пилота нам удалось увеличить продажи еще на 15%, — сказал руководитель управления повышения эффективности продаж Денис Лопатин. — С учетом обширной и распределенной сети нашего банка это удобный инструмент для контроля работы сотрудников. Кроме того, технология позволяет проводить точечное обучение сотрудников и помогать в адаптации новичков с помощью направления рекомендаций по продажам. При необходимости записи могут использоваться для оценки достоверности информации в претензионных обращениях клиентов».

«Аудиобейджи и технологии речевой аналитики от «Билайн бизнес» помогают выявлять лучшие практики, которые увеличивают продажи и повышают качество обслуживания клиентов. При этом руководителям не нужно тратить время на прослушивание всех разговоров: аналитика наглядно представлена в личном кабинете сервиса. Пилотный проект с «Почта банком» показал отличные результаты и подтвердил эффективность нашего решения. Мы благодарим команду «Почта банка» за высокую вовлеченность в ходе реализации проекта и доверие нашим технологиям и специалистам», — сказал Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО «Вымпелком».

«Умный бейдж» — это маленькое устройство записи с последующим автоматическим распознаванием и анализом речи сотрудника, а также отслеживанием его активности в течение рабочего дня. Специальная программа переводит речь в текст и анализирует данные по ключевым словам. Устройство помогает отслеживать активность сотрудника с учетом масштабной сети банка, повышает его эффективность за счет предоставления обратной связи, улучшает формат диалога с клиентом, увеличивает продажи и качество предоставляемого сервиса.

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Данные аудиозаписей анализировались еженедельно, что позволяло делать выводы о динамике таких показателей, как количество обслуживаний и звонков, упоминание и продажи конкретных продуктов и услуг при консультировании клиентов, использование вежливых и клиентоориентированных фраз. В результате эксперимента выяснилось, что 95% сотрудников клиенториентированы и готовы помочь клиентам, а их показатели по всем активностям выросли относительно начала проекта в 1,5 раза.

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«Почта банк» — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и «Почтой России» в 2016 г. Банк располагает региональной сетью — около 25 тыс. точек обслуживания банка в 83 регионах России, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. В продуктовой линейке банка есть предложения для всех категорий клиентов — от молодежи до пенсионеров. Наряду с обширной сетью, банк развивает цифровые каналы — более 30 тыс. услуг и сервисов доступны в мобильном приложении «Почта банк онлайн» включая собственный онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия без наценки и комиссии.

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