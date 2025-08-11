Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Людмила Шершнева, Аккаунт-менеджер, Aurus "Речевая аналитика или контроль качества в омниканальном контакт-центре?" Конференция CNews "Современные контакт-центры 2024" 16.04.2024
Василий Жилов, BSS: Синергия ДБО и речевых технологий в банках – основной драйвер роста в 2023 году
ции, страховом бизнесе, транспорте, торговле и т.д. Голосовые помощники, текстовые боты (чат-боты), речевая аналитика, голосовая биометрия, работающие на технологиях искусственного интеллекта и
Георгий Кравченко, BSS: Роботы давно не допускают ошибок, свойственных живым сотрудникам
обращать более пристальное внимание и на возможности речевой аналитики. Это так? Георгий Кравченко: Речевая аналитика — вещь чрезвычайно полезная и интересная. В живом режиме общения присутству
Речевая аналитика от BSS стала умнее: ИИ теперь не просто анализирует — он предсказывает и советует
, влияющие на качество и эффективность обслуживания», — сказала Анна Ивлева, Product Owner системы «Речевая аналитика». Также Анна отметила, что в новой версии уделено внимание пользовательским
В системе речевой аналитики VS Robotics появилась функциональность работы с LLM
решений для бизнеса VS Robotics (входит в группу «Сбер») представила новую функциональность системы речевой аналитики – интерфейс для работы с большими языковыми моделями, который позволяет инт
В речевой аналитике BSS автоматизированы калибровочные сессии отдела контроля качества
Компания BSS внедрила новые функции в систему речевой аналитики, которые обеспечивают более эффективный контроль качества диалогов и более детальную оценку метрик. Обновления включают возможность присвоения тегов диалогам, автоматизацию ка
Билайн увеличивает долю в Voca-Tech и укрепляет позиции на рынке голосовой аналитики
сть интеграции решений и потенциал масштабирования. Продукты Voca-Tech уже интегрированы с системой ASR (Automatic Speech Recognition) билайн, а их дистрибуция осуществляется силами корпоративн
«Билайн» установил контроль над разработчиком интеллектуальных аудиобейджей
тора. Сотрудничество между сторонами началось в 2021 г. Продукты Voca-Tech интегрированы с системой ASR (Automatic Sppech Recognition) «Вымпелкома», корпоративная команда оператора также осущес
«Билайн» увеличил долю в Voca-Tech
сть интеграции решений и потенциал масштабирования. Продукты Voca-Tech уже интегрированы с системой ASR (Automatic Speech Recognition) «Билайн», а их дистрибуция осуществляется силами корпорати
Рост конверсии: как облачная речевая аналитика помогает ретейлу
ркетинга уже недостаточны, поиск точек роста становится особенно актуальным Как «услышать» клиента: речевая аналитика в действии Ключевым решением для Frank Auto стал инструмент облачной речево
Автоматизация контроля качества и больше удобства в обновленной речевой аналитике от BSS
доработали Конструктор отчётов по запросу заказчиков», – сказала Анна Ивлева, product owner системы речевая аналитика компании BSS. Также, с ее слов, компания продолжила совершенствовать удобст
ИИ-технологии в семь раз ускорили работу «Ростелеком Контакт-центра»
ставили на применение самых передовых решений в нашем контакт-центре, сегодня это LLM в сочетании с речевой аналитикой. Обслуживание наших клиентов вышло на новый уровень, мы видим это по таким
«Билайн» Big Data & AI повысил точность распознавания речи в аудиозаписях до 85%
обна подстроиться под конкретный аудиодомен: телефония, микрофонные записи, голосовые команды и пр. Речевая аналитика «Билайна» построена на основе технологии автоматического распознавания речи
МТС Exolve реализовал сервис речевой аналитики для «АтомЭнерго»
более глубокую аналитику и быстро реагировать на желания клиента, улучшая пользовательский опыт». «Речевая аналитика особенно актуальна для бизнеса, где оперативность и качество взаимодействия
В новую версию речевой аналитики от BSS внедрен инструментарий на базе генеративного интеллекта
в оценочные карты, выявлять успешные сделки и упущенные продажи в продающих скриптах. При работе с речевой аналитикой пользователи используют маркеры – поисковый запрос в системе, содержащий о
МТС Exolve запустил сервис речевой аналитики на базе нейросетей
МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, запустил сервис речевой аналитики на одноименной платформе. Новый сервис с применением технологии Yandex SpeechSense поможет компаниям анализировать звонки и текстовые диалоги с клиентами — например, определят
MANGO OFFICE внедрила YandexGPT в сервис Речевая аналитика
овинка? Раньше руководитель искал голосовые звонки с клиентами так. Он придумывал и вводил в сервис Речевая аналитика десятки ключевых слов. А сейчас ему нужно написать в окне Речевой аналитики
BSS реализовала суммаризацию для речевой аналитики и базы знаний на нейросети Т5, не требующей GPU
BSS реализовала суммаризацию для речевой аналитики и базы знаний на нейросети Т5, не требующей GPU. Новая функция упрощает раб
Разговоры о важном: платформа речевой аналитики помогает девелоперу находить инсайты
ффективность обработки каналов коммуникаций с клиентом и пришла к выводу, что помочь в этом поможет речевая аналитика на основе искусственного интеллекта. «Такие системы способны классифициров
MWS помогла сети клиник «Кремлевская стоматология» внедрить сервис речевой аналитики Uktech Lab
МТС сообщила о том, что компания помогла сети клиник «Кремлевская стоматология» внедрить сервис речевой аналитики от Uktech Lab из защищенного сегмента облака MWS. Сервис помогает автоматизировать контроль работы колл-центров при помощи искусственного интеллекта. Благодаря внедрению услуг
BSS расширила возможности речевой аналитики с помощью GPT-анализа
азал А. Крушинский. Для тестирования GPT-анализа коммуникаций компания BSS подготовила демо-стенд с речевой аналитикой.
Компания BSS добилась наилучшего качества распознавания казахского языка
Технология ASR необходима для распознавания устной речи клиентов, которые обращаются к виртуальному ассистенту с запросами. Чтобы оперативно обучить модель в условиях отсутствия исходных данных, разработч
Система речевой аналитики от 3iTech получила значительное обновление
Компания 3iTech, вендор решений на базе искусственного интеллекта для бизнеса, сообщила о значительном усовершенствовании своей системы речевой аналитики 3i TouchPoint Analytics. Новая версия продукта обогатилась новыми функциями, учитывающими все собранные от клиентов требования. «На сегодняшний день это самая комфортная и инф
Компания Aurus рассказала о применении речевой аналитики и ручного контроля качества в омниканальных контакт-центрах
учше понимать потребности клиентов и совершенствовать опыт взаимодействия и повышать их лояльность. Речевая аналитика и ручной контроль качества являются важными инструментами для сбора и анали
«Билайн» улучшает сервисы обслуживания клиентов с помощью речевой аналитики группы ЦРТ
анализ голосовых взаимодействий позволяет переводить все диалоги сотрудников с клиентами в текст, а речевая аналитика — проводить максимально глубокий анализ оценки качества консультации и клие
VS Robotics автоматизирует работу контакт-центра ГК ФСК для улучшения клиентского опыта
онтакт-центр. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics. Оценивая 100% диалогов с клиентами, речевая аналитика от VS Robotics позволяет повысить эффективность работы контакт-центра, усов
Uktech Lab представила новую версию своего продукта U-Speech Analytics
пании заключается в том, чтобы предоставить доступ к инновационному продукту для любых предприятий. Речевая аналитика Uktech Lab является уникальным инструментом, который помогает понимать и сл
Профессиональные участники рынка ценных бумаг используют обновления «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» с распознаванием речи.
ников», снимающая ограничение на выбор валюты сделки в документах Сделка с ЦБ. По предложениям пользователей в решение для профессиональных участников рынка ценных бумаг встроены голосовые сервисы 1С:Распознавание речи. Облачный сервис позволяет пользователям получить качественную расшировку аудио без нагрузки на оборудование пользователя. Добавлена возможность заполнения примечаний 1-4 в о
Услышать покупателя и оценить работу оператора. Зачем нужна речевая аналитика в продажах
т и сэкономить время, можно отдать рутинные задачи контроля звонков современным сервисам, таким как речевая аналитика. Она основана на технологиях распознавания речи, ее перевода в текст и посл
«Авантелеком» разработал на базе нейросети систему речевой аналитики SferaGPT
ии выявлять ошибки и отклонения от скрипта. ИТ-разработка также даёт возможность оценить соответствие чек-листу, выставить оценку по заданной шкале, получить рекомендации и оценить результат диалога. Речевая аналитика SferaGPT работает не по морфологическому принципу, когда в системе задаются определенные ключи, по которым осуществляется поиск в разговоре, – а на базе нейросети. Искусственн
Речевая аналитика от VS Robotics получила награду CNews Awards в номинации «Анализ разговоров: решение года»
ма речевой аналитики от VS Robotics получила награду в номинации «Анализ разговоров: решение года». Речевая аналитика от VS Robotics позволяет повысить эффективность работы контакт-центра и уве
VS Robotics автоматизировала процесс оценки диалогов в речевой аналитике
Компания VS Robotics, занимающаяся разработкой ИТ-решений и продуктов для бизнеса, автоматизировала процесс оценки звонков в системе речевой аналитики для повышения эффективности и точности процесса контроля качества. Система речевой аналитики от VS Robotics осуществляет глубокий анализ 100% диалогов с клиентами. Это
Исследование: контакт-центры держат курс на повышение автоматизации рутинных процессов
контакт-центра и содействуют профессиональному росту операторов, – говорит Александр Крушинский. – Речевая аналитика позволяет организовать процесс непрерывного мониторинга и улучшения качеств
«Мосэнергосбыт» улучшает клиентский опыт с помощью речевых технологий группы ЦРТ
трий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Технологии синтеза, распознавания речи, речевая аналитика, позволили увеличить эффективность контактного центра, улучшить клиентский
Yandex Cloud запустила сервис речевой аналитики с YandexGPT для бизнеса
Облачная платформа Yandex Cloud представила сервис речевой аналитики Yandex SpeechSense. Технология позволяет проводить детальный анализ звонков и чатов операторов контакт-центров, в том числе оценивать их тон и вовлеченность в диалогах. С помо
Обновленная речевая аналитика BSS позволяет использовать оценочные карты в личном кабинете контролеров качества обслуживания в КЦ
BSS выпустила новую версию системы «Речевая аналитика». В ней реализован ряд новых возможностей, которые помогают пользователям с
BSS ускорила STT в речевой аналитике в 5 раз
андр Крушинский. Он также отметил, что на текущий момент не знает вендоров с соизмеримым сайзингом. Речевая аналитика BSS помогает глубоко и полно анализировать взаимодействие с клиентами в кон
Речевая аналитика группы ЦРТ способствовала повышению уровня клиентского сервиса в контакт-центре ВТБ на 34%
уровень удовлетворённости клиентов контакт-центра. Об этом CNews сообщил представитель группы ЦРТ. Речевая аналитика работает во всех каналах банка — при обращении клиентов по телефону и в чат
Игорь Гербылев, Just AI: Для ML, AI и речевых технологий серверы на базе GPU в три раза выгоднее обычных
отметил GPU в Kubernetes. На данный момент мы не используем Kubernetes, но это одно из приоритетных направлений развития. Наша платформа решает множество задач — извлечение сущностей, классификация, распознавание и синтез речи, расстановка знаков препинания и т.д. Под каждую из них есть несколько моделей от разных разработчиков, у каждой модели — несколько версий. Таким образом, перед нами
В систему речевой аналитики VS Robotics интегрирована технология кластерного анализа данных
VS Robotics интегрировала технологию кластерного анализа данных в систему речевой аналитики для выявления и группировки похожих фраз из большого массива разговорных данных. Система речевой аналитики VS Robotics осуществляет глубокий анализ 100% диалогов с клие
Речевая аналитика группы ЦРТ повысила качество обслуживания в контактном центре МТС
ении интеллектуальной речевой аналитики для контроля качества обслуживания в контактном центре МТС. Речевая аналитика помогает оценить качество диалогов специалистов контактного центра в режиме
