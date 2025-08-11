Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Речевые технологии VoiceTech ASR Automatic Speech Recognition Автоматическое распознавание речи Speech Analytics Речевая аналитика Инструменты анализа речи Аудиоаналитика

Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика

 

 

 

Людмила Шершнева, Аккаунт-менеджер, Aurus "Речевая аналитика или контроль качества в омниканальном контакт-центре?" Конференция CNews "Современные контакт-центры 2024" 16.04.2024

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


Василий Жилов, BSS: Синергия ДБО и речевых технологий в банках – основной драйвер роста в 2023 году

ции, страховом бизнесе, транспорте, торговле и т.д. Голосовые помощники, текстовые боты (чат-боты), речевая аналитика, голосовая биометрия, работающие на технологиях искусственного интеллекта и
Георгий Кравченко, BSS: Роботы давно не допускают ошибок, свойственных живым сотрудникам

обращать более пристальное внимание и на возможности речевой аналитики. Это так? Георгий Кравченко: Речевая аналитика — вещь чрезвычайно полезная и интересная. В живом режиме общения присутству
11.08.2025 Речевая аналитика от BSS стала умнее: ИИ теперь не просто анализирует — он предсказывает и советует

, влияющие на качество и эффективность обслуживания», — сказала Анна Ивлева, Product Owner системы «Речевая аналитика». Также Анна отметила, что в новой версии уделено внимание пользовательским
17.06.2025 В системе речевой аналитики VS Robotics появилась функциональность работы с LLM

решений для бизнеса VS Robotics (входит в группу «Сбер») представила новую функциональность системы речевой аналитики – интерфейс для работы с большими языковыми моделями, который позволяет инт
15.05.2025 В речевой аналитике BSS автоматизированы калибровочные сессии отдела контроля качества

Компания BSS внедрила новые функции в систему речевой аналитики, которые обеспечивают более эффективный контроль качества диалогов и более детальную оценку метрик. Обновления включают возможность присвоения тегов диалогам, автоматизацию ка
17.04.2025 Билайн увеличивает долю в Voca-Tech и укрепляет позиции на рынке голосовой аналитики

сть интеграции решений и потенциал масштабирования. Продукты Voca-Tech уже интегрированы с системой ASR (Automatic Speech Recognition) билайн, а их дистрибуция осуществляется силами корпоративн
17.04.2025 «Билайн» установил контроль над разработчиком интеллектуальных аудиобейджей

тора. Сотрудничество между сторонами началось в 2021 г. Продукты Voca-Tech интегрированы с системой ASR (Automatic Sppech Recognition) «Вымпелкома», корпоративная команда оператора также осущес
17.04.2025 «Билайн» увеличил долю в Voca-Tech

сть интеграции решений и потенциал масштабирования. Продукты Voca-Tech уже интегрированы с системой ASR (Automatic Speech Recognition) «Билайн», а их дистрибуция осуществляется силами корпорати
02.04.2025 Рост конверсии: как облачная речевая аналитика помогает ретейлу

ркетинга уже недостаточны, поиск точек роста становится особенно актуальным Как «услышать» клиента: речевая аналитика в действии Ключевым решением для Frank Auto стал инструмент облачной речево
27.03.2025 Автоматизация контроля качества и больше удобства в обновленной речевой аналитике от BSS

доработали Конструктор отчётов по запросу заказчиков», – сказала Анна Ивлева, product owner системы речевая аналитика компании BSS. Также, с ее слов, компания продолжила совершенствовать удобст
25.03.2025 ИИ-технологии в семь раз ускорили работу «Ростелеком Контакт-центра»

ставили на применение самых передовых решений в нашем контакт-центре, сегодня это LLM в сочетании с речевой аналитикой. Обслуживание наших клиентов вышло на новый уровень, мы видим это по таким
06.03.2025 «Билайн» Big Data & AI повысил точность распознавания речи в аудиозаписях до 85%

обна подстроиться под конкретный аудиодомен: телефония, микрофонные записи, голосовые команды и пр. Речевая аналитика «Билайна» построена на основе технологии автоматического распознавания речи
26.02.2025 МТС Exolve реализовал сервис речевой аналитики для «АтомЭнерго»

более глубокую аналитику и быстро реагировать на желания клиента, улучшая пользовательский опыт». «Речевая аналитика особенно актуальна для бизнеса, где оперативность и качество взаимодействия
27.11.2024 В новую версию речевой аналитики от BSS внедрен инструментарий на базе генеративного интеллекта

в оценочные карты, выявлять успешные сделки и упущенные продажи в продающих скриптах. При работе с речевой аналитикой пользователи используют маркеры – поисковый запрос в системе, содержащий о
20.11.2024 МТС Exolve запустил сервис речевой аналитики на базе нейросетей

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, запустил сервис речевой аналитики на одноименной платформе. Новый сервис с применением технологии Yandex SpeechSense поможет компаниям анализировать звонки и текстовые диалоги с клиентами — например, определят
05.11.2024 MANGO OFFICE внедрила YandexGPT в сервис Речевая аналитика

овинка? Раньше руководитель искал голосовые звонки с клиентами так. Он придумывал и вводил в сервис Речевая аналитика десятки ключевых слов. А сейчас ему нужно написать в окне Речевой аналитики
26.09.2024 BSS реализовала суммаризацию для речевой аналитики и базы знаний на нейросети Т5, не требующей GPU

BSS реализовала суммаризацию для речевой аналитики и базы знаний на нейросети Т5, не требующей GPU. Новая функция упрощает раб
05.07.2024 Разговоры о важном: платформа речевой аналитики помогает девелоперу находить инсайты

ффективность обработки каналов коммуникаций с клиентом и пришла к выводу, что помочь в этом поможет речевая аналитика на основе искусственного интеллекта. «‎Такие системы способны классифициров
03.07.2024 MWS помогла сети клиник «Кремлевская стоматология» внедрить сервис речевой аналитики Uktech Lab

МТС сообщила о том, что компания помогла сети клиник «Кремлевская стоматология» внедрить сервис речевой аналитики от Uktech Lab из защищенного сегмента облака MWS. Сервис помогает автоматизировать контроль работы колл-центров при помощи искусственного интеллекта. Благодаря внедрению услуг
25.06.2024 BSS расширила возможности речевой аналитики с помощью GPT-анализа

азал А. Крушинский. Для тестирования GPT-анализа коммуникаций компания BSS подготовила демо-стенд с речевой аналитикой.
20.06.2024 Компания BSS добилась наилучшего качества распознавания казахского языка

Технология ASR необходима для распознавания устной речи клиентов, которые обращаются к виртуальному ассистенту с запросами. Чтобы оперативно обучить модель в условиях отсутствия исходных данных, разработч
31.05.2024 Система речевой аналитики от 3iTech получила значительное обновление

Компания 3iTech, вендор решений на базе искусственного интеллекта для бизнеса, сообщила о значительном усовершенствовании своей системы речевой аналитики 3i TouchPoint Analytics. Новая версия продукта обогатилась новыми функциями, учитывающими все собранные от клиентов требования. «На сегодняшний день это самая комфортная и инф
25.04.2024 Компания Aurus рассказала о применении речевой аналитики и ручного контроля качества в омниканальных контакт-центрах

учше понимать потребности клиентов и совершенствовать опыт взаимодействия и повышать их лояльность. Речевая аналитика и ручной контроль качества являются важными инструментами для сбора и анали
09.02.2024 «Билайн» улучшает сервисы обслуживания клиентов с помощью речевой аналитики группы ЦРТ

анализ голосовых взаимодействий позволяет переводить все диалоги сотрудников с клиентами в текст, а речевая аналитика — проводить максимально глубокий анализ оценки качества консультации и клие
06.02.2024 VS Robotics автоматизирует работу контакт-центра ГК ФСК для улучшения клиентского опыта

онтакт-центр. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics. Оценивая 100% диалогов с клиентами, речевая аналитика от VS Robotics позволяет повысить эффективность работы контакт-центра, усов
29.12.2023 Uktech Lab представила новую версию своего продукта U-Speech Analytics

пании заключается в том, чтобы предоставить доступ к инновационному продукту для любых предприятий. Речевая аналитика Uktech Lab является уникальным инструментом, который помогает понимать и сл
28.12.2023 Профессиональные участники рынка ценных бумаг используют обновления «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» с распознаванием речи.

ников», снимающая ограничение на выбор валюты сделки в документах Сделка с ЦБ. По предложениям пользователей в решение для профессиональных участников рынка ценных бумаг встроены голосовые сервисы 1С:Распознавание речи. Облачный сервис позволяет пользователям получить качественную расшировку аудио без нагрузки на оборудование пользователя. Добавлена возможность заполнения примечаний 1-4 в о
26.12.2023 Услышать покупателя и оценить работу оператора. Зачем нужна речевая аналитика в продажах

т и сэкономить время, можно отдать рутинные задачи контроля звонков современным сервисам, таким как речевая аналитика. Она основана на технологиях распознавания речи, ее перевода в текст и посл
08.11.2023 «Авантелеком» разработал на базе нейросети систему речевой аналитики SferaGPT

ии выявлять ошибки и отклонения от скрипта. ИТ-разработка также даёт возможность оценить соответствие чек-листу, выставить оценку по заданной шкале, получить рекомендации и оценить результат диалога. Речевая аналитика SferaGPT работает не по морфологическому принципу, когда в системе задаются определенные ключи, по которым осуществляется поиск в разговоре, – а на базе нейросети. Искусственн
03.11.2023 Речевая аналитика от VS Robotics получила награду CNews Awards в номинации «Анализ разговоров: решение года»

ма речевой аналитики от VS Robotics получила награду в номинации «Анализ разговоров: решение года». Речевая аналитика от VS Robotics позволяет повысить эффективность работы контакт-центра и уве
01.11.2023 VS Robotics автоматизировала процесс оценки диалогов в речевой аналитике

Компания VS Robotics, занимающаяся разработкой ИТ-решений и продуктов для бизнеса, автоматизировала процесс оценки звонков в системе речевой аналитики для повышения эффективности и точности процесса контроля качества. Система речевой аналитики от VS Robotics осуществляет глубокий анализ 100% диалогов с клиентами. Это

01.11.2023 Исследование: контакт-центры держат курс на повышение автоматизации рутинных процессов

контакт-центра и содействуют профессиональному росту операторов, – говорит Александр Крушинский. – Речевая аналитика позволяет организовать процесс непрерывного мониторинга и улучшения качеств
29.09.2023 «Мосэнергосбыт» улучшает клиентский опыт с помощью речевых технологий группы ЦРТ

трий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Технологии синтеза, распознавания речи, речевая аналитика, позволили увеличить эффективность контактного центра, улучшить клиентский

27.09.2023 Yandex Cloud запустила сервис речевой аналитики с YandexGPT для бизнеса

Облачная платформа Yandex Cloud представила сервис речевой аналитики Yandex SpeechSense. Технология позволяет проводить детальный анализ звонков и чатов операторов контакт-центров, в том числе оценивать их тон и вовлеченность в диалогах. С помо
19.09.2023 Обновленная речевая аналитика BSS позволяет использовать оценочные карты в личном кабинете контролеров качества обслуживания в КЦ

BSS выпустила новую версию системы «Речевая аналитика». В ней реализован ряд новых возможностей, которые помогают пользователям с
05.09.2023 BSS ускорила STT в речевой аналитике в 5 раз

андр Крушинский. Он также отметил, что на текущий момент не знает вендоров с соизмеримым сайзингом. Речевая аналитика BSS помогает глубоко и полно анализировать взаимодействие с клиентами в кон
31.08.2023 Речевая аналитика группы ЦРТ способствовала повышению уровня клиентского сервиса в контакт-центре ВТБ на 34%

уровень удовлетворённости клиентов контакт-центра. Об этом CNews сообщил представитель группы ЦРТ. Речевая аналитика работает во всех каналах банка — при обращении клиентов по телефону и в чат
04.08.2023 Игорь Гербылев, Just AI: Для ML, AI и речевых технологий серверы на базе GPU в три раза выгоднее обычных

отметил GPU в Kubernetes. На данный момент мы не используем Kubernetes, но это одно из приоритетных направлений развития. Наша платформа решает множество задач — извлечение сущностей, классификация, распознавание и синтез речи, расстановка знаков препинания и т.д. Под каждую из них есть несколько моделей от разных разработчиков, у каждой модели — несколько версий. Таким образом, перед нами
17.07.2023 В систему речевой аналитики VS Robotics интегрирована технология кластерного анализа данных

VS Robotics интегрировала технологию кластерного анализа данных в систему речевой аналитики для выявления и группировки похожих фраз из большого массива разговорных данных. Система речевой аналитики VS Robotics осуществляет глубокий анализ 100% диалогов с клие
07.06.2023 Речевая аналитика группы ЦРТ повысила качество обслуживания в контактном центре МТС

ении интеллектуальной речевой аналитики для контроля качества обслуживания в контактном центре МТС. Речевая аналитика помогает оценить качество диалогов специалистов контактного центра в режиме

Публикаций - 982, упоминаний - 1239

Речевые технологии и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 115
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 114
8983 72
Yandex - Яндекс 8434 63
Microsoft Corporation 25236 61
Ростелеком 10306 60
BSS - Банк Софт Системс - БСС 699 54
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 51
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 42
Google LLC 12255 42
Сбер - СберБизнес Софт 88 40
Cisco Systems 5222 39
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 37
Скала^р - ранее InterLab IBS 249 37
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 36
Газинформсервис - ГИС 410 36
R-Vision - Р-Вижн 215 36
Intel Corporation 12541 35
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 34
ФинГрад - FinGrad 48 34
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 111 34
Аусферр ИТЦ 43 34
Ланит Интеграция 213 34
Polymedia - Полимедиа 156 34
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 32
Telegram Group 2571 32
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 31
МегаФон 9892 30
Naumen - Наумен 684 29
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 63 29
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 41 27
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 125 27
IBM - International Business Machines Corp 9551 25
Авантелеком 32 22
Diasoft - Диасофт 1021 21
Genesys 208 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 19
РСХБ Интех - RSHB Intech 79 18
Apple Inc 12628 17
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 75 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 144
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 53
РЖД - Российские железные дороги 2001 52
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 52
ВТБ - Почта Банк 503 48
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 39
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 39
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 34
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 31
ГПБ - Газпромбанк 1174 29
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 29
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 28
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 28
Ингосстрах СПАО 451 27
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 25
Почта России ПАО 2245 22
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 21
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 21
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 21
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 21
Альфа-Банк 1868 19
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 19
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 18
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 18
Sokolov - Лакса Трейдинг 80 18
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 186 18
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 18
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 17
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 401 17
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 17
Кофемания 70 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 57 15
Русагро Группа Компаний 339 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 271 15
ФосАгро 151 15
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 15
Cotton Club - Коттон Клаб 28 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 90
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 59
Федеральное казначейство России 1879 46
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 42
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 37
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 34
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 22
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 18
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 13
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 10
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 10
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 10
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 9
Судебная власть - Judicial power 2412 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 8
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 7
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 6
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 5
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 6
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 5
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 3
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 2
Apache Software Foundation - ASF 221 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 13 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 14 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 70 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 350 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
USRA - Universities Space Research Association - Ассоциация космических исследований университетов 3 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
Eclipse Foundation 25 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
Талант и успех - Общественный фонд 20 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 1
ЛДПР 110 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 485
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 400
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 398
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4286 321
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 280
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 263
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 240
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 237
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3343 213
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 206
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 195
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 192
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 190
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3769 179
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1143 158
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 156
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 150
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 145
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 134
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 133
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 132
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 132
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 131
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 122
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2440 118
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 115
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 106
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 100
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3177 98
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 97
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1211 95
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 93
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1213 90
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1840 89
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 88
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 709 85
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 84
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 83
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 81
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 79
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 64
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 47
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 45
Mango Cloud Systems - Mango Office 242 45
Новые облачные технологии - МойОфис 891 39
Google Android 14679 38
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 37
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 107 36
НКТ - Р7-Офис 478 36
Бизнес Технологии - Global-ERP 85 36
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 35
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 35
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 34
НКТ - Р7-графика 47 34
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 34
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 82 34
Apple iOS 8242 32
Microsoft Windows 16327 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 29
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 27
Linux OS 10896 25
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 23
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 23
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 21
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 83 21
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 35 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 17
OpenAI - ChatGPT 521 16
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 310 15
Microsoft Office 3952 15
Apple Siri - Голосовой помощник 417 15
Apple iPhone 6 4862 15
Протек - Здравсити 28 15
МТС Exolve 121 14
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 14
Microsoft Windows 2000 8662 14
Oracle Java - язык программирования 3328 13
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 155 13
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 623 13
3i Touchpoint Analytics 13 12
Дырмовский Дмитрий 142 57
Теплицкий Дмитрий 88 55
Урусов Виктор 149 44
Шадаев Максут 1146 42
Воронин Павел 179 38
Соловьев Виталий 52 38
Натрусов Артем 312 37
Аникин Дмитрий 65 36
Чаркин Евгений 314 36
Врацкий Андрей 165 36
Ульянов Николай 162 36
Нестеров Алексей 169 36
Абакумов Евгений 224 35
Калякин Павел 76 34
Денисов Анатолий 57 34
Распопов Алексей 49 34
Харитонов Вадим 43 34
Шмаков Антон 67 34
Шаев Виталий 59 34
Аксенов Олег 61 34
Оберемок Надежда 45 34
Милованов Андрей 46 34
Солдатенкова Ксения 41 34
Белан Иван 41 34
Желнова Алина 42 34
Артюхов Сергей 62 34
Каушанский Александр 53 34
Нальский Максим 51 34
Малышев Сергей 99 34
Никитин Сергей 95 34
Новикова Елена 104 34
Петухов Антон 62 34
Вирясов Владислав 32 21
Галкин Николай 121 21
Желтухин Вадим 64 20
Любимов Алексей 33 18
Краснов Александр 88 18
Катамадзе Анна 118 18
Глазков Александр 148 17
Кирьянова Александра 155 17
Россия - РФ - Российская федерация 156831 602
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 162
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 76
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 48
Европа 24634 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 41
Казахстан - Республика 5792 25
Ближний Восток 3030 25
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1396 21
Франция - Французская Республика 7975 20
Германия - Федеративная Республика 12936 19
Узбекистан - Республика 1869 18
Земля - планета Солнечной системы 10658 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 16
Япония 13547 16
Эквадор - Республика 119 16
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 13
Азия - Азиатский регион 5748 13
Испания - Королевство 3760 12
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 11
Индия - Bharat 5697 11
Украина 7793 11
Америка Латинская 1880 11
Италия - Итальянская Республика 4429 11
Беларусь - Белоруссия 6023 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 9
Израиль 2784 9
Турция - Турецкая республика 2486 9
Европа Восточная 3121 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 8
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 7
Канада 4985 7
Южная Корея - Республика 6858 7
Грузия 1282 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 295
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 232
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 148
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 136
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 118
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 106
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 104
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 92
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 91
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 80
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 69
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 60
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 60
Экономический эффект 1219 56
Английский язык 6876 55
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 54
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 51
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 419 49
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 45
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 44
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 43
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 43
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 42
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 41
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 40
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 40
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 38
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 37
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 36
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 36
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1544 35
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 34
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 32
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 32
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 30
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 30
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 29
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 28
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 28
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 28
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 8
Bloomberg 1417 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 4
Ведомости 1233 4
CNews - ZOOM.CNews 1854 4
Silicon 490 3
Reddit 356 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 3
Wikipedia - Википедия 585 3
Forbes - Форбс 910 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 2
The Verge - Издание 591 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 2
AP - Associated Press 2006 2
АиФ - Аргументы и факты 49 2
Yahoo! Tech 4 1
CMP Net Asia 14 1
AIN.UA 103 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
NYT - The New York Times 1086 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
ZDnet 662 1
BleepingComputer - Издание 410 1
Nature 821 1
WikiLeaks 120 1
N+1 - Издание 181 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 1
PhoneArena 74 1
The Washington Post 342 1
IDG - International Data Group 116 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
CNews TV 747 1
VNUNet.com 214 1
The Times 74 1
The Engineer 79 1
The Economist 48 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 57
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 39
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 35
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 35
Gartner - Гартнер 3608 21
IDC - International Data Corporation 4943 14
CNews Инновация года - награда 133 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 4
Juniper Research 551 3
Frost & Sullivan 203 3
Datamonitor 83 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 2
CNews Fast рейтинг 54 2
Markets&Markets Research 113 2
BCG - Boston Consulting Group 111 2
Microsoft Research 140 2
Forrester Research 828 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 2
Speech Recognition Telephony Software: Worldwide 1 1
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
Fortune Business Insights 23 1
HeadWork Analytics - Хэдворк Аналитикс 7 1
Radicati Group 26 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
Synergy Research Group 47 1
Cisco Annual Internet Report 3 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 80 1
Mordor Intelligence 33 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
ABI Research 235 1
Aragon Research 5 1
Discovery Research Group 22 1
РАН - Российская академия наук 2014 23
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 16
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 15
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 8
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 7
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 30 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 3
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 72 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 3
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 3
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 10 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 89 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 2
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 39 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 53 2
VK - Mail.ru Group - Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 8 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 118 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 2
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 1
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 26 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 26 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 55
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 50
CNews AWARDS - награда 549 34
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 34
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 14
CNews FORUM Кейсы 280 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 7
День молодёжи - 27 июня 998 5
Единый день голосования 138 5
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 9 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 4
Intel Developer Forum - IDF 278 4
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 3
CCWF - Call Center World Forum 17 2
Genesys G-Summit 2 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 2
itSMF - IT Service Management Forum 34 1
ИнфоКом 118 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Raiffeisen Award 5 1
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
Битва роботов 13 1
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Hot Chips 10 1
Прямая линия с Президентом РФ 16 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 14 1
CCW - CC Week - Customer Contacts Week - Международная неделя контактных центров 3 1
МТС - Телеком Идея 52 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще